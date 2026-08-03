Военное прошлое тропического острова: интерактивная карта японского присутствия на Тоноасе, Чуук

Военное прошлое тропического острова: интерактивная карта японского присутствия на Тоноасе, ЧуукОбщество История
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По следам довоенного японского присутствия
Учёный из Японии помогает заново осмыслить историю японского присутствия на отдалённом архипелаге в центральной части Тихого океана. Он наносит на карту исторические места, сохранившиеся спустя более века после того, как Чуук вошёл в сферу японского контроля и позднее стал важным форпостом империи.
Исии Хироси, специалист по морской археологии и археологии вооружённых конфликтов Новейшего времени, совместно с австралийским профессором антропологии из Университета Гуама опубликовал карту с основными историческими объектами острова Тоноас в штате Чуук (Федеративные Штаты Микронезии), а также запустил посвящённый им интерактивный сайт (на английском языке).
Проект привлекает внимание к локациям, которые часто остаются вне поля зрения туристов на острове площадью всего девять квадратных километров. Сам Чуук прежде всего известен своими подводными достопримечательностями.
Лагуна, расположенная примерно в 5250 километрах к юго-западу от Гавайев, во время Второй мировой войны служила главной базой Императорского флота Японии в центральной части Тихого океана, а в феврале 1944 года подверглась двухдневной атаке американской палубной авиации в ходе операции «Хейлстоун».
Во время налёта было потоплено более 50 японских судов, включая военные корабли, грузовые суда и даже подводную лодку. Дайверы начали активно приезжать к этим удивительно хорошо сохранившимся останкам после того, как в 1969 году Жак-Ив Кусто снял документальный фильм о легендарном «флоте призраков». Более полувека спустя именно эти затонувшие корабли по-прежнему привлекают на Чуук большинство туристов.
Карта истории
Нанося на карту исторические следы, сохранившиеся на суше, а не под водой, Исии надеется подробнее рассказать о японской общине, жившей на острове, который сейчас называется Тоноас. В конце XIX века, в период испанского владычества над островами, он назывался Дублоном, а после того, как в октябре 1914 года Япония отбила архипелаг у Германии, он получил название Нацусима («Летний остров»).
«Меня особенно привлекают этот регион и этот период, о которых в Японии знают не так много, хотя в довоенные годы Япония вкладывала в развитие этих островов значительные средства и ресурсы»., – говорит Исии, научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии Киотского университета.
Исии впервые приехал в Чуук в декабре 2019 года в составе морской археологической экспедиции. Тогда же он познакомился с Биллом Джеффри из Университета Гуама; с тех пор они вместе изучают исторические японские объекты – как на морском дне, так и на Тоноасе.
«Следы японского присутствия сохранились на Тоноасе лучше, чем в других частях штата Чуук, главным образом потому, что после капитуляции Японии административные функции были перенесены на остров Вено, – поясняет Исии в интервью Nippon.com. – И даже сегодня мы по-прежнему не знаем, сколько сохранившихся с японских времён реликтов находится на других островах лагуны».
Сегодня добраться до Тоноаса можно только на лодке: переправа из Вено занимает около 20 минут. Большая часть острова покрыта густыми джунглями и окаймлена мангровыми болотами; на его западной оконечности возвышаются два высоких холма – Тономван и Тонофефан.
До основных исторических памятников можно добраться по грунтовым дорогам, пересекающим остров. Дублон, раскинувшийся вокруг небольшой бухты на южной стороне острова, в довоенные годы был оживлённым посёлком, где жили около 800 японцев. Здесь были летний кинотеатр, редакция японоязычной газеты, кафе и многое из той инфраструктуры, которую можно было встретить в небольшом японском городке.
Во время американских атак район подвергся бомбардировке, и большинство зданий было разрушено. Сегодня от них почти ничего не осталось. Дальше к западу вдоль побережья находилась база гидросамолётов, также сильно пострадавшая от ударов с воздуха. От неё сохранились лишь остов здания электростанции и большой подземный бункер для хранения самолётов, расположенные чуть в глубине острова.
