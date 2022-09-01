Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным противником

Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным противникомПолитика История
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«Русофобия» в Японии в начале XX века
В эпоху Мэйдзи так называемая «русофобия» широко распространилась среди японцев. В те времена «русофобией» называли боязнь того, что Российская империя вторгнется на Японские острова.
С наступлением XVIII века Россия, стремясь заполучить гавани, в которых море не замерзает даже зимой (незамерзающие порты), начала политику продвижения на юг и вскоре стала добиваться торговых отношений от военного правительства бакуфу в Эдо. На закате эпохи бакуфу российский военно-морской флот предпринял кратковременную попытку оккупации на острове Цусима. Несмотря на то, что Договором о дружбе между Японией и Россией 1855 года определялось, что «Сахалин является территорией смешанного проживания японцев и русских», в начале эры Мэйдзи Россия оказывала давление на японские поселения на Сахалине, завозя на остров каторжан и отправляя солдат.
В мае 1891 года путешествовавший по Японии цесаревич Николай (впоследствии император Николай II) во время возвращения в Киото после осмотра озера Бива подвергся нападению со стороны полицейского и был ранен в городе Оцу. Когда произошел этот инцидент, император Мэйдзи (Муцухито) и премьер-министр Мацуката Масаёси поспешили в Киото, чтобы навестить Николая в больнице. Многие японцы отправляли телеграммы и письма с извинениями, и, как утверждают, больничная палата цесаревича была полна подношений от посетителей, приходивших пожелать ему скорейшего выздоровления.
Более того, одна женщина покончила с собой перед зданием губернаторской администрации в Киото, перерезав себе горло ножницами в знак извинения перед цесаревичем Николаем и раскаяния перед императором своей страны за затруднительное положение, в котором он оказался из-за этого инцидента. Пусть эта реакция, столь далеко отходящая от общепринятой практики, и была чрезмерной, она свидетельствует о том, насколько японцы опасались, что Россия воспользуется инцидентом в Оцу в качестве повода для объявления войны: «Если они сейчас на нас нападут, то нам не выстоять, Япония станет колонией». К счастью, и российское правительство, и сам цесаревич выразили удовлетворённость реакцией правительства Японии, однако министр иностранных дел Аоки Сюдзо и ряд других лиц тем не менее ушли в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся.
Альянс Японии и Великобритании как фактор объявления войны
Три года спустя, в 1894 году, разразилась Японско-китайская война. Можно предполагать, что её настоящей причиной стала политика противодействия России.
С первого года эры Мэйдзи Япония добивалась открытия Кореи. Замысел состоял в том, чтобы, модернизировав Корею, вместе с ней не допустить продвижения России на юг. Против этих действий выступила империя Цин – суверен Кореи. Усиление противостояния привело к японско-китайской войне 1894-1895 годов.
Япония одержала в этой войне решительную победу, и по заключенному в Симоносэки мирному договору между Японией и Китаем была подтверждена самостоятельность Кореи, и помимо колоссальной контрибуции (200 млн лян, или около 310 млн в японских йенах – по тем временам вдвое больше годового национального дохода) Китай был вынужден пойти на территориальные уступки, передав Японии Ляодунский полуостров, Тайвань и ряд других территорий.
Холодный душ опьяненным чувством победы японцам устроила Россия. Заручившись поддержкой Франции и Германии, она уведомила Японию, что «поскольку японское владение Ляодунским полуостровом является нежелательным для мира на Дальнем Востоке, полуостров должен быть возвращен Китаю» (т. н. «тройственное вмешательство»).
Япония, у которой в случае сопротивления не было шансов на победу, вернула Ляодунский полуостров империи Цин. Между тем Россия, получившая на Ляодунском полуострове под свой контроль Дайрэн и Порт-Артур путем аренды у Китая, стала влиять на весь полуостров. Более того, направив свои войска в связи с Ихэтуаньским восстанием против династии Цин, Россия разместила их по всей Маньчжурии.
С другой стороны, правительство Кореи, не желавшее идти под влияние Японии, сблизилось с Россией. После того, как японский посол в Корее Миура Горо организовал жестокое убийство королевы Мин, корейский монарх Коджон бежал в русскую дипломатическую миссию, а правительство Кореи приняло из России финансовых и военных советников, сформировав дружественное России правительство.
И тут Япония, побуждаемая британским правительством, заключила в 1902 году двусторонний союз с Великобританией. Британия, интересам которой Россия угрожала в Китае и Индии, хотела путем оказания помощи Японии сдержать российское продвижение в Восточную Азию.
Опираясь на альянс с Британией, правительство Японии решило добиться от России признания права на японский контроль над Кореей в обмен на признание российского контроля над Маньчжурией. На тот момент японское правительство стремилось разрешить раздражающие вопросы в отношениях между Японией и Россией посредством дипломатии.
Но поскольку власти удалось заключить военный союз с самой Британской империей, японский народ стал склоняться к войне, и когда Россия начала создавать базу в северной части Кореи, общественное мнение в Японии резко развернулось в сторону тотальной войны.
