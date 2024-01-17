Тёплый душ после изнурительных дней: машины с гуманитарной помощью спешно везут морем на пострадавший от землетрясения полуостров Ното

Тёплый душ после изнурительных дней: машины с гуманитарной помощью спешно везут морем на пострадавший от землетрясения полуостров НотоОбщество Стихийные бедствия
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Перевозка больших объёмов гуманитарной помощи по морю в районы стихийных бедствий
Прошло две недели после землетрясения на полуострове Ното, которое нанесло серьёзный ущерб префектуре Исикава и региону Хокурику, а максимальная сейсмическая интенсивность его составляла 7 баллов – высший уровень по японской шкале. Благодаря восстановлению дорог и переселению жителей всё меньше людей остаётся в изоляции, и пока более 16 000 человек живут в эвакуационных центрах, оборудованных в школах и общественных учреждениях. Почти везде в шести городах и посёлках – Вадзима, Судзу, Нанао, Ното, Анамидзу и Сига – нет воды, а многие дороги закрыты из-за трещин и провалов, и пока нет надежды на быстрый ремонт этих дорог.
Фонд Nippon Foundation (р-н Минато, Токио), направивший персонал для поддержки действий в этом районе сразу после землетрясения, изучил потребности жертв стихийного бедствия и общин пострадавших районов и нанял перевозчиков, которые могут быстро и в больших количествах доставить гуманитарную помощь. Воспользовавшись преимуществами обладания обширной сетью морских перевозчиков как внутри страны, так и за рубежом, фонд зафрахтовал ролкер Ferry Aguni (462 тонны брутто), который может перевозить грузовые автомобили и прицепы с грузом. Портовые сооружения также пострадали от землетрясения и цунами, поэтому сейчас трудно обеспечить достаточное количество рабочей силы для погрузки и разгрузки контейнеров и обработки грузов. Однако благодаря методу перевозки на машинах грузы могут направиться прямо в эвакуационные центры на грузовиках, которые доставят помощь сразу же по прибытии на место.
Вначале из порта Канадзава в город Вадзима 10 января перевезли 2000 литров керосина, 1000 литров дизельного топлива и пять генераторов, после чего перевозки между зоной бедствия и портом Канадзава осуществляются почти каждый день. Первоначально планировалось, что судно будет зафрахтовано до 20 января, но ввиду того, что потребность в морских перевозках будет сохраняться, фонд рассматривает возможность продления фрахта до конца января.
Унно Мицуюки, исполнительный директор Nippon Foundation, который возглавляет эту работу, говорит: «Мы намерены оказывать постоянную поддержку. Мы обдумываем действия на длительный период времени до конца зимы и будем подстраивать наш график в соответствии с запросом на помощь».
Порт со следами стихийного бедствия
14 января десять грузовиков один за другим погрузились на Ferry Aguni в порту Канадзава ещё перед рассветом. Пунктом назначения был город Судзу, расположенный на оконечности полуострова Ното, где были сильные разрушения и город стал труднодоступным. Основной груз составил 10 душевых наборов и 30 умывальников производства компании WOTA (р-н Тюо, Токио), занимающейся разработкой оборудования для очистки воды. Вода фильтруется и используется вновь многократно, поэтому её всегда достаточно даже во время перебоев с водоснабжением. Также были загружены 1000 полотенец «Имабари» и двухтонный резервуар для воды.
Исполнительный директор Унно говорит: «Сотрудничая с местными органами власти и проводя мероприятия на местах с момента катастрофы, мы поняли, что необходимо также помочь улучшить качество жизни в эвакуации. Исходя из того, что могут возникнуть проблемы с гигиеной, с помощью WOTA нам удалось собрать 100 наборов для душа со всей страны. 30 отправятся в Судзу, 30 в Вадзиму, и по семь будут отправлены в Нанао, Ното, Сигэ и Анамидзу. Остальные 12 передаются в дар медицинским учреждениям, где есть такая необходимость».
Мы вышли из порта около 6:45 утра, до восхода солнца. День был солнечный, море было спокойным, но говорят, что во время первой перевозки в Вадзиму была сильная качка. Японское море известно бурным характером зимой. Мы преклоняем голову перед экипажем и персоналом, которые каждый день доставляют гуманитарную помощь.
