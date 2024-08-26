Четыре сумоистки выходят на вершины мирового уровня

Традиционное сумо – это мужской вид спорта. Однако сумо не ограничивается официальными турнирами, транслируемыми по телевидению шесть раз в год. В последнее время растёт популярность международных любительских первенств по сумо с участием женщин. Давайте познакомимся с четырьмя восходящими звёздами женского сумо.

Юниорка без единой слабинки

Ученица девятого класса Абэ Нана – гордость префектуры Ниигата. Она одержала двенадцать побед в национальных первенствах и считается сильнейшей сумоисткой среди японских юниоров. 1 января 2023 года я посетила поединок с участием Абэ на первом в истории Японии Новогоднем чемпионате женского сумо. Чемпионат решили организовать сами сумоистки, чтобы продемонстрировать привлекательность женского сумо. Это было женское первенство, организованное женщинами. Когда ведущий на ринге объявил выход Абэ, атмосфера на стадионе изменилась. С того момента, как нога Абэ вступила на ринг, её присутствие стало доминирующим.

Абэ склонилась в мощном поклоне, а затем громко похлопала себя по бёдрам. Судья гёдзи произнёс традиционное слово хаккэёй, объявляющее о начале поединка, и через несколько секунд схватка закончилась. Впервые в Японии победу среди юниоров одержала девушка. Впоследствии Абэ подтвердила этот титул, став первой среди юниоров на национальных чемпионатах в мае и июне. Она стала непобедимой.



Абэ празднует победу в категории тяжеловесов среди юниоров на Национальном турнире женского сумо в префектуре Гифу 16 июля 2023 года. Она победила во всех поединках с помощью любимого приёма осидаси (выталкивание противника за пределы ринга) (© Абэ Нана)

«Моя сестра стеснительная и всегда прячется в моей тени. Но стоит ей выйти на ринг, как она превращается в супергероя», – говорит старшая сестра Наны Сакура. Разница в возрасте между сёстрами всего два года.

Когда сёстры учились в начальной школе, Сакура решила принять участие в национальном детском чемпионате «Вампаку сумо», и Нана пошла с ней за компанию. Так состоялся её дебют в сумо. Сакура проиграла отборочное первенство, однако Нана с лёгкостью победила более опытных противников и выиграла чемпионат.

«Впервые я выиграла чемпионат, когда училась в четвёртом классе. С тех пор я мечтаю стать чемпионом мира. Для этого мне нужно усилить мощность приёма осидаси», – говорит юное дарование.

Во время интервью Абэ говорит настолько тихо, что даже не верится, что раздающийся на ринге громкий голос принадлежит ей. Она объясняет, что всегда сильно волнуется во время интервью. Однако на вопрос о слабых сторонах Абэ уверенно отвечает: «У меня их нет!».

Абэ хочет сделать сумо своей профессией, которая поможет ей стать самостоятельной. Однако сейчас у женщин нет такой возможности. «Это ужасно, что человек, прилагающий столько усилий, остаётся непризнанным», – возмущённо говорит Сакура, выступающая секундантом сестры.

«Столкновение девушек, сражающихся в полную силу и не беспокоящихся о том, как они выглядят – это очень круто. Они борются по-настоящему, изо всех сил. Их поединки ничем не отличаются от сражений на официальных турнирах. Если о женском сумо узнает больше людей, у нас будет не меньше поклонников, чем у традиционного сумо. И тогда Нана сможет осуществить свою мечту».



Абэ Нана одержала уверенную победу в Национальном индивидуальном турнире сумо 14 мая 2023 года, обеспечив себе вхождение в состав сборной Японии. Сакура (слева) со слезами радости смотрит на сестру, которой предстоит выход на мировую арену (© Абэ Нана)

Непревзойдённая Хисано Айри

На вопрос, кого она считает примером для подражания, Абэ Нана назвала 24-летнюю Хисано Айри по прозвищу «Непревзойдённая»: «Она такая сильная и такая добрая».

На Новогоднем чемпионате женского сумо Хисано стала первой национальной чемпионкой после победы в финале, где встретились победители всех категорий. Хисано пришла в сумо довольно поздно – в университете, но она невероятно сильна.

«Сначала я занималась каратэ. В шестом классе я дебютировала в национальном детском чемпионате «Вампаку сумо» и заняла второе место. Когда я перешла в седьмой класс, старшие ученики пригласили меня в клуб дзюдо, утверждая, что моё выступление в чемпионате сумо произвело на них огромное впечатление».

