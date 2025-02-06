Праздник фейерверков в районе Катакай: праздник с глубокими местными корнями

На протяжении веков ночное небо Японии то и дело расцветало волшебными вспышками красочных фейерверков. Ежегодно в сентябре скромный район Катакай в городе Одзия, префектура Ниигата, принимает местный праздник фейерверков. Рассмотрим эту интересную традицию, ставшую неотъемлемой частью местной культуры.

Громкие взрывы в тихом городке префектуры Ниигата

Префектура Ниигата, расположенная на побережье Японского моря, известна как «снежная страна», главный центр рисоводства, а также, как следствие, производства сакэ. Летом здесь проводятся одни из самых ярких фестивалей фейерверков в стране. Самый крупный из них проходит в городе Нагаока, расположенном к югу от столицы префектуры, и ежегодно привлекает более 300 тысяч зрителей. Во время этого грандиозного торжества пиротехники запускается около 20 тысяч фейерверков, среди которых выделяются гигантские «звёздные туннели», представляющие собой серии фейерверков, взрывающихся один за другим в стремительной последовательности, и огромные шары сё сан-дзаку-дама диаметром 90 сантиметров. Каждый год билеты на это шоу раскупаются с молниеносной скоростью.

Недалеко от Нагаоки в северной части города Одзия находится район Катакай. В этом небольшом сообществе проживает всего около 3800 человек, объединённых в 1400 домохозяйств. Однако ежегодно именно здесь проходит фестиваль фейерверков, который по своей популярности ничем не уступает более масштабным городским мероприятиям. «Катакай Мацури», проходящий в сентябре, является одним из трёх крупнейших фестивалей фейерверков в Ниигате (которую до сих пор иногда называют по старинке Этиго). Эти три фестиваля прекрасно отражают географическое разнообразие региона: Касивадзаки у моря, Нагаока на реке и Катакай в горах.

Последний фестиваль в Катакае прошёл 13 и 14 сентября 2024 года. За два дня улицы тихого провинциального городка заполонили более чем 170 тысяч гостей. Хотя общее количество запущенных фейерверков — около 15 тысяч — не сравнимо с масштабами Нагаоки, уникальная горная атмосфера Катакая с грохотом взрывов, эхо которых отражается от окружающих холмов, придаёт празднику неповторимое очарование. Кроме того, фестиваль известен благодаря запуску гигантского фейерверка диаметром 120 сантиметров и весом 420 килограммов, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фейерверк в мире. Эти пиротехнические монстры поражают воображение каждого, кто становится их свидетелем, и превращают фестиваль в главное событие года как для местных жителей, так и для гостей со всей Японии.

Катакайский праздник разительно отличается от большинства крупных шоу фейерверков, которые устраиваются исключительно ради развлечения и привлечения туристов. Этот праздник глубоко укоренён в повседневной жизни местных жителей. Каждый год индивидуально или группами они жертвуют средства, чтобы спонсировать фейерверки в качестве подношения местному храму и его божества ками. Праздник в Катакае – редкий пример сохранившейся традиции хёно энка (фейерверков, посвященных богам), истоки которой восходят к эпохе Эдо, когда подобные зрелища устраивались для умиротворения и развлечения ками.



Фейерверк диаметром 1,2 метра, запущенный 14 сентября, стал самым мощным на празднике в том году (фото предоставлено муниципалитетом Одзия)

Празднование рождений и пожелание долголетия

Местные жители спонсируют фейерверки по различным поводам: чтобы отметить рождение ребенка, свадьбу или юбилей, помолиться о здоровье или процветании семейного бизнеса, а также в память об ушедших близких. Идеи и чувства, которые люди вкладывают в этот фестиваль, напоминают традицию хацу-модэ, когда японцы посещают храм в первые дни нового года.

Все эти молитвы, пожелания и послания включаются в специальное издание под названием бандзукэ. Эта печатная программа напоминает традиционные списки сумо, также называемые бандзукэ, где перечислены имена и ранги борцов, а также порядок их выступлений. На фестивале в Катакае бандзукэ содержит подробную информацию о каждом фейерверке: время запуска, имя спонсора и цель или намерение, стоящее за ним.



Программа-бандзукэ для гостей праздника с полной информацией о фейерверках (© Синохара Тадаси)



Бандзукэ в формате газеты, которую можно забрать на память (© Синохара Тадаси)

Взрывные поздравления нашей первой дочери, Эне.

Спасибо, что пришла в этот мир так легко!

26-летний Нагахара Кай, родившийся и выросший в Катакай, спонсировал в этом году два крупных фейерверка диаметром 30 см (сакудама), чтобы отметить рождение своего первого ребенка – девочки. Родители Кая тоже спонсировали фейерверки, когда он появился на свет, и он всегда знал, что продолжит эту традицию, когда сам станет отцом.

