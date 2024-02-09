Технологии на службе телевизионных исторических сериалов в Японии

С 1963 года тайга дорама (ежегодные исторические сериалы) общественной телерадиокомпании NHK стали важным продуктом японского телевидения. Чтобы сохранить высокие зрительские рейтинги в условиях постоянной конкуренции с коммерческими каналами, в этом году NHK использовала инновационные технологии и новые подходы.

Без тысячи статистов

Будучи поклонником фильмов о самураях, я вырос на таких шедеврах Куросавы Акиры, как «Тень воина» (1980) и «Ран» (1985), в которых знаменитый режиссер снимал эпические батальные сцены, перемещая на огромной территории тысячи статистов. Поэтому я был озадачен, когда представители NHK пригласили меня в студию посмотреть съемки битвы при Сэкигахаре 1600 года.

Конечно, студия Kadokawa Daiei в Тёфу довольно большая, но трудно было представить, как они собираются снимать в помещении самую большую и важную битву в японской феодальной истории, окончательно приблизившую Сэнгоку («Эпоху воюющих провинций», 1467-1568) и приведшую к созданию сёгуната Токугава.

Когда я вошел в здание, на большей части пола студии была грязь и кустарники, а на поле боя находились десятки людей – впрочем, не так уж и много. Между дублями координатор съемок Морокаджи Юта давал им указания. Солдаты репетировали свои движения, били, пинали и резали друг друга в замедленном темпе, а потом помощник режиссера с мегафоном в руке расставил всех по местам. Наконец он крикнул: «Мотор!» – и все произошло за несколько секунд: вспышки, крики и летающие тела.



Морокадзи Юта (в перчатках) дает указания актерам (© Джианни Симоне)

Однако больше, чем разворачивающееся перед моими глазами действие, внимание привлекла задняя стена, где огромная светодиодная панель показывала тысячи солдат, двигающихся по компьютерному ландшафту поля боя. Тот же фон появился на экране камеры и адаптировался к ее движениям.



Битва при Сэкигахаре. Почти как настоящая (© Джианни Симоне)

Ведущий продукт японского телевидения

Эти сцены являются частью сериалы тайга 2023 года «Что будешь делать, Иэясу?». Тайга дорама – исторические сериалы, ежегодно выпускаемые общественной телерадиокомпанией NHK. Они выходит в эфир каждое воскресенье в 20:00 в течение всего года и, несомненно, является самым грандиозным и дорогим продуктом японского телевидения. Чтобы дать представление об объёме работы, необходимой для создания сериала в этом году, скажу, что в нем задействовано около 150 человек, которые в основном занимаются технической стороной производства. Одни только съемки длятся 15 месяцев, а весь проект от начала до конца занимает более двух лет.



Отличные декорации в помещении (© Джианни Симоне)

Это шестьдесят вторая драма тайга, снятая NHK. Почти все сюжеты, представленные в этом сериале, основаны на реальной истории. В некоторых случаях есть вымышленные персонажи, но в центре почти всех драм исторические личности. Например, сериал «Что будешь делать, Иэясу?» посвящен жизни Токугавы Иэясу, феодала, который в начале семнадцатого века объединил Японию и положил начало более чем двум столетиям мира.

«Около 60 процентов всех драм тайга разворачиваются в период Сэнгоку или около него», – объясняет режиссёр этого года Като Таку. «Ведь это один из самых интересных и захватывающих периодов в истории Японии. В нем представлено множество сражений и, возможно, три самые известные исторические личности: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Их знает каждый японец, все они жили в одно время и имели сложные взаимоотношения, воюя и заключая союзы друг с другом в зависимости от обстоятельств. Это идеальный материал для телевизионных драм».



Даже с близкого расстояния бой выглядит реальным (© Джианни Симоне)

Хотя тайга долгое время считались самыми престижными телевизионными драмами Японии и даже стимулировали массовый туризм в места реальных событий, зрительские рейтинги в последние годы значительно снизились. Рейтинги старых добрых времен, превышавшие 30 процентов, остались далеким воспоминанием. В начале 1990-х годов этим сериалам все же удавалось достичь приличных показателей в диапазоне 24–26%, но на протяжении большей части последнего десятилетия они оставались ниже 15%.

