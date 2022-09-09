За кулисами выборов в Палату советников: оборудование и волонтеры, обеспечивающие честное соревнование

На фоне шокирующего убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо Либерально-демократическая партия и Комэйто получили большинство мест, за которые боролись на выборах в верхнюю палату парламента 10 июля, и обеспечили прочную позицию правящей коалиции. Бывший журналист поработал на избирательном участке и рассказывает, что нужно для того, чтобы выборы прошли гладко.

Выборы как главное медийное событие

Выборы – горячая пора для газет и телевизионных новостных программ. Средства массовой информации вкладывают все свои ресурсы в освещение подсчета голосов, определяющего победителя среди кандидатов, соревнуясь между собой в скорости и точности подачи информации. В газете «Асахи симбун», где я работал, была поговорка: «Не проболтайтесь NHK». Не только журналисты, но даже сотрудники отделов рекламы и продаж привлекались к работе, чтобы помочь с круглосуточным освещением выборов.

Все эти усилия тратились на то, чтобы получить результаты подсчета голосов раньше, чем избирательные комиссии. И за освещением выборов журналистами, и за их организацией стоят люди и огромное количество тяжелого физического труда.

Говорят, что выборы в Японии вступили в эпоху Интернета. Запрет на использование кандидатами Интернета и социальных сетей в целях предвыборной агитации был снят в 2013 году, что изменило способ общения политиков и партий с избирателями, а число кандидатов, пользующихся YouTube и Twitter, резко возросло. Однако, несмотря на эти сдвиги, подсчет голосов ведется так же, как и всегда: огромным количеством людей. На выборах в Палату советников 2022 года я работал временным сотрудником избирательной комиссии и получил непосредственное представление о том, что это за труд.

Я исполнял свои обязанности на избирательном участке и в центре подсчета голосов в двух разных городах западного региона Кансай. Должность временного сотрудника избирательной комиссии неожиданно популярна. После вводного курса, проведенного агентством по трудоустройству, и простого собеседования я прошёл конкурс в два человека на место и получил работу. Заработная плата составляла 1100 йен в час для тех, кто работал в дневную смену, и 1300 йен в час для тех, кто работал в ночь.

На передовой

Работа на избирательных участках начинается ранним утром. Мой был в общественном центре в тихом жилом районе, в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции. Это был один из 55 участков в городе, где насчитывалось около 1400 зарегистрированных избирателей. Семь сотрудников в возрасте от 40 до 70 лет появились к назначенному времени в 6:30 утра. Двое из них были городскими служащими, трое, включая меня, были временными работниками, а двое — наблюдателями на выборах.

Наша работа на избирательном участке заключалась в следующем. Во-первых, сотрудники, ответственные за список избирателей, сверяют уведомления, которые жители приносят на избирательный участок, со списком, чтобы подтвердить личность каждого избирателя. Как только это сделано, работники, ответственные за распределение бюллетеней, вручают каждому избирателю бюллетень, в который те должны вписать выбранного ими кандидата для представления своего округа. После того, как избиратели опускают этот бюллетень в ящик для голосования, они получают ещё один для голосования по пропорциональному представительству, который затем заполняют и отправляют в урну для голосования. В среднем этот процесс занимает пять минут на одного избирателя. Я отвечал за выдачу избирательных бюллетеней по избирательным округам.

Мы попали прямо на передовую. В 7:00 утра двери избирательного участка открылись и вошёл пожилой мужчина с энергичным приветствием: «Доброе утро!». Он стал первым в непрерывной череде избирателей. В утренние часы большинство избирателей составляли пожилые мужчины и пожилые пары, прибывшие вместе, но позже днём стали преобладать женщины. Начиная с вечера и до поздней ночи на участок приходили семьи с маленькими детьми. Постепенно они уступили место молодым мужчинам и женщинам. Самым сильным впечатлением стало то, что избирателей в возрасте около двадцати лет было очень мало. Это заставило меня задуматься, живет ли кто-нибудь из этой возрастной группы в этом районе.

