Экологичная «одежда без пошива» WHOLEGARMENT: компания «Сима сэйки» создает отрасль устойчивого развития

Текстильное оборудование, на котором одежда создается, словно на принтере объемной печати (3D-принтере), готовится произвести переворот в индустрии одежды. Плосковязальная машина технологии WHOLEGARMENT, разработанная основанной в 1962 году в городе Вакаяма компанией «Сима сэйки» (SHIMA SEIKI MFG., LTD), произвела революцию в швейной промышленности. Такие машины позволяют создавать объемную одежду без кройки и шитья. Компания, созданная первым поколением буквально на пепелище, выросла в предприятие глобального уровня и во втором поколении прокладывает путь к индустрии, отвечающей целям устойчивого развития.

Все началось с перчатковязальных машин

Название WHOLEGARMENT означает «цельная одежда». Текстильные изделия, создаваемые на машинах, в которых реализована эта технология, легкие и стесняют движений, при этом их отличает исключительная комфортность прилегания к телу. За эти достоинства такую одежду еще называют «второй кожей». При этом вязальный станок этой технологии производит готовый свитер-пуловер примерно за 30 минут – достаточно только загрузить в такую машину пряжу.



Текстильная одежда, производимая на станках WHOLEGARMENT (снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

Основатель компании 86-летний Сима Масахиро родился в городе Вакаяма, расположенном примерно в 450 километрах западнее Токио. Широко известно, что в эпоху Эдо Вакаяма была вотчиной одной из трех ветвей феодального клана Токугава. А в наши дни это глубокая провинция, все сильнее страдающая от падения рождаемости и старения населения.

В июле 1945 года – в период, когда заканчивалась Вторая мировая война, бомбардировки американских войск сравняли город Вакаяма в пепелище, при этом жертвами бомбежек стали около 1 100 человек. Масахиро едва спасся, и семья из пяти человек – он сам, его дед и бабка, мать и младшая сестра – остались жить на пепелище. Отец погиб на поле боя где-то на юге, фамильный дом сгорел. «Тогда это вызвало во мне прилив энергии. Я понимал, что теперь должен держаться сам. Я был уверен, что там, где нет ничего, можно добиться чего угодно, если только есть голова на плечах и умеешь ею пользоваться», – вспоминает Масахиро.



Сима Масахиро, председатель правления компании «Сима сэйки»

В доме по соседству находилась мастерская по ремонту машин для вязки армейских перчаток. Способности основателя стали раскрываться в то время, когда он работал подручным в этой мастерской, а в 16 лет он уже разработал вязальную машину, сильно снижавшую количество ручного труда при производстве перчаток для армии. В 1962 году Масахиро основал компанию «Сима сэйки» (SHIMA SEIKI MFG., LTD), прочным базисом которой стало оборудование для полностью автоматизированного вязания перчаток.



На заводе компании приблизительно в 1978 году (снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

Можно сказать, что основы, заложенные в этих перчатковязальных машинах, были реализованы в вязальных станках технологии WHOLEGARMENT, которые дебютировали на мировом уровне в 1995 году на отраслевой ярмарке текстильной промышленности в итальянском городе Милане. Работу новых машин лестно окрестили «восточным волшебством»: достаточно ввести в станок данные, чтобы примерно через 30 минут получить вязаный свитер. С тех пор оборудование получило целый ряд усовершествований, в частности, сменилось несколько вариаций игл, и с 1998 по 2022 финансовый год заказчикам было поставлено более 13 тыс. таких устройств. Из них почти 80% были отгружены на экспорт, а главными направлениями поставок стали Италия, Гонконг, Вьетнам, Южная Корея и Испания.



В 1995 году оборудование произвело фурор на отраслевой ярмарке текстильной индустрии в итальянском Милане (снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

Повседневная одежда астронавтов

В штаб-квартире компании нам продемонстрировали станок SWG-XR – новейшую модель по текстильной технологии WHOLEGARMENT. Формой станок напоминает пианино трехметровой ширины, а вес его составляет 1,4 тонны. В нем имеются четыре так называемые вязальные головки, объединяющие 3 600 скользящих игл, что позволяет методом машинной вязки создавать готовую цельную одежду самых сложных рисунков и дизайнов.

Отсутствие припусков на шов и самих швов исключает дискомфорт при носке – посадка и прилегание такой одежды к телу совершенно исключительны. Использование пряжи с высоким поглощением влаги и эластичностью позволяют создавать изделия, прекрасно подходящие для занятий спортом. Тренировки мышц – обязательное условие при пребывании в космосе, и с использованием данного оборудования действительно произвели одежду, которую постоянно носили в космосе астронавты.