Можно утверждать, что это стало результатом действий японского правительства, которое не раскрывало реальных возможностей Японии и России, но вместе с тем ответственность за такое развитие событий несут и средства массовой информации. В погоне за увеличением тиражей основная масса газет и журналов склонилась в пользу войны и не ставила читателей в известность о том, что большинство стран мира предсказывают победу России. Тем самым пресса еще более подогревала стремление к войне.
Следует отметить, что раздавались, пусть и немногочисленные, голоса против войны и в пользу пацифизма. К примеру, Утимура Кандзо отвергал войну с позиций христианской морали, а Котоку Сюсуй и Сакаи Тосихико – с социалистических позиций. Котоку уволился из ежедневной газеты «Ёродзу тёхо», выступившей за войну, основал издательскую компанию «Хэйминся», и даже после начала Русско-японской войны издавал газету «Хэймин симбун», в которой выступал против войны. Ёсано Акико во время войны тоже опубликовала известное антивоенное стихотворение «Не отдавай, любимый, жизнь свою» в литературном журнале «Мёдзё».
Провалившийся сценарий быстрой победы
Как бы то ни было, примерно с осени 1903 года, опираясь на поддержку в обществе, армия преисполнилась военной решимости. В феврале следующего 1904 года после провала двусторонних переговоров Япония объявила России войну.
При этом император Мэйдзи, до последнего момента возражавший против войны, сокрушался: «Нынешняя война – это не моя воля. Но в сложившейся ситуации иных возможностей нет. Если нас настигнет поражение, как извиниться перед предками, и что можно будет сделать для народа?» И император, и правительство, и военное руководство понимали, что Россию не победить, если сойтись с нею в прямой лобовой схватке.
И тогда военные выработали следующую стратегию. Предполагалось, что война продлится около одного года. В начале войны японский объединенный флот уничтожает Тихоокеанский флот России неожиданным нападением. Тем временем сухопутные войска Японии наносят полномасштабный удар в Ляояне в Маньчжурии до того, как российская армия сосредоточит свой личный состав на Дальнем Востоке. Таким образом предполагалось лишить российское правительство воли к борьбе решительными боевыми действиями за короткий период и склонить его к скорейшему заключению мира – иначе говоря, Япония ввязывалась в войну с российской державой без явных шансов на победу и не имея понятия, во сколько обойдется казне ведение этой войны.
Но замысел решительной победы в короткий срок был иллюзорным. Несмотря на победу в сражении при Ляояне, армия потеряла 5300 человек, а русские войска смогли организованно отступить. К тому же, полностью разгромить русскую Тихоокеанскую эскадру внезапным ударом не удалось, и она укрылась в бухте Порт-Артура.
Порт-Артур был защищен артиллерией, и возможности приблизиться к нему с моря не было. Для взятия был необходим сухопутный штурм. Но это была бетонная крепость, для овладения которой потребовались долгие месяцы и многочисленные жертвы. Между тем осада Порт-Артура с ее главным образом окопными боями явила миру применение 28-дюймовых гаубиц, пулеметов, скорострельных орудий, ручных гранат и полевой артиллерии. В этом смысле можно утверждать, что она задала «образец» ведения боевых действий для разразившейся десятью годами позднее Первой мировой войны.
После этого сухопутные войска начали одерживать победы и постепенно продвигаться на север, где, наконец, вступили в решающее сражение с русской армией под Мукденом. В Битве под Мукденом примерно за 10 суток с обеих сторон сошлись около 600 тыс. солдат. Несмотря на то, что японская армия одержала победу, потери составили 70 тыс. человек, и для преследования отступающей русской армии не оставалось ни личного состава, ни боеприпасов.
Народная ярость по поводу «нулевой контрибуции»
Расходы на Русско-японскую войну составили около 1 млрд 700 млн йен. Из них государственными облигациями было покрыто 1 млрд 350 млн йен. Примерно две трети от этой суммы составили зарубежные займы. Для привлечения этих средств заместитель управляющего Банка Японии Такахаси Корэкиё лично ездил в Великобританию. В определенном смысле Русско-японская война велась на деньги, заимствованные за рубежом – у Великобритании, США и ряда других стран.
В том, что Японии удалось одержать победу в этой войне, большую роль сыграло содействие ее союзницы – Великобритании. В дополнение к экономической помощи, в частности, приобретению военных займов, британское правительство предоставляло ценные сведения. При этом оно запретило Балтийской эскадре проход через Суэцкий канал, который находился под британским контролем, а также пополнение запасов угля в британских колониях. Это стало одним из факторов победы японских военно-морских сил.
Безусловно, народ Японии тоже всемерно содействовал ведению этой войны. На нее отправились свыше миллиона солдат, постоянно повышались налоги, народ жертвовал деньги государству и хранил свои накопления в почтовой сберегательной системе.
С другой стороны, боевой дух императора Николая II не ослабел даже после битвы под Мукденом. И лишь с полным разгромом Балтийской эскадры в Японском море в мае 1905 года он наконец склонился к заключению мира. В России произошло «Кровавое воскресенье», когда императорская армия вступила в столкновения с отрядами рабочих-демонстрантов, и по всей стране равернулись массовые стачки и бунты (эти события впоследствии назвали Первой русской революцией). Сложившиеся условия стали одним из факторов, вынудивших российское правительство пойти на переговоры о мире.
