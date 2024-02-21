Цутая Дзюдзабуро: родоначальник новой эры книгоиздательства периода Эдо

Уровень грамотности в Эдо в XVIII веке был очень высоким, благодаря чему издание развлекательных книг стало прибыльным бизнесом. Цутая Дзюдзабуро стал знаменитым как ведущий издатель своего времени, представивший миру талантливых авторов и художников того периода.

Скромное начало

Цутая Дзюдзабуро (1750-1797), ведущий японский издатель XVIII века, завоевал репутацию продавца ряда бестселлеров, в том числе путеводителей по кварталу красных фонарей Эдо (современный Токио).

С XVII века организации дзихон донъя выступали как издателями, так и продавцами развлекательных книг, выпускавшихся в Эдо, который являлся политическим центром страны. Ими был монополизирован рынок через приобретение права на печатные доски, необходимые для печати конкретных книг. Создав гильдию, они обеспечили защиту прав печати, так что ни одна группа не посягала на права публикации другой, что помогало справляться с пиратством произведений.

Цутая начал скромно, с небольшой лавки за главными воротами квартала развлечений Ёсивара, в которой можно было взять на время или купить книги. Среди книг были «Подробное описание Ёсивары» (Ёсивара сайкэн) – серию путеводителей, в которых размещали информацию о местных борделях и куртизанках. В 3 году Анъэй (1774) он приобрёл права на печать других видов путеводителей по Ёсиваре и вступил в гильдию издателей, а к 3 году Тэммэй (1783) он уже имел монополию на такие книги.

Его первая публикация, «Тысяча (цветов) одним взглядом» (Хитомэ сэмбон), представляла собой обзор в духе «Подробных описаний Ёсивары», в котором женщин этого квартала сравнивали с различными цветами и растениями, такими как магнолии или васаби. Хотя это произведение не имело практического применения широкой публикой, это изящное издание было хорошо встречено борделями и клиентами Ёсивары, которые, вероятно, и предоставили финансирование для её публикации.



Первая публикация Цутая Дзюдзабуро «Тысяча (цветов) одним взглядом» (Хитомэ сэмбон) (предоставлено Национальным институтом японской литературы)



Путеводитель по Ёсиваре «Сосна мелкоцветковая» (Гоё-но мацу). Справа – главные ворота, слева показаны бордели на улице Наканотё. 3 год Тэммэй (1783), Цутая имел монополию на издание (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Цутая продемонстрировал острое деловое чутьё, он начал как продавец книг о Ёсиваре – такое предприятие было не слишком рискованным, учитывая популярность квартала красных фонарей.

Публикация новых версий путеводителей была сложной задачей, учитывая постоянно изменяющийся состав куртизанок Ёсивары. Однако после нескольких лет работы в таком бизнесе Цутая мог получать точные данные о том, где и какие куртизанки работают, и в этом ему помогло то, что его отец имел работу в данном квартале. Используя эту информацию, он опубликовал практическое руководство «Сосна мелкоцветковая» (Гоё-но мацу).

Цутая также публиковал политическую сатиру, высмеивающую текущую политику и сословие самураев, что побудило некоторых учёных охарактеризовать его как ранний пример средств массовой информации, выступающих против правящего класса. На самом же деле он внимательно следил за духом времени и был специалистом в своём деле, предоставляя публике проверенную информацию.

Бум развлекательной литературы Эдо

В 3 году Тэммэй (1783) Цутая перебрался в Нихомбаси, где располагались многие другие крупные издательские дома, открыв издательство и книжный магазин «Косёдо», которые принесли ему дальнейший успех.



Кацусика Хокусай, гравюра из «Иллюстрированной книги развлечений Восточных земель» (Эхон адзума асоби), изображающая книжный магазин «Косёдо». Гравюра была опубликована в 1802 году и, как полагают, изображает магазин после смерти Цутая (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

В Эдо в конце XVIII века уровень грамотности населения был высоким, и книги были популярным видом развлечений. Помимо работ гакудзюцусё для учёных и исследователей по таким темам, как конфуцианство или топография (контролем таких книг занимались организации сёмоцу донъя), существовало многообразие развлекательных книг, в том числе гэсаку (художественная литература для широкой публики), кёкабон (юмористическая поэзия), кусадзоси (иллюстрированные книги), эхон (книги с картинками) и сярэбон («остроумные книги» о кварталах развлечений). Цутая продавал множество книг разных жанров, за исключением научных гакудзюцусё.

Одним из любимых его жанров были «безумные стихи» кёка. Они следовали классической форме 5-7-5-7-7 жанра «японской поэзии» вака, но главным в них было не изящество формы, а юмористический характер содержания. Такие стихи обрели массовую популярность в Эдо 1780-е годы, и создавались сборники кёка с иллюстрациями.



Сборник стихов в жанре кёка «Собрание великих знатоков Ёсивары» (Ёсивара дайцуэ). Изображены популярные поэты этого жанра в необычных костюмах, только сам Цутая (слева внизу) одет в обычное кимоно (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Цутая составлял сборники кёка таких поэтов, как Тэгарано Окамоти, который писал и художественную литературу под псевдонимом Хосэйдо Кисандзи, и Коикава Харумати, – эти книги стали бестселлерами. Тэгарано Окамоти был управляющим усадьбы княжества Акита в Эдо, а Коикава служил в эдоской усадьбе княжества Кодзима земли Суруга. Они были самураями, но Цутая общался с ними несмотря на разницу в социальном статусе. Сам он писал кёка под именем Цута-но Карамару, что способствовало взаимному уважению при общении с авторами.

