Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным противником

В 1904 году, когда еще не прошло и 40 лет после Реставрации Мэйдзи, Япония бросила вызов одной из мировых держав, вступив с ней в вооружённую борьбу. Давайте вспомним обстоятельства, ход и влияние русско-японской войны, интерес к которой за рубежом усилися в связи с российским вторжением в Украину.

«Русофобия» в Японии в начале XX века

В эпоху Мэйдзи так называемая «русофобия» широко распространилась среди японцев. В те времена «русофобией» называли боязнь того, что Российская империя вторгнется на Японские острова.

С наступлением XVIII века Россия, стремясь заполучить гавани, в которых море не замерзает даже зимой (незамерзающие порты), начала политику продвижения на юг и вскоре стала добиваться торговых отношений от военного правительства бакуфу в Эдо. На закате эпохи бакуфу российский военно-морской флот предпринял кратковременную попытку оккупации на острове Цусима. Несмотря на то, что Договором о дружбе между Японией и Россией 1855 года определялось, что «Сахалин является территорией смешанного проживания японцев и русских», в начале эры Мэйдзи Россия оказывала давление на японские поселения на Сахалине, завозя на остров каторжан и отправляя солдат.

В мае 1891 года путешествовавший по Японии цесаревич Николай (впоследствии император Николай II) во время возвращения в Киото после осмотра озера Бива подвергся нападению со стороны полицейского и был ранен в городе Оцу. Когда произошел этот инцидент, император Мэйдзи (Муцухито) и премьер-министр Мацуката Масаёси поспешили в Киото, чтобы навестить Николая в больнице. Многие японцы отправляли телеграммы и письма с извинениями, и, как утверждают, больничная палата цесаревича была полна подношений от посетителей, приходивших пожелать ему скорейшего выздоровления.

Более того, одна женщина покончила с собой перед зданием губернаторской администрации в Киото, перерезав себе горло ножницами в знак извинения перед цесаревичем Николаем и раскаяния перед императором своей страны за затруднительное положение, в котором он оказался из-за этого инцидента. Пусть эта реакция, столь далеко отходящая от общепринятой практики, и была чрезмерной, она свидетельствует о том, насколько японцы опасались, что Россия воспользуется инцидентом в Оцу в качестве повода для объявления войны: «Если они сейчас на нас нападут, то нам не выстоять, Япония станет колонией». К счастью, и российское правительство, и сам цесаревич выразили удовлетворённость реакцией правительства Японии, однако министр иностранных дел Аоки Сюдзо и ряд других лиц тем не менее ушли в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся.

Альянс Японии и Великобритании как фактор объявления войны

Три года спустя, в 1894 году, разразилась Японско-китайская война. Можно предполагать, что её настоящей причиной стала политика противодействия России.

С первого года эры Мэйдзи Япония добивалась открытия Кореи. Замысел состоял в том, чтобы, модернизировав Корею, вместе с ней не допустить продвижения России на юг. Против этих действий выступила империя Цин – суверен Кореи. Усиление противостояния привело к японско-китайской войне 1894-1895 годов.

Япония одержала в этой войне решительную победу, и по заключенному в Симоносэки мирному договору между Японией и Китаем была подтверждена самостоятельность Кореи, и помимо колоссальной контрибуции (200 млн лян, или около 310 млн в японских йенах – по тем временам вдвое больше годового национального дохода) Китай был вынужден пойти на территориальные уступки, передав Японии Ляодунский полуостров, Тайвань и ряд других территорий.

Холодный душ опьяненным чувством победы японцам устроила Россия. Заручившись поддержкой Франции и Германии, она уведомила Японию, что «поскольку японское владение Ляодунским полуостровом является нежелательным для мира на Дальнем Востоке, полуостров должен быть возвращен Китаю» (т. н. «тройственное вмешательство»).

Япония, у которой в случае сопротивления не было шансов на победу, вернула Ляодунский полуостров империи Цин. Между тем Россия, получившая на Ляодунском полуострове под свой контроль Дайрэн и Порт-Артур путем аренды у Китая, стала влиять на весь полуостров. Более того, направив свои войска в связи с Ихэтуаньским восстанием против династии Цин, Россия разместила их по всей Маньчжурии.

С другой стороны, правительство Кореи, не желавшее идти под влияние Японии, сблизилось с Россией. После того, как японский посол в Корее Миура Горо организовал жестокое убийство королевы Мин, корейский монарх Коджон бежал в русскую дипломатическую миссию, а правительство Кореи приняло из России финансовых и военных советников, сформировав дружественное России правительство.

