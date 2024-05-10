Торияма Акира: неподражаемый автор захватывающей манги «Жемчуг дракона», покорившей сердца читателей во всём мире

1 марта 2024 года скончался Торияма Акира, автор популярной манги «Жемчуг дракона». Статья посвящена творчеству гениального писателя, чья дебютная манга «Доктор Сламп» увлекла целое поколение, а вторая манга «Жемчуг дракона» покорила сердца читателей во всём мире.

Приём «Камэхамэха» – символ манги для мальчиков

Поднимите руки вверх. Сейчас в руках нет энергии. Поверните ладонь одной руки вниз (ладонь второй руки смотрит вверх). Затем, постепенно приближая ладони друг к другу, скажите: «Камэ», чтобы сконцентрировать таящуюся во всём теле энергию.

Выпускать энергию пока рано.

Ладони уже соприкасаются друг с другом. Опустите соединённые ладони к животу и скажите: «Хамэ». Вы полностью контролируете переполняющую вас энергию. Тело горит. Чтобы приготовиться к броску, отставьте ногу назад. Затем скажите: «Ха», одновременно выбросив энергию на объект воздействия. Если перестараетесь – можете уничтожить целую гору. Такова сила приёма «Камэхамэха», созданного мастером боевых искусств Мутэном Роси (Камэ-Сэннин).

Не будет преувеличением сказать, что все мальчики мира определённого возраста, включая автора статьи, воспроизвели этот приём из «Жемчуга дракона» хотя бы один раз, - настолько сильно и всеобъемлюще он покорил юные сердца.



Маркос Жуниор (крайний справа) вместе с членами команды «Йокохама Ф Маринос» радуется завоёванному очку. Приём «Камэхамэха», преодолевая границы и поколения, стал любимым приёмом многих людей (Фото на стадионе «Ниппацу Мицудзава», префектура Канагава, 12.08.2021 г. © Jiji Press)

Автор этой великой манги Торияма Акира скончался 1 марта 2024 года от субарахноидальной гематомы. Ему было 68 лет. Весть о его кончине стала известна во всём мире. Поклонники манги Ториямы и деятели культуры, ошеломлённые внезапным известием, опубликовали множество скорбных сообщений.

На официальном сайте еженедельного журнала «Сёнэн Дзямп», где публиковалась дебютная манга «Доктор Сламп», а также «Жемчуг дракона» и другие произведения Ториямы, появились соболезнования людей, тесно общавшихся с Ториямой. Автор манги «One Piece. Большой куш» Ода Эйитиро оставил отзыв о творчестве Ториямы:

«Он один из людей, создававших эпоху, когда мангой увлекаются и взрослые и дети, сменившей эпоху «будешь читать мангу – вырастешь дураком». Он раскрыл нам потенциал манги, показал, что она может покорить мир, подарил нам мечту. Его жизнь – это жизнь героя, идущего вперёд»

Комментарий из официального Х (бывший Твиттер) итальянской футбольной лиги серии А: «То, чем мы увлекались в детстве: футбол и «Жемчуг дракона»»

Судьбоносная встреча с легендарным редактором

Торияма родился в 1955 году в префектуре Аити. С детства он любил рисовать. В расположенном неподалёку от его дома магазине «Дзугая» был детский кружок рисования, где проводили конкурс рисунков «101 далматинец». Шестилетний Торияма, увидев иллюстрации Диснея, был поражён их совершенством. Он старался изо всех сил, и его рисунок отобрали для участия в конкурсе. Мальчик очень обрадовался и с тех пор увлёкся рисованием.

В начальной школе Торияма любил читать мангу. В школе средней ступени он заинтересоваться художественными фильмами и сериалами, и, по его словам, «смотрел всё, кроме фильмов о любви» - «Ультра Q», «Ультрамен» и другие японские сериалы жанра токусацу, спагетти-вестерны и «Звездные войны».

Следует отметить, что в манге «Доктор Сламп» есть персонажи, напоминающие Клинта Иствуда из «Грязного Гарри», героев «Ультрамена» и других популярных фильмов. Вторая работа Ториямы представляла собой пародию на «Звёздные войны». А практически полное отсутствие любовной линии – это одна из типичных особенностей стиля Ториямы.

