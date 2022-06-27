Японский художник-монументалист Миядзаки Кэнсукэ: «Мои холсты – это стены»

Миядзаки Кэнсукэ – художник-монументалист, он создаёт свои произведения на стенах в местах, пострадавших от войн и других бедствий. Миядзаки писал монументальные работы в разных странах, в том числе в Украине. Почему Миядзаки рисует свои картины, не считаясь с опасностями, и как он относится к вторжению России в Украину?

Художник. Родился в городе Сага в 1978 году. После окончания Высшей школы искусств Университета Цукуба переехал в Лондон и посвятил себя искусству. Избрав темой Super Happy, он стремится писать работы, которые наполняют зрителя счастьем с первого взгляда. В настоящее время работает над проектом по росписи стен Over the Wall по всему миру: в 2015 г. – в трущобах в Кении, в 2016 г. – в Национальной больнице в Восточном Тиморе, 2017 г. – совместно с Агентством ООН по делам беженцев – в Украине, в 2018 г. – в женской тюрьме в Эквадоре. В 2019 г. создавал настенные росписи совместно с местными жителями и организацией «Врачи без границ» на Гаити.

Миядзаки Кэнсукэ ездит по миру в зоны бедности, хаоса и конфликтов, и в сотрудничестве с местными жителями создаёт настенные росписи. Он уже работал на Филиппинах, в Кении, Восточном Тиморе, Эквадоре, Гаити. Во многих странах он оставляет свои красочные и немного забавные визуальные послания.



Арт-проект в Кении, 2015 г. Создание настенной росписи в начальной школе Магосо в трущобах Кибера, Найроби (предоставлено Over the Wall)



Арт-проект на Гаити, 2019 г. Роспись больницы в одном из беднейших районов столицы Порт-о-Пренс, сильно пострадавшей от землетрясения в 2010 г. (предоставлено Over the Wall)

«Тема моих работ – Super Happy. Люди, на жизненном пути которых огромной стеной встала война или бедность, имеют основания гордиться собой, их воля к жизни превозмогает трудности. Я хочу поддержать этих гордых людей, чтобы они стали веселее и счастливее рядом с этими стенами».

Миядзаки говорит об этом с энтузиазмом. С выкрашенными в золотистый цвет волосами и с бородой, он выглядит несколько по-хулигански, но тон его рассказа и сияющие глаза выдают, насколько он любит людей.

Он показал фотографии, присланные из Мариуполя, где всё активнее наступали вторгшиеся российские войска.

«В начале апреля наша работа попала под обстрел, в результате которого получила повреждения, три дыры разных размеров».

Миядзаки и его коллеги расписали стены в Мариуполе, в школе № 68. С участием почти 200 помощников, в основном местных детей, Миядзаки создал своё произведение на огромной, 11 на 11 метров, стене школьного здания.

«А ведь эту картину мы писали с мыслями о мире и дружном сосуществовании... Война – отвратительное дело».



Арт-проект в Украине, 2017 г. Картина с пожеланием мира на стене школы № 68 г. Мариуполя, которая пострадала в период Революции Достоинства в 2014 году и до сих пор имеет пулевые отверстия (предоставлено Over the Wall)

25 лет дипломатическим отношениям между Японией и Украиной

Летом 2017 года Миядзаки посетил Киев и Мариуполь.

Миядзаки говорит: «Вначале мы получили предложение от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), после чего проект был официально поддержан Посольством Украины в Японии и Посольством Японии в Украине.

УВКБ ООН попросило нас сделать настенную роспись, чтобы отметить приём беженцев, а Украина — чтобы отметить 25-летие установления дипломатических отношений с Японией.

Украина открыта для переселенцев, там много беженцев из Сирии, Афганистана, Конго и т. д. Также велась активная работа по налаживанию связей между Японией и Украиной, в том числе между городами-побратимами – Киото и Киевом, Йокогамой и Одессой».

Развивая отношений между Японией и Украиной, оба государства объявили 2017 год «Годом Японии в Украине», чему было посвящено множество культурных мероприятий, в том числе создание монументальных картин Миядзаки. Страны продолжают активно взаимодействовать: Япония экспортирует в Украину автомобили, машины и оборудование, а из Украины ввозит руду, сельскохозяйственную продукцию, морепродукты, продукты переработки древесины и т. д.

Миядзаки взялся за арт-проект в Украине, однако ситуация там уже была опасной и напоминала нынешнее прямое российское военное вторжение.

«Пять лет назад в Украине велись военные действия. Война на Донбассе между украинскими правительственными войсками и пророссийскими вооруженными формированиями, спровоцированная оккупацией Крыма в 2014 году, затянулась».

Миядзаки говорит с горькой улыбкой.

«Я принял решение ехать, но один человек из нашей группы, состоявшей из семи японцев и корейцев, отказался. Посольство и УВКБ ООН неоднократно говорили, что они не несут ответственности за нашу безопасность. Было неизвестно, что может произойти».

Миядзаки приехал в Киев в июле 2017 года и сразу же начал работать над настенными росписями в центре города. Он собрал 50 детей беженцев из Сирии и Афганистана, а также детей переселенцев внутри Украины, и изобразил людей со всего мира, резвящихся под цветущей сакурой.

Рассказывая о своём следующем пункте назначения, Миядзаки уже не так улыбчив.

«Киев был довольно мирным, а Мариуполь – нет».



Миядзаки Кэнсукэ (фотография Амано Хисаки, nippon.com)

Создание картины в прифронтовом Мариуполе

Дорога на поезде из Киева в Мариуполь заняла 13 часов.

