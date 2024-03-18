Фуросики – универсальная система для переноски любых вещей

Многие считают, что у них дома нет фуросики. На самом деле любой квадратный кусок ткани может превратиться в фуросики. Фуросики пригодится не только для упаковки и транспортировки вещей, но и поможет защититься от холода. «Принц Фуросики» рассказывает о безграничных возможностях этого универсального предмета.

Возрождение фуросики

Современное общество легко клеит ярлыки на вещи и людей, стремясь с помощью ярлыка отразить их функции и роли. Под влиянием телесериалов и манга эпохи Сёва (1926-1989) универсальный платок фуросики приобрёл репутацию предмета, используемого ворами и беглецами. Но это всё равно что считать журавлика единственной фигурой, которую можно сделать из бумаги с помощью искусства оригами. Одно время в рамках кампании «Моттайнай» по борьбе с излишним потреблением отношение к фуросики стало меняться, однако, к сожалению, предубеждение к фуросики сохраняется до сих пор, и общество много от этого теряет. Давайте превратим стену предубеждения в дверь, которая приведёт нас в незнакомый мир!

Кусок материи с безграничными возможностями

Фуросики – это не только товар, лежащий в магазине с надписью «фуросики» на ценнике. Носовой платок, бандана, шейный платок, любое полотно прямоугольной формы, которому можно связать углы, способно превратиться в фуросики.

Попробуйте завернуть предмет в кусок ткани. Это можно сделать разными способами. Отдайтесь интуиции – и у вас всё получится. Внешний вид упакованного предмета зависит не столько от техники завёртывания, сколько от цвета и узора ткани. Если завернуть ланч-бокс в ткань с красивым узором, он будет отлично выглядеть.

Большое значение имеет текстура материала, поэтому ткань должна не только радовать глаз, но и быть приятной на ощупь.

Красивая осанка и уверенный взгляд владельца сделают привлекательным любой аккуратно завязанный фуросики. Помните, что лучшая витрина для фуросики – это его хозяин.



Сумка кинтяку из небольшого фуросики

Раньше фуросики сшивали из нескольких отрезов ткани, поэтому их величина составляла число, кратное 35 сантиметрам. Фуросики среднего размера (70 см) состоял из двух кусков ткани, большой фуросики (105 см) – из трёх. Для удобства при использовании фуросики делали не квадратными, а прямоугольными, причём более длинным был срез, который меньше тянется.

Сейчас фуросики изготовляют из цельного куска ткани, поэтому их размер может быть любым. Обычно величина большого фуросики составляет около 100 см, среднего – 70 см, маленького – 50 см. Если использовать фуросики для переноски покупок или в качестве шали – лучше выбрать фуросики большого размера. Для небольшой прогулки подойдёт средний фуросики. Чтобы упаковать какие-то мелочи или использовать фуросики как запасную сумку, достаточно маленького фуросики.

Фуросики изготовляют из хлопка, льна, шёлка, а также полиэстера, вискозы и других искусственных тканей. Для повседневного применения рекомендуем выбирать легко стирающиеся натуральные ткани – хлопок и лён. Что касается цвета и узора ткани – можно найти фуросики из традиционной ткани, сотканной и окрашенной вручную, а также фуросики, украшенные вышивкой или пэтчворком.



Сумка для покупок из большого фуросики, сшитого из старых отрезов ткани курумэкасури

Универсальная система для любых вещей

Если вы пользуетесь сумкой, вы не сможете положить в неё предмет, который превосходит по размеру эту сумку. А если положить маленький ланч-бокс в большую сумку, он будет перекатываться внутри. В отличие от сумки, фуросики адаптируется к размеру каждой вещи. А для переноски больших вещей можно использовать два фуросики, связав их вместе.



Для переноски больших вещей можно использовать большой и маленький фуросики, связав их вместе

Фуросики может принять любую форму, а потом легко вернуться в исходное состояние – для этого достаточно развязать все узлы. Фуросики можно завязывать много раз, поэтому если результат не понравился, всегда есть возможность переделать. Фуросики адаптируется к любому предмету и размеру, и вы даже не успеваете придумать каждому варианту упаковки название, потому что развязываете ткань, чтобы воспользоваться ею снова и снова.

Фуросики = экосумка?

В последнее время фуросики стали рассматривать в качестве экосумки, но это лишь незначительная часть скрытых возможностей фуросики. При использовании фуросики в качестве хозяйственной сумки существует множество способов завязывания. Самый простой вариант – сделать сумку, связав соседние углы. Имейте в виду, что вертикальный узел в виде креста неустойчив. Если покупок много, их будет удобнее нести, сделав две ручки, если мало – достаточно одной ручки.

Я не собираюсь утверждать, что фуросики лучше обычной хозяйственной сумки. Их можно сочетать – например, привязать фуросики к сумке, чтобы удлинить ручку, использовать фуросики в качестве украшения и находить другие варианты, улучшающие функциональность хозяйственной сумки.



