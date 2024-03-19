Проект тёзок-однофамильцев Танака Хирокадзу: путь к рекорду Гиннесса и миру на земле

Усилиями одного человека удалось собрать вместе множество людей с полностью совпадающими именем и фамилией. В октябре 2022 года в Сибуе в Токио встретилось 178 человек, которых зовут Танака Хирокадзу, и установили мировой рекорд. Танака рассказал, как небольшое развлечение набрало обороты и даже привело к к международному обмену с группой Милиц Йованович в Сербии, сербской группой, которая установила рекорд после того, как их вдохновил пример Танаки Хирокадзу.

В новом издании Книги рекордов Гиннесса, вышедшем в Японии в ноябре 2023 года, есть статья, посвящённая Танаке Хирокадзу (Япония) и Милице Йованович (Сербия), – бывшему и действующему обладателям мирового рекорда в категории «наибольшее количество людей с одинаковыми именами и фамилиями, собравшихся в одном месте».

Статья рассказывает о том, как борьба за мировой рекорд между конкурентами из Японии и Сербии переросла в платформу для международного общения. Основатель японского проекта Танака Хирокадзу искренне доволен таким развитием событий:

«Движение, к которому я относился как к игре, внезапно вышло на новый уровень. Я счастлив, что такой незначительный повод, как сбор тёзок-однофамильцев, позволяет дарить улыбки всему миру. Я думаю, что это успешный пример народной дипломатии».



Основатель проекта Танака Хирокадзу (© Икадзаки Синобу)

Истоки проекта

«Движение Танака Хирокадзу» зародилось в 2004 году. Танака, работавший в то время в одной токийской компании, познакомился с дизайнером, имя и фамилия которого совпадали с его собственными, и они решили создать Клуб тёзок-однофамильцев. Танака пробовал искать тёзок в одиночку ещё с 1994 года – на эту мысль его натолкнула новость о том, что 1 место в известной бейсбольной команде «Кинтэцу Буффалоз» занял игрок по имени Танака Хирокадзу.

Открыв Клуб, Танака стал контактировать с людьми, у которых имя и фамилия звучали одинаково и записывались теми же иероглифами, и организовывать совместные мероприятия.

Например, в декабре 2009 года Клуб выехал на автобусную экскурсию. 9 мужчин по имени Танака Хирокадзу сели в арендованный автобус на токийской станции Синдзюку и направились в гости к двум Танака Хирокадзу, живущим в префектуре Нагано. На лобовом стекле автобуса красовалась табличка «Группа Танака Хирокадзу». Всю дорогу в автобусе не стихал смех и раздавались шутки: «Если автобус упадёт в пропасть, то у приехавших спасателей и полиции начнётся паника», «Пресса тоже будет в замешательстве. В новостях им придётся сообщить «Девять Танака Хирокадзу пропали без вести».

В 2010 году в токийском местечке Одайба состоялась всеобщее собрание Клуба, в котором приняли участие 37 человек. По дороге на банкет они оккупировали целый вагон железнодорожной линии Юрикамомэ. А когда на банкете мать, сопровождавшая несовершеннолетнего сына, решила подозвать его к себе, назвав по имени, на её голос обернулось множество присутствующих.

На пути к мировому рекорду

«Движение Танака Хирокадзу» было зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса 29 октября 2022 года. Группа из 178 мужчин по имени Танака Хирокадзу, собравшихся в кинотеатре на токийской станции Сибуя, установила рекорд в категории «Наибольшее число людей с одинаковыми именами и фамилиями, собравшихся в одном месте».

Группа попала в Книгу рекордов Гиннесса только с третьей попытки. Во время первой попытки в октябре 2011 года на Одайбе собралось 67 Танака Хирокадзу, однако главный офис Книги рекордов Гиннесса сообщил, что предоставленные сведения «не могут быть приняты».

Несмотря на то, что категория «Наибольшее число людей с одинаковыми именами и фамилиями, собравшихся в одном месте», была учреждена после подачи запроса из Японии, оказалось, что в сентябре 2005 года во время записи передачи на американском телеканале в студии собралось 164 женщины по имени Марта Стюарт. Это был проект любимой домохозяйки США, телеведущей и бизнесвумен Марты Стюарт. Совершенно случайно участницы передачи стали первыми обладательницами рекорда Гиннесса в данной категории.

Во время второй попытки в октябре 2017 года собралось всего 87 Танака Хирокадзу – намного меньше действующего рекорда. Головной офис Гиннесса порекомендовал Танаке ограничиться совпадением произношения имён и фамилий и не требовать полного совпадения иероглифов, которыми они записывались, потому что это сокращало число участников. Однако рекомендация была получена слишком поздно, к тому же в назначенный день в связи с приближением тайфуна случился транспортный коллапс, и многие участники не смогли приехать.

Чтобы собрать ещё больше тёзок-однофамильцев взять реванш, Танака решил превратить Клуб в «Движение Танака Хирокадзу».

Долгожданный, но кратковременный триумф

Осенью 2022 года, через 11 лет после первой попытки, группа вновь попыталась установить мировой рекорд. Сбор назначили на 29 октября. Чтобы увеличить число участников, за две недели до этой даты в газете разместили рекламное объявление следующего содержания:

«Танака Хирокадзу: сбор тёзок-однофамильцев 29 октября Танака Хирокадзу: тёзки-однофамильцы хотят встретиться с тобой! Приходи на Сибую в Токио Танака Хирокадзу: Вы хотите установить мировой рекорд? Время настало!»

