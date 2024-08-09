Метательница копья Китагути Харука, «королева перелома состязаний»: японка, завоевавшая долгожданную первую золотую медаль мирового чемпионата

Чтобы раскрыть свои силы в метании копья, Китагути Харука отправилась в Чехию – законодательницу этого спорта, и в нынешнем сезоне стала первой японкой, одержавшей победу в данной дисциплине на чемпионате мира. Теперь, в 26-летнем возрасте, на своей второй Олимпиаде, она тоже нацелена на вершину пьедестала, намереваясь в полной мере проявить свой талант переламывать ход состязания дополнительными финальными бросками.

«Специалист шестого броска»: сильна в завершающих попытках

В августе прошлого года в столице Венгрии Будапеште проходил Чемпионат мира по легкой атлетике. Громовые аплодисменты разразились на трибунах стадиона, когда брошенное Китагути копье блеснуло в полете на фоне вечернего неба.

Она взошла на вершину женского пьедестала копьеметательниц с результатом 66 метров и 73 сантиметра. Выполнявшая бросок последней Флор Денис Руис Хуртадо из Колумбии не смогла превзойти ее результат, и Китагути стала первой японской спортсменкой, завоевавшей золотую медаль чемпионата мира в этой лекгоатлетической дисциплине. А в сентябре Китагути удалось стать первой японкой, одержавшей победу в финальном этапе главной мировой «Бриллиантовой серии», определяющем чемпиона состязаний за год.

Сила Китагути заключается в умении выполнять дополнительные финальные броски. Прозвище «Королева перелома состязаний» подходит ей как нельзя лучше.

В прошлом сезоне, помимо мирового чемпионата, в серии «Бриллиантовой лиги» на соревнованиях в Силезии и Брюсселе, а в нынешнем сезоне на апрельских соревнованиях лиги в Китае, майском атлетическом чемпионате в Мито и Золотом Гран-При легкой атлетики Китагути добилась лучшего результата в шестой, завершающей попытке, переламывая ход борьбы и обновляя рекорды.

Сила «мастера шестых бросков» состоит в уверенности: в каком бы сложном положении ты ни находишься, у тебя всегда есть возможность переломить ситуацию в последний момент.

«Грубо говоря, если на разминке я бросаю за 55-метровую линию, меня это более-менее устраивает. А уже на самих состязаниях я обычно делаю бросок метров на 65, то есть, при выходе на состязание я и сама не могу предсказывать, каким окажется итог. Никогда не знаешь, в какой ты сегодня форме, пока не сделаешь первую попытку. Многие вещи становятся понятны уже после того, как она выполнена», – признается Китагути.



Ее лицо, озаряемое улыбкой во время состязаний, полюбилось многим поклонникам спорта по всему миру. 19 мая 2024 года, Токио, Национальный стадион (© Reuters)

Не слишком высокие результаты на тренировках и разминках метательница объясняет тем, что она «слишком о многом думает при броске».

«Если считать, что есть примерно с десяток вещей, на которые следует обращать внимание при броске, то на тренировках думаешь о каждой из них, а на состязаниях ограничиваешься мыслями о двух-трех. Соответственно, бросок выходит более уверенным и сильным».

Сложности, которые замечаются при первом броске, исправляются во втором, огрехи второго броска подправляются в третьем. Весь процесс ориентирован на завершающий, шестой бросок большого дня.

Когда Китагути установила новый рекорд среди учащихся полных средних школ, это произошло на шестом броске. Более того, в мае 2019 года, когда она установила национальный рекорд, это был пятый бросок. В общем, опыт прошлого, когда результаты удавалось улучшить в дополнительных финальных бросках, обернулся уверенностью последних лет в том, что даже если в начале броски не задались, она обязательно сможет выполнить бросок должным образом в дополнительной финальной серии.

Уверенность, обретенная в Чехии – законодательнице в метании копья

За кулисами успеха важную роль сыграл наставник копьеметательницы – тренер Давид Секерак, который также является тренером молодежной сборной Чехии.

С 2019 года Китагути в одиночку переехала в Чехию – сильнейшую страну в метании копья, чтобы настойчиво учиться. Значительный взлет в прошлом сезоне – заслуга и Секерака.