При подготовке иллюстрированных книг Цутая проявил безупречный вкус, выбирая таких художников, как Кацусика Хокусай и Китагава Утамаро. Умение Хокусая изображать знаменитые места и реализм Утамаро придавали публикациям Цутая особую изысканность.



«Книга картинок: дары отлива» (Эхон сиохи но цуто) представляла собой великолепное издание с реалистичными иллюстрациями Утамаро, она была опубликована в 8 году Тэммэй (1780) (предоставлено Национальной парламентской библиотекой

Цвет обложек иллюстрированных книг кусадзоси в некоторой степени говорил об их содержании – красные обычно предназначались для детей, а книги на тему пьес кукольного театра Дзёрури и театра Кабуки, как правило, издавали под чёрной или синей обложкой. Издательство Цутая было известно своими «жёлтыми обложками» кибёси, то есть сложными юмористическими произведениями для взрослых, которые часто имели сатирический оттенок.

Лучшим примером может служить произведение первого года Кансэй (1789) «Попугайничанье двух путей – меча и кисти» (Омугаэси бумбу-но футамити), текст для которой написал Коикава Харумати, с картинками Китао Масаёси.

Эта работа появилась во время реформ Кансэй (1787-1793), которыми руководил Мацудайра Саданобу, главный старший советник правительства, который пропагандировал бережливость и дисциплину. Мацудайра также запретил публикации, легкомысленно подходившие к проблемам того времени, и приказал самураям посвятить себя военной подготовке. В этой суровой атмосфере книга смело высмеивала самураев, в том числе намекала на то, что они «ездят на женщинах», а не на лошадях, и критиковала представителей воинского сословия, намекая, что не все они следуют призывам к бережливости, а вместо того проводят время в праздных развлечениях. Эта публикация вызвала гнев властей, её автор Коикава Харумати был вызван сёгунатом для объяснений и вскоре умер – согласно одной из версий, в результате самоубийства.



Книга «Попугайничанье двух путей – меча и кисти» (Омугаэси бумбу-но футамити) была полна острой сатиры, направленной на класс самураев (предоставлено специальной коллекцией Центральной библиотеки Токио)

В 3 году Кансэй (1791) были проведены очередные репрессии, на этот раз в отношении книг сярэбон – повествовательного жанра, в котором были представлены такие темы, как развлечения куртизанок и клиентов в кварталах удовольствий. Автор Санто Кёдэн подвергся преследованию властей за развращение общественной морали и был вынужден носить наручники в течение 50 дней, а у его издателя Цутая была конфискована часть собственности.

Утамаро и Сяраку

После конфискации части имущества Цутая занялся следующим коммерческим проектом, активно публикуя женские портреты Утамаро. Серии «Десять типов женского характера» (Фудзин нинсо дзюппон) и «Десять типов женской физиогномики» (Фудзин согаку дзюттай) показывали портреты женщин Эдо крупным планом и характеризовали их с помощью модной тогда псевдонауки физиогномики. Изображение обнажённой груди добавляло картинам эротизма, и благодаря этим сериям гравюр Утамаро прославился.



«Женщина, дующая в поппин (стеклянная игрушка, издающая звук)» из серии «Десять типов женского характера» (Фудзин нинсо дзюппон). Примерно 4-5 гг. Кансэй (1792-1793) (ColBase)

Цутая также открыл миру Тосюсая Сяраку, неизвестного художника, который возник из ниоткуда в 1794 году и создал 140 портретов актёров Кабуки и других людей за короткий 10-месячный период. Эти работы напоминали нынешние фотографии знаменитостей, при этом Сяраку использовал стиль оокубиэ, в котором основное внимание уделялось глазам и другим чертам лица для передачи сильного впечатления, и это был новый шаг в гравюре того времени. Все работы продюсировал Цутая, у которого была монополия на произведения Сяраку.



Тосюсай Сяраку «Отани Онидзи III в роли якко Эдобея» (Сандаймэ отани онидзи-но якко эдобэй) – классическое произведение в жанре портрета кубиэ. Эдобэй был якко (слугой), а также грабителем в пьесе Кабуки, и на этой гравюре 1794 года мы видим характерное злобное выражение лица (ColBase)

После первой луны 7 года Кансэй (1795) Сяраку внезапно исчезает. Некоторые предполагают, что на самом деле он был актёром театра Но, однако и по сей день его личность остаётся одной из величайших загадок Эдо.

Мацудайра Саданобу потерял политическое влияние в 5 году Кансэй (1793), но сёгунат не ослабил своей строгой социальной политики. Возможно, продолжающееся давление властей и резкое прекращение деятельности Сяраку привели к тому, что Цутая утратил интерес к делам. В 8 году Кансэй (1796) он потерял сознание от болезни и умер в пятую луну следующего года в возрасте 47 лет от бери-бери.

За двадцать три года своей издательской активности Цутая проложил новые пути в мире книжного дела Эдо. В Токио, в храме Сёходзи в Асакусе можно увидеть надгробный памятник Цутая.

Изображение к заголовку: Цутая Дзюдзабуро изображён разговаривающим в начале книги «Русалка в коробе» (Хакоири мусумэ мэнъя нингё) Санто Кёдэна (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)