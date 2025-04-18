Японская поддержка реформы образования в Египте

Послевоенный экономический подъём Японии привлёк внимание мировой общественности к её образовательным методам. Сегодня действует программа, в рамках которой египетские педагоги приезжают в префектуру Фукуи, чтобы вернуться в свою страну с новаторскими идеями и методами, которые они смогут применить в школах у себя на родине.

Внедрение токкацу в египетских школах

Токубэцу кацудо, или токкацу – это специальные мероприятия, которые выходят за рамки учебной программы и могут включать проведение классных собраний, назначение учеников старостами класса, уборку класса, спортивные дни и экскурсии. Эта особенность японской школьной жизни часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, так как учебные программы начальной и средней школы призваны развивать инициативу и дух сотрудничества.

Всё больше стран включают токкацу в свои школьные программы. Одним из особо ярых последователей является Египет, который вступил в Египетско-японское образовательное партнёрство (EJEP) по случаю визита президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Японию в 2016 году.

В классах государственных начальных школ Египта часто обучается в среднем 55 учеников. Преподавание обычно ведётся в лекционной манере, и у учеников мало возможностей для самовыражения. В 2010-х годах в стране начался рост общественных волнений и безработицы, что привело к острой необходимости в образовании, направленном на формирование человеческих ресурсов с навыками решения проблем. Президент ас-Сиси, который пришёл к власти в 2014 году, решил перестроить систему образования в стране и взял в качестве примера японское образование, которое, по его мнению, стало залогом успеха Японии в послевоенное время благодаря трудолюбивым и законопослушным гражданам.



Класс государственной школы в Гизе, Египет, 2013 год (© Reuters)



Президент ас-Сиси и премьер-министр Абэ Синдзо объявляют о совместном партнёрстве в области образования 29 февраля 2016 года в Токио (© Reuters)

С сентября 2018 года в более чем 18 000 египетских государственных школах был введён ряд функций токкацу: классные собрания, классный руководитель дня и руководство по прививанию хороших персональных привычек. В это же время были открыты новые государственные египетско-японские школы (EJS). Вместо традиционных классов, в которых ученики сидели на скамейках и делили длинные парты, в классах стало не более 36 учеников, которым были предоставлены индивидуальные парты и стулья. Этот новый стиль обучения вызвал большой интерес у общественности: количество желающих значительно превышало количество предлагаемых школьных мест. В первый год работы программы было открыто 35 таких начальных школ, сегодня их число возросло до 51.

Программа краткосрочного обучения для египетских учителей

Для поддержки учителей в рамках программы EJEP Объединённая профессиональная аспирантура Университета Фукуи в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества проводит тренинги по ознакомлению египетских учителей с японским образованием. Фукуи входит в число префектур с самыми высокими показателями успеваемости и физической подготовки учащихся и предлагает посещение классов и обучение педагогов из Японии и других стран.

С 2019 года группы из 40 учителей из Египта прошли четырёхнедельный курс обучения в Университете Фукуи; ожидается, что к 2026 году общее число участников программы достигнет отметки в 820 человек.



Янагисава Сёити и Ясмин Мостафа, профессор и доцент Университета Фукуи соответственно, проводят тренинг (© Nippon.com)

В феврале 2024 года в Японию прибыла десятая по счёту группа, в которую вошли директора и заместители директоров школ EJS. Группа посетила детские сады, а также начальные и средние школы, в основном в городе Фукуи, и приняла участие в тренингах. В день моего репортажа учителя наблюдали за уроком в младшей средней школе при Школе образования Университета Фукуи. Ученики разделились на группы, чтобы определиться с проблемой по своему выбору и найти пути её решения.



Групповая работа студентов была посвящена теме «Что мы хотим, чтобы знали наши младшие школьники», которой они занимались в течение всего учебного года (© Nippon.com)

Групповая работа – новый обязательный предмет, добавленный в программу старшей школы в 2022 году. Сами учителя не имеют опыта преподавания этого предмета, поэтому выбор правильного метода обучения - это процесс проб и ошибок.

Хотя сами преподаватели EJS не обучались в японской системе образования, они также стремятся преподавать в японском стиле. По этой причине, по словам профессора Янагисавы, они используют подход групповой работы для формирования своей учебной программы, проводя обсуждения, чтобы поделиться своими повседневными мыслями о программе обучения и проблемами, с которыми они столкнулись.