Если раньше при разбеге Китагути, даже набрав хорошую скорость, часто замедлялась в последний момент, то в прошлом сезоне ей, похоже, удалось наладить ритмичный и быстрый разбег. При этом физическую силу удалось развить за счет работы с тяжелоатлетическими снарядами.

По признанию самой Китагути, в прошлом она не понимала, насколько взаимосвязаны метание копья и работа с гирями. Но разъяснения Секерака возымели действие, и она смогла, не утратив гибкости, обрести новое оружие – физическую силу, что позволило успешно увеличить дальность бросков.

В начале учебы Китагути приходилось изъясняться на ломаном английском или чешском, но теперь она овладела чешским настолько бегло, что может упорно отстаивать свою точку зрения. «Я наконец прихожу к таким отношениям спортсмена с тренером, какими они и должны быть», –со смехом поясняет метательница.

Зимой перед началом нынешнего сезона спортсменка планомерно занималась повышением скорости разбега. Более того, в поисках новых возможностей развить собственные силы на пути к парижской Олимпиаде Китагути попробовала еще один новый подход – воспользовалась услугами специалиста по правильному питанию.

На тренировках она стала состязаться с партнером в забегах на спринтерские дистанции, и уже почувствовала отдачу: «Теперь я могу состязаться гораздо лучше». Чем быстрее разбег, тем сложнее увязывать его со всеми остальными техническими элементами, но Китагути уверенно идет путем проб и ошибок с тем, чтобы к летнему разгару сезона быть на пике своих возможностей. При этом она говорит: «Соревнования сами по себе – лучшая тренировка».



Китагути выиграла Золотой Гран-При текущего сезона, переломив положение последним, шестым броском. Увидим ли мы такую же улыбку и в Париже? 19 мая 2024 года, Токио, Национальный стадион (© Jiji Press)

Обратить стресс в силу

В нынешнем сезоне с самого старта Китагути демонстрирует еще более энергичный настрой, чем в прошлом. В соревнованиях «Бриллиантовой лиги» с чемпионата в Китае к настоящему моменту она выиграла пять состязаний из шести. И хотя в июне на соревнованиях Континентального тура легкой атлетики в Финляндии она заняла второе место, ее бросок на 64 метра 28 сантиметров показал настрой на лучший результат сезона.

В июне на Чемпионате Японии Китагути, завоевав золото впервые за два года, вместе с тем так и не смогла улучшить результат своего второго броска – 62 метра 87 сантиметров. «Лично для меня турнир прошел впустую. Честно сказать, это ненормально. У меня появилось ощущение кризиса», – судя по ее комментариям, этот результат вызывает у нее одно лишь сожаление.

На прошлогоднем Чемпионате Японии, когда у Китагути была возможность завоевать национальную корону третий раз подряд, она тоже со слезами говорила: «Я слишком загляделась в будущее, и потому не смогла показать себя наилучшим образом». И все-таки в конечном счете эта горечь послужила мотивацией для того, чтобы обновить национальный рекорд и впервые завоевать титул чемпионки мира.

Если в Париже Китагути удастся завоевать золото Олимпиады, то это станет первой олимпийской победой японки в данной дисциплине.

«Конечно, мне хочется завоевать медаль, тем лучше – если золотую, это ясно и мне самой, и всем остальным. Задача непростая, но я хочу как следует к ней подготовиться, а там поглядим».

Завоевав золото на Чемпионата мира, Китагути превратилась из претендентки в чемпионку, защищающую свою позицию от других претенденток, и в текущем сезоне она, безусловно, чувствует, что теперь оказалась под гораздо более сильным давлением. На Чемпионате Японии она уже признавалась, что этот сезон оказался для нее самым тяжелым, сетуя, что никак не найдет в себе необходимый темп, и условия для своего лучшего броска создать пока не удалось.

Но это не повод для того, чтобы остановиться и не двигаться дальше. Китагути рассчитывает обратить в позитивную энергию ощущение кризиса и давление, под которым она оказалась, чтобы совершить решающий большой бросок в Париже.

Фотография к заголовку: Китагуnи Харука на соревнованиях Бриллиантовой лиги 2024 года 20 июля 2024 года на стадионе в Лондоне (© Action Images via Reuters Connect.)