Сеть флаговой связи рисоторговцев эпохи Эдо – опора первой в мире торговли фьючерсами (начало)

В эпоху Эдо наиболее изощренно использовали свой ум, силясь заработать побольше, представители торгового сословия. Во всяком случае, уже без малого 300 лет назад они создали прототип торговли фьючерсами – инструмента, ныне активно используемого в конкурентной борьбе трейдерами всего мира, а для передачи сведений о котировках даже сформировали то, что в наши дни называют «защищенной информационной сетью». В данном материале из двух частей автор предлагает вспомнить сеть флаговой связи, заброшенную с развитием телеграфа и уходящую из памяти людей, и тем самым отдать дань уважения нашим предкам.

Рисовый рынок Додзима – место возникновения прототипа фьючерсных сделок

Если отправиться пешком от железнодорожной станции Осака в южном направлении, то прогулка продолжительностью около пятнадцати минут может привести к стоящему на северном берегу реки Додзима прямо под скоростной автомагистралью Хансин памятнику в форме рисового зерна. Он стоит на месте, где когда-то располагался рисовый рынок Додзима (район Кита города Осака).



Памятник на месте, где когда-то находился рисовый рынок Додзима (снимок сделан автором статьи)

На пояснительной доске, которую дополняет гравюра-укиёэ Утагавы Хиросигэ, на японском и английском языках говорится, что в 15-м году Кёхо (1730) сёгунат Эдо одобрил проведение в Додзиме торговлю сёмай (спотовая рыночная торговля рисовыми марками) и торговлю тёай (рыночная торговля бумажными фьючерсами на рис), тем самым создав официальное место торгов, именуемое рисовым рынком Додзима. Далее табличка гласит о том, что этот рынок широко известен как первая в мире организованная площадка по торговле фьючерсами.

Во время экскурсии по Чикагской товарной бирже, история которой берет начало в 1848 году, знаменитой как мировой центр торговли фьючерсами, посетителям объясняют, что Чикагская биржа создавалась по образцу торговой системы Рисового рынка Додзима. О том, что именно на рынке Додзима была впервые введена действующая ныне система обращения фьючерсов, говорится и в различных научных статьях. Между тем, к сожалению, гораздо менее известно то, что данный рынок выделялся еще и средствами распространения информации о котировках, без которой не обойтись при торговле фьючерсами.

Флаговая связь – средство быстрой передачи информации и извлечения больших барышей в первой половине XVIII века

Биржевая торговля – мир безжалостной конкуренции, где соперники «режут подметки на ходу». Успех или неудача зависит от возможности заполучить информацию раньше своих коллег по бизнесу. Изначально сведения о котировках на рынке Додзима разносили купцам по всей стране быстроногие скороходы. На доставку свежих сведений в Киото или Нару требовалось несколько часов. Размышления о том, нельзя ли обзавестись более быстрым средством передачи информации, натолкнули на идею воспользоваться подзорными трубами – оптическими устройствами, впервые попавшими в Японию в 1600-х годах.

Согласно работе Кондо Бундзи «Осакская флаговая связь», вошедшей в изданный в 1932 году «47-й бюллетень истории Осаки во времена Мэйдзи-Тайсё», приблизительно в 1745 году некий Гэнсукэ из деревни Вакаи в уезде Хэгури в Ямато (ныне город Хэгури в уезде Икома префектуры Нара) передавал из леса Хондзё (ныне Хондзё в районе Кита города Осаки), расположенного примерно в двух километрах от Додзимы, сигналы, которые можно было рассмотреть в бинокль с перевала Дзюсан, с которого виден город Осака. Сначала использовался дымовой сигнал, а затем большие зонтики, бумажные фонарики, размахивание полотенцами и т. п. Впоследствии это развилось во флаговую передачу сигнала, а упомянутые попытки вошли в историю как зарождение флаговой связи.



Памятная доска о рисовом рынке Додзима (снимок сделан автором статьи)

Разумеется, среди купцов быстро появились подражатели. Флаговая связь становилась все более изощренной и распространялась все шире – она перестала ограничиваться передачей информации на расстояние взгляда через подзорную трубу: расставив людей на промежуточных пунктах передачи, она давала возможность устроить таким образом линию связи, передающую сведения все дальше и дальше по принципу эстафеты.

