Памяти несравненного Маэстро: в чем истинное величие Одзавы Сэйдзи?

Одзава Сэйдзи, человек с мировым именем, оставил беспримерный след в японском музыкальном мире не только собственными достижениями, но своими заслугами в воспитании молодых национальных музыкальных талантов. Автор статьи, для которого, по его собственному признанию, лучшим концертом в жизни стала Симфония №3 Густава Малера в исполнении Бостонского симфонического оркестра под дирижерством Одзавы, размышляет о величии фигуры Маэстро, одно лишь присутствие которого могло совершенно изменить звучание симфонического оркестра.

Работа на пике мирового уровня

Шестого февраля 2024 года в возрасте 88 лет скончался дирижер мирового уровня Одзава Сэйдзи.

В возрасте за 30 лет он уже начал работать музыкальным руководителем таких коллективов как филармонии Торонто и Сан-Франциско. В 38 лет приступил к работе в должности музыкального руководителя одного из оркестров «Большой пятерки» (пяти главных американских симфонических оркестров) – прославленного Бостонского симфонического оркестра, и на этом посту провел около 30 ярких лет – необычайно долгий срок для музыкальных коллективов в Соединенных Штатах. Одновременно этот неординарный дирижер регулярно выступал с такими лучшими мировыми симфоническими коллективами как оркестры Берлинской и Венской филармоний.



Одзава Сэйдзи на репетиции перед выступлением в Париже, 9 ноября 1981 года (Снимок сделал Марк Балка/Gamma-Rapho via Getty Images)

С оперными коллективами маэстро работал в миланской опере «Ла Скала» и на Зальцбургском фестивале. С 2002 года на протяжении восьми лет он находился на посту музыкального директора «мирового оперного храма» – Венской государственной оперы. В 2002 году он выступил на Новогоднем концерте Венского филармонического оркестра. Он стал первым японцем, дирижировавшим этим новогодним выступлением, которое пользуется особым вниманием фанатов классической музыки всего мира, а компакт-диск с записью того живого концерта стал беспрецедентным мировым бестселлером.



Одзава Сэйдзи дирижирует Венским филармоническим оркестром на Новогоднем концерте в зале Венского музыкального общества, 1 января 2002 года, Вена, Австрия (AFP/Jiji Press)

Никем не превзойденный

Одзава был необычайным человеком-явлением даже на высшем мировом уровне. Он снискал любовь и уважение не потому, что был замечательным японцем – человеком из другой культуры, но как деятель в едином ряду с музыкальными фигурами Запада. В мире классической музыки – мире безусловно западной культуры Одзава единственный дирижер такой величины из Японии. Совсем немного даже тех, кто хотя бы приблизился к его уровню.

Заслуги маэстро безусловны и в Японии – он сам организовал и вырастил Новый Японский филармонический оркестр, а в 1987 году стал инициатором деятельности Оркестра памяти Сайто (Saito Kinen Orchestra). В 1992 году в городе Мацумото префектуры Нагано он организовал «Фестиваль памяти Сайто в Мацумото» (с 2014 года «Фестиваль Сэйдзи Одзавы в Мацумото) и был его главным руководителем. Проводимый с этим оркестром каждое лето музыкальный фестиваль стал явлением, обратившим на себя внимание всего мира.

Кроме того, долгие годы маэстро дирижировал камерным струнным коллективом при Доме искусств Мито, открывшемся в 1990 году в городе Мито, а с 2013 года, вступив в должность директора этого дома, передавал детям прелесть живого исполнения, проводя специальные концерты для маленьких горожан. В 2000 году маэстро организовал проект по взращиванию юных музыкантов под названием «Оперный проект Музыкальная школа Одзавы Сэйдзи» и добился замечательных результатов как педагог.



Дирижер Одзава Сэйдзи после выступления дирижером с молодыми исполнителями учрежденной им музыкальной школы по названием «Швейцарская международная музыкальная академия», 28 июня 2014 года, Швейцария, Женева, Виктория-холл (© Jiji Press)

Маэстро был не просто выдающимся мировым дирижером. Достижения этого человека в мире музыки просто невозможно перечислить.

