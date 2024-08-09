Накараи Сигэюки: лучший брейк-дансер в погоне за олимпийской медалью

Брейк-данс впервые стал официальным видом спорта на Олимпийских играх в Париже. На звание первого японского медалиста претендует 22-летний Накараи Сигэюки, долгое время активно выступающий на мировой арене. Танцор не только накопил ряд достижений, но и внёс вклад в популяризацию этого вида спорта. Он откроет новые перспективы в истории брейка на большой сцене Парижа.

Самый юный чемпион мира по танцам

Брейк-данс, или просто «брейк», – это вид уличного танца, зародившийся в нью-йоркском Бронксе в 1970-х годах, в котором танцоры выполняют акробатические движения под музыку. Соревнуясь один на один или в командных баттлах, танцоры стараются превзойти соперников в своем мастерстве. Первым турниром под эгидой Международного олимпийского комитета, в котором появилась дисциплина «брейк-данс», стали Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года, а уже в следующем году состоялся первый Всеяпонский чемпионат по брейку. Всего через несколько лет после того, как брейк-данс был признан соревновательным видом спорта, о нём снова говорят – на сей раз в связи с включением этой дисциплины в программу Олимпийских игр в Париже.

Японская команда по брейкдансу – это настоящая «команда мечты». В нее входят одни из лучших танцоров мира, завсегдатаи пьедесталов почета многих международных соревнований. Один из них – Накараи Сигэюки, выступающий под псевдонимом «Shigekix» (Сигэкикс). Накараи одержал победу на прошлогоднем всеазиатском турнире, прошел отбор в олимпийскую сборную Японии и считается одним из претендентов на медали.

Первое знакомство Накараи с брейк-дансом произошло, когда ему было семь лет. Большое влияние на него оказала его сестра, которая была старше на четыре года и часто брала младшего брата на тренировки и танцевальные мероприятия. Завороженный движениями танцоров, Накараи тоже решил попробовать свои силы в брейке. Он осваивал движения, подражая другим танцорам, с удовольствием изучая все новые и новые трюки. Вскоре любознательный юноша стал настоящим фанатом брейка.

Накараи с детства успешно выступает на международных турнирах. Так, выиграв бесчисленное множество международных детских танцевальных конкурсов (первый – еще в начальной школе), в 2015 году 13-летнийНакараи стал самым молодым танцором, участвовавшим в Red Bull BC One World Final, самом престижном в мире турнире по брейк-дансу, а в 2018 году он завоевал бронзовую медаль Летних юношеских Олимпийских игр.



Накараи после победы на чемпионате Азии 2023 года в Гуанчжоу (Jiji)

Став самым молодым танцором в истории, выигравшим мировой финал Red Bull BC One в 2020 году, Накараи три года подряд (с 2021 по 2023 год) становился чемпионом Японии по брейку. Он также завоевывал серебро и бронзу на чемпионатах мира по брейку, проводившихся Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF) в 2022 и 2023 годах и стал общепризнанным лидером в этом виде спорта. Приобретя еще большую известность как в Японии, так и за рубежом, Накараи начал ощущать давление – от него ожидали постоянных побед. В то же время ему стали доставлять неприятности травмы. Однако, несмотря на эти трудности, он продолжает неутомимо оттачивать свое мастерство, заявляя о своем желании стать как символом культуры брейк-данса, так и призером Олимпийских игр.

Крепкое телосложение как основа идеальных движений

При росте 166 см во время выступлений Сигэкикс кажется значительно выше. Несмотря на сравнительно небольшие габариты, он с молниеносной скоростью выполняет динамичные связки трюков, наблюдать за которыми одно удовольствие. Сигэкикс без пауз исполняет связку трюков - топрок (движения ногами, выполняемые стоя), футворк (движения ногами вокруг своего тела, во время которых танцор удерживает вес тела на руках), хедспин (вращение на голове) и бэкспин (вращение на спине), перед тем как внезапно замереть в такт музыке. Особенно впечатляют его эффектные вращения, включая хедспин, считающийся одним из лучших в мире. Однако главный талант Сигэкикса – это его способность полностью синхронизировать свои движения с музыкой, сливаясь со звуком в единое целое как не умеет больше никто.

Сигэкикс считает, что выполнение таких сложных связок движений было бы невозможным без ежедневных тренировок по 2–3 часа практически без перерывов. Помимо этого, он занимается круговыми тренировками и другими упражнениями для развития сердечно-сосудистой системы и выносливости, а также тщательно следит за сном и диетой. Сигэкикс говорит, что именно постоянная работа над укреплением глубоких мышц позволила ему расширить репертуар танцевальных движений.

Когда в начале декабря 2020 года брейк-данс получил официальное признание как олимпийский вид спорта, Сигэкикс начал отсчитывать дни до старта Олимпиады. Теперь его цель – олимпийское золото, и он упорно идет к ней, не желая терять ни секунды.



Накараи надеялся стать чемпионом Японии по брейку четвертый год подряд, но в этом году выбыл на стадии полуфинала. 17 февраля 2024 г., Токио (Jiji)

Мотивирующее поражение

В 2023 году Сигэкикс выиграл чемпионат Азии в Гуанчжоу, став первым японским брейк-дансером, получившим путевку на Олимпийские игры. С тех пор он приобрел огромный опыт в танцевальных баттлах один на один, которые являются традиционной частью американской культуры. Однако в феврале, надеясь завоевать титул чемпиона Японии по брейку четвертый год подряд, Сигэкикс проиграл в полуфинале 18-летнему Хисикаве Исину. Но Накараи не зацикливается на поражении. Он направил всю энергию своего разочарования на достижение главной цели в Париже, прокомментировав ситуацию следующим образом: «Когда я проигрываю одно соревнование, я даю себе клятву выиграть следующие десять. Опыт проигрыша мотивировал меня. Я теперь по-настоящему зол».

Олимпийский статус брейк-данса значительно повысит узнаваемость этого вида спорта. При этом роль Сигэкикса в буме брейка невозможно переоценить. Этот уникальный атлет часто говорит, что хочет не только добиться результатов в Париже, но и стать проводником в мир спорта для будущих поколений танцоров, создав для них путь, которому они смогут следовать.

Олимпийские соревнования по брейк-дансу пройдут в Париже на правом берегу Сены на площади Согласия. Это самый центр музейного квартала Парижа. Накараи с детства увлекается живописью и талантлив настолько, что его приглашают организовывать персональные выставки. А 10 августа он обязательно покорит зрителей по всему миру своим танцевальным мастерством.

Фотография к заголовку: Накараи Сигэюки выполняет хедспин на чемпионате мира по брейк-дансу. 9 сентября 2023 г. Левен, Бельгия (Reuters)