На своем веб-сайте компания представляет в качестве пользователей произведенного ею оборудования 25 торговых марок, в том числе UNIQLO. Нынешний президент компании Сима Мицухиро, которому 61 год, отмечает: «На сайте перечислены только те компании, которые первыми дали на это согласие». Многие из не упоминаемых на сайте компаний, использующих оборудование WHOLEGARMENT – предприятия, которые производят продукцию под торговыми марками, известными по всему миру.

Ассортимент «Сима сэйки» не ограничивается плосковязальными станками. Созданная этой фирмой система Fashion Design с использованием компьютерной графики тоже превосходит продукцию других компаний. Разработкой дизайнерской системы, позволяющей визуализировать образец в трехмерном отображении, фирма тоже обязана исключительной проницательности председателя правления Симы Масахиро

Трехмерное изображение вместо физического образца

Для индустрии одежды важнейшей частью всего процесса, предшествующей выпуску готовой продукции, является создание образца. На основании эскиза, предложенного модельером, необходимо подобрать материалы, определить рисунок ткани и продемонстрировать конечный вид готовой продукции, изготовив пробный образец. На фабриках этот процесс вынуждены повторять помногу раз с учетом требований заказчиков: «Укоротите на 1 см», «Измените цвет» и т. п. Стоимость изготовления образцов, как утверждают, составляет 20% производственных издержек, а адаптация на фабриках сопряжена с большими трудностями.

Примерно в 40-летнем возрасте Масахиро обратил внимание на эту проблему и занялся поиском методов, позволяющих осуществлять визуализацию образцов. В 1977 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) произвело запуск космического зонда «Вояджер». В рамках проекта исследования планет Солнечной системы аппаратом «Вояджер» для создания компьютерных изображений Сатурна использовалось устройство, получившее название «графическая панель». В 1979 году Масахиро узнал о том, что три такие панели собираются продать с аукционных торгов. Он потратил целых 15 млн йен, чтобы заполучить одну из них, чем немало встревожил окружающих, и разработал оборудование для визуализации, ознакомившись с устройством этой панели.



Система, разработанная с учетом устройства панели визуализации, приобретенной у NASA (1981 год, снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

Это оборудование послужило прототипом, который открыл путь к разработке системы, позволяющей визуализировать образец в виде трехмерной модели. Кстати, говорят, что другую такую панель на том же аукционе приобрел основатель компании Apple Стив Джобс. В 2007 году была завершена разработка высокоточной дизайнерской системы SDS-ONE APEX. В новейшей модели APEX4 реализована система yarnbank, дающая возможность вести поиск пряжи по всему миру. Позволяя сразу же выбрать материал и цвет нитей, а также рисунок, она дала возможность создавать образец трехмерного изделия, рисуя на экране абсолютно точное его изображение. Это позволило руководителям в индустрии одежды принимать решения по образцам для выпуска продукции не на основе реальных вещей, а в виртуальном формате – пользуясь совершенно достоверным изображением изделия.



Проверка виртуального вида готового изделия с использованием APEX4 (снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

Достаточно отправить данные образца в станок WHLEGARMENT – и машина тут же приступает к вязке изделия. Время и труд, затрачиваемые на подготовку образца, а также расходы на необходимое для его создания сырье, радикально снижаются, что высвобождает потенциал предприятий, использующих такое оборудование. Не будет преувеличением утверждать, что уникальные технология WHOLEGARMENT и система дизайна продукции сделали компанию предприятием, занимающим крупнейшую долю мирового рынка плосковязальных машин.

Экологичность через ликвидацию потерь на выкройку



Президент компании Сима Мицухиро

Третьего апреля в городе Вакаяма сотоялась церемония поступления на работу новых сотрудников компании «Сима сэйки». Сима Мицухиро, который унаследовал от отца пост президента компании в 2017 году, поделился видами на будущее предприятия с 29-ю новыми сотрудниками фирмы.

«Масштаб индустрии одежды составляет 150 трлн йен, при этом утверждают, что в мировом масштабе это вторая из наихудших отраслей по экологичности. В отрасли сохраняется старая бизнес-модель, когда промышленность производит одежду в массовых объемах, а излишки сжигаются. Если рассматривать отрасль с точки зрения таких показателей, как эмиссии углекислого газа, то своей недоброй славой она уступает лишь нефтяной отрасли. Массовые отходы – неизменная изнанка массового производства. Мы хотим разорвать этот порочый круг. Мы рассчитываем, что станки с технологией WHOLEGARMENT станут машинами, которые произведут революцию, изменив эту прежнюю производственную систему во всей отрасли».

«Ежегодно в мире производится 100 млн тонн пряжи, из них 80% использует индустрия одежды. При производстве одежды европейского кроя со сшиванием деталей потери на крой составляют около 25%. Если же производить одежду с использованием WHOLEGARMENT, то потери на крой нулевые. При этом доля изделий WHOLEGARMENT в общем объеме поставок одежды не достигает и 1%», – отмечает Мицухиро. Иными словами, распространение таких станков дает возможность снизить нагрузку на окружающую среду.



