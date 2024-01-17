Тёплый душ после изнурительных дней: машины с гуманитарной помощью спешно везут морем на пострадавший от землетрясения полуостров Ното

Фонд Nippon Foundation, обладающий обширными навыками в оказании помощи при стихийных бедствиях, начал использовать морские суда для перевозки грузов в районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното. Здесь показана доставка душевых наборов и умывальников в город Судзу 14 января. Лица эвакуированных сияли улыбками, когда они смогли искупаться в тёплой воде!

Перевозка больших объёмов гуманитарной помощи по морю в районы стихийных бедствий

Прошло две недели после землетрясения на полуострове Ното, которое нанесло серьёзный ущерб префектуре Исикава и региону Хокурику, а максимальная сейсмическая интенсивность его составляла 7 баллов – высший уровень по японской шкале. Благодаря восстановлению дорог и переселению жителей всё меньше людей остаётся в изоляции, и пока более 16 000 человек живут в эвакуационных центрах, оборудованных в школах и общественных учреждениях. Почти везде в шести городах и посёлках – Вадзима, Судзу, Нанао, Ното, Анамидзу и Сига – нет воды, а многие дороги закрыты из-за трещин и провалов, и пока нет надежды на быстрый ремонт этих дорог.

Фонд Nippon Foundation (р-н Минато, Токио), направивший персонал для поддержки действий в этом районе сразу после землетрясения, изучил потребности жертв стихийного бедствия и общин пострадавших районов и нанял перевозчиков, которые могут быстро и в больших количествах доставить гуманитарную помощь. Воспользовавшись преимуществами обладания обширной сетью морских перевозчиков как внутри страны, так и за рубежом, фонд зафрахтовал ролкер Ferry Aguni (462 тонны брутто), который может перевозить грузовые автомобили и прицепы с грузом. Портовые сооружения также пострадали от землетрясения и цунами, поэтому сейчас трудно обеспечить достаточное количество рабочей силы для погрузки и разгрузки контейнеров и обработки грузов. Однако благодаря методу перевозки на машинах грузы могут направиться прямо в эвакуационные центры на грузовиках, которые доставят помощь сразу же по прибытии на место.



Ferry Aguni с вывеской Nippon Foundation

Вначале из порта Канадзава в город Вадзима 10 января перевезли 2000 литров керосина, 1000 литров дизельного топлива и пять генераторов, после чего перевозки между зоной бедствия и портом Канадзава осуществляются почти каждый день. Первоначально планировалось, что судно будет зафрахтовано до 20 января, но ввиду того, что потребность в морских перевозках будет сохраняться, фонд рассматривает возможность продления фрахта до конца января.

Унно Мицуюки, исполнительный директор Nippon Foundation, который возглавляет эту работу, говорит: «Мы намерены оказывать постоянную поддержку. Мы обдумываем действия на длительный период времени до конца зимы и будем подстраивать наш график в соответствии с запросом на помощь».



Исполнительный директор Унно Мицуюки из Nippon Foundation и Ferry Aguni

Порт со следами стихийного бедствия

14 января десять грузовиков один за другим погрузились на Ferry Aguni в порту Канадзава ещё перед рассветом. Пунктом назначения был город Судзу, расположенный на оконечности полуострова Ното, где были сильные разрушения и город стал труднодоступным. Основной груз составил 10 душевых наборов и 30 умывальников производства компании WOTA (р-н Тюо, Токио), занимающейся разработкой оборудования для очистки воды. Вода фильтруется и используется вновь многократно, поэтому её всегда достаточно даже во время перебоев с водоснабжением. Также были загружены 1000 полотенец «Имабари» и двухтонный резервуар для воды.

Исполнительный директор Унно говорит: «Сотрудничая с местными органами власти и проводя мероприятия на местах с момента катастрофы, мы поняли, что необходимо также помочь улучшить качество жизни в эвакуации. Исходя из того, что могут возникнуть проблемы с гигиеной, с помощью WOTA нам удалось собрать 100 наборов для душа со всей страны. 30 отправятся в Судзу, 30 в Вадзиму, и по семь будут отправлены в Нанао, Ното, Сигэ и Анамидзу. Остальные 12 передаются в дар медицинским учреждениям, где есть такая необходимость».



Грузовики с гуманитарной помощью доставляюn в порт Канадзавы при температуре ниже нуля

Мы вышли из порта около 6:45 утра, до восхода солнца. День был солнечный, море было спокойным, но говорят, что во время первой перевозки в Вадзиму была сильная качка. Японское море известно бурным характером зимой. Мы преклоняем голову перед экипажем и персоналом, которые каждый день доставляют гуманитарную помощь.

Дорога от порта Канадзава до порта Иида в Судзу занимает около 7 часов в одну сторону, и в этот день мы прибыли немного раньше запланированного, в 13:30. По всему порту было много трещин и обвалов, поэтому мы осознали преимущества использования судна-ролкера, не требующего разгрузочных работ.



