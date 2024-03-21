Тринадцать лет после Великого восточно-японского землетрясения: образ императора-символа страны в пострадавшем регионе

Первый же день нового 2024 года, года 13-летней годовщины Великого восточно-японского землетрясения, был отмечен землетрясением на полуострове Ното. Со сменой календарной эпохи – приходом эры Рэйва на смену Хэйсэй – неизменным остается то, что император как символ Японии по-прежнему обращен мыслями и делами к регионам, пострадавшим от ударов стихии.

«Стиль Хэйсэй», признанный народом

На февральской пресс-конференции по случаю дня рождения император Нарухито упомянул землетрясение 1 января на полуострове Ното, выразив желание в скорейшие возможные сроки посетить районы этого бедствия, со словами: «Испытываю глубокую сердечную боль от того, что так много людей стали жертвами, судьба многих до сих пор неизвестна, а многие вынуждены находиться в эвакуации».

Почетные император и императрица Японии, сошествие с престола которых состоялось в апреле 2019 года – уже после того, как случилось Великое восточно-японское землетрясение, на протяжении 7 недель подряд после этого бедствия объезжали пострадавшие районы. Только в трех наиболее пострадавших префектурах региона Тохоку (Иватэ, Мияги и Фукусима) они побывали до своей почетной отставки 13 раз. Нынешняя августейшая чета в бытность наследным принцем и супругой наследного принца побывали в этих трех префектурах 9 раз, а после восшествия на престол, с учетом виртуальных визитов из-за пандемии коронавируса, – 5 раз, продолжив быть душой с жителями пострадавших мест.



Император и императрица (во время событий наследный принц и его супруга) выслушивают чаяния пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения во время посещения одного из убежищ, июнь 2011 года, город Ямамото, префектура Мияги (© Jiji Press)

Каждый раз, когда бы ни случалось стихийное бедствие, пребывающие ныне в почетной отставке император и императрица старались как можно скорее навестить пострадавших – настолько, насколько это было возможно, не создавая им дополнительных тягот. Вид августейшей четы (ныне почетных императора и императрицы), сидящей на полу на коленях и склоняющейся ближе к пострадавшим, чтобы лучше слышать их во время беседы – зрелище, невиданное во времена императора Сёва (Хирохито), люди стали называть новым «стилем эры Хэйсэй».



Канэгаэ Канъити, (в то время) мэр города Симабара в префектуре Нагасаки рассказывает о состоянии дел ныне почетным императору и императрице (а в то время императорской чете), посетившим район, пострадавший от извержения вулкана Ундзэн-Фугэндакэ, 10 июля 1991 г. (снимок предоставил Канэгаэ Канъити) (© Jiji Press)

Первым районом бедствия, которую император Акихито посетил после восшествия на престол, стала префектура Нагасаки, пострадавшая от вулканического извержения Ундзэн-Фугэндаке в июле 1991 года. Император в белой рубашке с закатанными рукавами выслушал рассказ о ситуации мэра города Симабара, после чего опустился на колени, чтобы побеседовать с эвакуированными.



Ныне почетные император и императрица (а в то время императорская чета) беседуют с эвакуированными при посещении района бедствия, вызванного извержением вулкана Ундзэн-Фугэндакэ), 10 июля 1991 г., город Симабара, префектура Нагасаки (© «Киодо имиджиз»)

Говорят, что некоторые высказывали по этому поводу недовольство. Как вспоминает один из людей, близких к ныне почетной августейшей чете, «доводилось слышать о том, что недовольные обращались в Управление императорского двора со словами: «Вы что же, самого императора на колени ставите?».

Однако, по словам рассказчика, подход императорской четы от этого не изменился. Он пояснил это так: «Стоя было просто невозможно расслышать, что говорят измученные эвакуированные люди, сидящие на полу. Мне кажется, что такая поза совершенно естественна для человека, искренне желающего приблизиться, чтобы выслушать, что ему говорит собеседник».



Почетный император и императрица (а в то время император и императрица) беседуют с людьми, проживающими в убежище после Великого восточно-японского землетрясения, 6 мая 2011 года, Городской спортзал Мияко, префектура Иватэ [официальная съемка] (© Jiji Press)

После Великого восточно-японского землетрясения особенно большой интерес вызывали районы, пострадавшие от волн цунами, а почетный император и императрица (в то время императорская чета) в июле 2013 года посетили с визитом город Тоно в префектуре Иватэ, который выполнял роль центра логистики для оказания помощи пострадавшим районам по побережью. Чета выслушала рассказ Маэкавы Саори (54 года) из секции культуры городской о деятельности под названием «спасение культурного достояния» – восстановлении предметов культуры, пострадавших от цунами, а также о пожертвованиях книг для жителей пострадавших регионов. Дело в том, что принц Акисино ранее побывал на проходившем в Токио мероприятии, посвященном спасению достояний культуры, и поэтому почетный император отозвался на рассказ словами: «Я слышал об этом от Акисино». В свою очередь почетная императрица Митико выразила свою признательность, заметив: «Организация пожертвования книг требует времени и труда, это очень нелегкая работа». «Меня сильнее порадовало не то, что меня похвалили, а то, что стало ясно, что августейшая чета следит за этой неброской деятельностью», – призналась Маэкава.