И тут Япония, побуждаемая британским правительством, заключила в 1902 году двусторонний союз с Великобританией. Британия, интересам которой Россия угрожала в Китае и Индии, хотела путем оказания помощи Японии сдержать российское продвижение в Восточную Азию.

Опираясь на альянс с Британией, правительство Японии решило добиться от России признания права на японский контроль над Кореей в обмен на признание российского контроля над Маньчжурией. На тот момент японское правительство стремилось разрешить раздражающие вопросы в отношениях между Японией и Россией посредством дипломатии.

Но поскольку власти удалось заключить военный союз с самой Британской империей, японский народ стал склоняться к войне, и когда Россия начала создавать базу в северной части Кореи, общественное мнение в Японии резко развернулось в сторону тотальной войны.

Можно утверждать, что это стало результатом действий японского правительства, которое не раскрывало реальных возможностей Японии и России, но вместе с тем ответственность за такое развитие событий несут и средства массовой информации. В погоне за увеличением тиражей основная масса газет и журналов склонилась в пользу войны и не ставила читателей в известность о том, что большинство стран мира предсказывают победу России. Тем самым пресса еще более подогревала стремление к войне.

Следует отметить, что раздавались, пусть и немногочисленные, голоса против войны и в пользу пацифизма. К примеру, Утимура Кандзо отвергал войну с позиций христианской морали, а Котоку Сюсуй и Сакаи Тосихико – с социалистических позиций. Котоку уволился из ежедневной газеты «Ёродзу тёхо», выступившей за войну, основал издательскую компанию «Хэйминся», и даже после начала Русско-японской войны издавал газету «Хэймин симбун», в которой выступал против войны. Ёсано Акико во время войны тоже опубликовала известное антивоенное стихотворение «Не отдавай, любимый, жизнь свою» в литературном журнале «Мёдзё».



Ёсано Акико, автор многочисленных сборников поэзии, видная представительница японского романтизма. Помимо сочинения танка она вела обширную общественную деятельность, высказываясь в прессе по проблемам женщин, вопросам образования и др. (из книги «Образы современных японцев» в собрании Национальной библиотеки Парламента Японии)

Провалившийся сценарий быстрой победы

Как бы то ни было, примерно с осени 1903 года, опираясь на поддержку в обществе, армия преисполнилась военной решимости. В феврале следующего 1904 года после провала двусторонних переговоров Япония объявила России войну.

При этом император Мэйдзи, до последнего момента возражавший против войны, сокрушался: «Нынешняя война – это не моя воля. Но в сложившейся ситуации иных возможностей нет. Если нас настигнет поражение, как извиниться перед предками, и что можно будет сделать для народа?» И император, и правительство, и военное руководство понимали, что Россию не победить, если сойтись с нею в прямой лобовой схватке.

И тогда военные выработали следующую стратегию. Предполагалось, что война продлится около одного года. В начале войны японский объединенный флот уничтожает Тихоокеанский флот России неожиданным нападением. Тем временем сухопутные войска Японии наносят полномасштабный удар в Ляояне в Маньчжурии до того, как российская армия сосредоточит свой личный состав на Дальнем Востоке. Таким образом предполагалось лишить российское правительство воли к борьбе решительными боевыми действиями за короткий период и склонить его к скорейшему заключению мира – иначе говоря, Япония ввязывалась в войну с российской державой без явных шансов на победу и не имея понятия, во сколько обойдется казне ведение этой войны.

Но замысел решительной победы в короткий срок был иллюзорным. Несмотря на победу в сражении при Ляояне, армия потеряла 5300 человек, а русские войска смогли организованно отступить. К тому же, полностью разгромить русскую Тихоокеанскую эскадру внезапным ударом не удалось, и она укрылась в бухте Порт-Артура.

Порт-Артур был защищен артиллерией, и возможности приблизиться к нему с моря не было. Для взятия был необходим сухопутный штурм. Но это была бетонная крепость, для овладения которой потребовались долгие месяцы и многочисленные жертвы. Между тем осада Порт-Артура с ее главным образом окопными боями явила миру применение 28-дюймовых гаубиц, пулеметов, скорострельных орудий, ручных гранат и полевой артиллерии. В этом смысле можно утверждать, что она задала «образец» ведения боевых действий для разразившейся десятью годами позднее Первой мировой войны.



