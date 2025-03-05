Такахаси Румико: подвижность гендерных границ в творчестве мастера манги

Прошло почти четыре десятилетия с тех пор, как манга Такахаси Румико «Ранма 1/2» появилась на прилавках японских книжных магазинов. Теперь новый аниме сериал представляет уникальное авторское видение гендера новой аудитории и старым поклонникам, так долго ждавшим этого момента.

Между мальчиком и девочкой: новый взгляд на героя манги

«Я мальчик!»

5 октября 2024 года восторженные поклонники снова услышали, как актриса Хаясибара Мэгуми произносит эту фразу, – теперь в совершенно новой аниме-адаптации романтической комедии о боевых искусствах Такахаcи Румико «Ранма 1/2».



Постер нового аниме «Ранма 1/2». Сериал доступен на Nippon Television Network, Netflix, Hulu и других сервисах (© Такахаси Румико, продюсерский комитет Сёгакукан/Ранма 1/2)

Главный герой «Ранма 1/2» – Саотомэ Ранма, 16-летний мальчик, которого отец готовит к роли главы школы боевых искусств. Но у Ранмы есть секрет: из-за проклятия, полученного во время экспедиции в Китай, теперь он волшебным образом превращается в девочку, когда его обливают холодной водой, а горячая вода трансформирует его обратно в мальчика. С тех пор Ранма то и дело превращается то в юношу, то в девушку, сражается с необычными соперниками, ссорится и постепенно сближается с Тэндо Аканэ, девушкой, предназначенной ему в жёны.

Манга «Ранма 1/2» начала публиковаться в 1987 году. Без сомнения, поклонники предыдущей работы Такахаси «Несносные пришельцы» (Урусэй яцура) (1978-1987) усмехнулись, узнав в возгласе Ранмы «Я мальчик!» зеркальное отражение знаменитой фразы Фудзинами Рюносукэ из «Несносных пришельцев»: «Я девочка!».

Деконструкция идеала мужчины эпохи Сёва

С первых страниц манги «Несносные пришельцы» Рюносукэ захватывает внимание читателей: прелестное юное создание в красивой школьной форме для мальчиков, гакуран. Однако вскоре мы узнаем, что Рюносукэ на самом деле девушка. Её отец мечтал о сыне-наследнике и воспитывал её как мальчика. Поэтому Рюносукэ физически сильна и обозначает себя грубоватым мужским местоимением первого лица «орэ», но, тем не менее, идентифицирует себя как женщину. Она мечтает носить сэрафуку (женскую школьную форму-матроску) и бюстгальтеры и отчаянно борется за то, чтобы преодолеть вмешательство своего отца и жить как нормальная девушка.



Фудзинами Рюносукэ – красивая и мужественная девушка (Предоставлено X аккаунтом «Информация о Такахаси Румико» @rumicworld1010; © Такахаси Румико/Сёгакукан)

Читатели познакомились с Рюносукэ в 1982 году. В 1985 году Япония ратифицировала Конвенцию Организации Объединённых Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а в 1986 году страна впервые приняла закон о равных возможностях в сфере занятости. Когда Рюносукэ дебютировала, гендерное равенство ещё не было предметом публичных дебатов, и предполагалось, что каждый должен следовать социальным стереотипам мужских и женских ролей в обществе.

Сильный, элегантный, выносливый, хладнокровный и чистый сердцем: таким был идеал мужчины эпохи Сёва (1926-1989). Рюносукэ ставит его под сомнение тем, что соответствует ему, будучи девушкой. В 2019 году Такахаси написала, что в «Несносных пришельцах» она следовала правилу: «все привлекательные персонажи мужского пола – идиоты», но признавалась, что «иногда хотелось нарисовать по-настоящему крутого мужского персонажа... Вот тогда-то меня и осенило: возможно, люди приняли бы такого персонажа, если бы он на самом деле был женщиной» (из «Мангака-бон», том 14: Книга Такахаси Румико).

Согласно традиционному стереотипу, в «Несносных пришельцах» Рюносукэ постоянно окружена обожающими её девушками. Тем временем у неё есть жених, Сиоватари Нагиса, который поначалу кажется грациозной, красивой девушкой, но оказывается мужчиной. Милый, нежный, всегда готовый поддержать Нагиса воплощает идеал женщины эпохи Сёва и, подобно Рюносукэ, переворачивает устоявшиеся представления о гендерных ролях, просто будучи представителем другого пола.



Жених Рюносукэ, Сиоватари Нагиса, раскрывает свой пол, «Несносные пришельцы», т. 32 (© Такахаси Румико/Сёгакукан)

В творчестве Такахаси, известном под общим названием «Мир Румико», нарушение границ – постоянная тема. Даже Лам, главная героиня «Несносных пришельцев», предстаёт в отнюдь не героической роли захватчика. Появление Рюносукэ стало переломным моментом, после которого размытие гендерных границ – или текучесть различий между полами – стало постоянной темой для Такахаси.

Творчество за рамками гендерных различий

«Историю Ранма 1/2 можно назвать «бесполой», мужское там превращается в женское, а женское становится мужским. Мне было по-настоящему интересно исследовать эту тему», – объясняла Такахаси в 35-м томе «Мира Румико: Все звёзды».

Рюносукэ «вдохнула новую энергию» в «Несносных пришельцев», когда Такахаси искала свежие идеи для манги: «Неоднозначность пола делала персонаж интересным, рисовать её было захватывающе», – вспоминает художница. Этот опыт вдохновил Такахаси на новые эксперименты.