Между тем в 1775 году военное правительство-бакуфу выпустило распоряжение, запрещающее передавать сведения о котировках посредством флаговой связи. Как утверждают, это было вызвано жалобами со стороны организаторов работы гонцов-скороходов, а заодно желанием бакуфу сосредоточить контроль над биржевой информацией в системе скороходов. Это косвенным образом свидетельствует о том, что к тому времени уже возникли различные объединения, занимавшиеся передачей биржевой информации посредством флаговой связи.

Но поскольку под запрет попали только территории провинций Сэццу, Кавати и Харима (земли от нынешней Осаки до префектуры Хёго), купцы стали посылать с рынка Додзима гонцов до границ этих территорий, а уже оттуда, где запрет переставал действовать, сведения передавались посредством флаговой связи. К тому же, поскольку и после введения запрета желающие заниматься флаговой связью в этих трех провинциях отнюдь не перевелись, бакуфу приходилось и в дальнейшем не раз выпускать все новые запреты. По территории, охваченной запретом, становится ясно, что линии флаговой связи распространялись, подобно лучам, из отправной точки в Додзиме в сторону Киото и Оцу, Нары, Вакаямы, Хёго и в других направлениях.

Три минуты от Додзимы до Вакаямы, сорок минут до Хиросимы: средняя скорость передачи – 720 км/ч

Переломный момент для запретной флаговой связи наступил на закате эпохи бакуфу – в сентябре 1865 года. Согласно уже упомянутой статье «Осаксакая флаговая связь», когда посланники Великобритании, Франции и Голландии прибыли на военных кораблях для принуждения к подписанию договора, оказавшийся на Амагасаки или горе Рокко (юго-восточная часть префектуры Хёго) сигнальщик флаговой связи, заметив это, немедленно уведомил местное начальство. Это послужило для главы Киотского общества рисоторговцев поводом ходатайствовать о снятии запрета, упирая на этот успех флаговой связи, и военные власти, признав ее полезность, наконец отменили запрет. С этого момента флаговая связь стала полноправным средством распространения сведений о котировках с рынка Додзима.

Приведенное ниже изображение – передача котировок риса флаговой связью с рисового рынка Додзима. Заметно, что на крышах зданий в верхней части картины размещены посты флаговой связи.



Передача котировок с Рисового рынка Додзима посредством флаговой связи. В верхней части картины на крышах зданий изображены посты флаговой связи («Жанровая живопись» №276, «Описание обычаев Нанива» (часть 28) «Додзимские сигналы»), собрание Национальной библиотеки Парламента Японии

Так флаговая передача информации с рынка Додзима достигла пика своего развития. Сеть раскинулась от Окаямы, Хиросимы и Хакаты на западе до Киото, Нагои, Сидзуоки и Эдо на востоке. Как утверждает исследователь флаговой связи, автор книг «Флаговые горы» и «Флаговые горы и авиамаяки» (обе вышли в издательстве «Наканиси») Сибата Акихико, промежуточные пункты сети флаговой связи по большей части располагались на горах и перевалах с хорошей видимостью, о чем свидетельствуют сохранившиеся и поныне топонимы, такие как «хатафури-яма» – «гора флагомашцев», «собафури-яма» – «гора раздачи котировок», «собатори-яма» – «гора приема котировок», «хатаяма» – «флаговая гора» и др. Такие промежуточные пункты находились друг от друга на расстоянии от 4 до 22 километров.

Опираясь на различные письменные свидетельства, а также итоги работы исторических экспериментаторов-реставраторов, Сибата занялся определением скорость передачи сигналов. Он пришел к выводу, что от Додзимы до Вакаямы сигнал поступал за 3 минуты, до Киото за 4 минуты, до Кобэ за 7 минут, до Куваты (в северной части префетуры Миэ) за 10 минут, до Окаямы за 15 минут, а до Хиросимы – менее, чем за 40 минут. Если исходить из средней скорости передачи в 12 километров в минуту, то в пересчете на час это составит 720 километров, что близко к скорости современного пассажирского реактивного самолета.

Кстати, на передачу сведений до Эдо уходило 8 часов. Это объясняется тем, что на промежутке между Мисимой и Одаварой приходилось полагаться на скороходов, следовавших через Хаконэ. Тем не менее, в сравнении с только скороходами, которым требовалось на весь путь 3-5 дней, это радикально убыстряло связь.

Ниже приведена схема линий флаговой связи из книги Сибаты «Флаговые горы». Это так называемые «стволовые», или магистральные линии, от которых отходили различные ответвления.