Дорога от порта Канадзава до порта Иида в Судзу занимает около 7 часов в одну сторону, и в этот день мы прибыли немного раньше запланированного, в 13:30. По всему порту было много трещин и обвалов, поэтому мы осознали преимущества использования судна-ролкера, не требующего разгрузочных работ.
Установка душевого комплекта занимает всего 15 минут
Душевые комплекты были установлены в начальной школе Такодзима, которая стала центром эвакуации, а умывальники были установлены в мэрии Судзу и других местах. Начальная школа Такодзима, где в качестве эвакуированных проживают около 300 человек, находится в 5-6 км от порта Иида. Хотя это и недалеко, ехать пришлось почти 20 минут, поскольку приходилось объезжать перекрытые дороги, медленно ехать по дорогам, которые были неровными из-за аварийных строительных работ, и через перекрёстки, где не горел светофор. Из окна машины были видны районы с большим количеством разрушенных домов и районы, пострадавшие в меньшей степени, пока мы не приехали в город Такодзима.
Сразу же началась разгрузка, первым делом на улице установили керосиновый водонагреватель. Потом душевой комплект отнесли в класс естествознания, который использовали как душевую. Поскольку душ сделан как палатка, его могут собрать двое взрослых примерно за 15 минут.
Согревшись, можно наконец-то выспаться
В этом эвакуационном пункте также была оборудована баня Сил самообороны, но хотя там и можно было согреться, нельзя было вымыться с мылом. Главный компонент душевого комплекта, портативная система регенерации воды WOTA BOX, может перерабатывать и возвращать в цикл более 98% из 100 литров закачанной в него воды. Вы можете помыться большим количеством горячей воды с мылом и шампунем без каких-либо ограничений в использовании воды.
Услышав это объяснение, мужчина около 70 лет с облегчением сказал: «До сих пор я старался воздерживаться от мытья. Наконец-то смогу принять душ вволю».
Женщина лет 60 вышла из душевой и, улыбаясь, сказала : «Вода была такая горячая! От холода я плохо сплю каждую ночь. Сегодня я согрелась под горячим душем. Наверное, теперь высплюсь».
Мужчина примерно 50 лет, который заведует душевой, показал список использования душа, в котором написаны имена с интервалом в 15 минут. Похоже, эвакуированные очень ждали возможности вымыться в душе. «Я ценю ванны Сил самообороны, но я слышал, что женщины особенно не любят большие (общие) ванны, поэтому хочется, чтобы они чувствовали себя хотя бы немного более непринуждённо в отдельном душе. Я хотел бы, чтобы люди выходили отдохнувшими и улыбались. Я очень рад, когда вижу это», – говорит он.
Оказание необходимой поддержки для улучшения качества жизни в эвакуации
В начальной школе Такодзима в коридорах сложены предметы первой необходимости, которые не помещались в классы. Похоже, что некоторые люди начинают отказываться от помощи гуманитарных организаций, прибывающей на грузовиках, со словами: «У нас всего достаточно, пожалуйста, отвезите это кому-нибудь ещё».
Женщина, которая баюкала своего внука, была благодарна и сказала: «У нас достаточно подгузников и сухого молока, мы спасены». Она говорит, что у неё всё в порядке, потому что она сплит в классе, но людям, которые живут в спортзале, холодно, и она надеется, что горячий душ поможет им почувствовать себя лучше.
После землетрясения прошло две недели, нужды пострадавших от стихийного бедствия районов несколько изменились, и живущие в эвакуационных центрах люди сталкиваются с новыми проблемами. Сейчас важно будет иметь детальное представление о ситуации и потребностях пострадавших от стихийного бедствия районов и оказывать соответствующую поддержку, которая, по словам исполнительного директора Унно, улучшит качество жизни эвакуированных.
В будущем фонд Nippon Foundation планирует использовать морской транспорт типа ролкеров для установки крупномасштабных водоочистных сооружений в различных местах.
Фотографии Хасино Юкинори (если не указано другое)
Фотография к заголовку: Паром Ferry Aguni, прибывающий в порт Иида города Судзу, и грузовик с гуманитарной помощью