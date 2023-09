Покорившее мир очарование японских спортивных автомобилей 1990-х и новые претенденты на особую популярность

В наши дни, когда происходит быстрый переход к электромобилям, особой популярностью по всему миру пользуются японские спорткары, выпущенные в 1990-х годах. Давайте вспомним обаяние целого ряда машин, чьи ходовые качества оказывались гораздо выше их стоимости, а также поговорим о моделях, которые с большой долей вероятности будут все более популярны в следующие годы.

Золотой век японского автопрома

Спортивные автомобили японского производства, сходившие с конвейеров начиная с 1980-х и на протяжении 1990-х годов, снискали популярность по всему миру, но в особенности они притягивают многочисленных американских коллекционеров.

Во многом это обусловлено предусмотренным американским законодательством так называемым «правилом 25 лет». Если говорить вкратце, то оно сводится к тому, что «на транспортные средства зарубежного производства, не соответствующие американским федеральным стандартам безопасности автотранспорта, действующие законодательные ограничения не распространяются в случае, если со времени их выпуска прошло 25 лет». Иначе говоря, это правило дает, в частности, возможность ввозить в Соединенные Штаты и регистрировать там модели с правым рулем, в отношении которых прежде действовало требование о том, что автомобиль должен иметь рулевое управление с левой стороны. В 1990-е годы Япония создавала множество спорткаров. Этому способствовало ничто иное как конъюнктура «экономики мыльного пузыря», возникшая благодаря соглашению, заключенному министрами финансов в 1985 году в нью-йоркском отеле «Плаза». Его целью было исправить положение с внешнеторговым дефицитом Соединенных Штатов Америки. Благодаря этому соглашению произошло скачкообразное удорожание йены и удешевление доллара, которое в сочетании с политикой низких процентных ставок Банка Японии позволило многим предприятиям воспользоваться преимуществами сильной йены. Экономика Японии, преодолевшая возникший на какое-то время спад конъюнктуры из-за сокращения экспорта, в 1991 году достигла своего пика, и экономическая энергия била ключом.

В этих эпохальных условиях японские автомобилестроители, пользуясь изобильными финансовыми возможностями, разработали привлекательные спортивные автомобили, и в 1990-х годах наступил период, достойный именоваться золотым веком японского автомобилестроения. Японским спорткарам того времени с их высокими функциональными характеристиками, не уступавшими элитным европейским спорткарам таких производителей как Porsche, и вместе с тем завоевавшим популярность благодаря сравнительно низкой стоимости, в наши дни исполняется как раз 25 лет.

С другой стороны, с каждым годом становятся все строже законодательные ограничения в отношении выхлопных газов, и все более высокие темпы набирает движение к углеродной нейтральности, при этом спортивные автомобили с их уязвимо объемистыми двигателями и функциональными характеристиками рынок ставит на грань вымирания. Поэтому можно со всеми основаниями утверждать, что всплеск популярности знаменитых моделей 1990-х годов является вполне естественным. Ведь и по прошествии четверти века с начала продаж они остаются совершенно уникальными, выдающимися изделиями. Давайте попробуем разобраться, в чем секрет привлекательности таких машин и познакомимся с моделями, чья популярность, по-видимому, будет особенно усиливаться под воздействием «правила 25 лет».

Компания Nissan – первооткрыватель взрыва популярности спорткаров

В те далекие дни на самом гребне взрывной волны популярности спорткаров находилась компания NISSAN. Ей удалось этого добиться благодаря реализации кампании «Движение 901». Цель этого движения состояла в том, чтобы «к 1990-м годам создавать автомобили по технологиям, ориентированным на мировое первенство». Если же мы передвинем часы нашего повествования немного вспять, то в 1988 году компания NISSAN объявила о выпуске в продажу модели Silvia, которая полюбилась многим молодым людям и открыла новый тренд – «автомобилей для свиданий», между тем как седан NISSAN премиум-класса Cima, оснащенный мощным двигателем, уже демонстрировал способность ускоряться, не уступающую спортивным автомобилям.



Автомобиль Silvia компании NISSAN поступил в продажу в мае 1988 года. Благодаря проработанной форме корпуса этого купе машина завоевала популярность как авто для свиданий, при этом она полюбилась и молодым любителям «промчаться с ветерком» как доступный автомобиль с задним приводом (©NISSAN)

В следующем 1989 году компания NISSAN выпустила на рынок модель Fairlady Z, в котором производитель впервые достиг поставленного самому себе предела мощности в 230 лошадиных сил, впоследствии действовавшего на протяжении долгих лет. Между тем автомобиль Skyline GT разрабатывался с расчетом одержать победу в классе «группа А» на набиравших популярность гонках Национального чемпионата кузовных автомобилей (JTC), а на рынок Skyline вышел с возрожденной впервые за 16 лет буквой R (означающей racing – «гоночный») в названии модели GT-R.