Фотосъемка участников переговоров Ноги и Стесселя с японской и российской сторон 5 января после падения Порт-Артура. Снимок сделан по окончании встречи. В среднем ряду слева направо: начштаба Рейс, генерал Ноги Марэсукэ, генерал Анатолий Стессель, начштаба Итидзи. Китай, Люйшунь (© Jiji Press)

После этого сухопутные войска начали одерживать победы и постепенно продвигаться на север, где, наконец, вступили в решающее сражение с русской армией под Мукденом. В Битве под Мукденом примерно за 10 суток с обеих сторон сошлись около 600 тыс. солдат. Несмотря на то, что японская армия одержала победу, потери составили 70 тыс. человек, и для преследования отступающей русской армии не оставалось ни личного состава, ни боеприпасов.

Народная ярость по поводу «нулевой контрибуции»

Расходы на Русско-японскую войну составили около 1 млрд 700 млн йен. Из них государственными облигациями было покрыто 1 млрд 350 млн йен. Примерно две трети от этой суммы составили зарубежные займы. Для привлечения этих средств заместитель управляющего Банка Японии Такахаси Корэкиё лично ездил в Великобританию. В определенном смысле Русско-японская война велась на деньги, заимствованные за рубежом – у Великобритании, США и ряда других стран.

В том, что Японии удалось одержать победу в этой войне, большую роль сыграло содействие ее союзницы – Великобритании. В дополнение к экономической помощи, в частности, приобретению военных займов, британское правительство предоставляло ценные сведения. При этом оно запретило Балтийской эскадре проход через Суэцкий канал, который находился под британским контролем, а также пополнение запасов угля в британских колониях. Это стало одним из факторов победы японских военно-морских сил.

Безусловно, народ Японии тоже всемерно содействовал ведению этой войны. На нее отправились свыше миллиона солдат, постоянно повышались налоги, народ жертвовал деньги государству и хранил свои накопления в почтовой сберегательной системе.

С другой стороны, боевой дух императора Николая II не ослабел даже после битвы под Мукденом. И лишь с полным разгромом Балтийской эскадры в Японском море в мае 1905 года он наконец склонился к заключению мира. В России произошло «Кровавое воскресенье», когда императорская армия вступила в столкновения с отрядами рабочих-демонстрантов, и по всей стране равернулись массовые стачки и бунты (эти события впоследствии назвали Первой русской революцией). Сложившиеся условия стали одним из факторов, вынудивших российское правительство пойти на переговоры о мире.



Японский объединенный флот под командованием Того Хэйхатиро (4 броненосца, 8 броненосных крейсеров и 96 других кораблей и судов) встретил Балтийскую эскадру российского военно-морского флота, отправленную с баз в Балтийском море (8 броненосцев, 6 крейсеров и 38 других кораблей и судов) вблизи Цусимы. Сражение продолжалось в течение двух дней 27 и 28 мая 1905 года. Девятнадцать кораблей Балтийской эскадры были потоплены, семь захвачены, эскадра была разбита (битва получила название Цусимское сражение). На изображении эскадренный броненосец «Наварин» тонет после японской торпедной атаки (снимок из Библиотеки изображений Мэри Эванс / «Кёдо цусин имидзидзу»)



Броненосец «Микаса» – флагман японского Объединенного флота в Цусимском сражении. После вывода из эксплуатации был отреставрирован и превращен в корабль-музей в Мемориальном парке Микаса в городе Ёкосука префектуры Канагава, где хранится и демонстрируется и поныне (© Jiji Press)

В сентябре того же года при посредничестве президента США Теодора Рузвельта был заключен мирный договор между Россией и Японией (Потсдамский договор). Хотя Россия признала власть и контроль Японии над Кореей, отказалась от прав аренды Порт-Артура и Дайрэна (Дальнего), а также уступила южную часть Сахалина, она не выплатила ни одной йены контрибуции. В каком-то смысле это было естественно. Япония истощила запасы денег, оружия и солдат, а у России еще были возможности продолжать боевые действия.