«Самолеты могли сбивать. Малайзийский самолёт, пролетавший недалеко от Мариуполя, сбили 17 июля 2014 года».

Киев, с его хорошей погодой, остался позади, а Мариуполь встретил хмурым дождём.

«Как только я сошёл на станции, сразу ощутил запах железа. Этот был запах чугуна и стали, идущий с завода «Азовсталь», который сейчас стал известен всем из-за войны».

Но и летом 2017 года в воздухе Мариуполя витало ощущение опасности.

«От школы № 68, где рисовали картину, до линии разграничения с пророссийскими войсками всего несколько километров. Шёл вооружённый конфликт, горожане не чувствовали себя в безопасности. Жилой комплекс сразу за школой был разрушен, полицейский участок повреждён. Помню рассказы горожан о том, как они иногда слышат грохот взрывов».

Однако Миядзаки был настроен работать, несмотря на напряжённую ситуацию. Именно она и привела его в Мариуполь, чтобы создать там картину проекта Super Happy.

«В качестве сюжета для росписи я выбрал знакомую мне книгу с картинками “Рукавичка”. Это книга по мотивам украинских народных сказок, иллюстрированная Е. М. Рачёвым, родившимся в Сибири в начале XX века».

Сюжет этой сказки таков – в упавшей в лесу рукавичке живёт мышь, и постепенно в ней собираются другие мелкие животные, такие как лягушка и кролик. В конце концов, к ним присоединяются даже волк и медведь, но животным удаётся жить вместе даже в тесноте.

«Мне показалось, что главная идея этой истории — сотрудничество и сосуществование, — актуальна для Мариуполя и Украины».

Само собой, в картине отразились и собственные оригинальные идеи Миядзаки.

«На картине в гармонии живут люди разных национальностей. Море олицетворяет портовый Мариуполь, а чайка – эмблема этого города. Пасхальные яйца очень характерны для Украины. Они символизируют воскресение и возрождение, пасхальное яйцо – образ надежды».

Также колорита изображению добавляют украинские подсолнухи, металлурги, театр и другие знаковые объекты.

Эта роспись, размером 11 на 11 метров, стала одной из крупнейших работ Миядзаки.

«Небо и чаек на высоте 4-го этажа здания рисовали местные верхолазы, которых впечатлила идея и они взяли это на себя. Над цветами у земли работали ученики начальной школы».

Миядзаки заранее провёл мастер-класс для местных жителей, заинтересовал их в проекте и привлёк к созданию росписи.

«У меня есть собственные эскизы, но я не стремлюсь следовать им буквально. Я отдаю приоритет мнениям и творчеству каждого участника. Дети – это кладезь идей. Их воображение часто вдохновляет меня».

Создание монументальной картины заняло около 3 недель. На это время художники сняли квартиру рядом со школой и готовили себе сами.

«Иногда нас приглашали в гости к местным участникам проекта и угощали домашней едой. Всё было вкусно, разные национальные блюда, в том числе борщ. Понравилось и местное пиво».

Расстрелянная картина

Однако весной 2022 года в Мариуполь пришла война.

«С некоторыми друзьями, которые рисовали картину, я не могу связаться. Те, о которых я знаю, где они находятся, рассказывают страшные вещи… Одна пара добралась до польской границы, но в соседнюю страну отправилась только женщина, а мужчина вернулся, чтобы взять оружие и сражаться».

Миядзаки кусает губы.

«Театр, изображённый на картине – это Донецкий академический областной драматический театр в городе Мариуполь. После вторжения российских войск во дворе театра [где нашли убежище мирные жители] большими буквами написали ДЕТИ, но его всё равно разбомбили и погибло около 300 человек».

Миядзаки хочет снова поехать в Мариуполь, чтобы восстановить картину вместе с горожанами.

«Я обязательно поеду в Мариуполь снова! Я хочу восстановить картину и вернуть в сердца местных жителей мечты и надежды».

Российское военное вторжение заставило Миядзаки переосмыслить свои работы.

«Картины мы рисовали бок о бок с друзьями, одновременно оживлённо беседуя. Вместе работать для достижения цели интересно, и удовлетворение от достигнутого результата ещё сильнее. Теперь я хочу, чтобы мои проекты призывали к миру и протестовали против войны».

Миядзаки улыбается: «Надеюсь, что мои работы будут напоминать песню Джона Леннона “Imagine”…»

«Супер Счастье» расцветает на стенах новыми росписями

Миядзаки активно работает над разными художественными проектами, создав в 2021 году «Монументальную картину к 50-летию побратимских связей между Киото и Киевом» и «Проект SUPER HAPPY TRAIN», в котором он раскрасил вагоны на железнодорожной линии Хэйсэй Тикухо. Стены, краска и друзья – этого уже достаточно для арт-мастерской. Поле деятельности художника расширяется с каждым днём.

Однако Миядзаки признаётся: «Я пообещал жене и дочерям – одна в начальной школе, вторая в детском саду – что установлю себе ограничения и буду браться за проекты росписей за границей только раз в год».

В течение последних нескольких лет из-за коронавируса ему пришлось отказываться от зарубежных проектов.

«Похоже, что мы наконец-то можем приступить к следующему шагу. Это большой проект по росписи почти 700 солнечных электростанций в Республике Бенин в Африке. Сам я всё это сделать не могу, поэтому я работаю с местными художниками и ищу способ одновременно создавать много росписей с одинаковым настроением и уровнем качества».

Миядзаки своими проектами настенных росписей как будто устраняет стены, ограничивающие жизнь людей.

Фотография к заголовку: Миядзаки Кэнсукэ перед настенной росписью на внешней стене аэропорта Фукуока (фотография Оно Кэйсукэ)