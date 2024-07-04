Преступное деяние из простого желания отдохнуть и развлечься – распространение морского браконьерства и ужесточение наказаний: следите за правилами!

Для сбережения морских ресурсов и защиты прав рыболовецкой отрасли усиливаются наказания за морское браконьерство. Поскольку попытка самостоятельно добыть дары моря на отдыхе или для забавы с мыслью «мне совсем чуть-чуть» может обернуться крупными финансовыми и другими неприятностями, отправляясь к морю, не забывайте лишний раз проверить, что гласит закон, и какие местные правила действуют там, куда вы направляетесь.

Морская добыча в нарушение рыболовецких прав: деяние, именуемое морским браконьерством

В последние годы изменения морской среды, которыми сопровождается глобальное потепление, пагубно сказываются на морских ресурсах в водах, омывающих Японию. В условиях, когда происходит сокращение национальных морских биоресурсов, правительство и органы местного самоуправления призывают к строгому соблюдению действующих правил не только тех, кто занят в рыболовецкой отрасли, но и обычных жителей страны в отношении лова рыбы, а также добычи моллюсков и других даров моря. Это происходит потому, что не прекращается игнорирование закона, имя которому – браконьерство, ставшее проблемой контроля над природными ресурсами.

А в принципе, чьё оно, море? Правильный ответ – море не принадлежит кому-то. Верховный суд Японии отвергает возможность владения морем или установления права собственности над морской акваторией.

Но это отнюдь не позволяет человеку ловить рыбу или добывать моллюсков и других морских обитателей, где и как ему заблагорассудится. Если рассматривать ситуацию с точки зрения практического использования моря, то рыбаки и рыболовецкие кооперативные объединения получают лицензии на право вести морской промысел, которые выдаются министром сельского, лесного и рыбного хозяйства либо губернатором префектуры. Иначе говоря, когда ловом рыбы или добычей морепродуктов занимается человек, не имеющий соответствующей лицензии, он, возможно, нарушает права профессиональных рыбаков.

Помимо запрета на добычу морских ушек и трепангов, предусмотренного Законом о рыболовстве, уставы каждой из префектур также предусматривают запреты на добычу моллюсков в определенных районах, использование рыболовных снастей в нарушение законно установленных правил и т. д. Действия, нарушающие все эти законы и правила, именуются браконьерством, а для нарушителей предусмотрены наказания. Они распространяются и на иностранцев: как отмечает Управление по делам рыболовства, «вне зависимости от условий пребывания, будь то краткосрочная туристическая поездка или долгосрочное пребывание для работы, учебы или с иными целями, в отношении иностранцев применяются те же меры наказания, что и в отношении японцев».

Браконьерская добыча деликатесного морепродукта – морских ушек карается штрафом до 30 млн йен (Снимок предоставлен автором статьи)

90% задерживаемых за браконьерство – обычные люди

По данным Управления по делам рыболовства, в 2022 году число случаев задержания на море за браконьерское нарушение законодательных актов, связанных с рыболовством (по предварительным подсчетам) увеличилось в сравнении с предшествовавшим годом на 16%, составив 1 527. В течение примерно 5 лет до 2021 года этот показатель демонстрировал тенденцию к снижению, но в последние годы он вернулся к росту и достиг довольно высокого уровня даже с учетом данных за несколько прошлых десятилетий. Безусловно, число задержаний демонстрирует лишь верхушку айсберга, и следует полагать, что фактически число случаев браконьерства в несколько раз превышает приведенный показатель.

Особого внимания заслуживает соотношение представителей рыболовецкой отрасли и прочих задержанных лиц. С 2004 года число тех, кто не принадлежит к рыболовецкой отрасли, резко увеличилось и превзошло число случаев задержания профессиональных рыбаков. Те, кто не связан с рыболовством, составили подавляющее большинство, и в 2022 году число их задержаний, 1 329 случаев, – это почти 90% совокупной величины.

Управление по делам рыболовства заключает: «В противоположность распространению среди профессиональных рыбаков осведомленности в вопросах управления и контроля над морскими ресурсами, все большее пагубное влияние на управление и контроль оказывает браконьерство по незнанию со стороны обычных жителей страны». В сотрудничестве с органами местного самоуправления это ведомство громко заявляет населению: браконьерство находится под запретом.

Вступление в силу поправок к закону и серьёзное увеличение штрафов

Поправками в Закон о рыболовстве, вступившими в силу в декабре 2020 года, введены новые положения «о добыче отдельных видов морской флоры и фауны», запрещающие добычу морских ушек и трепангов. В декабре 2023 года к ним добавилась молодь угря (особи угря размером до 13 сантиметров). Даже если целью является личное потребление, добыча запрещена вне зависимости от количества и места, а нарушителям грозит тюремное заключение сроком до трех лет или штраф до 30 млн йен.

Более того, максимальную величину штрафа за добычу без соответствующей лицензии обычными жителями ряда видов, в частности, трубача, японского лангуста, увеличили с прежних 200 тыс. йен до 1 млн йен.



Информационная листовка для населения страны о запрете браконьерства (Снимок предоставлен Управлением по делам рыболовства)

Случаи, когда браконьерству служат социальные сети

Однако ужесточение штрафных мер, по-видимому, не слишком помогает положить конец преступным деяниям. Морские ушки, трепанги, трубач и другие деликатесные морепродукты попадают в нелегальный оборот и служат важным денежным источником для преступных группировок, а браконьерство становится все более изощренным. По данным властей префектуры Нагасаки, оно приобретает все более «организованный и плановый характер»: преступники используют скоростные лодки с доработанными моторами и заранее выясняют предполагаемые маршруты патрульных катеров.

