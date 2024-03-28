Уход Банка Японии от отрицательных ставок: десять лет уловок после бесполезного размахивания «базукой»

Банк Японии наконец решил положить конец эксперименту по масштабному смягчению монетарной политики, начатому по инициативе премьер-министра Абэ Синдзо. Давайте проследим за траекторией этих блужданий вместе с журналистом, который наблюдает за политикой центрального банка страны на протяжении более чем четверти века.

На заседании по вопросам монетарной политики, проходившем 18-19 марта 2024 года, руководство Банка Японии приняло решение покончить с отрицательными учетными ставками. При этом было также решено прекратить управление долгосрочными ставками и отказаться от политики «настройки долгосрочных и краткосрочных ставок». Помимо этого, банк отказался от расширения монетарной базы путем «количественного смягчения» через скупку гособлигаций и другие подобные действия. Кредитно-денежная политика упростилась до манипулирования краткосрочными ставками, а начатое в 2013 году по инициативе (в то время) премьер-министра Абэ Синдзо экспериментальное смягчение монетарной политики по прошествии десяти лет наконец решили прекратить.

«Базука» в руках приверженцев возврата к инфляции – премьер-министра и управляющего центробанком

Официально крупномасштабное смягчение монетарной политики, курсом которого Банк Японии следовал до настоящего времени, именуется «Количественным и качественным смягчением монетарной политики с регулированием долгосрочных учетных ставок». Столь длинное наименование, которое непросто запомнить даже тем, кто близок к финансовому рынку, является наглядным свидетельством блужданий в реализации мер смягчения монетарной политики.

Давайте вкратце проследим за их траекторией. Сначала Абэ Синдзо триумфально вернулся на пост премьер-министра с идеей стимулирования экономики путем возрождения инфляции. Идей состояла в том, что «для выхода из дефляции хватит и мер кредитно-денежной политики». Премьер-министр Абэ назначил на пост управляющего Банка Японии Куроду Харухико – бывшего чиновника министерства финансов, придерживавшегося аналогичной идеи возрождения инфляции.



Управляющий Банка Японии (в то время) Курода Харухико заявляет на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей о намерении «проводить смелое смягчение монетарной политики» (для выхода из дефляции), 2 апреля 2013 г. (© Reuters)

Следующим шагом управляющий Банка Японии Курода приступил к «смягчению в новом измерении». Смягчение монетарной политики за счет резкого расширения монетарной базы через бешеную скупку Банком Японии государственных облигаций прозвали «базукой Куроды». Между тем эти шаги совпали во времени с переходом Федеральной резервной системы США к нормализации после монетарного смягчения, и на валютном рынке стало происходить резкое удешевление йены и удорожание доллара. Индекс Nikkei тоже пошел в рост, тенденцию к увеличению продемонстрировали и потребительские цены. Но тут в 2014 году стремительно упал рынок сырой нефти. Цены вновь вернулись к застою, и стало ясно, что попытка смягчения нового измерения была бесполезной.

Уловки с целью скрыть промах

От безрезультатного смягчения следовало отказаться, но Банк Японии под руководством Куроды упрямо продолжал следовать этим курсом. В этот момент по итогам яростной скупки гособлигаций на горизонте забрезжила перспектива истощения, когда просто не останется необходимого количества облигаций, которые будет возможно скупить. Продолжать означало остаться без снарядов для «базуки». В качестве последнего средства (в 2016 году) была предложена политика «отрицательных процентных ставок». Но этот внезапный переход к «минусовым ставкам» вверг финансовый рынок в нестабильность, а стремление инвесторов избежать рисков повлекло за собой удешевление акций и удорожание йены. Дошло до того, что в отрицательную зону стали погружаться даже долгосрочные ставки, сотрясая основы страхования жизни и имущества, управлять которым стало затруднительно. В связи с этим с целью избежать чрезмерного снижения долгосрочных ставок к политике властей добавилось «управление долгосрочными ставками».

Подытоживая сказанное, констатируем, что переход к «отрицательным учетным ставкам» был предпринят с целью избежать тупика в «новом измерении» смягчения монетарной политики. А для того, чтобы снять побочные эффекты от минусовых ставок, политику дополнили «регулированием долгосрочных ставок». Иными словами, столь длинное название – «Количественное и качественное смягчение монетарной политики с регулированием долгосрочных учетных ставок» возникло вследствие неоднократных попыток заретушировать промахи пресловутой «базуки Куроды». Окончательно конец этой политике положил уже сменивший Куроду на посту управляющего Банка Японии Уэда Кадзуо.