Автомобиль Fairlady Z компании NISSAN поступил в продажу в июле 1989 года. Эта легендарная машина, ставшая визитной карточкой своего производителя, оказалась долгожителем на рынке – она продавалась до 2000 года (©NISSAN)



Автомобиль Skyline GT-R (BNR32) компании NISSAN поступил в продажу в августе 1989 года. До конца 1994 года было реализовано более 40 тыс. таких машин (©NISSAN)

Модель Skyline GT-R привлекла особенно большое внимание, в том числе и за рубежом. Машина предназначалась для японского рынка, и хотя это был спорткар с прекрасными характеристиками, его спортивную сущность хорошо завуалировали, но тем не менее она обрела широкую известность по всему миру даже благодаря отрывочным сведениям из таких источников, как автомобильные журналы. В Америке, где интерес к этой машине был особенно высок, Skyline GT-R воспринимали как рожденное в Японии чудовище, и даже дали этим машинам прозвище «Годзилла».

Когда в 2014 году Skyline GT-R стал подпадать под «правило 25 лет», такие машины стали приобретать зарубежные коллекционеры, особенно в Соединенных Штатах. Это привело к стремительному взлету цен на данную модель на рынке подержанных автомобилей в Японии, и хотя можно утверждать, что пик спроса на них уже пройден, цены продолжают оставаться стабильно высокими.

В 1990-х годах, когда почва уже была хорошо подготовлена, разработкой и продажей спорткаров всерьез занялись производители автомобилей помимо NISSAN. На рынок стали одна за другой поступать модели, снискавшие славу и до сих пор любимые многочисленными поклонниками – Supra компании TOYOTA, RX-7 фирмы MAZDA, NSX, Civic и Integra компании HONDA, Lancer Evolution, GTO и FTO фирмы MITSUBISHI, Impreza компании SUBARU и другие.



Автомобиль Supra компании TOYOTA, поступивший в продажу в мае 1993 года. После появления в фильме «Форсаж» такие машины завоевали особенно высокую популярность в Северной Америке (©TOYOTA)



Автомобиль RX-7 компании MAZDA поступил в продажу в октябре 1991 года. Производитель установил в него свой уникальный роторный двигатель и изначально продавал такием машины под торговой маркой ɛ̃fini (©MAZDA)



Автомобиль NSX компании HONDA поступил в продажу в сентябре 1990 года. Это спорткар в полном смысле слова – с целиком алюминиевым кузовом и компоновкой с двигателем в середине автомобиля (©HONDA)



Автомобиль Lancer Evolution компании MITSUBISHI поступил в продажу в сентябре 1992 года. В дальнейшем эта модель неоднократно обновлялась, неизменно пользуясь популярностью у любителей спорткаров, вплоть до завершения в 2015 году продаж последней версии Lancer Evolution X (©MITSUBISHI)



Автомобиль Impreza компании SUBARU, поступивший в продажу в ноябре 1992 года, в 1993 году дебютировал в соревнованиях WRC (Чемпионата мира по авторалли). С 1995 года он становился чемпионом трижды подряд, утвердив спортивный характер торговой марки своего производителя (©STI)

Декаду 1990-х, последовавшую за крахом экономики «мыльного пузыря», из-за спада экономической конъюнктуры часто называют «потерянным десятилетием». Но в том, что касается выпуска на внутренний рынок новых моделей автомобилей, данный период скорее следовало бы называть «чудесным десятилетием». Никогда прежде и никогда впоследствии линейка спорткаров не была столь насыщенной и представительной.

Мало того, что исследования и разработки обильно финансировались – во многом благодаря усилиям автопроизводителей, сошедшихся в конкуренции, активное внедрение новейших технологий и стремление к качеству во всем вплоть до мельчайших деталей привели к тому, что в спорткарах 1990-х годов ярчайше отразились присущие японцам тщательность и уникальные эстетические взгляды. Эта черта автомобилей того времени решительно не теряется с годами – напротив, эти машины еще сильнее выделяются индивидуальностью, которой уже не приходится ожидать от сегодняшней продукции. Неудивительно, что фанаты автомобилей по всему миру, и в первую очередь в Соединенных Штатах, обратили на это внимание, и тот горячий интерес, который вызывают японские спорткары 1990-х годов, можно считать вполне естественным.

Влияние серии игр Gran Turismo и киносаги «Форсаж»

Вместе с тем выход в Америке игры-симулятора вождения автомобилей Gran Turismo, а также кинофильма «Форсаж» (в дальнейшем получившего целый ряд продолжений и ставшего киносагой), которые имели колоссальный успех, буквально раздули пламя популярности спорткаров японского производства.

Прежде всего, вышедший в продажу в 1997 году симулятор вождения Gran Turismo стал мега-хитом, и к настоящему времени количество проданных по всему миру копий игр этой серии превысило 90 млн. В симуляторе с максимальной тщательностью реалистично воспроизводятся настоящие автомобили, реальные трассы, на которых проводятся автогонки, а равно и дороги общего пользования. Поэтому даже в отсутствие возможности сесть за руль настоящего автомобиля у людей появилась возможность сколько угодно пробовать максимально приближенные к реальности машины в игре, и это пришпорило рост популярности японских спортивных автомобилей.



