Сокровища города Ама в префектуре Симанэ привлекают новых жителей

Город Ама расположен на Наканосиме, одном из островов Оки, раскинувшихся у побережья Симанэ в Японском море. Местные жители когда-то опасались, что из-за депопуляции остров опустеет, но сегодня число молодых мигрантов растёт и составляет 20% населения. Давайте взглянем, как улучшается ситуация в Ама.

Вопреки всему

Ама – отдалённый город на острове Наканосима в префектуре Симанэ. За четыре часа до него можно добраться на пароме из Сакаиминато в префектуре Тоттори. Кроме того, из аэропорта Итами в Осаке можно за 40 минут долететь до Дого, самого большого из островов Оки, а затем за час доплыть на пароме до Наканосимы. Осенью и зимой Японское море неспокойно, поэтому в эти месяцы рейсы паромов часто отменяются.

Эти отдалённые и изолированные острова известны тем, что в период Камакура (1185-1333) они были местом ссылки императора Го-Тоба. И сейчас их нетронутая природа поражает своей заповедной красотой. Острова Оки, окружённые кристально чистым морем, включены в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В глубине островов, за скалистыми утёсами, прячутся рисовые поля.



Вид с Наканосимы на Тибуридзиму (слева) и мысы Нисиносимы (справа) (фото: Мотида Дзёдзи)



Рисовые поля окружены лесами (фото: Мотида Дзёдзи)

Правда ли, что такие отдалённые островам обречены на угасание? После Второй мировой войны молодые люди стали покидать острова с тем, чтобы больше никогда не возвращаться. С тех пор численность населения продолжала неуклонно сокращаться. Государственная поддержка помогала экономике островов держаться на плаву, но растущий долг и сокращение расходов на государственном уровне поставили острова в сложнейшее положение.

На пути к самообеспечению

Когда в 2002 году экономика города зашла в тупик, мэром был избран Ямаути Митио, член городского совета, решительно настроенный на проведение реформ. В 2004 году он начал реализовывать план развития самодостаточности, необходимой для выживания Ама. Он резко сократил расходы на персонал мэрии, перенаправив деньги на укрепление местной экономики, поддержав рыболовство и животноводство, а также увеличив выплаты на детей.

В 2018 году новым мэром стал Оэ Кадзухико, который при Ямаути работал в городском отделе промышленного развития. Вспоминая о реформах Ямаути на посту мэра, Оэ говорит: «Тогда все сотрудники мэрии, а не только чиновники, предложили сократить зарплату, чтобы увеличить инвестиции в будущее города. Я думаю, что решимость мэрии повлияла и на жителей острова». Горожане стали больше уважать их и стали более восприимчивы к реформам.



Мэр Амы Оэ Кадзухико (предоставлено муниципалитетом Амы)

Если сокращение расходов на персонал было «оборонительной» мерой, то «наступательная» административная реформа была направлена на привлечение внимания извне. Муниципалитет искал новых жителей, способных раскрыть скрытый потенциал города. «Сокровище» острова – это ресурсы, которые новоприбывшие могут превратить в привлекательные продукты. «Мы сидели на нетронутой золотой жиле, и сами не до конца осознавали её ценность», – говорит мэр Ама. Оэ объясняет, что именно приезжие указали на скрытый потенциал острова.

Стажеры по разработке продуктов – участники местной версии проекта регионального развития – были первыми ключевыми игроками. Позже город активно рекламировался на сайтах по трудоустройству в поисках людей, которые хотели бы использовать свои способности на благо города. Эти усилия начали приносить плоды, и в Ама стали прибывать новые жители. Город обеспечил их жильём и пособиями по уходу за детьми, которые в основном финансировались за счёт средств, сэкономленных в результате сокращения заработной платы чиновниками мэрии.



Людям нравится вязкая текстура карри из моллюсков-турбинидов садзаэ, созданного стажёрами-разработчиками (слева), и знаменитая говядина Оки (справа). Из-за сокращения объёмов государственных заказов местная строительная компания занялась животноводством (фото: Мотида Дзёдзи)



Жильё для новоприбывших (фото: Мотида Дзёдзи)

Остров сокровищ

Исида Дайго, которому сейчас 42 года, был одним из первых новосёлов, переехавших из Осаки в 2005 году. После того как он разочаровался в деловой практике своей старой компании, его заинтриговало объявление о вакансии: «Требуются люди для поисков сокровищ на острове».

Объявление предлагало работу на предприятии по переработке морепродуктов, где для сохранения свежести использовалась технология быстрой заморозки. До этого производство морепродуктов в Ама осложнялось высокой стоимостью транспортировки продуктов в порт Сакаи в Тоттори, а проблемы со свежестью часто приводили к снижению цен. Предприятие, созданное с участием правительства, стало использовать новую технологию заморозки, позволившую местным устрицам и кальмарам стать популярными за пределами острова.



