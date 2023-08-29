Новости эволюции самобытной японской культуры кемперов, набирающей популярность и у иностранных гостей

В последние годы, отчасти в связи с пандемией коронавируса, происходит настоящий взрыв популярности кемпинг-каров, или кемперов – домов на колесах, дающих возможность путешествовать в своем персональном пространстве. Согласно результатам исследования, проведенного одним из отраслевых объединений (Японским обществом автотранспортных средств для отдыха), количество таких автодомов в собственности жителей страны уверенно растет, и в 2022 году оно достигло 145-тысячной отметки, увеличившись примерно втрое в сравнении с 2005 годом, когда начался сбор таких данных. Давайте присмотримся к японской культуре автокемпинга и уникальной эволюции японских домов на колесах на фоне невероятного взлета их популярности.

От хобби считанных энтузиастов к доступной массовой культуре

Долгое время в Японии кемпинг-кары (кемперы) считались автомобилями, предназначенными исключительно для выезда в лагеря для туристов, и на протяжении многих лет эти дома на колесах были не более чем предметом увлечения узкого круга энтузиастов. Но в период с 2020 по 2023 год пандемия коронавируса переломила эту тенденцию.

При «новом стиле жизни» в условиях пандемии у людей, стремящихся избегать трех основных факторов заражения, связанных с теснотой, или по-японски трех «мицу», возникло желание путешествовать, избегая скоплений людей, располагать базой для работы в удаленном режиме, иметь место, позволяющее уйти в самоизоляцию в случае заражения и т. д. Широкие массы оценили потенциал кемперов, и из особого мирка для тесного круга энтузиастов дома на колесах стали превращаться в элемент «культуры», понятной и близкой широким массам.



Февральская выставка Japan Camping Car Show 2023 собрала более 300 новейших моделей. Выставку посетили более 50 тыс. любителей автокемпинга (снимок сделан автором статьи)

Если прежде пользователями кемперов были главным образом пожилые люди, открывавшие для себя удовольствия «второй жизни» после ухода на отдых, то в последние годы их популярность расширяется за счет семей с маленькими детьми и тех пользователей, которые строят собственный жизненный стиль вокруг своих увлечений. Привлекательность кемперов не ограничивается возможностью путешествий и отдыха на природе – такая машина может служить базой для хобби, бизнеса и даже убежищем на случай стихийного бедствия, что и находит признание среди все более широких слоев жителей страны.



Особенно популярны образцы, приспособленные к японским дорожным реалиям – машины длиной 5 и шириной 2 метра (снимок сделан автором статьи)



Интерьер кемпинг-кара на базе Toyota Camroad (автомобилей длиной 5 и шириной 2 метра). Особенностью является изрядная продуманность планировки для эффективного использования пространства, что позволяет комфортно разместиться в машине всей семьёй (Снимок сделан автором статьи)

Наиболее популярный способ использования кемперов обусловлен возможностью обрести мобильность, находясь при этом в своем персональном пространстве – дом на колесах позволяет получать удовольствие от посещения туристических достопримечательностей, термальных источников, а также мест, славящихся различными уникальными деликатесами. За рубежом кемпер не всегда дает возможность ночевать где угодно по соображениям безопасности. В Японии многие пользователи тоже предпочитают пользоваться в своих путешествиях стоянками зон обслуживания платных скоростных автомагистралей, а на дорогах общего пользования – объектами придорожного обслуживания (так называемыми «дорожными станциями) и другими подобными местами.

Но поскольку такого рода объекты предполагают использование, не выходящее за рамки «отдохнуть и подремать», длительное пребывание, отдых в стиле туристического лагеря и прочие подобные действия, выходящие за пределы общепринятых манер, конечно, неприемлемы. Японское общество автотранспортных средств для отдыха, которое стремится улучшить поведение пользователей кемперов, предложило десять правил хорошего тона на общественных парковках.

10 правил поведения на общественных парковках

Не останавливаться на длительное время. Не вести себя, как в туристическом кемпинге. Не пользоваться без разрешения источниками электропитания общего доступа. Не выбрасывать мусор в нарушение установленных правил. Воздерживаться от чистки туалетов. Не сливать воду из сточных баков. Осмотрительно пользоваться генераторами электроэнергии. Избегать собираться группами в неурочное время, а также там, где это не предусмотрено. Не занимать места, отведенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не стоять без нужды с работающим на холостом ходу двигателем.