Янагисава отмечает: «В японском стиле обучения, как правило, делается акцент на токкацу, но если египетские учителя будут просто наблюдать за уроками в классе, им может показаться, что это бессмысленно, ведь японские дети не такие, как их египетские сверстники. Суть этой учебной программы заключается в том, чтобы познакомить учителей с процессом развития детской инициативы».



Во время групповой дискуссии преподаватели EJS аплодируют каждому, кто делится своими наблюдениями (© Nippon.com)

Отчёты предыдущих групп ценны тем, что помогают участникам программы понять, как использовать преимущества обучения, полученного во время экскурсий по японским школам. С этой целью программа связывает нынешних участников с предыдущими в онлайн-режиме, чтобы узнать, как их коллеги применяют полученные знания в Египте.

«Нынешняя группа узнаёт, чему научились предыдущие группы, и как эти учителя стараются внедрить полученные знания в своих школах, чтобы извлечь пользу из своего обучения здесь. А в конце программы нынешнюю группу тоже попросят написать отчёты. Этот накопительный процесс помогает повысить уровень восприимчивости каждой последующей группы».



Директор начальной школы EJS Порт Саида говорит, что, наблюдая за уборкой класса и другими занятиями, он понял, что они помогают стимулировать развитие личности детей (© Nippon.com)



Учителя из Египта наблюдают за большой учебной сессией для японских коллег (© Nippon.com)

Модель успеха?

Профессор Янагисава и его коллеги из Университета Фукуи посетили Египет в мае и наблюдали за деятельностью EJS, чтобы проследить за работой учителей, которые ранее прошли обучение в Фукуи. Доцент Ясмин Мостафа, которая в Египте наблюдала за уроками в классе и участвовала в работе местных групп по обучению учителей, считает, что программа даёт хорошие результаты.

«Раньше в Египте, как мне казалось, существовала пропасть между администрацией школы, представленной директором и заместителем директора, с одной стороны, и педагогами – с другой. Но сейчас существует взаимное доверие, и все работают вместе, чтобы создать лучшие школы. Изменения в работе учителей также благотворно влияют на детей, поскольку теперь уроки побуждают их к активному участию».

В целом детям в EJS нравится участвовать в школьных мероприятиях и готовиться к ним, причем настолько, что они говорят, что не хотят уходить домой, и мечтают приходить в школу даже на каникулы.



Посещение класса EJS с целью отслеживания успехов группы преподавателей, недавно побывавших в Фукуи (предоставлено Объединённой профессиональной аспирантурой университета Фукуи)

На уровне младшей школы EJS включают в себя не только токкацу, но и групповую работу над учебными проектами, в ходе которой ученики проводят самостоятельные исследования и приходят к собственным выводам. Профессор Янагисава отмечает, что растущее число учеников EJS потребует от учителей более высоких управленческих навыков, но надеется, что новая школьная культура, которая сейчас формируется, поможет в решении этого и других вопросов.

Между тем в Японии занятия, выходящие за рамки учебной программы, ложатся тяжёлым бременем на учителей, и, реагируя на критику, школы начинают сокращать число таких занятий.

«В некотором смысле токкацу в Японии стали настолько само собой разумеющимися, что потеряли суть. Некоторые также утверждают, что токкацу не нужны, потому что в американских или европейских школах нет подобных мероприятий. Но захотят ли дети ходить в школу, где они просто сидят, слушают лекции и соревнуются друг с другом, чтобы получить лучшие баллы за тесты? Обучение, которое мы проводим, показало, что японская модель образования, ориентированная на ребёнка, может служить образцом для подражания во всём мире. Реформы образования, которые проводит Египет, могут способствовать аналогичным изменениям во всём арабском мире и Африке».

В том, что Египет энергично взялся за реформу образования, есть уроки и для Японии. Остается надеяться, что страны будут работать вместе, чтобы взрастить культуру образования, которой они смогут гордиться.



Когда EJS только появились, родителям не нравилось, что их дети должны убирать в классе. Сегодня элементы учебной программы в японском стиле принимаются лучше (предоставлено Объединённой профессиональной аспирантурой университета Фукуи)

Фотография к заголовку: Начальная школа в Египте, где внедрена практика токкацу, например, уборка классной комнаты (предоставлено Объединённой профессиональной аспирантурой университета Фукуи)