«Спонсировать фейерверк недешево, — признаётся он, — но оно того стоит. Я в полном восторге!»

Тем временем другие жители отмечают важное событие на другом конце жизненного пути:

Счастливого девяносто девятого дня рождения, Итикава Эмико!

С днём рождения, бабушка!

Надеемся, тебе понравится этот подарок в виде твоих любимых фейерверков от всей нашей семьи!

79-летний Итикава Хидэо и трое его родных братьев объединили усилия, чтобы запустить фейерверк «звёздный туннель» в честь своей матери, которая в этом году отметила 99-летие в компании десяти внуков. Сейчас Эмико живёт в пансионате для пожилых людей, но в молодости она каждый год занимала места в первых рядах, чтобы полюбоваться фейерверками.

«Изначально мы планировали что-то небольшое, – рассказывает Хидэо, – но потом подумали, что такого момента может больше не представиться. Тогда мы решили привлечь к нашему замыслу внуков. Вместе мы смогли спонсировать один из самых больших фейерверков «звездный туннель» и отпраздновать мамин юбилей по-настоящему громко!



Итикава Хидэо показывает фотографию своей матери Эмико в кругу семьи (© Синохара Тадаси)

Стоимость спонсирования одного фейерверка сакудама составляет около 72 тысяч иен. Для получения особого статуса, позволяющего выбрать время запуска, необходимо потратить не менее 143 тысяч йен, что эквивалентно стоимости двух фейерверков сакудама. За сложные серии фейерверков типа «звездная цепь» придется заплатить более 200 тысяч иен. В этом году средства для запуска фейерверков пожертвовали около 300 человек, компаний и организаций, включая спонсоров из других регионов.

Ассоциации выпускников и связи на всю жизнь

Читая наполненные благодарностью и надеждами на будущее послания, опубликованные в бандзукэ, понимаешь, что в мире практически нет других фестивалей, столь тесно связанных с жизнью местного сообщества. Это, несомненно, самый счастливый фестиваль фейерверков в мире.

Перед запуском каждого фейерверка объявляют имя спонсора и его послание. Практически сразу момент гордости сменяется оглушительным ревом. Звук раскатывается по холмам, а в ночном небе ослепительными разноцветными узорами расцветают фейерверки, прежде чем рассыпаться и исчезнуть. Для спонсоров это настоящий вихрь сильнейших эмоций, наполняющий все органы чувств. Эти мгновения уникальны для праздника Катакай и остаются в памяти на всю жизнь.



Паломники в святилище Асахара в период фестиваля (© Синохара Тадаси)



Места для зрителей расположены на открытом поле недалеко от пусковой площадки (© Синохара Тадаси)

В Катакае существует сильное чувство солидарности среди детей одного года обучения. После окончания средней школы формируются ассоциации выпускников по годам (докюкай). Несколько лет спустя, по окончании старшей школы, молодёжь начинает вносить деньги в «фонд фейерверков» своей ассоциации, который пополняется ежегодными взносами её членов. Первый запуск фейерверков от имени каждого докюкая происходит, когда участникам исполняется 20 лет, символизируя их переход во взрослую жизнь. Последующие запуски отмечают важные вехи, такие как якудоси – годы, традиционно связанные с повышенным риском болезней или неудач (33 года для женщин и 42 года для мужчин), а также юбилеи, такие как 50 и 60 лет.

В этом году ассоциация Окакай («Ассоциация цветущей сакуры»), состоящая из молодых людей, которым исполнилось 20 лет, собрала более 5 миллионов иен членских взносов, а также пожертвований от родственников и друзей. Чтобы отметить своё совершеннолетие, они запустили потрясающий фейерверк «звёздный туннель», ставший одним из главных моментов фестиваля.



Фейерверк «звёздный туннель» озаряет небо в честь молодых людей, ставших взрослыми (Фото предоставлено муниципалитетом Одзия)

Кроме того, в честь нового поколения взрослых был запущен специальный снаряд диаметром 120 сантиметров, спонсированный «всеми жителями Катакая». Это также ежегодная традиция. В этом году шоу поразило зрителей невероятными узорами, когда гигантский фейерверк разорвался на высоте 800 метров, а его взрыв распространился на впечатляющие 800 метров по ночному небу.

Ещё одной любимой традицией в Катакае является специальный фейерверк, организуемый ассоциациями тех, кто празднует 60-летний юбилей, символизирующий завершение полного цикла восточного календаря. В этом году ассоциация Сазанами-кай («Ассоциация волн») отметила юбилей своих членов запуском гигантского «звёздного туннеля» стоимостью более 10 миллионов йен. Это был самый крупный фейерверк в истории праздника, взрывы и раскаты которого продолжались более пяти минут.