Больницы, школы и другие следы прошлого
Среди густых зарослей на холмах над Дублоном сохранился остов госпиталя, построенного в 1928 году. Это была единственная больница на Чууке, открытая для местных жителей. После начала войны японские оккупационные силы лечили здесь раненых и заболевших военнослужащих.
Основные здания построены из бетона и дошли до наших дней в удивительно хорошем состоянии. Больничные корпуса расположены в соответствии с чёткой планировкой, а в центре находится просторный, заросший травой двор. Столбики высотой по колено и ступени вдоль одной стороны показывают, где прежде стояли поднятые над землёй деревянные корпуса с палатами. Пол одной из комнат – возможно, использовавшейся как операционная – сохранил плиточное покрытие, а в саду до сих пор растут растения, завезённые из Японии.
В нескольких сотнях метров отсюда находится школа, построенная японцами для чуукских детей. Позднее в этом здании разместилась местная администрация Японского территориального правительства Южных морей. Неподалёку стоит каменный памятник предпринимателю и путешественнику Мори Кобэну, который прибыл на острова в 1891 году и создал здесь торговую империю. Его фамилия до сих пор часто встречается среди чуукцев.
Нынешняя начальная школа острова расположена на месте японского военного узла связи. У входа до сих пор стоят каменные столбы, а среди зарослей виднеются бетонные основания радиоантенн. На территории школы также находится укреплённое бомбоубежище. После воздушных налётов 1944 года японцы перенесли коммуникационное оборудование в более крупный туннель, вырытый в склоне соседнего холма.
Это место особенно важно для истории войны, так как именно отсюда в апреле 1943 года отправили сообщение с подробностями инспекционной поездки адмирала Ямамото Исороку по военным объектам южной части Тихого океана. Японцы не знали, что США уже взломали их военный шифр. В результате 18 апреля 16 истребителей P-38 Lightning перехватили самолёт Ямамото и шесть сопровождавших его истребителей Zero над Соломоновыми островами. Ямамото, которого считали одним из самых способных военачальников императорской Японии, погиб.
Гости острова также могут увидеть ступени и фундамент синтоистского святилища, 12,7-сантиметровую зенитную батарею на вершине холма Ненэнгуа и место, где располагался штаб 4-го флота Императорского флота Японии. 400-метровая дамба через узкий залив в годы японской оккупации называлась мостом Кутюа и до сих пор используется местными жителями.
В двухэтажном здании когда-то размещался банк Формозы, а по всему острову сохранились доты, портовые сооружения, бункеры и пещеры, расширенные японскими военными.
Архитектурное наследие трудных лет
Исии говорит, что годы японского правления вызывают у местных жителей «смешанные чувства».
«Безусловно, благодаря японскому присутствию на островах появились такие новшества, как передовая медицина и образование, но вместе с тем оно принесло и саму войну, – размышляет учёный – Отношение людей зависит от того, как эти события повлияли на них лично – негативно или положительно».
И хотя многие местные жители поначалу видели в японском правлении определённую пользу, в ходе Второй мировой войны ситуация становилась всё более тяжёлой. В отличие от многих других районов Тихого океана, союзники не стали высаживать морской десант на островах Чуук, а обошли их, продвигаясь от острова к острову в направлении Японских островов.
Однако это означало, что Япония не могла эвакуировать военный гарнизон и оставшихся гражданских. Она также не могла перебросить на острова новые подразделения и оборудование, а главное – продовольствие и медикаменты, необходимые и военным, и коренным жителям.
По оценкам историков, из 40 000 японцев, находившихся на островах, более 5000 умерли от голода и болезней. Такая же участь постигла около 1000 из 9000 проживавших там чуукцев.
Среди всех исторических объектов Тоноаса Исии больше всего ценит старое здание больницы.
«В нём до сих пор сохранились элементы архитектуры эпох Тайсё и раннего периода Сёва, которые сегодня крайне редко встречаются в Японии», – говорит он. – Несмотря на то, что здание находится далеко от Японии, посреди джунглей, в нём всё ещё заметна элегантность стиля Тайсё роман».
Фотография к заголовку: Остров Тоноас, вид с расположенного севернее острова Вено (© Джулиан Райолл)