Больше не тайна: документальный фильм Би-би-си напомнил о скандале в японской поп-музыке

Премьера документального фильма Би-би-си «Хищник: тайный скандал джей-попа» в марте 2023 года пролила свет на тёмную сторону японской индустрии развлечений: сексуальное насилие импресарио Джонни Китагавы над мальчиками-звёздами, которое в значительной степени игнорировалось главными японскими СМИ на протяжении десятилетий. Создательница ленты Мегуми Инман рассказала о том, как снимался этот документальный фильм и какие изменения произошли в Японии после его премьеры.

Новый документальный фильм разрушил стену молчания

7 марта 2023 года Би-би-си выпустила в эфир документальный фильм об обвинениях в сексуальном насилии со стороны Джонни Китагавы (1931-2019), покойного главы агентства талантов Johnny and Associates, который продюсировал бесчисленное множество бой-бэндов. В японской музыкальной индустрии его обожествляли более полувека. Фильм построен на интервью с четырьмя бывшими сотрудниками агентства, которые рассказали, что в подростковом возрасте сталкивались с жестоким обращением со стороны Китагавы или знали о нем.

Эти обвинения не были новостью в Японии. Еженедельный журнал «Сюкан бунсюн» впервые сообщил о них в 1999 году в серии статей, в которых также содержались утверждения о том, что Китагава разрешал несовершеннолетним курить и употреблять алкоголь.

В 2002 году Китагава выиграл дело о клевете против журнала. Но когда журнал подал апелляцию, суд снизил сумму ранее присуждённого ущерба, повторив свой вывод о том, что заявления о курении и употреблении алкоголя были ложными, но в то же время признав, что обвинения в сексуальном насилии были правдой. Тем не менее, Китагава не был привлечён к уголовной ответственности, в то время как обвинения против него и его могущественного и вездесущего агентства были проигнорированы крупными японскими СМИ, которые боялись потерять доступ к востребованным звёздам его агентства.

После выхода в эфир документального фильм Би-би-си «Хищник: тайный скандал джей-попа» эта стена молчания начала рушиться. Но произошло это только спустя три года после того, как смерть Китагавы положила конец его карьере, длившейся более шести десятилетий.

Новость о содержании документального фильма быстро распространилась в социальных сетях, побудив нескольких других жертв рассказать о своём опыте. Их признания были опубликованы как японскими, так и зарубежными СМИ.

В мае нынешняя глава агентства – Джули Фудзисима, племянница Китагавы, – выступила с тщательно продуманным видеообращением, в котором заявила: «Мы приносим глубокие извинения тем, кто заявляет, что стал жертвой».

Взгляд на проблему со стороны

Мэгуми Инман, снявшая и спродюсировавшая документальный фильм, говорит, что заранее ожидала трудностей в работе над лентой.

«Я знала, что это будет очень, очень тяжело. Во-первых, речь идёт о сексуальном насилии над детьми, и это всегда очень деликатная, очень сложная тема для освещения. Но я не ожидала, что многие из тех, с кем я обсуждала свою идею, будут настолько напуганы. В большинстве случаев первой реакцией людей было: ‘О, Мэг, будь осторожна. Ты уверена, что хочешь браться за эту историю?’»



Продюсер документальных фильмов Мэгуми Инман довольна тем, какие изменения происходят в Японии после показа её фильма (предоставлено Мэгуми Инман)

Инман отмечает, что работая над программой она разговаривала и с людьми, которые не хотели появляться в кадре. «Я не удивлялась тому, что люди не хотели говорить под запись. Но я была разочарована тем, что люди, которые, по моему мнению, должны были высказаться на камеру, не стали этого делать, потому что они слишком боялись последствий для себя и своей карьеры».

«Мы говорим о насилии, которое совершал Джонни так, как если бы это был общеизвестный факт. Но когда мы начали работать над нашим проектом год назад, все эти истории ещё держались в секрете. Так что, думаю, выход этого документального фильма изменил нарратив о преступлениях Джонни Китагавы, связанных с сексуальным насилием».