Это отношение – ценить встречи с каждым человеком – унаследовала и нынешняя императорская чета. В июне 2023 года впервые после восшествия на престол чета побывала в пострадавших от бедствия районах и приняла участие в общенациональном празднике посадки деревьев в городе Рикудзэнтаката префектуры Иватэ. В расположенном в этом городе Доме передачи памяти о Великом восточно-японском землетрясении император обратился к 59-летней экскурсоводу Хитокабэ Масуё со словами: «Ваш отец ведь был рыбаком? Вам, должно быть, пришлось очень тяжело». В документе, направленном в администрацию префектуры перед приездом императорской четы, лаконично сообщалось, что цунами уничтожило рыбацкую лодку и все рыболовные принадлежности отца, и стало понятно, что император обратился с такими словами потому, что он ознакомился с ситуацией. «Одной этой фразы было достаточно для того, чтобы мне стало ясно, что я смогу принять многое, что до тех пор подспудно таилось у меня на душе», – заметила Хитокабэ.

Отсутствие дежурного «держитесь»

«Вам, наверное, тяжело», «Как ваши дела?», «Берегите себя»… Многие фразы почетной императорской четы при посещении убежищ весьма лаконичны. При этом, выслушав собеседника, они решительно не говорят столь привычной для общения на японском языке фразы «гамбаттэ кудасай» («держитесь, крепитесь»). Хакэта Синго (81 год) возглавлял Управление императорского двора во время Великого восточно-японского землетрясения. Он поделился своими соображениями о том, что это значит: «Они не едут туда из желания воодушевлять. Они просто отправляются, чтобы выразить сочувствие и обратить сердца к тем, кому приходится очень тяжело. Именно это поддерживает людей и придает им мужества. Напряженные и мрачные выражения лиц пострадавших совершенно меняются, когда их навещает императорская чета. Как будто они обретают силу и настрой позитивно смотреть в будущее».

Кавасима Ютака, который служил камердинером с 2007 по 2015 год и поддерживал августейшую чету перед выходом в почетную отставку, в своих воспоминаниях «Записки сопровождающего» (опубликованы издательством «Бунгэй сюндзю») пишет об этом так.

Мне кажется, что их величества, способные, как бы их ни оберегали уважительным обращением, тонко воспринимать печаль других людей, постоянно жили с этой печалью в собственных сердцах. При этом их величествам явно свойственна постоянная сдержанность сродни опасению по поводу того, насколько тот, кто не пережил бедствия сам, способен понять боль пострадавших. Поэтому они видят свою роль в том, чтобы быть рядом с этими людьми, как бы ни тяжело дается этот труд, к которому невозможно привыкнуть.

Стремление почетных императора и императрицы быть ближе к людям, как и следует из слов Кавасимы, не является чем-то временным.

Полученные в дар семена подсолнуха дали всходы, развернули листья и тянутся к солнечным лучам раннего лета

Когда почетная чета принимала участие в поминальной церемонии по случаю десятилетия Великого землетрясения Хансин-Авадзи, представитель родственников погибших от этого бедствия поднес им в подарок семена подсолнечника. Это были семена подсолнухов, которые цвели у развалин дома погибшей от землетрясения ученицы шестого класса начальной школы Като Харуки. О растениях позаботились местные жители. Августейшая чета посадила семена в саду Императорского дворца и каждый год выращивала подсолнухи, чтобы получить новые семечки и посадить их на следующий год. Вот почему в начале последнего песенного конкурса эры Хэйсэй император прочитал этот стих о подсолнухе. Говорят, что во дворце Сэнто, где августейшая чета живет после сошествия с трона, у них продолжают цвести подсолнухи.

Отношение-результат самостоятельных раздумий и усилий

Почетный император, не раз побывал в районах, пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения. Осенью 2011 года, когда случилось это бедствие, император попал в больницу с воспалением дыхательных путей, а на следующий 2012 год ему сделали операцию коронарного шунтирования – его физическое состояние было отнюдь не цветущим. Хакэта и все, кто его окружал, стремились максимально облегчить бремя, связанное с общественными обязанностями императора, но он неуклонно наносил визиты в места, пострадавшие от бедствий. А в августе 2016 года, говоря о своем намерении оставить престол, император произнес следующие слова.

Прежде я считал, что главное в исполнении долга императора – это в первую очередь молиться за мир и благополучие народа, но я также пришел к выводу, что важно быть рядом с людьми, прислушиваться к их словам и понимать их чаяния, что бы ни происходило. Я неизменно чувствовал, что императору, для того, чтобы, будучи символом единства нации, в полной мере исполнять эту роль, необходимо, наряду со старанием заручиться пониманием своего символического положения со стороны народа, со своей стороны искренне стремиться как можно глубже понимать свой народ и постоянно воспитывать в себе осознание необходимости быть вместе с народом. В этом смысле я всегда считал, что поездки по различным регионам Японии, в особенности, по удаленным землям и островам, являются заботой императора большой символической значимости.

