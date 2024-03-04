Искусство и инженерия: мир производителя кастомных мотоциклов Накадзима Сиро

Инженерный опыт и страсть специалиста к созданию совершенных машин сделали кастомайзера мотоциклов Накадзиму Сиро одним из лучших мастеров в своей области. Мы посетили его мастерскую «46works» в холмистой префектуре Яманаси, чтобы поговорить об эстетике создания функциональных мотоциклов изысканной красоты.

Единственный в своем роде

В кругах кастом-мотоциклистов Накадзима Сиро не нуждается в представлении. С тех пор, как он присоединился к этому нишевому миру, его репутация мастера в переоборудовании европейских ретро-машин сделала его лидером в своей области. В своей мастерской «46works» в предгорьях Яцугатаке в префектуре Яманаси, он работает в изоляции, проводя месяцы, сосредоточенно создавая свои творения.

Люди могут свободно обращаться к нему на электронную почту с вопросами – он держит в секрете номер телефона и адрес мастерской, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы, – но следует иметь в виду, что Накадзима не занимается общим ремонтом, оставляя свои навыки и творческий потенциал для более масштабных проектов. Хоть он и не самый доступный человек, в феврале 2023 года Накадзима представил поклонникам кастомизированных мотоциклов редкую возможность увидеть его мастерство на персональной выставке Zenkai ka ina ka («Полный газ или ничего»). На выставке, проходившей в галерее в Токио, он показал пять своих творений; за 10 дней мероприятие привлекло более 2000 посетителей со всей Японии.



На выставке были представлены созданные Накадзимой мотоциклы, находящиеся в частной собственности

Накадзима впервые приобрел известность на рынке кастомайзинга благодаря Ritmo-Sereno, мастерской по индивидуальному заказу, которую он организовал в Токио в 2001 году. Там он и его небольшая команда сотрудников производили и продавали оригинальные детали, работали над полуиндивидуальными заказами, а также оказывали общие механические услуги. Однако по мере роста магазина-мастерской, Накадзима заметил, что деловые вопросы требуют от него все большего внимания, а времени на изготовление мотоциклов остается все меньше. «Мне пришлось остановиться и спросить себя, чем я действительно хочу заниматься», – вспоминает Накадзима. «Именно тогда я решил сосредоточить свою энергию на кастомайзинге». Оставив магазин-мастерскую в умелых руках своих сотрудников, Накадзима в 2014 году собрал вещи и переехал в сельскую местность Яманаси, подальше от суеты городской жизни.



Мастерская Накадзимы «46works» расположена в тени хребта Яцугатакэ. Под навесом мастерской установлен Alpha Romeo 1970 года, один из многих проектов кастомайзинга Накадзимы (© Фути Такаюки)



Детали и инструменты, тщательно собранные Накадзимой на протяжении многих лет, занимают стены и другие пространства мастерской (© Фути Такаюки)

Новые подходы

Когда Накадзима начал создавать мотомашины, кастомизированные мотоциклы были синонимом молодежной контркультуры. Тогда доминировали «чопперы» Harley-Davidson, известные как Easy Rider, а также британские мотоциклы и винтажные итальянские скутеры, которыми увлекались моды и рокеры фильма «Quadrophenia».

Однако творческая муза Накадзимы привела его к европейским производителям, в частности к классическим моделям BMW и Moto Guzzi 1970-х и 80-х годов. Используя современные технологии и материалы, он построил машины, которые могли похвастаться скоростью, комфортом и характеристиками современных мотоциклов, сохраняя при этом свой классический внешний вид. Это новаторское сочетание ретро и нового прочно утвердило Накадзиму как выдающегося кастомайзера.



BMW R100RS Café Racer 1991 года выпуска, кастомизированный Накадзимой (© Накадзима Сиро)



Кастом на основе Moto Guzzi Le Mans 1000 1987 года (© Накадзима Сиро)

Сегодня Накадзима пользуется признанием среди любителей мотоциклов всех мастей, а его работы регулярно вызывают ажиотаж в Интернете и социальных сетях. Он также привлек внимание BMW, который объединился с ним в специальном проекте, посвященном девяностолетию мотоциклетного подразделения этого немецкого производителя Motorrad.

Проект объединил Накадзиму и других японских кастомайзеров, чтобы по-новому интерпретировать классический родстер BMW R nineT. Проект оказал огромное влияние на индустрию кастомных мотоциклов. Верный форме, Накадзима впечатлил своим вкладом – легким и функциональным «Club Racer».