29 октября в кинотеатре на Сибуе собралось 178 Танака Хирокадзу, и главный офис Гиннесса зарегистрировал мировой рекорд. Среди собравшихся был мужчина, приехавший из Вьетнама, и трёхлетний мальчик в сопровождении мамы.



Основатель проекта Танака Хирокадзу с сертификатом мирового рекорда Гиннесса (© Танака Хирокадзу)



Группа Танака Хирокадзу в возрасте от 3 до 80 лет, собравшаяся 29 октября 2022 года. Член группы, умерший от COVID-19 незадолго до встречи, был представлен его родственниками (© Танака Хирокадзу)

Танаку переполняло счастье: «Множество людей собралось здесь несмотря на пандемию, и мы смогли зарегистрировать мировой рекорд в Книге Гиннесса. Я очень рад».

Однако счастье оказалось весьма скоротечным. 4 февраля 2023 года, всего через 98 дней после долгожданного триумфа, в сербском Белграде собралось 256 женщин по имени Милица Йованович. Правление Наполеона, как известно, длилось 100 дней, а рекорд Танаки Хирокадзу продержался всего 98 дней.

Следует отметить, что новый рекорд обязан своим появлением японскому «Движению Танака Хирокадзу».

Сербский проект возглавил известный медиамагнат Роберт Кобан. Однажды он вместе с дочерью смотрел новости по телевизору. Сюжет о счастливой группе японцев по имени Танака Хирокадзу, собравшихся в кинотеатре, произвёл на него огромное впечатление. В кинотеатре на Сибуе присутствовал французский журналист «AFP Пресс», и его репортаж о группе из 178 Танака Хирокадзу, установивших мировой рекорд, транслировали более чем в 40 странах Европы и Азии.

«Всего-то 178? Это немного», – сказал Роберт Кобан своей дочери.

Они тут же зашли в Интернет и узнали, что самым распространённым именем в Сербии считается женское имя Милица Йованович. Дочь Кобана сообщила отцу, что в её школе есть две девочки с таким именем и фамилией.

Всего через 3 месяца Кобан собрал 256 женщин по имени Милица Йованович.

Всё вышесказанное – это информация, полученная Танакой лично от Кобана. По словам Танаки, Кобан сообщил, что это мероприятие оказалось «отличным развлечением» и высоко оценил «Движение Танака Хирокадзу».

В разговоре с Кобаном Танака предложил ему создать японско-сербскую федерацию, и Кобан сразу согласился. Так потеря статуса мирового рекордсмена привела к созданию НПО «Международная Ассоциация тёзок-однофамильцев», призванной развивать связи между группами из разных стран.

Раньше Танака относился к своему проекту как к игре. Каковы цели созданного им НПО? «Мир во всём мире», - серьёзно отвечает Танака.

Тёзки-однофамильцы есть в Китае, Вьетнаме и других странах мира. В Республике Корея есть шесть профессиональных игроков в гольф по имени Джон Ун Ли. Международная Ассоциация тёзок-однофамильцев надеется, что создание аналогичных проектов в разных странах мира поможет распространять улыбки и сделает нашу планету более мирной.

Появление большой семьи и другие сюрпризы

В марте 2023 года состоялась первая онлайн-встреча между 17 Танаками Хирокадзу и 11 Милицами Йованович.

«Группа Танака Хирокадзу создала нечто вроде большой семьи. Мне кажется, что наш проект – это пример формирования сообщества людей с помощью смеха. Я хочу показать миру, что люди могут стать друзьями с помощью даже такого незначительного повода», - рассказывает Танака.

И действительно, со временем связь между участниками Движения переросла во взаимопомощь.

После сильнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года пожарный Танака Хирокадзу, участвующий в спасательной операции, получил множество сообщений с выражением поддержки от тёзок со всей Японии. Во время пандемии COVID-19 члены Движения подбадривали Танаку Хирокадзу, работавшего в жизненно важной сфере. К сожалению, он заразился и умер. Члены проекта организовали памятный онлайн-вечер в его честь.

Хороших новостей становится всё больше. Супруги по фамилии Танака, узнав о Движении, решили дать своему сыну, родившемуся в 2019 году, имя Хирокадзу. «Мы подумали, что наш сын станет членом безопасного сообщества, на которое можно положиться», - объяснили родители.



Основатель проекта Танака Хирокадзу держит на руках своего тёзку-однофамильца, родившегося в 2019 году (© Танака Хирокадзу)

Следующая мечта Танаки – расширение возможностей сообщества. Например, он задумывается о создании фонда, предоставляющего стипендии и базовый доход. Кроме того, Танака ищет возможность провести «Выставку Танака Хирокадзу» в Нью-Йоркском музее современного искусства. «Мы не сможем присутствовать все вместе в течение всей выставки, но можно находиться там по очереди», – размышляет Танака. Идею выставки ему подсказал владелец всемирно известной галереи. «Движение Танака Хирокадзу» - это одна из форм современного искусства.

Танака предлагает организовать встречу тёзок-однофамильцев на границе Украины и России: «Ведь двое Танака Хирокадзу никогда не будут убивать друг друга».

Танака уверен, что в сообществе людей, объединённых смехом и душевным теплом, никогда не случится война. Выставка в Нью-Йоркском музее искусств – безусловно, значимый этап, но не исключено, что однажды «Движение Танаки Хирокадзу» окажется в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира.



Этот уникальный проект будет существовать до тех пор, пока на Земле есть люди по имени Танака Хирокадзу (© Икадзаки Синобу)

Репортаж, текст статьи: Хамада Нами, редакция POWER NEWS

Фотографии: Икадзаки Синобу