Результатом стало рождение «Ранмы 1/2», в которой отклонения от гендерных ожиданий стали ещё более решительными и непринуждёнными. Ранма сначала настаивает на том, что он мальчик, и отказывается вести себя как девочка, но постепенно становится готов одеваться как девочка, если это необходимо для победы в бою.



Саотомэ Ранма, герой нового аниме «Ранма 1/2» (© Такахаси Румико, Сёгакукан/Продюсерский комитет «Ранма 1/2»)

В какой-то момент Ранма надевает платье с оборками, чтобы пойти на свидание с парнем, говоря: «За шанс быть полностью мужчиной, постоянно... Ха, я даже стану самым красивым маленьким созданием, которое ты когда-либо видел!». В других случаях он одевается как кролик Playboy, или в одно нижнее бельё. Его грудь постоянно выпирает. Он крайне амбивалентен.



Саотомэ Ранма, герой нового аниме «Ранма 1/2» (© Такахаси Румико, Сёгакукан/Продюсерский комитет «Ранма 1/2»)

Чем упорнее Ранма стремится стать мужественным, тем более женственным он становится. С другой стороны, именно тогда, когда он свободно проявляет свою женственность, его дух становится наиболее мужественным. Это свободное перемещение между мужественностью и женственностью в конечном итоге создаёт ситуацию, в которой оба состояния перестают противоречить друг другу.

Первый гей-персонаж в мире Румико

В «Ранма 1/2» все персонажи, чей пол в той или иной степени неоднозначен, включая самого Ранму; Куондзи Укё, девушку, которая «отказалась от женственности» и одевается как мальчик; и ещё одного персонажа мужского пола, который тоскует по Укё и одевается как девочка, – гетеросексуальны. То же самое происходит и в «Несносных пришельцах». В 1984 году в работе «Повествование о годах страсти» (Катарицукусэ нэцуай дзидай) сама Такахаси сказала: «Взаимодействие мужского и женского – это основа. Несмотря ни на что, нельзя упускать из виду элементы мужского и женского начала».

Первым персонажем, нарушившим это негласное правило, стал Дзякоцу, один из антагонистов в манге «Инуяся» (1996-2008). Дзякоцу мужчина, но носит женское кимоно. В то время как Рюносукэ в «Несносных пришельцах» была воплощением идеального мужского персонажа в женском теле, Дзякоцу изначально задумывался как женщина, но стал мужчиной, когда Такахаси поняла, что не хочет сводить Инуясу в смертельном поединке с женщиной. «Это был мой первый мужской персонаж, которого привлекают мужчины», – признаётся Такахаси. Женственность Дзякоцу стала ключевой характеристикой при разработке и дизайне персонажа, поэтому несмотря на его гомосексуальность, романтическая динамика его истории повторяет традиционную дихотомию гетеросексуальных отношений.



Дзякоцу с первого взгляда влюбляется в главного героя, «Инуяся», т. 24 (© Такахаси Румико/Сёгакукан)

Представления о любви меняются вместе со временем

В сериале «Риннэ: Меж двух миров» (2009-2018) наконец появляется традиционно мужественный персонаж, которого влечёт к мужчинам. Это Мацуго, друг детства главной героини сериала, Рокудо Риннэ. Мацуго привлекателен, он работает над собой, заботится о своей внешности и развивает интеллект, и полностью предан Риннэ, совершенно не интересуясь чувствами, которые питает к нему красивая одноклассница Андзю.



Мацуго в белом смокинге держит за руку Риннэ. Она тоже одета в смокинг, отказываясь следовать канонам «женской роли» «Риннэ», т. 22 (© Такахаси Румико/Сёгакукан)

Мацуго настаивает на том, что его с Риннэ связывает дружба, но окружающие воспринимают его чувства как романтические. Когда герои попадают в мир, где люди могут мечтать о чем угодно, Мацуго несётся с Риннэ над морем цветов в одинаковых смокингах, восклицая: «Давай принесём клятву вечной дружбы в часовне!»

В результате получилась комическая история, в которой можно увидеть и классическую романтику отношений между мужчиной и женщиной – как в сёдзё манге, где спасителем героини оказывается давно потерянный друг детства, – и «броманс», нежную мужскую дружбу без сексуального подтекста.

Что изменится в новую эпоху?

На протяжении всего творчества Такахаси персонажи, нарушающие гендерные границы, преодолевают устоявшиеся стереотипы, чтобы стать теми, кем они хотят быть, и строить отношения, к которым стремятся. Они следуют своей природе, а не социальным нормам, которым с неукротимой энергией бросают вызов.

В то же время не следует упускать из виду, что ко всем им относятся как к комическим персонажам или ненормальным «извращенцам». «Несносные пришельцы», «Ранма 1/2» – каждая из этих работ отражает ценности своего времени, уже оставшиеся в прошлом.

Но и сейчас манга Такахаси Румико «Мао» печатается в еженедельном воскресном журнале «Сёнэн». Десятилетиями Такахаси остаётся на переднем крае сёнэн-манги, не переставая развиваться. Какими будут её новые герои, раздвигающие границы гендерных норм, над которыми, в соответствии с духом эпохи Рэйва, уже никто не будет смеяться? Мы можем только с нетерпением ждать того дня, когда она с присущей ей лёгкостью превзойдёт ожидания своих поклонников и снова перевернёт устоявшиеся взгляды на гендер.

Изображение к заголовку: Девушка Ранма. Рыжие волосы стали её визитной карточкой в аниме (© Такахаси Румико, продюсерский комитет Сёгакукан/Ранма 1/2)