Для жителей Катакая праздник – это не просто зрелище, а событие, в котором участвуют все. Существуют даже истории о том, как страстные любители праздника бросали работу в других городах, чтобы вернуться и помочь в подготовке к празднику. Каждый стремится внести свой вклад. А как только один праздник заканчивается, начинается планирование следующего.

«Никогда не берите невесту из Катакай»

Щедрые траты на мимолетные мгновения удовольствия и самовыражение через элегантную непринужденность, напоминающую итальянскую «спреццатуру», тесно связаны с эстетикой ики периода Эдо. Понятие ики часто переводят как «спокойная элегантность» или «непринужденный шик». Катакай – пожалуй, одно из немногих мест в Японии, где эта культура сохранилась до наших дней. Любовь города к своему фестивалю и готовность жителей потратить все, что потребуется, чтобы создать самый трепетный фейерверк, хорошо известны во всем регионе. На протяжении веков соседние города смотрели на экстравагантную приверженность Катакая к фейерверкам со смесью удивления и неодобрения. Старая пословица даже предупреждала: «Никогда не бери невесту из Катакая, и не позволяй своей дочери выходить замуж в семью оттуда».

Чем же объясняется вера в то, что фейерверки могут умиротворять духов умерших и отгонять болезни? По имеющимся данным, эта ассоциация восходит к 1733 году, к середине эпохи Эдо, когда на реке Сумида, жизненно важной артерии Эдо (ныне Токио), проводился праздник Суйдзин. После сильного голода и эпидемии тогдашний сёгун Токугава Ёсимунэ устроил великолепный фейерверк, чтобы успокоить духов умерших. Считается, что именно это событие породило традицию устраивать фейерверки в рамках религиозных и церемониальных обрядов в течение года.

В самом Катакае в местном альманахе, который вел деревенский чиновник (сёя), отмечается, что в 1802 году «было запущено множество фейерверков без единой осечки». Не позднее этого времени фейерверки, похоже, стали неотъемлемой частью городской культуры.

Сохранился список бандзукэ 1867 года. В нем, как и в современных бандзукэ, указаны тип и размер каждого фейерверка, а также имя спонсора.

Истоки индустрии фейерверков в Катакае связаны с его историческим статусом города, который находился под непосредственным управлением бакуфу, или сёгуната. В городе проживал целый ряд квалифицированных мастеров и ремесленников, включая кузнецов, красильщиков и плотников, а также специалистов по огнестрельному оружию и пороху. Эти ремесленники начали производить пиротехнику, со временем оттачивая свое мастерство и соревнуясь в создании самых впечатляющих и красивых зрелищ.

Сегодня эти славные традиции поддерживаются такими компаниями, как Katakai Fireworks, Co., продолжающими производить великолепную пиротехнику, озаряющую небо над Катакаем в конце каждого лета.



Рабочий Katakai Fireworks делает «звезды», которые сверкают после взрыва крупного фейерверка (© Синохара Тадаси)



На внешнюю сторону каждого фейерверка наносится несколько слоев бумаги, чтобы сделать обеспечить их прочность при запуске (© Синохара Тадаси)



Гигантские трубы, используемые для запуска 90- и 120-сантиметровых фейерверков (© Синохара Тадаси)

Обряд посвящения

Традиционные церемонии составляют еще одну важнейшую часть фестиваля в Катакае. Две из наиболее значимых — это процессии тама-окури и цуцу-хики.

В ходе церемонии тама-окури фейерверки официально преподносятся храму Асахара. (Тама означает «драгоценность» или «шар», — это слово используется для описания круглых, луковицеобразных фейерверков в их первоначальном, неразорвавшемся виде.) Эта традиция восходит к началу эпохи Мэйдзи (1868–1912), когда молодые люди обходили каждый дом, собирая в коробки фейерверки, чтобы затем преподнести их храму. Хотя сами фейерверки в храм больше не приносят, молодёжь из шести районов города по-прежнему тянет праздничные платформы по улицам, сходясь у храма. Но участвует далеко не только молодежь! В процессии можно увидеть людей всех возрастов – зрелище, наполняющее улицы города неподдельной энергией и энтузиазмом в преддверии открытия праздника.

Атмосферу ещё больше оживляют песни кияри-ута, которые исполняют участники процессии под праздничную музыку, исполняемую на флейтах и барабанах тайко.

Ещё одной важной церемонией является цуцу-хики, во время которой по городу проносят трубы (цуцу), предназначенные для запуска гигантских фейерверков. Этот ритуал служит молитвой за успешный и безопасный запуск фейерверков во время праздника.