В сентябре того же года при посредничестве президента США Теодора Рузвельта был заключен мирный договор между Россией и Японией (Потсдамский договор). Хотя Россия признала власть и контроль Японии над Кореей, отказалась от прав аренды Порт-Артура и Дайрэна (Дальнего), а также уступила южную часть Сахалина, она не выплатила ни одной йены контрибуции. В каком-то смысле это было естественно. Япония истощила запасы денег, оружия и солдат, а у России еще были возможности продолжать боевые действия.
Но такой итог не устроил народ Японии. Целых десять лет он сносил рост налогов ради увеличения вооруженных сил под лозунгом «вынести все тяготы и вкусить мести», нёс огромные человеческие жертвы в ходе боевых действий. Поэтому 5 сентября, в день, когда был подписан мирный договор, в токийском парке Хибия состоялся митинг против заключения мира, и разъяренные люди атаковали резиденцию министра внутренних дел, полицейские участки, а также редакции связанных с правительством газет (т. н. Хибийские беспорядки 1905 года в Токио). Насильственные действия распространились по всей стране и привели к отставке правящего кабинета под руководством премьер-министра Кацуры Таро.
«Пробуждение к модернизации» стран Азии
Русско-японская война стала первой тотальной войной между нациями в XX веке. Поскольку на поле дипломатии к ней приложили руку все империи того времени, некоторые ученые называют эти события «Нулевой мировой войной». Какое воздействие данная война оказала на Японию, Россию и весь остальной мир?
Японии, которая отправила на континент свыше 1 млн солдат, она принесла около 90 тыс. погибших от боевых действий и связанных с войной болезней, не считая более чем 150 тыс. раненых.
Война принесла не только людские потери. Для японского государства она породила колоссальное бремя долгов, разрушение крестьянских деревень и падение морального духа большой части населения. Поэт Исикава Такубоку назвал это «состоянием эпохальной стагнации»: вследствие недоверия к государственной власти и распада общинного уклада – семейного, деревенского и т. п., резко увеличивалось число людей, склонявшихся к идеям социализма и коммунизма, либо индивидуализма и либерализма.
Демобилизованные с воинской службы крестьяне опускались на социальное дно после трагического опыта на полях сражений, что зачастую самым разрушительным образом сказывалось на морали в деревнях. Правительство, понимая необходимость исправить положение, установило новые моральные стандарты в императорском указе «Босин сёсё», требовавшем от народа усердного труда и бережливости. Одновременно власти стали подавлять общественные и профсоюзные движения. Угроза продвижения России на юг исчезла, но это обошлось очень дорогой ценой.
Россия, как и Япония, понесла потери убитыми и ранеными аналогичного масштаба. Хотя ей удалось избежать выплаты контрибуции, она потеряла территории (лишилась южной части Сахалина). Уступив Японии права распоряжаться в Корее, ей пришлось отказаться от политики продвижения на юг. Поэтому Россия была вынуждена изменить внешнеполитический курс, и после заключения Англо-русского соглашения 1907 года начала продвижение на Балканский полуостров под лозунгами панславянизма. После этого она вступила в противостояние с Германией и Австро-Венгрией, выступавших под знаменем пангерманизма, что послужило спусковым крючком для начала Первой мировой войны.
С другой стороны, Соединенные Штаты, выступившие посредником при заключении мирного договора, несмотря на предвоенную договоренность с Японией о совместном управлении железными дорогами в Маньчжурии, резко ухудшили отношение к Японии под предлогом одностороннего разрыва этой договоренности с японской стороны. Усилилось движение против японских иммигрантов, а каждый шаг Японии по экспансии на континент стали встречать резкой критикой.
В Европе с победой Японии распространилась теория о желтой угрозе – стремлении к превосходству людей с желтым цветом кожи, а в странах и регионах с преимущественно небелым населением вспыхнули протесты и сопротивление одностороннему дележу мира белыми людьми и колониальному господству. Победа Японии вдохновила Сунь Ятсена и Мао Цзэдуна в Китае, Джавахарлала Неру в Индии и Хо Ши Мина во Вьетнаме, а в дальнейшем привела их в ряды революционеров.
В Иране усилилось конституционно-революционное движение, а в Египте ожесточилось движение сопротивления Великобритании. В Турции, Финляндии и других странах, наряду с усилением антироссийских и антиевропейских настроений, наблюдался настоящий бум Японии. Адмирала Того Хэйхатиро, который командовал японским объединенным флотом в Цусимском сражении, стали называть «восточным Нельсоном», уподобляя адмиралу Великобритании, разгромившему флот наполеоновской Франции, и в Турции появилась улица Того, а в Финляндии стали выпускать «пиво Того».
Фотография к заголовку: статуя Того Хэйхатиро в парке Тагаяма взирает на залив Кинко и родной город адмирала – Кагосиму. И сегодня во время заходов иностранных военных кораблей в порт Кагосимы капитаны и экипажи в форменной одежде приходят почтить память адмирала (© Jiji Press)