Для того, чтобы дома на колесах не остались предметом скоротечного бума, а укоренились как элемент культуры, в последние годы в срочном порядке предпринимаются усилия по развитию инфраструктуры, ориентированной на такие автомобили. Создается все больше специализированных парковок (RV-парковок) с возможностью ночевать в автомобиле, одобренных Японским обществом автотранспортных средств для отдыха: по состоянию на июнь 2023 года их число по всей стране уже составляет более 350-ти. Такие места пользуются заслуженной популярностью, поскольку позволяют удобно и безопасно ночевать в кемпере, будучи оборудованы просторными парковочными местами с возможностью круглосуточно пользоваться туалетом, иметь доступ к бытовой электросети, а помимо этого они позволяют заправиться водой, слить содержимое сточного бака, избавиться от мусора и т. п.

Особая эволюция кемперов местного производства

У японских кемперов имеются характерные особенности, которые отличают их от аналогов из США – одной из наиболее продвинутых стран в данной области автотранспорта. Наиболее ярко эти отличия выражены в кемперах микролитражной категории кэй, или кэй-кемперах, ведь такие машины разрабатываются в соответствии с особыми транспортными условиями, а также сугубо японскими законодательными нормами.

Поскольку крупные города и туристические места Японии отличает большой поток транспорта, а дороги и парковки очень узки, передвижение и стоянки в крупногабаритном кемпере зачастую причиняют изрядный стресс. Поэтому для того, чтобы дать как можно большему числу пользователей возможность запросто наслаждаться путешествиями, были разработаны «кемперы категории кэй», сочетающие компактные размеры с исключительной мобильностью.



Кэй-кемпер на базе микролитражного грузовичка – «ракушка» с цельным пространством обитания. Машина дает возможность передвигаться без стресса даже по узким дорогам и отличается дешевизной эксплуатационных расходов (снимок сделан автором статьи)



Интерьер кэй-кемпера: так комфортно, что и не догадаешься, что за основу взят грузовичок категории «кэй» (снимок сделан автором статьи)

Кэй-кемпер – чисто японская категория, которую не встретишь в других странах, поскольку за основу таких домов на колесах берутся автомобили, соответствующие уникальным японским стандартам категории «кэй» (длина до 3 400 мм, ширина до 1 480 мм, высота до 2 000 мм, объём двигателя до 660 куб. см.). Мейнстримом выступают легкие модели, в которых в коммерческий фургончик категории «кэй» вписывают спальное пространство на 1-2 человек, но есть и модели, в которых жилая «ракушка» устанавливается на базу кэй-грузовичка. Кэй-кемперы популярны у широкого слоя пользователей – от путешествующих пожилых пар и любителей одиночных поездок вплоть до семей с маленьким ребенком.

Самое большое преимущество – безупречная мобильность, обусловленная кузовом компактного размера. Она дает возможность безо всякого стресса передвигаться по узким дорогам, и затруднений в пути не возникает даже на парковках в больших городах. Поскольку базой выступает микролитражный автомобиль категории кэй, большим преимуществом оказывается и низкая стоимость содержания – оплата за проезд по скоростным автомагистралям, налоги, страховка, техобслуживание и т. п.



Заметен прогресс систем, позволяющих обходиться без доступа к бытовой электросети, в частности, дающих возможность длительное время пользоваться кондиционером воздуха за счет литий-ионных батарей (снимок сделан автором статьи)

Реализация независимости от бытовых электросетей и возможности самостоятельно обеспечивать себя электроэнергий – еще одна весьма характерная особенность для кемперов японского производства. Поскольку у иностранных аналогов предпосылкой служит использование на специализированных для таких автомобилей парковках, оснащенных источниками бытовой электроэнергии, необходимость в наличии мощных резервных батарей у зарубежных машин невелика. Но японским кемперам зачастую приходится останавливаться на ночь там, где парковочные места не оборудованы источником электроэнергии – на парковках станций обслуживания и зон отдыха платных автомагистралей, на станциях обслуживания дорог общего пользования и т.п. По этой причине системы независимого энергоснабжения, позволяющие пользоваться электроприборами, не выбирая места стоянки, эволюционировали стремительными темпами.



В условиях жаркого и влажного японского климата все больше кемперов в последние годы оснащаются домашними кондиционерами воздуха (снимок сделан автором статьи)

Повышение средних температур воздуха вследствие глобального потепления климата делает все более важным доступность бытовой электроэнергии. Летом в Японии воздух прогревается до 35 градусов Цельсия и более, влажность при этом тоже крайне высока. В таких условиях ночевка в автомобиле оказывается далека от комфорта – она скорее сопряжена с риском получить тепловой удар. Поэтому для того, чтобы иметь возможность пользоваться кондиционером воздуха там, где нет доступа к бытовой электросети, предпринимаются систематические усилия по увеличению емкости дополнительных аккумуляторов и разработке систем их зарядки.