Схема линий флаговой связи

Система передачи текста и чисел с возможностью шифрования

Но в простом размахивании флагом мало прока. Как же передавались сведения о котировках? В книге «Осакская флаговая связь» приводится так называемый «стандартный язык», представляющий собой основу флаговой коммуникации.

Поясним лишь основные пункты.

Материал для флагов: тонкая простого плотного переплетения ткань канакин

Размер большого флага: 91 см на 167 см либо 97 см на 152 см (для пасмурной погоды)

Размер малого флага: 61 см на 106 см (для ясной погоды)

Цвета флагов: черный (для горных вершин) или белый (если фоном выступают деревья и др., в основном, в низинах)

Начало сигнала: опускание флага по центру вертикально вниз

Передача чисел: взмахи флагом справа от сигнальщика – десятки, слева – единицы. К примеру, два взмаха справа и четыре слева соответствует 24-м.

Контрольный сигнал: передача оговоренных заранее для каждого числа от единицы до ста «контрольных знаков» после передачи самого числа позволяла избежать ошибок передачи сигнала. К примеру, когда сигнальщик, передав число 14 – один взмах справа и четыре слева от себя – отправляет следом заранее оговоренный контрольный сигнал «5», принимающий имеет возможность убедиться, что число принято верно. Контрольные сигналы использовались, в частности, для того, чтобы за дополнительную плату точно передать особенно ценные сведения.

Передача текста: каждому знаку 47-значной слоговой азбуки была присвоена своя цифра, что позволяло передавать текстовую информацию. Знак озвончения (дакутэн) – двойной взмах вверх-вниз справа

Сигнал коррекции: для указании на ошибку принимающего: после резкого взмаха вверх-вниз горизонтальный взмах влево-вправо. Этот механизм проверки позволял контролировать ошибки при передаче информации через несколько промежуточных станций

Также существовал ряд различных дополнительных правил, при этом «стандартный язык» не был защищен от считывания информации посторонними лицами. Поэтому сигнальщики флаговой азбуки изо дня в день оговаривали по ситуации, на сколько уменьшать или увеличивать реальные цифровые показатели по сделкам. Это называлось «поправкой», которую задействованные в работе сети люди заранее передавали друг другу в секретном порядке, чтобы с ее помощью можно было перевести передаваемые закодированные сведения в реальные верные цифры. Это соответствует криптографическим ключам, и ныне используемым в передаче информации через интернет.

Причина, по которой в Японии не прижилась семафорная связь родом из Франции

До появления телеграфа в качестве средства связи в мире была широко распространена изобретенная в 1793 году французским инженером Клодом Шаппом система оптического телеграфа, более известная просто как семафорная связь.

На крыше станции такой семафорной связи устанавливался опорный столб, а к нему крепилась конструкция из трех сочленений – деревянные «руки», которые можно было поднимать и опускать, натягивая шнуры, и последовательно передавать таким образом информацию по одному знаку, выставляя «руки» в определенные позиции. Полезность данной системы оценили в первую очередь военные, и с периода Французской революции на протяжении эпохи Наполеоновских войн во Франции сформировалась сеть семафорной связи общей протяженностью 600 километров. К примеру, для передачи сигнала на расстояние 551 километр от Парижа до Бреста требовалось всего 8 минут. В период своего расцвета сеть семафорной связи раскинулась от центральной части Европы в другие регионы мира и имела общую протяженность 14 тыс. километров.



Ручной семафор, использовавшийся в Европе (getty images)

С ручными семафорами Японию познакомили в конце эпохи бакуфу – начале периода Мэйдзи. Но поскольку в то время в стране уже существовала коммуникационная сеть на основе флаговой связи, во внедрении ручной семафорной связи попросту не было необходимости.

Общей чертой флаговой и оптической семафорной связи является то, что цифры и буквы преобразуются в код, который передается по принципу эстафеты на отрезках расстоянием в пределах видимости. Но если импульс развитию ручной семафорной связи придавало ее использование в военных целях, то источником энергии, питавшей флаговую связь, было стремление преуспеть в бизнесе, пусть даже упомянутая в статье в качестве повода для снятия запрета история с обнаружением военных кораблей у побережья Хёго и попахивает порохом.

Во второй части статьи мы отправимся на флаговую гору, служившую промежуточным передаточным пунктом линии флаговой связи.

Фотография к заголовку: Передача сигналов флаговой связью («Жанровая живопись» №172, «Житейские истории Оцу Оивакэ», часть 2 «Флаговая передача котировок и обходчик казенных лесов», собрание Национальной библиотеки Парламента Японии)