Чтобы обновить жанр тайга, NHK недавно пригласила в сериалы популярных кумиров (в том числе Мацумото Дзюна из бой-бенда «Араси» и бывшего участника бой-бенда «SMAP» Кусанаги Цуёси) и выбрала истории, которые вызвали интерес современных зрителей. «В жизни Иэясу нас привлекло то, что он жил в опасный период, когда будущее было предсказуемо мрачным, – говорит Като. – Это позволяет его истории найти отклик у современных людей».

Като продолжает: «Мы живем в экономически трудные времена и только-только выходим из пандемии COVID-19. За последние три года многие люди чувствовали тревогу, злость и изоляцию, и сейчас мы больше, чем когда-либо, понимаем, что если не собраться с силами и не бороться с этим вместе со своими друзьями, эти трудности невозможно будет преодолеть. Другими словами, теперь мы понимаем, что выжить в сложные времена – это не столько демонстрация силы и лидерства, сколько защита того, что для нас важно. Все дело в доброте, присущей человеку, в заботе о своих друзьях и товарищах. Именно это делает Иэясу очень современной фигурой. Его действия были основаны на этих чувствах, а его победы были построены на длительных доверительных отношениях».

Новая технология, которая возродит былой интерес

Однако нет никаких сомнений в том, что козырной картой этого года является использование передовых технологий. По словам Като, овладение этими техниками было самой большой проблемой. «Там около 4000 цифровых статистов, – говорит он. – Если все сделать правильно, фон будет гармонировать со сценой, снятой на переднем плане, и мы сможем добиться тех же великолепных образов, которые изображены на древних свитках с картинками семнадцатого века. Такого еще никогда не делали. Раньше, если нужно было добиться перемещения войск и людей в таком масштабе, приходилось делать это, как Куросава, и использовать огромное количество статистов».



Для батальных сцен использовались статисты со специальными спортивными навыками (© Джианни Симоне)

По словам Като, воссоздание этих великолепных свитков с картинками на экранах второго плана оказалось беспрецедентной задачей. «Если попытаться снять это в реальности, то придется отвезти на место всех актеров и съемочную группу. Кроме того, есть множество факторов, которые мы не можем контролировать, например, непредсказуемые или экстремальные погодные условия. Рядом нет магазинов, все в грязи. В этом смысле главная цель виртуального производства – использовать новые технологии для создания нового способа съемки драмы тайга с тем преимуществом, что все делается в безопасных и комфортных условиях студии».

Като признается, что наладить техническую сторону постановки было непросто. «В первый раз мы попробовали это сделать в январе прошлого года, за шесть месяцев до начала съемок, но результаты оказались неудовлетворительными. Был момент, когда я испугался, что это не сработает. К счастью, в конце концов все встало на свои места, и это действительно заметно в массовых сценах с развевающимися флагами и тысячами людей, бегущих по обширным равнинам».

Помимо сражений, еще одной особенностью периода Сэнгоку является великолепное японское искусство и архитектура эпохи Адзути-Момояма (1568-1603), например, сверкающие складные ширмы того периода. «Во второй половине сериала, – говорит Като, – в которой меньше батальных сцен, мы хотим масштабно представить роскошные интерьеры самурайских особняков, и эта новая технология будет необходима, чтобы показать богатство феодальных замков так, как не удавалось никогда прежде. Я очень рад этому».

Като участвует в постановке сериала тайга в четвертый раз, и это его вторая работа в качестве режиссера. «На этот раз мы хотим подчеркнуть развлекательный фактор. Хотим, чтобы люди сопереживали и веселились. Конечно, война – это всегда трагедия, несмотря ни на что, но мы демонстрируем великолепные костюмы самураев, такие же, как те, что изображены в старинных свитках. Здесь много экшена, в том числе ниндзя, и неожиданных сюжетных поворотов. Мы получаем удовольствие от съемок этой драмы, и, надеюсь, зрители разделят наши чувства. Конечно, будет также приятно, если зрители смогут узнать что-то новое об этом историческом периоде. В конце концов, я хочу сделать что-то, что люди всех возрастов будут с удовольствием смотреть по телевизору, как и раньше».

Фотография к заголовку: Пока на экране бушует виртуальная битва, группа готовится к съемке (© Джианни Симоне)