В последнее время набор исполнителей таких деяний ведется через социальные сети, а сбыт тоже все чаще осуществляется с использованием интернета. Следует прежде всего позаботиться о том, чтобы знать действующие законы и правила, чтобы в стремлении найти подработку подоходнее на ночное время не оказаться по неведению подручным у преступников, или чтобы ваши деньги от привлекающей своей дешевизной покупки онлайн не пополнили кошельки асоциальных элементов.

Между тем тенденцию к росту демонстрирует и браконьерство, совершаемое иностранцами. К настоящему времени получил распространение браконьерский промысел выходцами из Китая японского голубого краба в Токийском заливе, заливе Исэ и ряде других мест. На побережьях региона Хокурику, как выяснилось, группы иностранцев, в том числе выходцев из Вьетнама, добывают в нарушение закона деликатесных моллюсков. В некоторых регионах эта деятельность уже наносит серьезный урон морским ресурсам, и хотя доведение правил до иностранцев является непростой задачей, она приобретает все более важное значение.



Деликатесный трубач, который часто становится объектом браконьерского промысла (Снимок предоставлен автором статьи)

Не закрывать глаза на «браконьерство отдыхающих»: меры правительства и местных властей

Наряду с этим Управление по делам рыболовства и органы местного самоуправления тревожит явление, именуемое «браконьерством отдыхающих» – деяния, совершаемые во время отдыха на море с семьей или в компании друзей.

Как отмечают представители рыболовной отрасли в префектуре Тиба, «компании, отдыхающие за шашлыком на морском берегу, купаясь в море, ловят морские ушки и трубача, тут же жарят их на углях, а в некоторых случаях даже добывают мидий и спизул, отрывая от морского дна с использованием запрещенных приспособлений. Браконьерство, по словам представителей отрасли, наносит ущерб и морским водорослям – ламинарии, бурым водорослям вакамэ и хидзики, а также другим видам.



Информационный щит на побережье Кудзюкури кайган в префектуре Тиба предупреждает: под запретом добыча не только спизулы, но и ряда других видом моллюсков. (© PIXTA)

Власти страны и органы местного самоуправления ведут совместную работу, устанавливая информационные щиты для повышения осведомленности о действующих правилах, а также усиливая наблюдение за побережьями. Управление по делам рыболовства обращается к населению с призывом: «Поскольку в каждой префектуре действуют некоторые собственные правила в отношении браконьерства, прежде чем отправиться отдыхать на море, проверьте, какие правила действуют там, куда вы направляетесь».

Если рассматривать правила, определяемые разными органами местного самоуправления, то в префектуре Канагава практически на все морские акватории распространяются права рыболовецких кооперативов, а добыча не только морских ушек, трубача и других моллюсков, но и некоторых съедобных водорослей нарушает права рыболовной отрасли. При сборе даров моря в береговой зоне отлива допускается использование приспособлений в форме грабель (кумадэ) шириной не более 15 сантимтеров, при этом запрещены к использованию приспособления со вставками сетки между зубцами (именуемые ниндзя-кумадэ) и приспособления ковшового типа (дзёрэн). В префектуре Айти, помимо того, что определен конкретный перечень приспособлений для лова и добычи (удочка, забросная сеть, сачковая сеть и др.), которые могут использовать на море лица, не принадлежащие к рыболовецкой отрасли, действуют запреты лова определенных видов рыбы в определенные сезоны, а также ограничения по размеру вылавливаемой рыбы, на что безусловно следует обращать внимание.



Ниндзя-кумадэ – это приспособление, которое можно запросто приобрести в хозяйственных магазинах и в интернете, однако его использование запрещено на многих морских побережьях (© PIXTA)



Посетители «Морского парка» в городе Йокогама за добычей даров моря в полосе отлива. У некоторых в руках заметны приспособления ниндзя-кумадэ (Снимок предоставлен автором статьи)

Рыбалка: ограничения на голубого тунца, запрет на лов молодняка

В отношении столь горячо любимой многими рыбалки существуют строгие правила в отношении лова тихоокеанского голубого тунца, именуемые «морским расписанием». В соответствии с распоряжениями государственного координационного комитета региональных рыболовецких ассоциаций, запрещен лов небольших особей весом менее 30 килограммов, а если такая особь случайно поймана при лове других видов рыбы, то ее следует немедленно отпустить.

Что же касается крупных особей весом 30 килограммов и более, разрешается забирать улов из расчета 1 особь на человека в день, при этом об улове обязательно следует уведомить власти через специальную программу-приложение для смартфона или другими средствами. Управление по делам рыболовства отмечает, что с весны 2024 года срок подачи уведомления сократился с прежних пяти дней после прибытия на берег до трех дней; в случае несоблюдения этого распоряжения нарушителю направляется предписание за подписью министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а при неподчинении налагается штраф.

Более того, поскольку действуют квоты совокупного лова на каждый сезон, при возникновении опасений о том, что эта квота может быть превышена, издается распоряжение о запрете дальнейшего лова. Фактически, в 2024 году лов крупного голубого тунца был запрещен с 6 апреля по 31 мая. В случае нарушения запрета наказанием может стать тюремное заключение на срок до одного года или штраф до 500 тыс. йен.

Поскольку в данном случае оправдания в духе «я не знал» или «это вышло случайно» не помогут, отправляясь к морю отдохнуть и порыбачить, следует обязательно проверить свежие сведения и правила, действующие в данном районе. И уж тем более не стоит увлекаться пагубными мыслями о том, как можно быстро разбогатеть, наловив побольше голубого тунца.



Плакат-предупреждение о правилах лова голубого тунца (снимок предоставлен Управлением по делам рыболовства)

Фотография к заголовку: предупреждения о запрете морского браконьерства в городе Сякотан префектуры Хоккайдо (© PIXTA)