Дружелюбный, страстный и преданный своему делу

Одзава не принадлежал к так называемой «музыкальной элите», а выдающиеся свершения, которые явил миру маэстро, объясняются, наряду с его беспримерными усилиями и работоспособностью, силой человеческой личности, совершенно незаменимой в работе дирижера. Всю жизнь он не переставал учиться. Был беспримерно деятелен – широко известно, как он в одиночку отправился во Францию со своим мотороллером на грузовом судне. И когда автор этих строк занимался сбором материалов для своей книги «Ямамото Наодзуми и Одзава Сэйдзи», люди, которые были с ним близки, в один голос отмечали: «Мы не знаем никого, кто мог бы сравниться с ним в дружелюбии, страстности и преданности своему делу».

Когда скончался коллега маэстро – дирижер и композитор Ямамото Наодзуми (1932～2002), по воспоминаниям старшего сына Наодзуми, Дзюнносукэ, Одзава примчался к ним первым из именитых музыкантов. И это при том, что у самого Дзюнносукэ не было линии для контактов с Одзавой. Такая верность не могла не трогать человеческие сердца.

Нет сомнения, что именно сочетание личных усилий и такого характера позволило этому человеку снискать любовь множества людей, в том числе своего наставника, музыкального педагога и виолончелиста Сайто Хидэо (1902～1974), которого маэстро, в свою очередь, прославил собственными успехами, и заполучить в патроны двух великих фигур дирижерского мира 20-го столетия – Герберта фон Караяна и Леонарда Бернстайна. И это теперь тоже стоит вспомнит еще раз.

«Оркестр начинал звучать по-другому от одного его присутствия»

Я тоже был слушателем на многих концертах, которыми дирижировал Одзава. Он неизменно восхищал свой подавляюще безупречной техникой владения дирижерской палочкой и ясностью подхода – свежесть его дирижирования запомнилась настолько, словно все происходит сейчас. Особенно незабываемо для меня исполнение Оперы №3 Густава Малера с Бостонским симфоническим оркестром, которое состоялось 13 февраля 1986 года в Токийском доме культуры. Как захватывала эта музыка – от начала до конца, сколь глубокое и яркое впечатление она оставляла… Наиболее трогательным и глубоко западающим в душу был финал – музыка подхватывала и несла, подобно мощным волнам огромной реки. Для автора этот концерт стал самым лучшим за всю жизнь.



Одзава Сэйдзи дирижирует Бостонским филармоническим оркестром 13 февраля 1986 года, Токийский дом культуры (© Кёдо имиджиз)

Есть еще одно выступление, оставившее особенно глубокое впечатление. В декабре 2018 года, когда маэстро почти совсем перестал выходить на сцену, в Сантори-холл состоялся концерт по случаю 120-летней годовщины студии звукозаписи «Дойче граммофон». Одзава дирижировал исполнением «Интродукции и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром» Сен-Санса, а на скрипке солировала Анне-Софи Муттер. Оркестр памяти Сайто, которым прежде дирижировал другой маэстро, со всей очевидностью зазвучал совершенно по-другому. Пожалуй, это нечто такое, что можно почувствовать только тогда, когда слушаешь музыку вживую… внезапное обретение плотного и полного жизни звучания, обретение, которое, явно ощутили все слушатели в зале. Для меня это был стало последней возможностью вновь прочувствовать величие Одзавы.

В последние годы жизни маэстро вел борьбу с тяжелым недугом, и это ограничивало его деятельность. Отмечу, что и Тоёсима Ясуси – скрипач и концертмейстер Оркестра памяти Сайто и Нового Японского филармонического оркестра – рассказал в интервью следующее.

«В 2021 году, когда (Шарль) Дютуа дирижировал Оркестром памяти Сайто, а Одзава стоял за кулисами, и руки его двигались. И оркестр вдруг стал звучать совершенно иначе. Вот какого уровня был этот человек».

«Ему достаточно было просто там находиться. Ведь звук целого оркестра изменялся, стоило ему только показаться за кулисами».

Одзава, маэстро, способный одним своим присутствием изменить звучание симфонического оркестра, был на музыкальной сцене личностью, с уходом которой заменить не по силам никому. И осознание этого делает тяжесть скорби от ухода маэстро еще более неизмеримой.



Одзава Сэйдзи дирижирует в Нью-Йорке выступлением Оркестра памяти Сайто, 18 декабря 2010 года（Снимок сделал Ито Хироюки/Getty Images)

Фотография к заголовку: Одзава Сэйдзи дирижирует Бостонским симфоническим оркестром, сентябрь 2000 года, Концертный зал Бостонской филармонии (Снимок сделал Доминик Чавез /The Boston Globe via Getty Images)