Хисано продолжила заниматься дзюдо в старших классах, однако ей пришлось нелегко. «Меня травили, поэтому я бросила и дзюдо, и школу», – вспоминает она. Хисано перешла в другую школу и попыталась возобновить занятия дзюдо, но воспоминания о пережитой травле вызывали у неё мысли об уходе из спорта. Тогда ей порекомендовали заняться сумо, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний.

«Схватка может длиться всего 2-3 секунды, поэтому сумо – более динамичный и захватывающий вид спорта, чем дзюдо. Ещё один плюс – это чёткие критерии победы. Проигрыш присуждается, если сумоист касается ринга или оказывается за его пределами», – поясняет Хисано.

Университет Нихон заметил её талант на дебютном выступлении, и через некоторое время Хисано продолжила занятия сумо, уже будучи студенткой этого университета. Помимо ключевых преимуществ, приобретённых во время занятий каратэ, и отточенной в дзюдо силе она обладает великолепной интуицией.



«Я новичок в сумо, поэтому мне есть куда расти. Я намерена учиться в ходе схваток с более опытными соперниками», – говорит Хисано (© Хисано Айри)

Хисано четыре раза подряд выиграла Национальное первенство и получила прозвище «абсолютного чемпиона». Но стоит проиграть – поднимется большой шум, – представляла Хисано, и эти мысли сковывали её тело, мешая бороться.

Так и не избавившись от этих переживаний, в прошлом году Хисано попала на Всемирные Игры. В первом матче ей попался сильный противник, которому прочили золотую медаль. Хисано вспоминает, что в момент столкновения её отношение к сумо изменилось: «Я поняла, что противник не только силён, но и наслаждается сумо от всей души. У меня захватило дух от возможности сразиться с борцом мирового уровня. Я просто забыла о том, что я чемпионка, и полностью погрузилась в схватку». Подобный настрой придал спортсменке силы. Хисано проиграла первый матч, но сумела занять третье место в тяжёлом весе.

«Когда ты работаешь над тем, чтобы стать сильнее, не важно, мужчина ты или женщина. Стоя на ринге, я хочу быть сильной, доброй и крутой, как Рао из «Кулака Полярной звезды».

Сейчас Хисано работает охранником и продолжает тренировки. Ей приходится нелегко, но она непоколебима в своём стремлении стать лучшей.



Схватка Хисано с сумоисткой из Монголии на Всемирных Играх-2022 в американском Бирмингеме. Сейчас Хисано наращивает мышечную массу, чтобы противостоять более крупным противникам из-за рубежа (© Хисано Айри)

Хасэгава Рио: «жить в своём стиле»

«Вам идут оранжевые волосы», – сказала я Хасэгаве Рио, и её лицо озарилось улыбкой: «Рада это слышать. Сейчас я готовлюсь к отборочным матчам в национальную сборную, поэтому решила обновить свой образ». Хасэгава Рио – студентка второго курса Университета Кэйо и первая девушка в клубе сумо за 103-летнюю историю этого университета.

«Иногда мне делают замечание, что у сумоистов должны быть чёрные волосы, но я считаю, что цвет волос не влияет на силу. Спортсменки, играющие в настольный теннис, выступают с заплетёнными в косички волосами. Я тоже хочу совмещать силу с красотой».

В подтверждение этих слов Хасэгава выиграла все отборочные матчи. Ещё в детстве её считали очень одарённой. Во время учёбы в школе средней ступени она выиграла национальный чемпионат, победив взрослого сумоиста. После поступления в университет Хасэгава неизменно удерживает статус чемпиона. В 2022 году она завоевала два титула – звание лучшего борца Ассоциации женского сумо Японии и индивидуальную премию Федерации сумо Японии. Хасэгава не намерена останавливаться на достигнутом.



Хасэгава беседует с тренером в спортивном зале Цунэмати университета Кэйо. Она тренируется 4 раза в неделю в команде, капитаном которой когда-то был её старший брат (© Ханиока Юри)

«До поступления в старшие классы я занималась сумо потому, что так хотели родители. У меня не было хобби, я не играла в игры. Каждый день я тренировалась изо всех сил. Я не бросала тренировки, потому что боялась, что отец будет меня ругать», – вспоминает Хасэгава.