«Clubman Racer» Накадзимы прекрасен в своей простоте (© Такаянаги Кен/BMW Motorrad)

Накадзима говорит, что изначально его привлекли модели BMW и Moto Guzzi из-за их производительности и уникальной конструкции двигателей. «Это отличные мотоциклы для работы, – заявляет он. – Все, что я делаю, – это опираюсь на то качество, которое уже есть». Обычно это включает в себя увеличение мощности двигателя, замену тяжелых внешних компонентов современными материалами («на легком мотоцикле легче ездить»), а также повышение комфорта и безопасности за счет высокопроизводительной подвески и модернизированной тормозной системы. Однако при создании мотоцикла Накадзима настаивает на том, что добавление элементов ради «игры на публику» никогда не было его стилем. Скорее, его внимание сосредоточено исключительно на «создании индивидуального заказа, который соответствует требованиям и желаниям человека, заказывающего его», заявляя, что «кастом «46works» – это всегда единственная в своем роде машина».

Опытный гонщик, обладатель нескольких титулов, Накадзима оттачивал свою технику и на спидвее, и в мастерской. Гонки служат полигоном для испытаний как новых идей, так и машин, которые он создает. Он утверждает, что в кастомайзинге нет заранее известных решений, но на достоинства машины ясно указывает ее поведение на трассе. Как говорит Накадзима, победа – «это главное доказательство».



Накадзима участвует в винтажных шоссейных гонках на кастомном BMW собственной конструкции (© Накадзима Сиро)



Этот BMW R80 Racer, построенный Накадзимой в 2006 году в «Ритмо-Серено», был первым мотоциклом, оснащенным современными компонентами, и произвел фурор в мире тюнинга своей красотой и скоростью (© Накадзима Сиро)

Возвращаясь к основам

Накадзима известен красотой своих кастомизированных мотоциклов, и такой репутацией он доволен, хотя и утверждает, что эстетика не является одним из его главных приоритетов. «Я не из тех, кто полагается на вдохновение или дает волю своему воображению, как это делает художник», – говорит Накадзима. «Я совершенно теряюсь, когда мне дают свободу действий». По его мнению, художественная привлекательность мотоциклов, которые он создает, возникает в результате применения предпочтений человека, заказывающего кастом, таким образом, чтобы усилить присущие машине качества. «Речь идет об улучшении различных характеристик мотоцикла и его функциональности».

Описывая процесс, он говорит, что первым шагом является выработка вместе с клиентом общего ощущения, к которому он стремится. «От этого будет зависеть, какие характеристики и функции включить, а также конечная форма, которую будет иметь машина», – объясняет он. «После этого я настраиваю различные компоненты миллиметр за миллиметром, и этот процесс одновременно наполняет машину красотой и максимизирует функциональность».

Накадзима всегда полностью отдавался своим увлечениям. Еще в детстве любое новое занятие, пробуждавшее его интерес, быстро поглощало его. В начальной школе он стал радиолюбителем и проводил бесчисленные часы, общаясь с разными людьми, которых встречал в эфире. В ответ на попытки матери научить его играть на фортепиано, он взял в руки гитару, что со временем привело его на музыкальную сцену. Так же было и с мангой, винтажными автомобилями и, наконец, с мотоциклами.

Его первой взрослой работой было редактирование журнала о мотоциклах. В то же время он продолжил музыкальную карьеру, играя на гитаре, сочиняя и продюсируя других музыкантов. Однако это казалось способом скоротать время, а не настоящим увлечением. Единственным исключением среди его многочисленных интересов был кастомайзинг мотоциклов.

Став признанным кастомайзером, Накадзима не останавливается на достигнутом и продолжает открывать новые горизонты. Его недавняя персональная выставка представляет собой попытку превратить кастомные мотоциклы из нишевых предметов в произведения искусства.



Накадзима, окруженный атрибутами своих многочисленных интересов, в офисе мастерской «46works» (© Фути Такаюки)

Накадзима также создал канал на YouTube, где публикует видеоролики, рассказывающие о своих методах кастомайзинга. Цель состоит в том, чтобы приоткрыть занавес «46works» и предоставить любителям мотоциклов увлекательную экскурсию по производственному процессу. Канал может похвастаться около 170 000 подписчиков со всего мира, которые подключаются, чтобы восхищаться уникальными навыками и опытом Накадзимы.

Кое-кто удивляется открытости Накадзимы, делящегося своими талантами и ноу-хау в Интернете, но кастомайзера не беспокоит, что подражатели могут украсть его методы. «Любой, кому это по силам, может подражать тому, что я делаю, – уверенно заявляет он. – Традиционно кастомайзинг сводился к тому, что мастера выполняли заказы для клиентов. Моя цель – вывести отрасль за рамки этой модели. Обмен технологиями и другой информацией через видео показался мне хорошим началом».

Амбициозный и целеустремленный, когда речь идет о его любимом деле, Накадзима твердо верит, что есть люди, разделяющие его увлечения. Это убеждение дает ему уверенность в том, что он сможет продолжать создавать потрясающие кастомы и делиться своими творениями и навыками с единомышленниками в Интернете по всему миру.



Мотоциклы, запчасти и оборудование заполняют главный цех мастерской «46works». В другом крыле представлены четырехколесные транспортные средства (© Фути Такаюки)

Фотография к заголовку: Специалист по кастомизированным мотоциклам Накадзима Сиро в своей мастерской (© Накадзима Сиро)