Экспозиция WHOLEGARMENT по случаю 20-летней годовщины (Международная выставка швейного и текстильного оборудования в 2015 году в итальянском городе Милан, снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

По данным Министерства по делам окружающей среды, в 2020 году физический объем поставок одежды на внутреннем рынке Японии составил около 820 тыс. тонн. С другой стороны, итоги опросов свидетельствуют о том, что физический объем одежды, выбрасываемой домохозяйствами и другими пользователями, составил 510 тыс. тонн. Мицухиро заботит судьба одежды и после того, как она произведена.

С осени прошлого года Мицухиро занялся созданием бизнес-платформы для скупки одежды, которая стала ненужной. Этот план получил название BLUEKNIT. В сентябре прошлого года начал работу веб-сайт для торговли текстильными изделиями национального производства BLUEKNIT STORE. Изделия, которые допускаются к продаже на этом сайте, должны удовлетворять следующим условиям:

использование разлагаемого материала, в частности, нитей;

предпочтительна одежда, при производстве которой не допущено потерь на крой, в частности, путем использования вязальных машин компании «Сима сэйки»;

приоритет отдается выпуску одежды малыми партиями во избежание избыточных запасов.

При соблюдений этих условий изделия могут снабжаться ярлыком BLUEKNIT. Вместе с тем выработана политика обратного выкупа использованных изделий у потребителя. Выкупленные изделия, помимо повторного использования и вторичной переработки, можно распускать и вновь использовать в качестве сырья для производства одежды.



Изделия с ярлыком BLUEKNIT (снимок предоставлен компанией «Сима сэйки»)

«Подавляющую часть индустрии одежды составляют малые и средние предприятия. Мы призываем к участию именно такие предприятия. Пока что их немного, но мы рассчитываем, что число участников будет постепенно расти», – комментирует Мицухиро.

BLUE в слове BLUEKNIT символизирует идею «чистой» голубой планеты. Мицухиро убежден в том, что делу заботы о мировой окружающей среде наилучшим образом послужит бизнес-модель, при которой достигается не только нулевой объем отходов на швейных фабриках за счет использования технологии WHOLEGARMENT, но и замыкание жизненного цикла изделия после того, как оно использовано.

По мнению Мицухиро, в современной отрасли сложилась ситуация крайней поляризации, при которой, с одной стороны, производятся элитарные изделия в малых количествах, а с другой стороны в колоссальных объемах выпускается дешевая массовая продукция. «Мы хотим идти к производству исключительно многообразного ассортимента продукции вместе со всеми единомышленниками. Использование технологии WHOLEGARMENT позволяет создавать точно соответствующее уникальным потребностям конкретного клиента изделие непосредственно по запросу и доставлять это изделие потребителю прямо из цеха, где оно произведено. А после того, как потребление изделия завершилось – осуществлять обратный выкуп». Мицухиро хочет выстраивать отношения производителя с потребителем, при которых стороны обращены лицом друг к другу – как обращены друг к другу в ресторане суси сидящий за стойкой посетитель и шеф-повар.

Технология WHOLEGARMENT позволяет создавать вязаные изделия беспрецедентной добавленной стоимости без зависимости от таких трудоемких операций как кройка и шитье. Соответственно, это открывает путь к устойчивому управлению индустрией одежды, при котором отсутствует потребность в дешевой зарубежной рабочей силе. Появляется возможность удерживать конкурентоспособные цены и при производстве внутри страны, а благодаря тому, что одежда потребляется там, где производится, появляется возможность избавиться от эмиссий углекислого газа, а также издержек, связанных с трансграничной транспортировкой продукции.

Продавать продукцию, произведенную без отходов на крой, и возвращать изделия на вторичную переработку, не допуская сжигания нераспроданных остатков. Бизнес, унаследованный от «Эдисона из провинции Кии», в новом поколении с опорой на технологию WHOLEGARMENT делает ставку на достижение целей устойчивого развития.

Сведения о компании Акционерная компания SHIMA SEIKI MFG., LTD. Адрес: 641-8511, Город Вакаяма, Саката 85 Официальный представитель: Сима Мицухиро Бизнес предприятия: компания является мировым технологическим лидером в области плосковязальных станков с компьютерным управлением с производственной базой в городе Вакаяма. Разработанная в 1995 году технология станков бесшовной вязки WHOLEGARMENT является зарегистрированной торговой маркой предприятия Капитал: 14 млрд 859 млн 800 тыс. йен. Численность персонала: 1 867 человек (с учетом аффилированных предприятий) Веб-сайт компании: https://www.shimaseiki.co.jp/

Подготовка материала и текст: Накамура Масанори, редакционный отдел POWER NEWS

Съемка: Мидзуно Хироси