Почетный император постоянно размышлял о том, что значит быть, как гласит Конституция Японии, «символом страны» и «символом единства народа», и этим отношением он снискал доверие и симпатию широких масс ее граждан. По мнению Хакэты, то, каким император представал в районах, пострадавших от ударов стихии, стало результатом его постоянных дум о том, как следует себя вести в качестве символа нации.



Бывший начальник Управления императорского двора Хакэта Синго отвечает на вопросы интервью, 22 февраля 2024 г., Токио, столичный район Минато (снимок сделан редакцией nippon.com)

Унаследованный поиск своего пути

Поиск подхода, наиболее подобающего символу страны и единства народа, унаследовал нынешний император, рожденный уже после окончания войны. В феврале 2018 года, до восшествия на престол, на пресс-конференции по случаю своего дня рождения он сказал: «Точно так же, как Его величество исполнял свое служение символом нации, вкладывая в него все силы и душу, я буду со всей ответственностью относиться к принимаемому от него долгу перед обществом и исполнять каждую обязанность со всей искренностью».

В июле 2023 года во время посещения города Рикудзэнтаката в префектуре Иватэ его величество слушал музыку, исполняемую на «альте цунами» – музыкальном инструменте, при изготовлении которого была использована часть «чудесной сосны» – дерева, которое послужило символом возрождения после удара цунами. А в июле 2013 года, в бытность наследным принцем, его величество играл на альте на традиционном выступлении симфонического оркестра товарищей по учебе в школе Гакусюин. Это было его первым воссоединением с товарищами за 10 лет.



Императорская чета осматривает «чудесную сосну», 3 июня 2023 г., город Рикудзэнтаката, преф. Иватэ (© Jiji Press)

Скрипичных дел мастер Накадзава Мунэюки (83 года), собрав деревянные обломки в городе Рикудзэнтаката, а также получив в дар ствол засохшей от старости легендарной сосны, к настоящему времени изготовил в общей сложности 11 уникальных инструментов – скрипок, альтов и виолончелей. В январе 2013 года (в то время) императрица Митико, прослушав концерт, на котором звучала «скрипка цунами», сказала мастеру: «Мне бы хотелось, чтобы на таком инструменте сыграл наследный принц (ныне император). Это желание исполнилось на традиционном концерте оркестра однокашников.



Император (в то время наследный принц) демонстрирует надпись «чудесная сосна» на обороте альта, на котором он играл на традиционном концерте товарищей по учебе в Гакусюин, 7 июля 2013 г., театр Tokyo Metropolitan, Токио, столичный район Тосима [официальная съемка] (© Jiji Press)

Накадзава работает над проектом, замыслом которого является передать память о стихийном бедствии через музыку, исполняемую на «инструментах цунами» – скрипках и других струнных инструментах, для чего мастер проводит эстафету выступлений на этих инструментах, стремясь задействовать тысячу музыкантов – как профессиональных исполнителей, так и любителей. Императрица Митико сказала Накадзаве: «Музыка обладает силой затрагивать человеческие души, и необходимо, чтобы эта работа продолжалась и после того, как нас не станет». Эти слова лишний раз подчеркивают неизменное стремление императорской четы быть вместе со своим народом, и при воспоминании о них у Наказдавы набегают слезы.



Скрипичных дел мастер Накадзава Мунэюки держит в руках «альт цунами», на котором играл император (в то время наследный принц), 19 февраля 2024 года, Токио, столичный район Сибуя (снимок редакции nippon.com)

«Возникало ощущение медленного течения времени, атмосфера спокойствия, в которой люди, пережившие стихийное бедствие, могли расслышать что-то очень важное, что скрыто внутри у них самих. Словно создавалось какое-то особенное пространство», – вспоминает визит императорской четы мэр города Рикудзэнтаката Сасаки Таку (60 лет). Хакэта, который не раз имел возможность собственными глазами видеть, как это происходит, не скрывает того, что он глубоко тронут. «Разве не в этом истинная сущность императора как символа нации? Это то, что не под силу политикам и государственным чиновникам».

Теперь действующий император и его супруга формируют новый образ, призванный символизировать новую эру Рэйва. По-видимому, уже совсем недалек и тот день, когда они отправятся навестить пострадавший от землетрясения полуостров Ното.

Фотография к заголовку: прибывшие в город Минамисанрику префектуры Мияги навестить пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения почетные император и императрица (в то время императорская чета), застыли в минуте молчания у расположенной на возвышенности начальной школе, глядя на разрушенные цунами городские кварталы, 27 апреля 2011 г., район Утацу города Минамисанрику, преф. Мияги [официальная съемка] (© Jiji Press)