Отомэ Роуд – мекка для любительниц анимэ в Икэбукуро

Знаменитый центр культуры отаку Отомэ Роуд находится неподалёку от токийской станции Икэбукуро. Местные магазины привлекают множество поклонниц анимэ и манги. Предлагаем познакомиться с крупнейшим в мире магазином анимэ «Анимэйт» и другими заветными местами отаку.

Рай для отаку

Обычный воскресный день в июне. Из восточного выхода станции Икэбукуро одна за другой появляются девушки с чемоданами на колёсиках. Они направляются в расположенный неподалёку комплекс «Саншайн Сити». Их чемоданы либо набиты костюмами для косплея, либо пусты в предвкушении покупок в многочисленных магазинчиках.

В пяти минутах ходьбы от станции виднеется небесно-голубая вывеска главного магазина торговой сети «Анимэйт». Этот магазин, специализирующийся на товарах, связанных с анимэ и манга, известен на всю страну и является одним из крупнейших магазинов подобного рода в мире. В здании, состоящем из девяти наземных и двух подземных этажей, помимо торговых точек имеется театр и кафе. Сейчас торговая сеть «Анимэйт» состоит из примерно 120 магазинов по всей стране, но начиналась эта сеть именно здесь, в Икэбукуро. Здание, где в 1983 году открылся первый магазин, находилось в районе, превратившемся в мекку для поклонниц анимэ под названием «Отомэ Роуд» (Улица девушек). В то время по телевидению транслировали два известных анимэ-сериала – «Капитан Цубаса» и «Волшебный ангел Крими Мами», и рост их популярности способствовал расширению продаж магазина. В 2012 году «Анимэйт» переехал в нынешнее здание. В 2023 году в честь 40-летней годовщины главный магазин сети закрылся на реновацию, окончание которой ознаменовалось проведением торжественной церемонии открытия.



«Анимэйт» на Икэбукуро, открывшийся после реновации. Многие покупатели, не в силах дождаться возвращения домой, открывают пакеты с покупками в сквере Нака-Икэбукуро напротив магазина (© Ханиока Юри)

В окрестностях «Анимэйта» находится множество зданий, в том числе стоящий по соседству муниципальный центр Тосима. В 2020 году неподалёку от «Анимэйта» открылся центр «Харэдза» с восемью залами, где идут представления театра кабуки, театра «Такарадзука Ревю», демонстрируются кинофильмы и проводятся культурные мероприятия. «Харэдза» является частью проекта городского развития по превращению окрестностей Икэбукуро в международный центр культуры и искусства на базе государственно-частного партнёрства. Реновация «Анимэйта» – тоже один их этапов данного проекта.

Каждый день район переполнен женщинами разного возраста в разноцветных париках, костюмах для косплея и с сумочками, увешанными значками с изображением любимых персонажей анимэ. Сквер Нака-Икэбукуро, где раньше стояли зазывалы, приглашающие клиентов в заведения с дурной репутацией, превратился в место встреч любителей анимэ и манга, хвастающихся друг перед другом своими покупками. Район настолько преобразился за последние 20 лет, что моя подруга, завсегдатай этого района, в шутку замечает: «Отаку очистили Икэбукуро».

На каждом из этажей «Анимэйта» представлен определённый вид товаров – от компакт-дисков и ДВД до томиков манги и мелочей с изображением персонажей. Наиболее популярен среди покупательниц третий этаж, предлагающий книги манга. Почти четыре пятых этажа занимают комиксы и романы о «любви юношей» (BL). Сюжетные линии этого жанра выстроены вокруг гомосексуальных отношений молодых мужчин и ориентированы на женскую аудиторию. В обычных магазинах подобные книги хранятся в укромных уголках, но в «Анимэйте» они лежат на самом виду, поэтому покупательницы могут разглядывать их совершенно открыто, не испытывая смущения.