На предприятии по переработке морепродуктов для мгновенной заморозки кальмаров используется технология «Система живых клеток» (предоставлено муниципалитетом Амы)

Предприятие использует технологию мгновенного замораживания «Система живых клеток» или CAS (Cells Alive System), что позволило увеличить доход от продажи кальмаров почти в три раза. По словам Иcиды, работа была несложной, но каждая выполненная задача помогала возрождению города, и он с гордостью рассказывал об этом друзьям. «Возможно, это и есть моё сокровище», – размышляет он.

Сушёный морской огурец – ещё одно сокровище, открытое переселенцем. В 2005 году Миядзаки Масая, в то время студент университета Хитоцубаси, работал на программе студенческого обмена, в которой участвовали школьники Ама, и просто влюбился в город. Впоследствии он отказался от предложения работать в финансах, чтобы переехать в Ама и работать в рыбной промышленности. Ему пришла в голову идея экспортировать сушёные морские огурцы, ценный ингредиент китайской кухни, с которой он познакомился во время учёбы в Китая. Производя продукт на острове и самостоятельно экспортируя его в Китай, позволило бы городу продавать ценный урожай по гораздо более выгодной цене.

Однако для этого необходимо было построить перерабатывающее предприятие, и даже с учётом государственных субсидий Миядзаки и его товарищам всё равно требовалось 70 миллионов йен, которые они попросили у городских властей. Эта просьба встретила ожесточённое сопротивление в муниципалитете при обсуждении бюджета на 2007 финансовый год. Оэ, который в то время отвечал в мэрии за развитие местной промышленности, приложил все усилия, чтобы объяснить, что в случае успеха проекта он принесёт значительный доход за счёт торговли с Китаем. Продемонстрировав, что дополнительные доходы будут распределены между местными рыбаками, что обеспечит общий рост благосостояния, он в конце концов убедил совет принять бюджет. Морской огурец в настоящее время является ценным источником дохода для города.



Завод по переработке морских огурцов торговой марки Тадзимая (предоставлено муниципалитетом Ама)

Истории о первой группе переселенцев передавались из уст в уста и распространялись в социальных сетях, привлекая всё больше молодых людей, которые надеялись повторить этот путь. С момента внедрения программы 2004 году и до 2021 года город привлёк в общей сложности 873 новых жителя. Из них на острове осталось 414, что составляет 18,7% от численности населения в 2212 человек (по состоянию на конец марта 2021 года). Городу удалось не только остановить тенденцию к сокращению численности населения, но и снизить его средний возраст.

Поскольку город сталкивается с проблемой преемственности власти из-за старения населения, каждый новый переселенец ценен, и местные жители не считают их чужаками. Как говорит Исида, «мы все – одна команда. Все хотят работать и приносить пользу острову». Многие люди переехали в Амf почти случайно, но они уже чувствуют себя настоящими островитянами.



Рыбацкая гавань Тоёда на севере Ама (фото: Мотида Дзёдзи)

Наполовину чиновник, наполовину «икс»

Кодзима Мэгуми – одна из тех, кто приехал на остров недавно. Судя по её визитной карточке, её должность в отделе содействия обмену в муниципалитете Амы называется «Наполовину чиновник, наполовину икс». Она объясняет, что «икс» означает, что она может делать всё, что полезно для общества. Она даже меняла и гладила постельное белье в городском отеле Энто.

В этом заключается «реформа стиля работы госслужащего» Амы. Она базируется на убеждениях, которых придерживается мэр Оэ: «Не думайте, что ваша работа заключается в том, чтобы просто сидеть за компьютером и выполнять задачи, поставленные центральным правительством или властями префектуры. Местные проблемы решаются на местах, и мы должны проявить инициативу, чтобы принести пользу городу».



Кодзима Мэгуми и её необычная визитная карточка (фото: Мотида Дзёдзи)

Кодзима переехала в Ама из префектуры Канагава в апреле 2022 года. С пандемией COVID-19 удалённая работа стала широко распространена, и теперь не удивительно встретить кого-то, кто работает для офиса в Токио, в то же время выращивая виноград в деревне.

В последнее время город выходит за рамки традиционного поиска новых жителей, разрабатывая другие способы привлечения и удержания внимания даже на расстоянии. Поклонники Ама могут находиться где угодно, и всё равно поддерживать финансовые связи с городом, например, покупая местные продукты или используя систему добровольных налоговых взносов в бюджет маленьких городов (фурусато нодзэй). Город также принимает взрослых «студентов по обмену» на срок от 3 до 12 месяцев, чтобы познакомить людей с островом.

Ама, как Япония в миниатюре, столкнулась с проблемами снижения рождаемости, старения населения, депопуляции и общего угасания. Тоёта Сёго является специальным представителем городского совета по развитию людских ресурсов. По его мнению, «Необходимость – мать изобретательности. Задачи, которые мы решаем здесь, станут примером для создания будущего Японии».



Сейчас в Ама часто приезжают представители других местных органов власти, которые борются с депопуляцией. Представители деревни Огасавара, отдалённого островного поселения в регионе Токио, встречаются с Тоётой Сэго (в синей футболке), чтобы узнать об опыте Ама (фото: Мотида Дзёдзи)

Фотография к заголовку: Вид с Радужного пляжа в Ама (фото: Мотида Дзёдзи)