Торияма поступает в старшую школу с отделением дизайна, после окончания которой устраивается на работу в рекламное агентство, чтобы овладеть графическим дизайном. Торияма вспоминал, что он с головой ушёл в рисование иллюстраций, оставался работать сверхурочно, утром следующего дня опаздывал и получал выговор – и так каждый день. Торияма отмечает, что благодаря рекламным картинкам носков и детских товаров он научился понимать «форму предметов», и это помогло ему впоследствии рисовать мангу.



Автопортреты Ториямы. Слева – последний автопортрет, нарисованный для премьеры «Жемчужного дракона ДАЙМА», запланированной на осень 2024 года. © BIRD STUDIO/ «Сюэйся», «Тоэй Анимэйшн»

Через 2 года Торияма уволился из рекламного агентства и, чтобы зарабатывать на жизнь, решил публиковаться в еженедельном журнале «Сёнэн Дзямп». «У меня совсем не было денег, и я принял участие в ежемесячном конкурсе журнала, рассчитывая на премию. Стыдно признаться, но я принял это решение исключительно по финансовым мотивам», - вспоминал Торияма (цитата из журнала «Дзямпу-рю» №1 «Всё о Торияме Акира»).

В первый раз победа ускользнула от Ториямы, но во второй раз его заметил редактор «Дзямпа» Торисима Кадзухико. Торисима, впоследствии прославившийся в качестве «легендарного редактора манги», в то время работал в «Дзямпе» чуть больше года. Стремясь выпустить новую мангу, он решил сотрудничать с Ториямой. Путь к дебюту оказался долгим и тернистым. Торияма прошёл суровый тренинг – по его словам, в год ему приходилось выбрасывать по 500 страниц. В процессе двухлетней закалки Торияма овладел техникой манга и в 1980 году выпустил своё первое детище - «Доктора Слампа». Манга немедленно завоевала огромную популярность.



Манга «Доктор Сламп», публиковавшаяся с 1980 по 1984 год. В этом дебютном произведении уже прослеживается сформировавшееся мировоззрение автора (© BIRD STUDIO/ «Сюэйся»)

«Доктор Сламп» – это комедия, действие которой развёртывается в тихой деревушке Пингвин. Главный герой манги – девочка-робот Норимаки Арарэ. По первоначальному замыслу главным героем должен был стать разработчик этого робота учёный Норимаки Тихэй, однако Торисима предложил Торияме заменить его на девочку-робота. Сначала Торияма отказался от этого предложения. Он потребовал от редактора объяснить причину, и Торисима ответил: «Потому что это манга для мальчиков».

Торияма был выходцем из среды графического дизайна, поэтому некоторые считали, что его рисунки напоминают иллюстрации и не похожи на мангу, однако красочный мир его произведений привлекал читателей своей новизной. А сходство с иллюстрациями сослужило хорошую службу – например, его персонажи отлично смотрелись на футболках и стали популярным символом поп-культуры для взрослых и детей.

«Нтя!» («Привет!»), «Байтя!!» («Пока!») и другие восклицания персонажей вышли за пределы манги и превратились в модные словечки, ставшие социальным феноменом.

Мотивы «Путешествия на Запад»

Благодаря «Доктору Слампу» Торияма превратился в лицо журнала «Сёнэн Дзямп». В 1984 году, через 3 месяца после завершения этой серии, он выпустил следующую мангу – «Жемчужина дракона».

«Жемчужина дракона» создавалась по мотивам древнего китайского романа «Путешествие на запад» как занимательная история о «путешествии, в котором герой собирает 7 разбросанных по всему миру шаров, чтобы дракон Шэнрон исполнил его желание».

Постепенно в сюжете стала преобладать линия сражений, и популярность манги росла. Торияма, обожавший «Выход дракона» с Брюсом Ли и фильмы о кунг-фу с Джэки Чаном, сумел создать боевик, покоривший сердца публики.



