Школьные страшилки в Японии

Страшилки о школе популярны среди японских детей и подростков на протяжении многих лет. После появления книги «Туалетная Ханако» (Тоирэ-но ханако-сан) в 1990 году школьные страшилки выделились в отдельный жанр. Специалист по педагогической социологии Ёсиока Кадзуси рассказывает об истории развития этого жанра.

Адъюнкт-профессор префектурального университета Ямагути. Родился в 1981 году. Исследователь детской культуры и школьных страшилок кайдан. Автор статьи «За пределами детской автономии: преподаватели и дети в свете школьных страшилок кайдан» (Кодомо но сютайсэй райсан о коэтэ: Гакко но кайдан о мэгуру кёси то кодомо) в книге «Взгляд на детей: новое исследование детского общества» (Кодомо э но сикаку: Атарасий кодомо сякай кэнкю).

Почему дети любят страшилки?

Японские дети обожают страшные истории, действие которых происходит в школе. Туалетная Ханако – один из наиболее популярных персонажей начиная с 90-х годов.

«В моём детстве был настоящий бум на школьные страшилки. В школьной библиотеке было множество книг со страшными историями», - рассказывает Ёсиока Кадзуси, специалист по педагогической социологии. «Однажды меня позвали принять участие в эксперименте, чтобы проверить, существует ли Туалетная Ханако на самом деле. Считалось, что в туалете живёт ещё и Мурасаки-Баба – старуха в фиолетовом одеянии. Поэтому со школьным туалетом у меня связано множество страшных воспоминаний».

Однажды Ёсиока задумался о причинах популярности страшилок среди детей: «Исследователи детской культуры редко уделяют внимание этому жанру. Поэтому я решил выяснить, какое значение имеют для детей страшные истории».

По словам эксперта, страшилки о школе появились сразу после внедрения современной школьной системы на основе указа «О системе образования» 1872 года. Однако в качестве жанра они сформировались лишь в 1990 году, после выхода книги фольклориста Цунэмицу Тоору.

Цунэмицу преподавал в школе средней ступени. После уроков он общался с учениками, которые рассказывали ему популярные слухи и истории, в том числе множество страшных историй на школьную тематику. Цунэмицу собрал эти истории и издал серию книг «Школьные страшилки». Так начался бум на страшные истории о школе.

Ханако в туалете

В туалете вдруг раздаётся голос: «Тебе дать красную бумагу или синюю?» Если выберешь красную – умрёшь, обливаясь кровью, а если синюю – посинеешь и умрёшь.

Существует множество вариаций таких рассказов. Например, в туалете раздаётся голос, предлагающий надеть красный хантэн (утепленную накидку). Если ответить ему – одежда внезапно оказывается залита кровью.

«Истории о руке, которая появляется из унитаза, существуют достаточно давно. Детали варьируются в зависимости от типа туалета. Например, в туалете японского типа, где человек сидит на корточках, в воде унитаза появляется отражение лица, а в туалетах с европейским унитазом сидящий на нём человек замечает подсматривающее за ним лицо, когда смотрит вверх», - рассказывает Ёсиока.

Истории о тянущейся из унитаза руке стали прообразом популярных историй о Ханако. Например, в 1948 году в префектуре Иватэ рассказывали следующую историю:

Если зайти в третью кабинку туалета в спортивном зале начальной школы, то послышится голос Ханако и в унитазе появится белая рука.



Популярный типаж Ханако (© Pixta)

В устных рассказах Ханако присутствовала только в виде голоса, однако в 90-х годах в детских книгах, манга и аниме появился образ Ханако - девочка со стрижкой боб в белой блузке и красной юбке. Классический сюжет с участием Ханако – если трижды постучать в дверь туалетной кабинки со словами «Ханако, давай поиграем», она ответит «Давай», появится и утащит вас в унитаз.

Дети, пытавшиеся проверить, что произойдёт на самом деле, рассказывают, что после вызова Ханако в унитазе внезапно с шумом спускалась вода или скрипела входная дверь. Ёсиока отмечает, что это помогает детализировать и разнообразить истории о Ханако.



В августе 2023 года в заброшенной школе в посёлке Аритагава (префектура Вакаяма) открылся аттракцион «Дом с привидениями». Посетителям аттракциона следует забрать книгу у Ханако и вернуть её в школьную библиотеку. (фото предоставлено администрацией посёлка Аритагава/автор плаката – иллюстратор детских книг Ямамото Такаси)

Способы контроля страха

«Однажды я решил выяснить, где чаще всего происходят загадочные явления в школах. Наиболее распространённой локацией оказался туалет, – рассказывает Ёсиока. – За туалетом следовали обычные классные кабинеты. Кабинеты музыки, рисования и другие предметные кабинеты редко фигурировали в рассказах»

«В фольклоре туалет считается границей между нашим миром и иными мирами, поэтому здесь можно встретить призраков ёкай. Однако мне кажется, что призраки появляются в туалете не потому, что это необычное место, а потому, что это место, которым часто пользуются дети»

«Существуют способы, позволяющие избежать столкновения с таинственными силами. Например, Ханако появляется только в определённой кабинке туалета на определённом этаже в определённом здании. Дети пользуются туалетом каждый день, но туалет – это такое место, для которого легко придумать какие-то правила. Чтобы спокойно пользоваться туалетом, достаточно просто не заходить в определённую кабинку или не называть имя Ханако»

«То же самое можно сказать о школьных кабинетах. Чтобы встретиться с призраком ёкай, нужно выполнить ряд условий. Например, прийти в кабинет в 12 часов ночи, составить из парт определённую фигуру, встать с одноклассниками в круг и произнести заклинание. Встреча с ёкай без выполнения определённых условий невозможна. Это позволяет детям контролировать взаимодействие с призраками».