Но такой итог не устроил народ Японии. Целых десять лет он сносил рост налогов ради увеличения вооруженных сил под лозунгом «вынести все тяготы и вкусить мести», нёс огромные человеческие жертвы в ходе боевых действий. Поэтому 5 сентября, в день, когда был подписан мирный договор, в токийском парке Хибия состоялся митинг против заключения мира, и разъяренные люди атаковали резиденцию министра внутренних дел, полицейские участки, а также редакции связанных с правительством газет (т. н. Хибийские беспорядки 1905 года в Токио). Насильственные действия распространились по всей стране и привели к отставке правящего кабинета под руководством премьер-министра Кацуры Таро.

«Пробуждение к модернизации» стран Азии

Русско-японская война стала первой тотальной войной между нациями в XX веке. Поскольку на поле дипломатии к ней приложили руку все империи того времени, некоторые ученые называют эти события «Нулевой мировой войной». Какое воздействие данная война оказала на Японию, Россию и весь остальной мир?

Японии, которая отправила на континент свыше 1 млн солдат, она принесла около 90 тыс. погибших от боевых действий и связанных с войной болезней, не считая более чем 150 тыс. раненых.

Война принесла не только людские потери. Для японского государства она породила колоссальное бремя долгов, разрушение крестьянских деревень и падение морального духа большой части населения. Поэт Исикава Такубоку назвал это «состоянием эпохальной стагнации»: вследствие недоверия к государственной власти и распада общинного уклада – семейного, деревенского и т. п., резко увеличивалось число людей, склонявшихся к идеям социализма и коммунизма, либо индивидуализма и либерализма.

Демобилизованные с воинской службы крестьяне опускались на социальное дно после трагического опыта на полях сражений, что зачастую самым разрушительным образом сказывалось на морали в деревнях. Правительство, понимая необходимость исправить положение, установило новые моральные стандарты в императорском указе «Босин сёсё», требовавшем от народа усердного труда и бережливости. Одновременно власти стали подавлять общественные и профсоюзные движения. Угроза продвижения России на юг исчезла, но это обошлось очень дорогой ценой.

Россия, как и Япония, понесла потери убитыми и ранеными аналогичного масштаба. Хотя ей удалось избежать выплаты контрибуции, она потеряла территории (лишилась южной части Сахалина). Уступив Японии права распоряжаться в Корее, ей пришлось отказаться от политики продвижения на юг. Поэтому Россия была вынуждена изменить внешнеполитический курс, и после заключения Англо-русского соглашения 1907 года начала продвижение на Балканский полуостров под лозунгами панславянизма. После этого она вступила в противостояние с Германией и Австро-Венгрией, выступавших под знаменем пангерманизма, что послужило спусковым крючком для начала Первой мировой войны.

С другой стороны, Соединенные Штаты, выступившие посредником при заключении мирного договора, несмотря на предвоенную договоренность с Японией о совместном управлении железными дорогами в Маньчжурии, резко ухудшили отношение к Японии под предлогом одностороннего разрыва этой договоренности с японской стороны. Усилилось движение против японских иммигрантов, а каждый шаг Японии по экспансии на континент стали встречать резкой критикой.

В Европе с победой Японии распространилась теория о желтой угрозе – стремлении к превосходству людей с желтым цветом кожи, а в странах и регионах с преимущественно небелым населением вспыхнули протесты и сопротивление одностороннему дележу мира белыми людьми и колониальному господству. Победа Японии вдохновила Сунь Ятсена и Мао Цзэдуна в Китае, Джавахарлала Неру в Индии и Хо Ши Мина во Вьетнаме, а в дальнейшем привела их в ряды революционеров.

В Иране усилилось конституционно-революционное движение, а в Египте ожесточилось движение сопротивления Великобритании. В Турции, Финляндии и других странах, наряду с усилением антироссийских и антиевропейских настроений, наблюдался настоящий бум Японии. Адмирала Того Хэйхатиро, который командовал японским объединенным флотом в Цусимском сражении, стали называть «восточным Нельсоном», уподобляя адмиралу Великобритании, разгромившему флот наполеоновской Франции, и в Турции появилась улица Того, а в Финляндии стали выпускать «пиво Того».



(Слева) Адмирал Военно-морского флота Того (из книги «Образы современных японцев» в собрании Национальной библиотеки Парламента Японии). (Справа) Голландское пиво «Адмиральское» с изображением Того на этикетке. В настоящее время производится в Японии (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: статуя Того Хэйхатиро в парке Тагаяма взирает на залив Кинко и родной город адмирала – Кагосиму. И сегодня во время заходов иностранных военных кораблей в порт Кагосимы капитаны и экипажи в форменной одежде приходят почтить память адмирала (© Jiji Press)