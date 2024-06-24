Сокровища города Ама в префектуре Симанэ привлекают новых жителей

Сокровища города Ама в префектуре Симанэ привлекают новых жителейОбщество Экономика
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Вопреки всему
Ама – отдалённый город на острове Наканосима в префектуре Симанэ. За четыре часа до него можно добраться на пароме из Сакаиминато в префектуре Тоттори. Кроме того, из аэропорта Итами в Осаке можно за 40 минут долететь до Дого, самого большого из островов Оки, а затем за час доплыть на пароме до Наканосимы. Осенью и зимой Японское море неспокойно, поэтому в эти месяцы рейсы паромов часто отменяются.
Эти отдалённые и изолированные острова известны тем, что в период Камакура (1185-1333) они были местом ссылки императора Го-Тоба. И сейчас их нетронутая природа поражает своей заповедной красотой. Острова Оки, окружённые кристально чистым морем, включены в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В глубине островов, за скалистыми утёсами, прячутся рисовые поля.
Правда ли, что такие отдалённые островам обречены на угасание? После Второй мировой войны молодые люди стали покидать острова с тем, чтобы больше никогда не возвращаться. С тех пор численность населения продолжала неуклонно сокращаться. Государственная поддержка помогала экономике островов держаться на плаву, но растущий долг и сокращение расходов на государственном уровне поставили острова в сложнейшее положение.
На пути к самообеспечению
Когда в 2002 году экономика города зашла в тупик, мэром был избран Ямаути Митио, член городского совета, решительно настроенный на проведение реформ. В 2004 году он начал реализовывать план развития самодостаточности, необходимой для выживания Ама. Он резко сократил расходы на персонал мэрии, перенаправив деньги на укрепление местной экономики, поддержав рыболовство и животноводство, а также увеличив выплаты на детей.
В 2018 году новым мэром стал Оэ Кадзухико, который при Ямаути работал в городском отделе промышленного развития. Вспоминая о реформах Ямаути на посту мэра, Оэ говорит: «Тогда все сотрудники мэрии, а не только чиновники, предложили сократить зарплату, чтобы увеличить инвестиции в будущее города. Я думаю, что решимость мэрии повлияла и на жителей острова». Горожане стали больше уважать их и стали более восприимчивы к реформам.
Если сокращение расходов на персонал было «оборонительной» мерой, то «наступательная» административная реформа была направлена на привлечение внимания извне. Муниципалитет искал новых жителей, способных раскрыть скрытый потенциал города. «Сокровище» острова – это ресурсы, которые новоприбывшие могут превратить в привлекательные продукты. «Мы сидели на нетронутой золотой жиле, и сами не до конца осознавали её ценность», – говорит мэр Ама. Оэ объясняет, что именно приезжие указали на скрытый потенциал острова.
Стажеры по разработке продуктов – участники местной версии проекта регионального развития – были первыми ключевыми игроками. Позже город активно рекламировался на сайтах по трудоустройству в поисках людей, которые хотели бы использовать свои способности на благо города. Эти усилия начали приносить плоды, и в Ама стали прибывать новые жители. Город обеспечил их жильём и пособиями по уходу за детьми, которые в основном финансировались за счёт средств, сэкономленных в результате сокращения заработной платы чиновниками мэрии.
Остров сокровищ
Исида Дайго, которому сейчас 42 года, был одним из первых новосёлов, переехавших из Осаки в 2005 году. После того как он разочаровался в деловой практике своей старой компании, его заинтриговало объявление о вакансии: «Требуются люди для поисков сокровищ на острове».
Объявление предлагало работу на предприятии по переработке морепродуктов, где для сохранения свежести использовалась технология быстрой заморозки. До этого производство морепродуктов в Ама осложнялось высокой стоимостью транспортировки продуктов в порт Сакаи в Тоттори, а проблемы со свежестью часто приводили к снижению цен. Предприятие, созданное с участием правительства, стало использовать новую технологию заморозки, позволившую местным устрицам и кальмарам стать популярными за пределами острова.
Предприятие использует технологию мгновенного замораживания «Система живых клеток» или CAS (Cells Alive System), что позволило увеличить доход от продажи кальмаров почти в три раза. По словам Иcиды, работа была несложной, но каждая выполненная задача помогала возрождению города, и он с гордостью рассказывал об этом друзьям. «Возможно, это и есть моё сокровище», – размышляет он.