В симуляторе Gran Turismo 7 для приставки PlayStation 5/PlayStation 4 автомобиль Skyline GT-R изображается так достоверно, словно это реально сделанный фотоснимок. Разумеется, в новейшей версии игры представлены все самые популярные модели автомобилей



Gran Turismo 7 – совершенно реалистичный симулятор вождения, ставший, помимо прочего, одной из дисциплин киберспорта. В игре представлены свыше 400 моделей автомобилей более чем 60 марок, 37 локаций и 108 гоночных трасс (©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved)

Между тем в 2001 году на экраны вышел первый фильм из серии «Форсаж». Лента в жанре автомобильный экшен, повествующая о мире нелегальных уличных автогонок, завоевала огромную популярность, а на днях вышла уже 10-я часть этой киносаги. В фильмах представлены многочисленные образчики кастомизации и автотюнинга, в которых за основу взяты японские спорткары. В первой ленте любимым автомобилем одного из главных героев, Брайана О'Коннора, выступает великолепная Supra, а во второй части – серебристый Skyline GT-R и золотистый Lancer Evolution. А напарник О'Коннора Доминик Торетто в первом фильме предстает за рулем RX-7.

Более того, третью часть «Форсажа» под названием «Тройной форсаж: Токийский дрифт» снимали в Японии, которая по праву считается одной из мировых держав кастомизации и тюнинга автомобилей. В каждой серии «Форсажа» на экране мчатся наиболее именитые японские спорткары, такие как Silvia, Failady Z, NSX, Civic и Integra.

«Форсаж» оказал огромное влияние, а в Америке даже породил новый жанр кастомизации автомобилей, именуемый JDM. Аббревиатура JDM расшифровывается как Japanese Domestic Market – «для внутреннего японского рынка», хотя на самом деле это слово используется для обозначения оригинального жанра кастомизации и тюнинга, при котором за основу берутся в основном компактные японские спорткары типа Civic или Integra, которые переделывают под то, что считается японским стилем в массовом американском сознании.

На карте мира Япония – всего лишь небольшое островное государство где-то на восточной окраине, но в стране насчитывается целых восемь национальных производителей легковых автомобилей. Их качество и превосходная технологичность, высокая надежность и другие характеристики признаны во всем мире, а особенно большим вниманием, в том числе и благодаря своим возможностям, пользуются спорткары 1990-х годов.

И еще один фактор

Еще одной культурой, которой Япония гордится перед всем миром, выступает тюнинг автомобилей в целях дальнейшего улучшения замечательных свойств этих спорткаров. Данный феномен берет начало от популярных в 1970-х годах автогонок рыночных моделей с объемом двигателя до 1.300 кубических сантиметров под названием Minor Touring: люди начали переделывать автомобили, стремясь выжать из них больше лошадиных сил и скорости, добиваясь, чтобы их машины выглядели так, как у участников этих соревнований.

Однако в те времена доработка предлагаемых на рынке автомобилей считалась нарушением закона и становилась предметом полицейских расследований. Тем не менее, японский тюнинг уверенно развивался в подполье и немалого достиг, а в 1980-х и 1990-х годах вылился в массовое движение.

Большим переломом стало смягчение в 1995 году ограничений, предусмотренных Законом о дорожном движении, а также стандартами для автомобильных комплектующих. Тюнинг, который прежде преследовался как незаконный, был практически полностью легализован, что создало условия, позволяющие открыто наслаждаться кастомизацией и тюнингом еще большему числу автолюбителей. Нужно ли говорить о том, что на главных ролях при этом выступали спорткары 1990-х годов?



Автомобиль Skyline GT-R (BNR34) компании NISSAN поступил в продажу в январе 1999 года. Эта машина стала последней моделью GT-R c рядным шестицилиндровым двигателем (©NISSAN)



Автомобиль HONDA S2000, поступивший в продажу в апреле 1999 года. Он стал выпущенной впервые за 29 лет и последней моделью спорткара с задним приводом данного производителя (©HONDA)

Принимая во внимание подпадание в ближайшее время под «правило 25 лет», сейчас безусловно должны привлекать особое внимание спорткары, поступившие в продажу в 1998-1999 годах. В первую очередь это модель Skyline GT-R, именуемая R34 – цена такого подержанного автомобиля уже достигает нескольких десятков миллионов йен. Не вызывает сомнения и то, что будут очень популярны модель Altezza фирмы TOYOTA – редкий для Японии спортивный седан с задним приводом, а также S2000 компании HONDA – двухместный открытый спорткар с задним приводом, оснащенный высокооборотным и мощным двигателем.

Японские спортивные автомобили 1990-х годов, оказавшие колоссальное влияние на автомобильную культуру в мировом масштабе, безусловно, вновь и вновь обращают на себя взоры фанатов-автолюбителей. И нет никакого сомнения в том, что нам, японцам, выпало совершенно особенное счастье – возможность наслаждаться этими машинами не как заморскими диковинками, а как автомобилями отечественного производства.

Фотография к заголовку: среди спорткаров японского производства 1990-х годов особенно высокую цену дают и в наши дни за машины NISSAN модели Skyline GT-R типа R34 (©NISSAN)