Экипаж наблюдал восход солнца с корабля, когда его качало на волнах Японского моря (фотография Nippon Foundation)



Грузовики с гуманитарной помощью один за другим прибывают в порт Иида. Поскольку необходимости в перегрузке груза нет, можно сразу отправиться в пункт помощи



Рядом с местом, где мы причалили, также был обвал

Установка душевого комплекта занимает всего 15 минут

Душевые комплекты были установлены в начальной школе Такодзима, которая стала центром эвакуации, а умывальники были установлены в мэрии Судзу и других местах. Начальная школа Такодзима, где в качестве эвакуированных проживают около 300 человек, находится в 5-6 км от порта Иида. Хотя это и недалеко, ехать пришлось почти 20 минут, поскольку приходилось объезжать перекрытые дороги, медленно ехать по дорогам, которые были неровными из-за аварийных строительных работ, и через перекрёстки, где не горел светофор. Из окна машины были видны районы с большим количеством разрушенных домов и районы, пострадавшие в меньшей степени, пока мы не приехали в город Такодзима.



Разрушения от землетрясения, сфотографированные из окна машины



Разрушения на перекрёстке Такодзима возле начальной школы

Сразу же началась разгрузка, первым делом на улице установили керосиновый водонагреватель. Потом душевой комплект отнесли в класс естествознания, который использовали как душевую. Поскольку душ сделан как палатка, его могут собрать двое взрослых примерно за 15 минут.



Выгрузка из грузовика за зданием школы. Позади – разрушенные дома



Палаточный душ легко собрать



Душевые наборы WOTA в классе естествознания

Согревшись, можно наконец-то выспаться

В этом эвакуационном пункте также была оборудована баня Сил самообороны, но хотя там и можно было согреться, нельзя было вымыться с мылом. Главный компонент душевого комплекта, портативная система регенерации воды WOTA BOX, может перерабатывать и возвращать в цикл более 98% из 100 литров закачанной в него воды. Вы можете помыться большим количеством горячей воды с мылом и шампунем без каких-либо ограничений в использовании воды.

Услышав это объяснение, мужчина около 70 лет с облегчением сказал: «До сих пор я старался воздерживаться от мытья. Наконец-то смогу принять душ вволю».



WOTA BOX изнутри. Сточные воды из душа проходят через шесть фильтров, их можно фильтровать до уровня, который не вызовет проблем при попадании в рот или глаза



Внутри палатки есть душевая кабинка и место для переодевания. При проживании в группе возможность переодеться в отдельной комнате даёт душевное спокойствие

Женщина лет 60 вышла из душевой и, улыбаясь, сказала : «Вода была такая горячая! От холода я плохо сплю каждую ночь. Сегодня я согрелась под горячим душем. Наверное, теперь высплюсь».

Мужчина примерно 50 лет, который заведует душевой, показал список использования душа, в котором написаны имена с интервалом в 15 минут. Похоже, эвакуированные очень ждали возможности вымыться в душе. «Я ценю ванны Сил самообороны, но я слышал, что женщины особенно не любят большие (общие) ванны, поэтому хочется, чтобы они чувствовали себя хотя бы немного более непринуждённо в отдельном душе. Я хотел бы, чтобы люди выходили отдохнувшими и улыбались. Я очень рад, когда вижу это», – говорит он.



Администратор объясняет женщине, как использовать душ

Оказание необходимой поддержки для улучшения качества жизни в эвакуации

В начальной школе Такодзима в коридорах сложены предметы первой необходимости, которые не помещались в классы. Похоже, что некоторые люди начинают отказываться от помощи гуманитарных организаций, прибывающей на грузовиках, со словами: «У нас всего достаточно, пожалуйста, отвезите это кому-нибудь ещё».

Женщина, которая баюкала своего внука, была благодарна и сказала: «У нас достаточно подгузников и сухого молока, мы спасены». Она говорит, что у неё всё в порядке, потому что она сплит в классе, но людям, которые живут в спортзале, холодно, и она надеется, что горячий душ поможет им почувствовать себя лучше.



Некоторые люди говорили, что у них достаточно гуманитарной помощи, хотя комфортной их жизнь нельзя назвать

После землетрясения прошло две недели, нужды пострадавших от стихийного бедствия районов несколько изменились, и живущие в эвакуационных центрах люди сталкиваются с новыми проблемами. Сейчас важно будет иметь детальное представление о ситуации и потребностях пострадавших от стихийного бедствия районов и оказывать соответствующую поддержку, которая, по словам исполнительного директора Унно, улучшит качество жизни эвакуированных.

В будущем фонд Nippon Foundation планирует использовать морской транспорт типа ролкеров для установки крупномасштабных водоочистных сооружений в различных местах.



Вид с корабля, вышедшего из порта Иида на закате. В городе почти не видно света, и это позволяет вновь осознать масштабы ущерба (фотография Nippon Foundation)

Фотографии Хасино Юкинори (если не указано другое)

Фотография к заголовку: Паром Ferry Aguni, прибывающий в порт Иида города Судзу, и грузовик с гуманитарной помощью