Моя подруга, любительница BL-жанра, отмечает, что в последние годы он стал более мультикультурным – в Японии растёт популярность зарубежных книг. Об этом говорит всплеск спроса на фан-книги по таиландской драме «2gether», а также фотоальбомы и анимэ по мотивам китайского романа «Великий мастер демонического совершенствования Мо Дао Дзу Ши». «BL-лихорадка», поразившая японок, превратилась в полноценный развлекательный жанр, покоривший всю Азию.



Косплееры в толпе прохожих перед магазином «Анимэйт» на Икэбукуро (© Ханиока Юри)

Нуикацу

Многие годы отаку влачили существование на обочине общества. Они держались в тени и общались исключительно в кругу единомышленников. Они даже разработали специальный жаргон, ставший отражением их специфической культуры. Например, любительницы BL-жанра в возрасте до 30 лет называют себя самоуничижительным словом фудзёси («гнилые девчонки»). Постепенно отаку добились признания в обществе и теперь могут открыто проявлять свою любовь к персонажам анимэ и другим символам поп-культуры.

Группы единомышленников-отаку стали собираться в районах, где есть театры и концертные площадки. Многие из них приносят самодельные мягкие игрушки или куклы любимых персонажей, кумиров или актёров. Изготовление и ношение таких игрушек называется «нуикацу». Женщины, занимающиеся нуикацу, получили прозвище «нуи-мама» (мама, которая шьёт игрушки). Они называют своих кукол «детьми», фотографируются с ними, а потом публикуют фотографии в социальных сетях в качестве отчёта о путешествии.

Многие отаку любят прижимать друг к другу своих кукол, как будто те пришли на свидание. Следуя новому тренду, учреждения культуры и магазины стали проводить мероприятия «нуи-дори» – фотосессии с куклами. Одежда и украшения для кукол продаются в магазинах «Всё за 100 иен», что является ещё одним подтверждением роста рынка нуикацу.



Отдел материалов для изготовления любимых персонажей в магазине для рукоделия «Юдзавая» в торговом комплексе «Вакка» на Икэбукуро. Широкий выбор тканей помогает точно воссоздать облик любимого персонажа (© Ханиока Юри)

Далее я направилась в магазин «Юдзавая» в торговом центре «Вакка», где есть всё необходимое для нуикацу. Торговый центр «Вакка» расположен наискосок от «Анимэйта». На третьем этаже рядом с эскалатором висела табличка «Всё для изготовления любимых персонажей». В отделе я обнаружила широкий выбор товаров – разноцветные рулоны тканей для шитья одежды и мягких игрушек, пластиковые глаза и другие детали лица, а также книги по шитью и рукоделию. Здесь есть всё необходимое, чтобы отаку смогли выразить свои чувства к персонажу в процессе его воссоздания в форме мягкой игрушки.



В «Юдзавая» есть готовые костюмы для косплея и широкий выбор тканей и аксессуаров, незаменимых для изготовления мягких игрушек (© Ханиока Юри)

Трансформация Отомэ Роуд

Район возле восточного выхода станции Икэбукуро превратился в «город отаку», истоком которого, несомненно, является Отомэ Роуд.

Отомэ Роуд находится у подножия высотного комплекса «Саншайн 60», внутри которого имеется «Покемон-Центр», планетарий, океанарий и другие аттракционы. Специализированные магазинчики по обеим сторонам Отомэ Роуд предлагают журналы самиздата додзинси, изделия по мотивам анимэ и манга, костюмы и парики для косплея. Также здесь можно встретить кафе, персонал которого одет в костюмы дворецких. В 1980-е годы здесь было всего несколько подобных магазинов, но в начале XXI века благодаря расширению продаж в «Анимэйте» улица превратилась в центр «культуры отомэ».

«Анимэйт» в Икэбукуро – это настоящий универмаг для отаку, ассортимент которого соответствует последним тенденциям мира анимэ и манга. Благодаря широкому выбору товаров, среди которых встречаются настоящие раритеты, Отомэ Роуд известна среди самых закоренелых фанатов как «джунгли отаку». В процессе охоты за сокровищами отаку могут часами бродить по местным магазинам.