Дополнительный ремень для сумки из маленького фуросики

Магия тысячи преображений

Фуросики используют для упаковки вещей, в качестве мешка для хранения, сумки или рюкзака, и даже одежды. Упаковка обеспечивает целостность завёрнутых предметов. Мешок удобен для хранения вещей. Сумку с ручками можно носить на плече или на спине.



Рюкзак из большого фуросики выполнен без булавок и швов

Из фуросики можно сделать шляпу, накидку хаори или юбку. Фуросики, которое только что служило хозяйственной сумкой, можно превратить в одежду, способную защитить от холода.



Теплая накидка хаори благодаря своей конструкции не вздымается от ветра

Накладки для рук тэкко пригодятся как в холодное время года, так и летом для защиты от ультрафиолетовых лучей. Дети используют их как деталь костюма ниндзя. Стоит развязать фуросики, как он возвращается в исходное состояние, поэтому это очень практично.



Защита для рук, напоминающая доспехи ниндзя

Если сложить фуросики по диагонали, он будет тянуться и превратится в подобие верёвки. Благодаря этому свойству из фуросики получается отличный пояс для юкаты. Он хорошо держит форму, а внутреннюю складку можно использовать в качестве кармана для носового платка.



Пояс оби и декоративный бант из фуросики для юкаты

Доверьтесь интуиции

Если вырезать кусок ткани определённой формы, это ограничит свободу его применения. Квадратный фуросики может приобрести любую форму. Существует множество вариантов завязывания фуросики, но их не нужно учить наизусть. Стоит овладеть способом упаковки ланч-бокса – и вы сможете упаковать любую вещь, внося коррективы с учётом её формы. Чтобы сделать ручки – свяжите кончики платка. Скрутив ткань перед завязыванием узла, вы получите скрученные ручки. Свободные углы можно связать в пучок. На первый взгляд техника складывания фуросики выглядит сложной, но на самом деле она состоит из комбинации нескольких простых вариаций. Если вы будете брать фуросики во время походов в магазин, то привыкнете им пользоваться и будете складывать его интуитивно.



Завёрнутый в фуросики ланч-бокс. Узел выполнен в форме банта, имеется ручка для переноски.

Надёжные объятия фуросики

Может показаться, что простой и удобный фуросики – это вещь, призванная помочь в экстренной ситуации. Однако завязанные узлы держат лучше, чем клей. Заворачивая вещь в фуросики, мы не просто используем его вместо обёрточной бумаги и не просто завязываем узлы. Вещь, завёрнутая в фуросики, как будто попадает в нежные, но надёжные объятия.

С помощью фуросики вы как будто обнимаете вещь своими руками и всем телом. Удобство применения фуросики зависит не только от вида узлов, но и от способа переноски и стиля ходьбы, потому что в переноске вещей с помощью фуросики участвует всё ваше тело.

Если вы не знаете, как завернуть вещь в фуросики, попробуйте взять эту вещь в руки, а затем представьте, что фуросики – это ваши руки. Если вещь помещается в руках – можно обойтись без фуросики. Если вещей очень много – не обязательно нести всё самому, можно позвать друзей. Спасительный фуросики больше всего выручает в ситуации, когда рук не хватает.



Юбка и рюкзак путешественницы сделаны из фуросики

Фуросики как повод для общения

Существует несколько версий о происхождении слова «фуросики», и их интерпретации со временем меняются. По одной из версий, слово «фуросики» происходит от названия платка, который стелили на сиденье (сики-нуно) в общественной бане (фуро) в эпоху Эдо (1603-1868). Фуросики использовали не только в бане, но и во время путешествий и походов за покупками. Ими пользовались странствующие торговцы. В эпоху Эдо простые люди, как правило, не носили сумок. Их жизнь проходила в пределах своего квартала, а какие-то мелочи можно было засунуть в рукав кимоно или заткнуть за пояс. Однако при походе в общественную баню нужна была смена одежды, которую заворачивали в фуросики.

В наши дни многие люди ежедневно перемещаются на большие расстояния во время поездок на работу или учёбу. В транспорте нас окружают незнакомые люди, поэтому каждая поездка – это маленькое путешествие. Если во время этого путешествия в сумке лежит верный фуросики, способный выручить в экстренной ситуации - ты чувствуешь себя защищённее. Из него можно сделать сумку, чтобы положить вещи, а если ноша оказалась тяжёлой – превратить сумку в рюкзак. Фуросики укроет от дождя и защитит от холода. Сложив фуросики по диагонали, можно сделать верёвку.

Современное общество переполнено вещами узкого назначения. Избавившись от этих вещей и перейдя на универсальный фуросики, вы сможете вести минималистский стиль жизни.

Фуросики настолько удобен, что может привести к одиночеству – вам больше не потребуется помощь. Однако взаимопомощь – это важный элемент человеческого общества. С помощью фуросики можно помочь кому-нибудь нести тяжёлый багаж, разделив ношу на двоих, или предложить свой фуросики вместо шали замёрзшему человеку. Фуросики – это инструмент для взаимопомощи. Он способствует общению и налаживанию связей с людьми. Именно в этом и заключается главная ценность фуросики.

Все фотографии предоставлены автором статьи Ёкоямой Исао.

Модель: Такино Асами (девушка с фуросики)