Герои-антагонисты на обложке полного издания комикса «Жемчуг дракона». Слева вверху, далее по часовой стрелке: Пикколо Даймао, сайян Вегета, Фриза, Мадзин Буу, искусственный человек Селл и превратившийся в супер-сайяна главный герой Сон Гоку (© BIRD STUDIO/ «Сюэйся»)

«Доктор Сламп» и «Жемчужина дракона» были экранизированы в виде анимэ. Манга «Жемчужина дракона» публиковалась в журнале до 1995 году, а показ сериала анимэ по её мотивам продолжался до 1997 года. Анимэ-сериал завоевал популярность не только в Японии, но и во всём мире. В 2009 году на экраны вышел игровой фильм «Драконий жемчуг: эволюция», однако он оказался не вполне успешным. В 2013 году за ним последовал анимационный фильм «Драконий жемчуг Зет: Битва богов», в создании которого Торияма принял непосредственное участие. Доход от проката этого фильма во всём мире достиг 50 миллионов долларов. Фильм в полной мере передал увлекательный мир творчества Ториямы и подчеркнул его достоинства.

«Жемчуг дракона» популярен и в наши дни. Осенью 2024 года состоится премьера нового телесериала «Жемчуг дракона: ДАЙМА». Видеоигра «Драгон Квест» с разработанными Ториямой персонажами пользуется любовью поклонников его творчества с момента выхода 1 версии в 1986 году. Сейчас разрабатывается 12-я версия игры.



«Драконий жемчуг Зет: Воскрешение F», вышедший в кинопрокат в 2015 году – это первый фильм, сценарий которого создавал Торияма (© BIRD STUDIO/«Сюэйся», © Комитет кинопостановки «Драконий жемчуг Зет»)

Душа ребёнка

«Произведения Ториямы отвечают стремлениям мальчишек, рассказывают о том, что им нужно, причём делают это непосредственно, без излишней стыдливости и наставлений. Это золотой стандарт манги для мальчиков», - отзывается о произведениях Ториямы главный редактов журнала «Сёнэн Дзямп» Хориэ Нобухико («Мир Ториямы Акира: творчество Ториямы как золотой стандарт комиксов для мальчиков»).

Известный разработчик видеоигр Сакума Акира в молодости писал обзоры о манге, и ему довелось общаться с молодым Ториямой. Сакума вспоминает, что Торияма показался ему взрослым ребёнком, но отмечает, что «Взрослому очень трудно сохранять восприимчивость ребёнка» (цитата по изданию «Бёрд Лэнд Пресс», март 1982 года). Думаю, что именно эта особенность Ториямы помогла ему создать золотой стандарт манги для мальчиков. О чём рассказывают читателю манга Ториямы? Прежде всего – о приключениях. Ведь именно приключениям посвящён любимый фильм Ториямы «Звёздные войны», в котором молодой парень Люк, прозябавший на провинциальной планете, отправляется в приключение. Сюжет «Жемчуга дракона» тоже посвящён приключениям. Если отправиться в путешествие в поисках приключений – тебе откроется новый мир, в котором тебя ждут встречи с новыми людьми. Стоит подумать об этом – как чувствуешь приятное волнение. Именно такое ощущение вызывают истории Ториямы.

На вопрос о том, чему он уделяет большое значение при создании манги для мальчиков, Торияма ответил:

«Манга должна быть увлекательной. Рисуя мангу, я вспоминаю себя в детстве» (цитата из цикла интервью «Как развить способности к манге» в журнале «Сёнэн Дзямп»).

Думаю, что этот принцип Ториямы станет одним из бесспорных правил для создателей манги.

Следует отметить, что в процессе разработки техники «Камэамэха» Торияма, пользуясь моментом, когда его никто не видит, принимал различные позы, чтобы найти оптимальный вариант. Это лишь крошечный эпизод его великого творчества, но он наглядно иллюстрирует серьёзное отношение автора к своей деятельности.



Кадры из фильма «Сэндлэнд», вышедшего в прокат в августе 2023 года. Это экранизация очередной приключенческой манги Ториямы (© BIRD STUDIO/«Сюэйся», © Комитет кинопостановки «Сэндлэнд»)

Фотография к заголовку: Торияма Акира в 1982 году, в период публикации манги «Доктор Сламп». При жизни Торияма не любил появляться в прессе (© Jiji Pres)