Незадолго до поступления в старшую школу отца Хасэгавы настигла внезапная смерть. Стоя на распутье – продолжать тренировки или выбрать другой путь, она вспомнила об участии во Всемирном женском турнире сумо среди юниоров: «Мы выиграли командный турнир, но в личном зачёте я заняла третье место в средней весовой категории. Я ужасно расстроилась. Через некоторое время я поняла, что в следующий раз хочу стать первой». Хасэгава поступила в школу, где был клуб сумо. Это было её собственное решение.

В университетском клубе сумо Хасэгава оказалась единственной девушкой. Во время пандемии упражнения в форме схваток с другими борцами запретили, но Хасэгава продолжала тренироваться. «Я приложила в два раза больше усилий, и наконец-то могу гордиться результатами», – отмечает она.

«В 10-м классе я выиграла личное первенство благодаря тому, что нашла свой стиль борьбы. Я хочу, чтобы женское сумо стало видом спорта, где я могу быть сама собой. Я буду выкладываться на тренировках и турнирах, но не намерена отказываться от учёбы, макияжа и любимых поп-групп. Мне нужна полноценная жизнь»



В детстве Хасэгаву дразнили мальчишки, но сейчас ситуация изменилась. «Некоторые парни считают меня самой крутой в клубе, и я счастлива это слышать. По-настоящему сильные люди не принимают во внимание пол человека» (© Ханиока Юри)

«Я хочу развивать любительское сумо как вид спорта, соблюдая при этом его традиции. За рубежом сумо популярно именно в качестве вида спорта, как футбол и бейсбол. Не следует думать, что Япония всегда будет оставаться лидером в сумо только потому, что это японский национальный вид спорта», – говорит Хасэгава.

Хасэгава указывает на огромную разницу между женским и мужским сумо: «В женском сумо много стройных сумоисток, и в поединке могут встретиться две обычные девушки, одна из которых внезапно бросает соперницу на пол. Некоторые говорят, что на это больно смотреть, но я обожаю женское сумо. Участие женщин делает поединок более зрелищным, а по силе духа мы не уступаем мужчинам. Думаю, что наш настрой передаётся зрителям в полной мере».

Тяжеловес Кон Хиёри выводит спорт на мировой уровень

«Рио такая милашка. И она настолько серьёзная, что непонятно, кто из нас ветеран», – рассказывает 25-летняя Кон Хиёри на цугарском диалекте, используемом в её родной префектуре Аомори. Хасэгава Рио и Кон Хиёри тренировалась вместе и стали подругами.

Кон – первопроходец женского сумо. Она завоевала две серебряные медали на Всемирном турнире женского сумо и стала героиней документального фильма «Маленькая мисс сумо». Фильм, снятый британским режиссёром Майклом Кэем, посвящён выступлениям Кон и гендерной проблеме в сумо. Он демонстрировался на множестве кинофестивалей во всём мире. Кон вошла в список «100 женщин-2019» ВВС. Сейчас Кон продолжает заниматься сумо в качестве члена корпоративной команды.



На Всемирных Играх 2022 года Кон (слева) завоевала серебряную медаль в открытой весовой категории среди женщин. Она разделила подиум с двумя спортсменками из Украины – Иванной Березовской (золото; в центре) и Светланой Ярёмкой (бронза) (© Кон Хиёри)

«Клуб в Аомори был довольно суровый. Нас воспитывали по-спартански: «Не плачь, а тренируйся, настоящая тренировка начинается после того, как на коже появились цыпки». Я упорно продолжала тренироваться, потому что без сумо никогда бы не увидела столько стран и не познакомилась с таким множеством людей. В октябре я еду в Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в турнире «Ворлд Комбат Геймз».

Кон мечтает о популяризации сумо во всём мире. В апреле следующего года она начнёт преподавать сумо в Аргентине в качестве международного волонтёра Японского Агентства Международного сотрудничества (JICA).

«Одно из достоинств сумо заключается в том, что им может заниматься каждый – вам нужно только собственное тело. Сумоистом может стать даже домохозяйка, выходящая на ринг раз в неделю. Я хочу показать людям, что сумо может быть более гибким и свободным».



Кон Хиёри на Всемирных Играх-2022. Кон отмечает, что встречи с зарубежными сумоистами помогают ей в популяризации сумо (© Кон Хиёри)

Фотография к заголовку: Хасэгава Рио тренируется в конюшне для сумоистов университета Кэйо (© Ханиока Юри)