Один из магазинов на Отомэ Роуд, ориентированный на отаку женского пола – это «К-Букс», сеть специализированных магазинов, каждый из которых предлагает товары одного из 14 жанров. Например, в филиале «Косплей-Кан» представлено более 5000 товаров, включая костюмы для косплея и аксессуары для воспроизведения формы тела любимых героев анимэ и манги. Филиал «Додзин-Кан» — это крупнейший магазин самиздатных журналов додзинси. Его ассортимент насчитывает более 200 000 товаров, от новейших анимэ и манга до классических произведений. Чтобы поспевать за модой, сеть открывает новые филиалы. Например, «Кясто-кан» предлагает фотографии, напечатанные на специальной бумаге, и псевдотрёхмерные изображения актёров. «Дога-Кан» продаёт товары для ютуберов и профессиональных геймеров.



Магазин сети «К-Букс» под названием «К-поп Кан» предназначен для любителей корейской поп-культуры. По выходным он заполняется покупателями сразу после открытия (© Ханиока Юри)



Отдел «Дога-Кан» в магазине «К-Поп Кан» предлагает широкий выбор изделий для ютуберов, влогеров, певцов, танцоров и других создателей видеоконтента (© Ханиока Юри)

Когда я пришла на Отомэ Роуд, фестиваль косплея «Акоста» на площади Саншайн и в Центральном сквере Икэбукуро был в самом разгаре. На фестиваль собралось множество поклонников анимэ и манга, среди которых были даже девочки дошкольного возраста. По парку бегали участницы в костюме Ани Форджер из манги «Семья шпиона», кучковались группы мужчин в костюмах Хацунэ Мику, а троица в развевающихся костюмах из китайского BL-анимэ «Мияби» позировала перед фотографом. Каждый участник фестиваля был погружён в свою фантазийную реальность.



Косплей-фестиваль в Центральном сквере Хигаси-Икэбукуро. Костюмы участниц поражают совершенством (© Ханиока Юри)

Иногда косплеерам приходится прилагать недюжинные усилия, чтобы воссоздать облик любимого персонажа. Они мастерят специальные зубы, надевают силиконовые груди или наоборот туго обматывают грудь, чтобы она была менее заметна. Спортивные клубы, предлагающие программы тренировок, нацеленные на приближение к фигуре любимого персонажа, впервые появились именно в Икэбукуро.

Начиная с 1980-х годов женщины-отаку постепенно превратили Отомэ Роуд в район, где они могут свободно и гордо демонстрировать принадлежность к любимому фэндому.

Стирание границ между реальным и выдуманным мирами

Моя подруга-геймерша, завсегдатай Икэбукуро, посоветовала заглянуть в кафе «Синамон» неподалёку от восточного выхода станции Икэбукуро. Кафе, открытое в 2021 году, обладает стильным фасадом, маскирующим этот оазис для отаку.



На первый взгляд кафе «Синамон» выглядит как обычное стильное кафе, но его посещают в основном девушки-отаку, которых можно распознать по увешанным значками сумкам (© Ханиока Юри)

Попасть в кафе можно только по предварительной записи, а его посетители – исключительно отаку. Персонал одет в костюмы персонажей «Ensemble Stars» – игровой франшизы, которая была скачана более 10 миллионов раз.

Всё в кафе – от планировки и интерьера и до униформы персонала и меню, создано по образцу одноимённого кафе из игры. Посетили могут полностью погрузиться в мир любимой игры, отдыхая на диване, которым пользовались персонажи, и заказывая те же самые напитки.

Отаку хотят очутиться в мире любимой манги, анимэ или игры, познавать его всеми своими чувствами. Поскольку всё больше девушек-отаку стремятся окунуться в мир фантазий, Икэбукуро постепенно превращается в район, где обитают исключительно отаку.

Фотография к заголовку: изделия для создателей видеоконтента в отделе «Дога-Кан» магазина «К-Поп Кан». Отдел популярен среди младшеклассниц и учениц школы средней ступени, многие из которых приходят в магазин вместе с мамами (© Ханиока Юри)