Объём кропотливого ручного труда на участке был невероятен. Например, при сверке списка избирателей сотрудник избирательной комиссии обязан поставить печать как на список, так и на карточку с уведомлением о выборах, представленную каждым избирателем. При выдаче бюллетеней сотрудник использует наборный штамп-нумератор для проставления номера, соответствующего номеру каждого бюллетеня на карточках с уведомлением о выборах. Это входило в мои обязанности. Однако в процессе работы колесико меняющее цифры заело, что едва не сорвало всю операцию. Коллеги сочувствовали мне, и когда я, наконец, перечитал инструкцию по эксплуатации штампа, я обнаружил, что неправильно нажимал кнопку переключения цифр.

Представитель властей города все время нервно напоминал мне, что я не должен выдавать разным избирателям бюллетени с одинаковыми номерами и что я не должен позволять им уносить бюллетени домой. Это две критические ошибки – выдача неправильных бюллетеней и неправильный подсчет количества поданных голосов, – которых нужно было избежать любой ценой, поскольку они могли поставить под угрозу выборы во всём городе. Каждые несколько минут все сотрудники останавливались, чтобы убедиться, что нет ошибок в количестве бюллетеней и количестве избирателей. Это продолжалось весь день и всю ночь.

Онлайн-голосование: давняя мечта

Одной из важных обязанностей работников на избирательных участках, является предотвращение распространения инфекции COVID-19. Сотрудники на участке носят медицинские резиновые перчатки, раздают маски тем избирателям, которые пришли без них, и каждые несколько часов тщательно протирают столы для голосования спиртом.

Когда число избирателей уменьшилось, сотрудники начали общаться между собой. Одной из обсуждаемых тем был нехитрый вопрос: «Почему они не проводят голосование онлайн?». Если бы голосование проводилось с помощью смартфонов и компьютеров, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям было бы легче отдать свои голоса. К тому же это было бы дёшево, быстро и точно. И не было бы необходимости нанимать временных работников на выборы. Чем больше времени мы проводили за кропотливым ручным трудом, тем больше это звучало как жалоба.

«Технически это осуществимо, – подтвердил представитель городской власти. – Но это не делается, потому так стало бы видно, кто за какого кандидата голосовал». Хотя я мог бы возразить, что шифрование должно помочь сохранить анонимность избирателей, я ничего не сказал и решил поглубже разобраться в этом вопросе позже.

В 2018 году Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало доклад консультативной группы экспертов по онлайн-голосованию. В первую очередь они рассматривали вопрос: можно ли полагаться на телекоммуникационные системы? Их озабоченность понятна в свете недавнего сбоя в сети KDDI. Среди других поднятых проблем были определение права на участие в голосовании и защита тайны голоса, которая гарантируется Конституцией Японии. Я обнаружил, что нынешняя система, в которой невозможно определить, кто за какого кандидата голосовал, основана на этой конституционной гарантии. Даже стыдно, что я не знал этого раньше. Оказывается, Эстония – чуть ли не единственная страна в мире, которая даёт своим гражданам возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах. Похоже, до онлайн-голосования еще далеко.

Тем временем, в 8:00 вечера избирательные участки, наконец, закрылись после 13 часов работы. И я отправился на велосипеде в центр подсчета голосов в другом городе, в пяти километрах от моего участка. В общей сложности в этом городе было подано около 200 000 голосов. Центр подсчета бюллетеней обосновался в огромном спортзале, где собралось в общей сложности около 300 городских служащих и временных работников. Масштаб операции разительно отличался от того, чем мы занимались на избирательном участке, где я только что был. Мы надели бейджи-удостоверения с именами и должностями, и приступили к работе.