Сушёный морской огурец – ещё одно сокровище, открытое переселенцем. В 2005 году Миядзаки Масая, в то время студент университета Хитоцубаси, работал на программе студенческого обмена, в которой участвовали школьники Ама, и просто влюбился в город. Впоследствии он отказался от предложения работать в финансах, чтобы переехать в Ама и работать в рыбной промышленности. Ему пришла в голову идея экспортировать сушёные морские огурцы, ценный ингредиент китайской кухни, с которой он познакомился во время учёбы в Китая. Производя продукт на острове и самостоятельно экспортируя его в Китай, позволило бы городу продавать ценный урожай по гораздо более выгодной цене.
Однако для этого необходимо было построить перерабатывающее предприятие, и даже с учётом государственных субсидий Миядзаки и его товарищам всё равно требовалось 70 миллионов йен, которые они попросили у городских властей. Эта просьба встретила ожесточённое сопротивление в муниципалитете при обсуждении бюджета на 2007 финансовый год. Оэ, который в то время отвечал в мэрии за развитие местной промышленности, приложил все усилия, чтобы объяснить, что в случае успеха проекта он принесёт значительный доход за счёт торговли с Китаем. Продемонстрировав, что дополнительные доходы будут распределены между местными рыбаками, что обеспечит общий рост благосостояния, он в конце концов убедил совет принять бюджет. Морской огурец в настоящее время является ценным источником дохода для города.
Истории о первой группе переселенцев передавались из уст в уста и распространялись в социальных сетях, привлекая всё больше молодых людей, которые надеялись повторить этот путь. С момента внедрения программы 2004 году и до 2021 года город привлёк в общей сложности 873 новых жителя. Из них на острове осталось 414, что составляет 18,7% от численности населения в 2212 человек (по состоянию на конец марта 2021 года). Городу удалось не только остановить тенденцию к сокращению численности населения, но и снизить его средний возраст.
Поскольку город сталкивается с проблемой преемственности власти из-за старения населения, каждый новый переселенец ценен, и местные жители не считают их чужаками. Как говорит Исида, «мы все – одна команда. Все хотят работать и приносить пользу острову». Многие люди переехали в Амf почти случайно, но они уже чувствуют себя настоящими островитянами.
Наполовину чиновник, наполовину «икс»
Кодзима Мэгуми – одна из тех, кто приехал на остров недавно. Судя по её визитной карточке, её должность в отделе содействия обмену в муниципалитете Амы называется «Наполовину чиновник, наполовину икс». Она объясняет, что «икс» означает, что она может делать всё, что полезно для общества. Она даже меняла и гладила постельное белье в городском отеле Энто.
В этом заключается «реформа стиля работы госслужащего» Амы. Она базируется на убеждениях, которых придерживается мэр Оэ: «Не думайте, что ваша работа заключается в том, чтобы просто сидеть за компьютером и выполнять задачи, поставленные центральным правительством или властями префектуры. Местные проблемы решаются на местах, и мы должны проявить инициативу, чтобы принести пользу городу».
Кодзима переехала в Ама из префектуры Канагава в апреле 2022 года. С пандемией COVID-19 удалённая работа стала широко распространена, и теперь не удивительно встретить кого-то, кто работает для офиса в Токио, в то же время выращивая виноград в деревне.
В последнее время город выходит за рамки традиционного поиска новых жителей, разрабатывая другие способы привлечения и удержания внимания даже на расстоянии. Поклонники Ама могут находиться где угодно, и всё равно поддерживать финансовые связи с городом, например, покупая местные продукты или используя систему добровольных налоговых взносов в бюджет маленьких городов (фурусато нодзэй). Город также принимает взрослых «студентов по обмену» на срок от 3 до 12 месяцев, чтобы познакомить людей с островом.
Ама, как Япония в миниатюре, столкнулась с проблемами снижения рождаемости, старения населения, депопуляции и общего угасания. Тоёта Сёго является специальным представителем городского совета по развитию людских ресурсов. По его мнению, «Необходимость – мать изобретательности. Задачи, которые мы решаем здесь, станут примером для создания будущего Японии».
Фотография к заголовку: Вид с Радужного пляжа в Ама (фото: Мотида Дзёдзи)