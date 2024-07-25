Волейбольный флагман Исикава Юки ведет команду Японии к Олимпийским играм в Париже

Мужская сборная по волейболу заслужила звание лучшей сборной в истории Японии. Первоклассный капитан, 28-летний Исикава Юки, подаёт большие надежды. После того, как он набрался опыта в самой сильной в мире итальянской лиге, ему предстоит провести свои долгожданные вторые игры с миссией привести японскую команду к её первой олимпийской медали за 52 года.

Непобедимый японец

После Олимпиады 2021 года в Токио настроение вокруг мужской сборной Японии по волейболу изменилось. В комментариях все чаще звучит уверенность: «Наш мужской волейбол стал лучше», «У них есть шанс на медаль!».

Нынешнюю сборную называют сильнейшей за всю историю Японии. Как ей удалось достичь таких высот после столь долгого пребывания в тени?

Ключевой фигурой в восстановлении команды является Исикава Юки, капитан сборной и звездный доигровщик. Он последовательно и четко идет к своей главной цели: стать лучшим игроком в мире.

Этот лидер японской команды долгое время был звездой СуперЛиги - высшей профессиональной волейбольной лиги Италии. Секрет его успеха – два простых желания: побеждать и играть в команде высшего уровня.



Исикава приветствует игрока Такахаси Рана во время матча с Италией на турнире Волейбольной Лиги наций 23 июля 2023 года в Гданьске, Польша. Он в прямом и переносном смысле является сердцем сборной, едущей в Париж для участия в Олимпиаде (© Foto Olimpik via Reuters Connect)

Исикава впервые побывал в Италии в августе 2014 года, когда учился в университете Чуо. Он провел там около трех месяцев, играя за команду Modena Volley. До этого момента он даже не мечтал о звании сильнейшего волейболиста истории Японии и не думал о более длительном пребывании в иностранной команде. Лишь увидев игру волейболистов мирового класса, Исикава поставил перед собой новую цель.

В дальнейшем он выступал за команды Top Volley Latina, Emma Villas Siena, Kioene Padova и Allianz Milano, где приобрел опыт противостояния игрокам с исключительным ростом и скоростью. В условиях жесткой конкуренции в международном волейболе это дало возможность Исикаве не только усовершенствовать технику игры, но и развить психологическую устойчивость.

Его скоростные гашения с максимальной высоты в 351 сантиметр и разнообразие векторов атаки заставили говорить о нем, как об игроке, которому никто и ничто не может помешать набирать очки. Его постоянная жажда победы безусловно вдохновляет товарищей по команде и обеспечивает прекрасное взаимодействие между игроками.

Яростные подачи и стабильность игры на приеме дополняют арсенал Исикавы, делая его сильнейшим универсальным игроком. Его рост 192 см является, скорее, средним по мировым волейбольным стандартам, однако способности и трудолюбие Исикавы заставили мир уважать не только его лично, но и японский волейбол в целом.

На вершине среди лучших

Исикава сыграл ключевую роль в том, что «Милано» занял самое высокое в своей истории третье место в сезоне 2023–2024. Его 475 очков стали четвертыми в Суперлиге – выдающийся результат даже для очень сильных игроков. Соперники постоянно ощущали присутствие Исикавы, а его имя с завидным постоянством возникало в разговорах о мировой волейбольной арене. Его все больше воспринимают как выдающегося и талантливого игрока не только в Японии, но и на международном уровне.

В сезоне 2024–2025, который станет для него десятым, Исикава будет выступать за лучшую команду СуперЛиги – Sir Safety Perujia Volley. Его приглашали команды по всему миру, в том числе и японские, но его единственная цель – стать лучшим игроком в мире – была четко озвучена в решении выступать за лучшую команду мира. «Мне нужна только победа, и я хочу провести этот сезон, чтобы приблизиться к лучшим в мире игрокам», - объясняет он свою решимость.

Когда игрок так четко формулирует цель, ему не помешают никакие обстоятельства. Но может ли такой игрок рассчитывать на то, что он будет расти и показывать свои лучшие результаты, независимо от команды или окружения? Исикава обладает достаточной проницательностью, чтобы понимать это, поскольку продолжает подтверждать свои способности и стремиться к большим высотам, чем те, которых достигал любой японский игрок. Одна из его сильных сторон - способность спокойно анализировать и выносить суждения.



Исикава демонстрирует свою новую форму на пресс-конференции, где было объявлено о его переходе в команду чемпионов СуперЛиги 2024 года «Перуджа» 17 мая 2024 года (© Jiji)

Последний сезон стал одним из самых насыщенных для спортсмена, ведь он привел сборную Японии к бронзе на Чемпионате Лиги Наций по волейболу 2024. Это была первая медаль Японии за 46 лет.

Положительный опыт, несомненно, придал уверенности всей команде, а не только самому Исикаве. В регулярном чемпионате Япония впервые за почти 30 лет обыграла мощную Бразилию и отважно сражалась с чемпионским составом сборной Италии, чтобы заработать медаль.

В сентябре следующего года на Кубке мира по волейболу под эгидой Международной федерации волейбола, который является отборочным турниром к Олимпийским играм, команда потерпела болезненное поражение в раннем матче против Египта. Предупреждение было истолковано верно, и после обновления состава команды Япония получила место на Играх в Париже.

Завоевание одного из шести мест в отборочном турнире стало доказательством того, что Япония сейчас играет на высшем уровне.

«Теперь мы претендуем на медаль в Париже. Думаю, это означает, что мы поднялись на ступеньку выше. Но нам всё ещё есть куда расти».

Медальная лихорадка

Если команда завоюет призовое место в Париже, это будет первая медаль Японии за полвека – с Мюнхенских игр 1972 года.

«Вся команда согласна с тем, что нам нужна только медаль, независимо от достоинства. Если бы у нас не было уверенности, мы бы никогда не смогли выйти и сказать, что хотим взять медаль. Но сейчас мы поставили на кон всё. И я думаю, что с этими игроками мы можем выиграть. Это именно та команда, которая должна завоевать медаль».

Когда Исикаве был 21 год, он упустил свой шанс сыграть на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, проиграв в отборочном турнире. Он наблюдал за финальным матчем между Бразилией и Италией с трибун, сожалея о «том, кто ушел».

Игры в Токио стали его первым выступлением на Олимпиаде. Исикава яростно атаковал, упорно сопротивляясь лидеру тех Игр, Бразилии, но, несмотря на выдающуюся игру, Япония потерпела поражение и не смогла выйти в финал. Память об этом обидном поражении терзает Исикаву последние три года.

На ВНЛ этого сезона, который проходил незадолго до Олимпийских игр в Париже, Япония проиграла Франции в финале, но завоевала первую серебряную медаль в истории турнира. Тем не менее, Исикава подтвердил свою решимость выступать в Париже, сказав: «Я разочарован тем, что не смог привести их к победе. В следующий раз я хочу выиграть золотую медаль».

Исикава надеется реализовать свой второй шанс этим летом. Сборная Японии значительно усилилась, а сам Исикава и его товарищи по команде уже готовы к олимпийской славе.

Фотография к заголовку: Исикава Юки набирает очки в матче с Турцией на отборочных играх 4 октября 2023 года в Токио (© Кёдо цусин)