Опечатки и пропуски

Работа по вскрытию и подсчету голосов была разделена на две секции: для бюллетеней по избирательным округам и отдельно для бюллетеней по пропорциональному представительству. Каждая секция начиналась у входа и тянулась через весь зал до сцены на противоположной стороне. Работа была поделена между почти 20 подразделениями, название каждого было на удостоверении с именем человека, который ее выполнял. Были «упаковщики», которые брали бюллетени из открытых ящиков и раскладывали их в аккуратные пачки; операторы машин, которые сортировали бюллетени, поданные за каждого кандидата; те, кто отвечал за нечитаемые бюллетени и вручную обрабатывали голоса, которые не распознавало оборудование; и контролеры содержания, которые искали подозрительные бюллетени. Большая часть этой работы выполнялась вручную, и каждый человек отвечал за несколько задач. Я занимался вскрытием урн для голосования, упаковкой и, наконец, проверкой бюллетеней.

В 9:30 вечера был отдано распоряжение начать вскрытие бюллетеней. Кондиционер почти не работал, жаркий и душный зал был наполнен гулом напряженной работы. Мы метались по участку, натыкаясь друг на друга.

Самой сложной задачей была проверка того, правильно ли избиратели написали имена кандидатов. Несмотря на наличие 10 высокоскоростных машин для сортировки бюллетеней, оснащенных функцией двойного сканирования, как только бюллетени были отсортированы по именам кандидатов, люди приступили к ручной проверке. Я отвечал за проверку имени кандидата, в котором использовался определённый иероглиф. Поразительное количество людей не смогли написать этот иероглиф правильно. Некоторые ошибки, по крайней мере, можно было объяснить тем, что неправильные иероглифы выглядели или произносились похоже на нужный. Но многие избиратели, казалось, просто изобрели что-то своё вместо реального иероглифа в имени. В 11:30 вечера, проверив более 5000 бюллетеней, временные сотрудники избирательных участков закончили рабочий день. Команда городских служащих продолжила работу, чтобы завершить оставшийся объём задач.

Помню, уходя я подумал, что опытная команда представителей городской власти сможет обработать бюллетени без каких-либо затруднений. Однако на следующий день я обнаружил, что был чересчур оптимистичен. После нашего ухода возникли проблемы с бюллетенями для голосования по пропорциональному представительству, и городским служащим пришлось перейти с автоматизированного процесса подсчета голосов на ручной. В результате объявление окончательного результата было отложено до 7:00 утра. Проблемы возникли и в городе, где я работал днём. Городские служащие ошиблись при определении числа поданных бюллетеней, и в результате подсчет голосов не был завершен до 6:30 утра. Думаю, что многие городские служащие, проработавшие всю ночь воскресенья, в понедельник боролись со сном на рабочем месте.

Конечно, надежное онлайн- и электронное голосование станет доступно нескоро, но неужели действительно нет способа сократить огромное количество ручного труда при подсчете голосов? Очень немногие страны используют такую систему, как в Японии, при которой избиратели сами вписывают имена кандидатов и политических партий, говорят эксперты. Вместо этого в большинстве стран используются бюллетени с напечатанными на них именами, так что избирателям нужно только указать свой выбор отметив нужную опцию.

Возникает вопрос, почему Япония не использует предварительно подготовленные бюллетени, чтобы упростить и ускорить процесс. Возможно, одна из главных причин в том, что некоторые члены парламента Японии считают, что избиратели просто отмечали бы первое имя в напечатанном списке, и это было бы несправедливо по отношении к другим кандидатам. Мне неизвестны доказательства того, что порядок, в котором имена кандидатов печатаются в бюллетенях, оказывает какое-либо влияние на поведение людей при голосовании.

И тем не менее, даже в наш современный век избирательная система Японии по-прежнему требует, чтобы работники комиссий всю ночь вскрывали и проверяли бюллетени. Во многих недемократических странах не проводятся честные выборы, и в результате их граждане страдают от угнетения. Учитывая, что японская демократия функционирует благодаря усилиям избирательных работников, неужели нет никакого способа облегчить их бремя? Это главный вопрос, который я вынес из опыта работы на выборах.

Фотография к заголовку: Работники избирательных комиссий подтверждают, что урна для голосования пуста перед началом голосования на выборах в Палату советников, 10 июля 2022 года, Синдзюку, Токио (© Jiji)