Участники процессии играют праздничную музыку, проходя по городу (© Синохара Тадаси)



Молодёжь принимает участие в церемонии цуцу-хики (Фото предоставлено муниципалитетом Одзия)



Вид на фейерверки из святилища Асахара (© Синохара Тадаси)

Важной частью церемонии тама-окури является обряд сэйдзин тама-окури, в ходе которого молодёжь, достигшая совершеннолетия в этом году, проходит через шесть районов города. Этот обряд посвящения означает, что они признаются полноправными взрослыми членами сообщества. На границе каждого района путь им преграждает глава района. Без его разрешения они не могут войти на территорию района. Главы районов — это сэмпаи, старшие наставники, которые сами проходили такие же испытания и совершали такие же обряды в свои годы.

Критерии получения разрешения просты: достаточно ли молодые люди стараются оживить фестиваль? Сэттай-яку (распорядитель праздника) из докюкая передает главе района сакэ. Разрешение считается выданным, когда глава района принимает напиток, но этот процесс может занять немало времени.

— Пожалуйста! Пропустите нас!

— Постарайтесь как следует! Шумите громче! Больше энергии!

Такие диалоги могут продолжаться почти час. И даже после получения разрешения в одном районе молодёжь должна пройти через такое же испытание с главой следующего района. Обычно они достигают храма Асахара около восьми часов вечера.



Молодёжь, достигшая 20-летнего возраста, участвует в сэйдзин тама-окури (Фото предоставлено муниципалитетом Одзия)

После прохождения сэйдзин тама-окури многие молодые люди вступают в вака-рэнго (ассоциацию молодёжи), которая играет центральную роль в организации фестиваля в Катакае. Нагахара Кай, который в этом году спонсировал фейерверк в честь рождения своей первой дочери, был лидером вака-рэнго до прошлого года.

«На тебе лежит ответственность за то, чтобы весь фестиваль прошёл гладко, – объясняет он. – Это постоянный стресс: нельзя ни расслабиться, ни насладиться фейерверками. Прошлый год был особенно трудным. Моя жена должна была родить со дня на день, а я был настолько занят, что перестал понимать, кто я и где я. Наша дочь родилась через два дня после фестиваля. В этом году я смог впервые за долгое время расслабиться и насладиться фейерверками как следует.»

Образ «старой Японии», сохранившийся до наших дней

Ученики начальной и средней школы Катакая принимают участие в процессиях тама-окури в районах, где они живут и учатся. После летних праздников Обон по всему городу можно увидеть детей, проводящих свободное время за репетициями праздничной музыки. Такие переживания с самого детства означают, что для многих людей в сообществе праздник и подготовка к нему становятся неотъемлемой частью их повседневной жизни.



Дети также вносят свой вклад в церемонию тама-окури (© Синохара Тадаси)

В течение двух дней фестиваля вдоль улиц выстраиваются более 200 прилавков и киосков, превращая обычно тихий городок в кипящий поток энергии и жизни. «Когда приближается время фестиваля, все начинают волноваться. Просто невозможно усидеть на месте, воздух буквально насыщен ожиданием. Это время, которого все ждут больше всего», — с улыбкой рассказывает 74-летний Ёсивара Масаюки.



Праздничные киоски выстраиваются вдоль оживленных улиц (© Синохара Тадаси)

Во многих частях страны ощущение единства местного сообщества исчезает из-за растущей урбанизации, стареющего населения и снижения рождаемости. Традиции фестиваля фейерверков в Катакае сохраняются так долго, потому что он и его обряды глубоко укоренены в жизни местных жителей. В то время как в других регионах уникальные традиции и обряды исчезают, в Катакае даже такая диковинная традиция, как сэйдзин тама-окури, бережно передаётся из поколения в поколение, оставаясь неизменной и не поддаваясь размягчающему влиянию современного мира.

Конечно, даже в Катакае количество молодых людей уменьшается. В послевоенный период бэби-бума в местных средних школах было почти 200 учеников в каждом выпуске, в то время как сейчас это число уменьшилось до 26. По мере уменьшения численности каждого поколения возрастает фестивальная спонсорская нагрузка на каждого человека. Меньшее количество людей также влияет на способность сообщества сохранять тама-окури и другие традиции. Кроме того, некоторые выбирают не присоединяться к докюкай своего года. В эпоху растущего индивидуализма неудивительно, что некоторых людей отпугивает «деревенская» природа традиционных культурных обрядов.

Невозможно предсказать, что ждёт Катакай в будущем и как будет развиваться сообщество. Но если вы хотите узнать, что такое подлинный японский характер, увидеть настоящую традиционную культуру старой Японии, этот маленький городок, затерявшийся в холмах Ниигаты, является одним из немногих мест в стране, где всё это ещё можно найти в целости.

Фотография к заголовку предоставлена муниципалитетом Одзия