По словам Инман, то, что она сотрудничала с неяпонской медиа-организацией, оказалось большим плюсом. «То, что я работала для Би-би-си, было одним из ключевых моментов. Японские СМИ неразрывно связаны с Johnny and Associates. СМИ хотят, чтобы звёзды агентства появлялись на их каналах, чтобы они появлялись в их газетах, на страницах их журналов. Я думаю, что поскольку люди в Японии знают, что у Би-би-си нет этой заинтересованности, они смогли больше доверять нам, рассказывая правду. Кроме того, после общения с пострадавшими, мне кажется, они чувствуют, что мы являемся более безопасной и надёжной платформой для их историй».

Мать Инман – японка, а отец – британец; с 9 до 14 лет она жила в Японии. «Песни Джонни были своего рода музыкальным фоном моего детства, – отмечает она. – Я принимала их повсеместное присутствие в японской индустрии развлечений как непреложный факт. Только когда я покинула Японию и вернулась в Великобританию, я заметила, что ни там, ни в Соединённых Штатах, насколько я знаю, нет ничего подобного».

Она знала об агентстве и о том огромном влиянии, которым оно пользовалось в японском мире развлечений. «Всегда ходили слухи, что у Джонни Китагавы были свои любимые мальчики, – говорит она, – но, будучи подростком, я сильно об этом не задумывалась. Я не знала о деле о клевете против «Сюкан бунсюн», пока не начала работу над этим документальным фильмом».

В надежде помочь пострадавшим

Поразительно, но только один из четырёх бывших подопечных Johnny and Associates, с которыми беседовала Инман, признал, что пережил насилие.

«Один из сложнейших и травматических аспектов в случаях сексуального насилия над детьми, это то, что они совершаются на раннем этапе развития их личности. В случае с Джонни Китагавой это произошло с детьми, у которых до этого не было никакого сексуального опыта. В Японии о сексуальном насилии, в том числе и над детьми, просто не принято говорить. Я думаю, выжившим очень трудно признать или осознать, через что им пришлось пройти».

Особенно, по её словам, в Японии не принято говорить о сексуальном насилии мужчин над мужчинами. «Как ни дико это звучит, но некоторые люди даже не знают, что это возможно. Думаю, это указывает на то, что Япония всё ещё сильно отстаёт в вопросах ЛГБТК. В Японии по-прежнему очень гомофобное общество, поэтому мужчины, пережившие насилие, просто не признаются жертвами. Люди не могут говорить о своём опыте, потому что им стыдно».

Как отмечает Инман, японские СМИ знали, что было возбуждено дело о клевете, в котором говорилось, что Джонни Китагава сексуально домогался мальчиков, но они закрыли на это глаза. Хотя некоторые крупные японские СМИ опубликовали показания жертв, такой бури в прессе, которую можно было бы ожидать, учитывая положение Johnny and Associates, не произошло.

По её словам, в течение многих лет «средства массовой информации ничего не предпринимали по этому поводу. Значит, они – часть этой проблемы, не так ли?.. И это обвинение, которое мы часто видим в социальных сетях – почему японские СМИ не сообщили об этом? Почему пришлось ждать пока об этом заговорили зарубежные СМИ?»

Инман приветствует то, что Джули Фудзисима открыто рассказала о ситуации, и высоко оценивает последующие репортажи, сделанные «Сюкан бунсюн» после выхода документального фильма весной этого года. «Это позволило сохранить нашу историю в поле зрения и сделать её предметом общественного обсуждения. Я очень благодарна молодым людям, которые с тех пор высказались, и горжусь ими. А ведь могло наступить полное молчание, как в 1999 году. Так что я искренне рада, что этого не произошло».

«Зато в результате заговорили об изменении законов о защите детей. Сейчас обсуждается слово ‘груминг’. Этого слова не существовало в японском языке, но сейчас люди пытаются понять это явление, осознать, как обольстители манипулируют своими жертвами и контролируют их».

Однако, по её словам, Япония пока находится в самом начале пути. «Предстоит ещё очень много работы. Необходимо провести независимое расследование в отношении Johnny and Associates, а также их отношений со СМИ, которые окружали и защищали Джонни Китагаву на протяжении десятилетий».

Материал основан на интервью Тони Макникола

Фотография к заголовку: Бывшие подопечные Johnny and Associates Окамото Кауан (справа) и Хасида Ясуси общаются с прессой после слушаний в Национальном парламенте 16 мая 2023 года (© Jiji)