В ассортименте дополнительных аккумуляторов литий-ионные батареи высокой функциональности заменяют традиционные свинцовые, также развиваются с каждым годом возможности систем экспресс-подзарядки батарей во время движения и за счет солнечных батарей высокой производительности. Результатом уникальных японских условий эксплуатации – особенно жаркого и влажного климата вкупе с частым использованием в отсутствие доступа к бытовой электросети – становится появление систем высокой функциональности с возможностью не зависеть от внешних розеток.

Рост спроса на услуги проката со стороны зарубежных гостей

По мере увеличения спроса на кемперы растет по всей стране и количество специализированных пунктов проката таких автомобилей. Цены сильно разнятся в зависимости от места и сезона, но обычно прокат на 24 часа обойдется от 15 тыс. до 25 тыс. йен. Поскольку прокат вполне позволяет вкусить прелестей жизни в кемпере всем желающим, услуга пользуется широким спросом для семейных путешествий, поездок компаний молодежи и т. п.

Ввиду того, что многие фирмы, предлагающие дома на колесах напрокат, располагаются поблизости от воздушных ворот Токио – аэропорта Ханэда, аэропорта Титосэ на популярном среди туристов острове Хоккайдо и других воздушных гаваней, аренда кемпинг-каров приобретает все большую популярность среди приезжающих в Японию туристов.

Кемпинг-кар, сочетающий в себе средство передвижения и пространство для жизни, позволяет совершенно свободно и с комфортом объехать любые уголки Японии. В 2019 году, когда в Японии проходил чемпионат мира по регби, некоторые зарубежные фанаты этого спорта ездили по всей стране от одного места проведения матча к другому, взяв в долгосрочную аренду кемперы.

Территорией особенно высокого спроса на услуги проката кемпинг-каров со стороны приезжающих в страну иностранцев является остров Хоккайдо с его большими расстояниями и богатой природой. Туристических кемпингов на Хоккайдо великое множество, поэтому отыскивать место для ночлега там совсем несложно. Выбор окружающих условий тоже огромен – высокогорные равнины, сельскохозяйственные пастбища, морские берега, реки, озера, леса и т. д. При поездке в кемпере не нужно тратить время на разбивку и сбор лагеря, а обилие пунктов проката самого разного туристического инвентаря в кемпингах позволяет беззаботно путешествовать налегке.

Днем можно ознакомиться с достопримечательностями, вечером по возвращении в кемпинг подкрепиться барбекю у костра, а ночью уютно и комфортно высыпаться в кемпере. Взятый напрокат кемпер позволяет окунуться в природу так, как возможно только на Хоккайдо.



Кемпинг на берегу озера Сюмаринай в знаменитой глубинке Хоккайдо. Побережье озера Сюмаринай, Хороканай-тё, Урю-гун, Хоккайдо (снимок сделан автором статьи)



Автокемпинг Томамаэ Юхигаока привлекает безбрежностью открывающихся просторов. Хоккайдо, Томамаэ-гун, Томамаэтё, Сакаэхама 67-1 (снимок сделан автором статьи)

В зимний сезон на Хоккайдо устремляются со всего мира горнолыжники и сноубордисты. Их цель – покататься по знаменитому японскому «порошковому» снегу.

Такой снег ценят за его исключительные качества многие горнолыжники и сноубордисты, но поскольку для его выпадения нужны определенные погодные условия, чтобы насладиться этим явлением приходится тщательно выбирать горнолыжные трассы, следя за температурой и влажностью воздуха. При ежедневной перемене мест катания ночевать в гостиницах оказывается нерационально, а вот «снежное турне» в кемпере, позволяющем возить с собой собственное место ночлега, подходит как нельзя лучше. Мобильность кемпинг-кара оказывается огромным подспорьем как для тех, кто гонится за порошковым снежком, так и для тех, кто просто желает и объездить и попробовать как можно больше лыжных трасс.



В поездке любителей горнолыжного спорта за идеальным снежком – «сноу-трипе» – мобильность взятого в прокат кемпера приходится как нельзя кстати (снимок сделан автором статьи)

Японские кемпинг-кары продолжают самобытно развиваться сообразно особенностям местного дорожного движения и климата. Уверенный рост их популярности подталкивает развитие инфраструктуры для ночевок в автомобиле, а также стимулирует быстрое развитие бизнеса по прокату кемперов. Сейчас мы находимся в разгаре настоящего бума кемпинг-каров. Приходит время, когда любой желающий получает возможность запросто насладиться «жизнью с кемпером» в самом широком диапазоне – от использования в повседневной жизни и на отдыхе до решения деловых задач и реализации увлечений.

Фотография к заголовку: На японском рынке кемперов особенно популярны варианты на базе микроавтобуса Toyota Hiace – так называемые конвертации минивэнов, или по-американски класс B, а также варианты на базе Toyota Camroad – так называемые кэб-конвертации, или класс C (Снимок сделан автором статьи)