Отказаться от отрицательных ставок управляющему Уэде наконец удалось благодаря тому, что дешевизна йены поспособствовала увеличению прибыльности предприятий, и «весенние наступления» – переговоры труда и капитала – дали высокий уровень увеличения зарплат. Безусловно, дешевизна йены нанесла тяжкий удар по бюджетам домохозяйств, вызвав рост цен на продукты питания, в которых велика доля импорта, но, с другой стороны, она обернулась и повышением оплаты труда. Появилась перспектива достижения «благотворного цикла роста зарплат и цен», который Банк Японии ставил условием для достижения своей цели по выходу на двухпроцентный уровень инфляции. На пресс-конференции Уэда заявил о том, что серьезным основанием для принятого решения стали итоги «весенних наступлений», позволившие прийти к ситуации, когда появилась перспектива реализовать поставленную цель – двухпроцентную инфляцию. Тем самым Уэда продемонстрировал уверенность в росте потребительских цен, вызываемом увеличением заработной платы.

«Мягкая посадка»? Рецессия? Ключ к дальнейшему – состояние экономики США

В дальнейшем в политике управления центрального банка высказывается намерение следовать курсом «поддержания мягких условий денежной политики» – для начала сохранение ставок на низком уровне с осторожным продвижением в направлении их увеличения. Уэда продемонстрировал свое видение ситуации словами о том, что усиление рисков, связанных со сдвигом потребительских цен в сторону роста, станет основанием для изменения курса (повышения ставок), но на данный момент (по словам представителя одного из ведущих японских банков) предпосылок для дополнительного повышения ставок на финансовом рынке не просматривается.

В предыдущий период коррекции ставок в сторону повышения (2006-2007 гг.) прекращение смягчения монетарной политики произошло в марте 2006 года, а повышение ставок осуществили в июле того же года. Если исходить из того, что банк будет действовать по той же схеме, то дополнительные повышения ставок произойдут уже летом текущего года. Однако вопрос о том, следует ли идти на дополнительное повышение ставок, – не из тех, на которые можно легко ответить. Причина состоит в том, что «экономика Соединенных Штатов сталкивается с риском вхождения в рецессию (спад экономической конъюнктуры)» (как отметил представитель другого крупного японского банка). В настоящее время (по словам представителя иностранного инвестфонда) высока вероятность того, что «инфляция выдохнется, и американская экономика совершит мягкую посадку». И действительно, котировки американских акций весьма благоприятны. Но фактом является и то, что раньше энергичное увеличение ставок Федеральной резервной системой США оказывалось тормозом для экономической конъюнктуры, в связи с чем «имеется риск быстрого усиления признаков рецессии» (словами члена руководства одного из крупных исследовательских институтов).

Если признаки застоя в американской экономике усилятся, то это окажет понижающее давление и на экономику Японии. При этом в случае активного снижения Федеральным резервом учетных ставок на валютном рынке, скорее всего, произойдет удешевление доллара и удорожание йены. Если произойдет переход от дешевеющей йены к дорожающей, то это окажет понижающее давление на цены. Это затруднит Банку Японии возможность повышения ставок, и «в зависимости от ситуации период низких ставок может затянуться» (по словам того же представителя). Уэда заявил, что «если преобладающий рост потребительских цен станет еще немного выше, то это приведет к повышению краткосрочных ставок», однако такой сценарий, вероятно, слишком оптимистичен.

Дурное пророчество: ужесточения политики не длятся долго

Со времени вступления в силу в 1998 году поправок в Закон о Банке Японии особенностью деятельности центрального банка является то, что периоды, когда центробанк осуществляет ужесточение монетарной политики, не продолжаются долго. При отказе от нулевых ставок в августе 2000 года власти были вынуждены на протяжении нескольких месяцев подряд пересматривать в сторону понижения оценку состояния экономической конъюнктуры, и уже на следующий год это повлекло за собой количественное смягчение монетарной политики. При отказе от количественного смягчения в 2006 году уже на следующий год также произошел «шок в связи с крахом Paribas», при котором всплыла проблема субстандартных займов.

По словам одного из заслуженных работников Банка Японии, успешность или неуспешность действий банка – практически «вопрос везения». Не вызывает сомнений то, что для дальнейшей благополучной нормализации монетарной политики Банка Японии под руководством Уэды тоже потребуется «соответственно сильное везение».



Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо (© Reuters)

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