Ряд психологических исследований отмечает, что любовь детей к страшилкам – это реакция на школьную среду с множеством ограничений. Однако Ёсиока считает, что дети, подобно взрослым, просто наслаждаются чувством страха.

«Страх и веселье – это две стороны одной монеты для всех поколений. Взрослые контролируют чувство страха, осознавая вымышленный характер сюжета. Но для детей привидения и призраки - более реальные существа, поэтому они снижают чувство страха до приемлемого уровня с помощью ограничений, налагаемых на появление пугающего объекта».

«Знать, что там кто-то есть, уже само по себе страшно. Можно пойти туда с товарищами, и если окажется, что ничего не произошло, - гордиться своей смелостью. Страшилки учат преодолевать испытания, служат инструментом для коммуникации и ритуалом, позволяющим сплотиться».

Дети стали дружить по-другому

В конце 1970-х – начале 80-х годов среди детей, посещающих дополнительные образовательные курсы дзюку, появилась легенда о кутисакэ-онна (женщине с разорванным ртом). Впоследствии эта история распространилась по всей стране. По мнению Ёсиоки, в наши дни условия для появления таких историй практически исчезли.

«Отношения между детьми изменились. В классе дети делятся на группы из 4-5 человек, которые не общаются друг с другом. В каждой группе могут быть собственные страшилки, но из-за отсутствия общения эти истории не становятся общеизвестными»

Ёсиока отмечает, что дети перестали быть предоставлены сами себе. «Раньше младшеклассники играли после уроков допоздна. Сейчас, когда заканчиваются уроки, детей отправляют из школы домой, где их ждут родители, или оставляют на продлёнке. Дети постоянно находятся под присмотром взрослых, поэтому никогда не играют сами по себе»

«Даже если у детей, посещающих дзюку, есть друзья, они не могут пообщаться по дороге домой, потому что родители встречают и провожают детей»

Самоцензура

Раньше источником страшных рассказов служили преподаватели. Возможно, некоторые японцы помнят, как просили учителя в начальной школе рассказать страшилку, когда оставалось время на уроке. Ёсиока отмечает, что когда бум 90-х на школьные страшилки прошёл, учителя постепенно перестали рассказывать детям страшные истории.

«Я провёл опрос среди учителей в возрасте от 30 до 59 лет. Оказалось, что примерно с 2000 года учителя перестали рассказывать детям страшилки на уроках, прибегая к самоцензуре».

В 2002 году в результате реформы школьной программы в школах ввели «комплексный урок», предназначенный для развития индивидуальности учащихся в свободных условиях. В ходе интервью оказалось, что учителям, вынужденным приспосабливаться к новой программе и по-другому готовиться к урокам, стало не до страшилок. «Многие учителя сказали, что у них нет времени на страшные рассказы и другие темы, не связанные с уроками. Кроме того, учителя стали больше учитывать интересы детей, не желающих слушать страшилки, а также мнение их родителей».

Во время работы с классом учителя стремятся избежать получения очередной жалобы от родителя, чей ребёнок боится один ходить в туалет или не может уснуть.

«Если в классе начнётся паника и урок будет сорван, это проблема для учителя. Учителя стараются качественно обучать детей в установленные Министерством просвещения сроки и иметь педагогическое обоснование для каждого шага, если придётся что-то объяснять родителям».

«При этом пополнение фондов школьной библиотеки страшными рассказами – это тоже необходимая педагогическая мера для учёта интересов детей, любящих страшилки. Таким образом, дети знакомятся со страшными историями под свою ответственность».

Ёсиока отмечает, что теперь преподаватели рассказывают школьные страшилки друг другу. Например, один преподаватель, увлекающийся паранормальными явлениями, поделился с ним историей о привидении умершей девочки Лили, завуч рассказал о белом предмете, появляющемся ночью под одним и тем же уличным фонарём, а ещё один коллега сообщил, что когда он вечером собрался закрыть дверь кабинета, в котором, по легенде, водятся привидения, на ключ, дверь с грохотом захлопнулась сама. «Зачастую директор школы или завуч рассказывают истории о живущих в школе привидениях новым сотрудникам».

Линия, разделяющая детей и преподавателей

«Самым большим открытием в процессе изучения школьных страшилок для меня стал факт наличия прочной границы между детьми и учителями», - говорит Ёсиока. «Учителя и дети рассказывают страшилки только в своём кругу. Взаимодействие преподавателя с детьми сведено к отношениям обучающего и обучаемого». Время, когда дети, затаив дыхание, слушали рассказываемую учителем страшную историю, кануло в прошлое. Раньше подобный совместный опыт помогал налаживать эмоциональные связи. «Школьные страшилки – это не просто элемент детской культуры. Они могут служить инструментом коммуникации между людьми разного возраста. Мне кажется, что следует вернуть те времена, когда учитель наслаждался общением с учениками, разговаривая с ними на темы, не связанные с учебным процессом», - подводит итог Ёсиока.

Фотографии: © Pixta