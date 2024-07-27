Цунода Нацуми и первая золотая медаль Японии в Париже

Цунода Нацуми, которая подумывала о завершении карьеры после того, как не получила места на Олимпийских играх в Токио, вернулась в спорт и в возрасте 31 год и 11 месяцев стала самой старшей из японских дзюдоистов, дебютировавших на Олимпийских играх. Если она сможет воспользоваться преимуществами своего томоэ нагэ и своих позиций, то сможет принести Японии первую медаль на соревнованиях в Париже.

Рекорд олимпийского возраста

Цунода Нацуми выступает в весовой категории 48 кг среди женщин в первый день Олимпийских игр в Париже. Ее мечта – привезти на родину первую золотую медаль в своей категории с тех пор, как Тани Рёко сделала это на Играх в Афинах в 2004 году. Олимпийская конвенция в дзюдо – виде спорта, в котором Япония преуспевает, – предусматривает проведение поединков в самых легких весовых категориях в первый день соревнований. Если Цунода выиграет золото в Париже, это будет 500-я золотая медаль, когда-либо завоеванная японской сборной на Олимпийских играх, что еще больше повышает ожидания от выступления Цуноды.

В июне прошлого года 30-летняя Цунода завоевала свою первую в жизни путевку на Олимпийские игры. Во время Летних Игр 2024 ей будет 31 год и 11 месяцев, что автоматически сделает ее наиболее возрастной женщиной, когда-либо представлявшей Японию на турнире по дзюдо и позволит побить рекорд Хамады Сёри (30 лет и 10 месяцев). Спортивный потенциал Цуноды начал проявляться ближе к 30 годам, а с 2021 года она три года подряд выигрывала чемпионаты мира по дзюдо, что сделало ее одной из лучших спортсменок мира.

Новая весовая категория меняет все

Несмотря на выдающиеся способности Цуноды, о ней практически никто не знал, пока ей не исполнилось 25 лет. Она даже не мечтала о выступлении на Олимпийских играх, но переход в категорию 48 кг в 2019 году внезапно оказался главным катализатором ее последующего успеха. Ранее Цунода ориентировалась на категорию 52 кг. Однако даже на женских соревнованиях в Японии категория 52 кг является одной из самых конкурентных, в ней доминируют такие спортсменки, как Абэ Ута, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Токио, и Сисимэ Ай. Во время отборочного турнира на Игры в Токио-2020 Цунода получила неприятную травму, из-за чего ее спортивная карьера оказалась на грани катастрофы. Когда все надежды представить Японию на Играх в Токио в категории 52 кг оказались утрачены, Цунода сделала выбор, поставивший на карту всю ее карьеру.

«Я становилась старше и чувствовала, что Токио будет моим последним шансом выступить на Олимпийских играх. Тогда я подумала, что, если мои перспективы в категории 52 кг невелики, вероятно можно попробовать себя в другой категории. Я рисковала всем», – говорит она.

Спортсмены, выступающие в весовой категории 52 кг, редко переходят в категорию 48 кг. Конечно, категория 48 кг сама по себе тоже очень конкурентна, ведь это одна из традиционных категорий японского дзюдо, в которой выступают Тонаки Фуна, золотая медалистка Игр в Рио-де-Жанейро Кондо Ами и чемпионка мира среди юниоров Кога Вакана. Цунода очень серьезно отнеслась к этому вызову и не переоценивала свои шансы. Но желание выступить на Олимпийских играх заставило ее принять решение о смене весовой категории, несмотря на все трудности.



Цунода прижимает испанскую спортсменку своим фирменным приемом нэ-вадза в финале турнира Tokyo Grand Slam 2023 в категории 48 кг 3 декабря 2023 года (Jiji)

Однако тогда ей не хватило времени закрепиться в новой весовой категории. В итоге именно младшая соперница Цуноды, Тонаки, представляла Японию на Играх в Токио. Когда ее не взяли в национальную команду, Цунода даже задумалась об уходе из спорта. Однако на чемпионате мира по дзюдо, который проходил незадолго до игр в Токио, она победила в категории 48 кг, и это достижение, по ее словам, вдохновило ее и заставило почувствовать, что она «всё ещё что-то может и не должна сдаваться».

«Я хотела участвовать в Олимпийских играх и решила, что сделаю для этого всё возможное. Моё желание продолжать заниматься дзюдо никуда не делось», – рассказывает она. «Каждый год я принимаю решение закончить со спортом в случае проигрыша. Поэтому я решила действовать постепенно, год за годом, продвигаясь от одного соревнования к другому. И я действительно была готова бросить всё, если проиграю».

Даже сейчас, когда Цуноду уже можно назвать ветераном спорта, ее сила и борцовская техника, с помощью которой она валит соперников на землю, кажется, только увеличиваются и становятся лучше, словно бросая вызов её преклонному возрасту.

Источник уверенности

Цунода владеет двумя «убойными приемами»: круговым броском томоэ нагэ и захватом удэ хисиги дзюдзи гатамэ, которые, несомненно, станут её главным оружием на Играх в Париже.



Цунода выполняет бросок на Чемпионате мира по дзюдо, 6 октября 2022 года, Ташкент (Кёдо цусин)

Уникальный стиль Цуноды объясняется тем, что она с университетских лет занималась грэпплингом и джиу-джитсу. Комбинируя разнообразные техники джиу-джитсу и блокировки из арсенала грэпплинга, Цунода с каждым соревнованием становилась все более уверенной в своем стиле.

В полуфинале последнего соревнования перед Олимпиадой – турнира Antalya Grand Slam, проходившего в марте, Цунода набрала очки в поединке с казахстанкой Абибой Абужакыновой броском ката гурума, поднырнув под среднюю часть тела соперницы и подняв ее над плечом в своеобразном обратном броске. Цунода показала, что больше не полагается исключительно на броски и грэпплинг. В финале ей пришлось сразиться с 21-летней восходящей звездой Сайлой Эрсин из Турции, где Цунода получила 0,5 балла за зрелищный бросок через пояс. Далее она применила приемы грэпплинга и одержала полную победу в схватке, используя захват скрещенными руками. Цунода одержала полные победы во всех пяти схватках, и это достижение дает ей все шансы на успех в Париже.

Получив свой первый шанс выступить на Олимпийских играх после долгих лет неудач, 31-летняя спортсменка считает, что это стало возможным благодаря ее любви к дзюдо. Поэтому, по её словам, она хочет выступить в Париже так, чтобы доказать себе, что она была права, когда решила не сдаваться. Победа Цуноды станет жестом благодарности всем, кто поддерживал ее во время поражений.

Цунода понимает, что на Олимпиаде вряд ли выиграет все схватки. Она настраивает себя на то, что это будет нелегко. Но настало время перестать беспокоиться и взять с собой на Игры свою впечатляющую уверенность. 27 июля Цунода Нацуми поставит на кон спортивную карьеру и отдаст сражению все свои силы.

Фотография к заголовку: Цунода Нацуми после победы на турнире Paris Grand Slam 2024 в категории до 48 кг, 5 февраля 2022 года (Reuters)