Военное прошлое тропического острова: интерактивная карта японского присутствия на Тоноасе, Чуук

Японский исследователь создаёт интерактивную карту сохранившихся на Тоноасе построек колониальной эпохи. Проект помогает увидеть довоенную и военную историю острова в микронезийском штате Чуук, связанную с подводными реликтами Второй мировой войны.

По следам довоенного японского присутствия

Учёный из Японии помогает заново осмыслить историю японского присутствия на отдалённом архипелаге в центральной части Тихого океана. Он наносит на карту исторические места, сохранившиеся спустя более века после того, как Чуук вошёл в сферу японского контроля и позднее стал важным форпостом империи.

Исии Хироси, специалист по морской археологии и археологии вооружённых конфликтов Новейшего времени, совместно с австралийским профессором антропологии из Университета Гуама опубликовал карту с основными историческими объектами острова Тоноас в штате Чуук (Федеративные Штаты Микронезии), а также запустил посвящённый им интерактивный сайт (на английском языке).

Проект привлекает внимание к локациям, которые часто остаются вне поля зрения туристов на острове площадью всего девять квадратных километров. Сам Чуук прежде всего известен своими подводными достопримечательностями.

Лагуна, расположенная примерно в 5250 километрах к юго-западу от Гавайев, во время Второй мировой войны служила главной базой Императорского флота Японии в центральной части Тихого океана, а в феврале 1944 года подверглась двухдневной атаке американской палубной авиации в ходе операции «Хейлстоун».



Затонувший во время Второй мировой войны гидросамолёт Aichi E13A – одна из подводных достопримечательностей Чуука, столь популярных среди дайверов (© Джулиан Райолл)

Во время налёта было потоплено более 50 японских судов, включая военные корабли, грузовые суда и даже подводную лодку. Дайверы начали активно приезжать к этим удивительно хорошо сохранившимся останкам после того, как в 1969 году Жак-Ив Кусто снял документальный фильм о легендарном «флоте призраков». Более полувека спустя именно эти затонувшие корабли по-прежнему привлекают на Чуук большинство туристов.

Карта истории

Нанося на карту исторические следы, сохранившиеся на суше, а не под водой, Исии надеется подробнее рассказать о японской общине, жившей на острове, который сейчас называется Тоноас. В конце XIX века, в период испанского владычества над островами, он назывался Дублоном, а после того, как в октябре 1914 года Япония отбила архипелаг у Германии, он получил название Нацусима («Летний остров»).

«Меня особенно привлекают этот регион и этот период, о которых в Японии знают не так много, хотя в довоенные годы Япония вкладывала в развитие этих островов значительные средства и ресурсы»., – говорит Исии, научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии Киотского университета.

Исии впервые приехал в Чуук в декабре 2019 года в составе морской археологической экспедиции. Тогда же он познакомился с Биллом Джеффри из Университета Гуама; с тех пор они вместе изучают исторические японские объекты – как на морском дне, так и на Тоноасе.

«Следы японского присутствия сохранились на Тоноасе лучше, чем в других частях штата Чуук, главным образом потому, что после капитуляции Японии административные функции были перенесены на остров Вено, – поясняет Исии в интервью Nippon.com. – И даже сегодня мы по-прежнему не знаем, сколько сохранившихся с японских времён реликтов находится на других островах лагуны».

Сегодня добраться до Тоноаса можно только на лодке: переправа из Вено занимает около 20 минут. Большая часть острова покрыта густыми джунглями и окаймлена мангровыми болотами; на его западной оконечности возвышаются два высоких холма – Тономван и Тонофефан.

До основных исторических памятников можно добраться по грунтовым дорогам, пересекающим остров. Дублон, раскинувшийся вокруг небольшой бухты на южной стороне острова, в довоенные годы был оживлённым посёлком, где жили около 800 японцев. Здесь были летний кинотеатр, редакция японоязычной газеты, кафе и многое из той инфраструктуры, которую можно было встретить в небольшом японском городке.

Во время американских атак район подвергся бомбардировке, и большинство зданий было разрушено. Сегодня от них почти ничего не осталось. Дальше к западу вдоль побережья находилась база гидросамолётов, также сильно пострадавшая от ударов с воздуха. От неё сохранились лишь остов здания электростанции и большой подземный бункер для хранения самолётов, расположенные чуть в глубине острова.

Больницы, школы и другие следы прошлого



Внутренний двор больницы на Тоноасе (© Джулиан Райолл)

Среди густых зарослей на холмах над Дублоном сохранился остов госпиталя, построенного в 1928 году. Это была единственная больница на Чууке, открытая для местных жителей. После начала войны японские оккупационные силы лечили здесь раненых и заболевших военнослужащих.

Основные здания построены из бетона и дошли до наших дней в удивительно хорошем состоянии. Больничные корпуса расположены в соответствии с чёткой планировкой, а в центре находится просторный, заросший травой двор. Столбики высотой по колено и ступени вдоль одной стороны показывают, где прежде стояли поднятые над землёй деревянные корпуса с палатами. Пол одной из комнат – возможно, использовавшейся как операционная – сохранил плиточное покрытие, а в саду до сих пор растут растения, завезённые из Японии.

В нескольких сотнях метров отсюда находится школа, построенная японцами для чуукских детей. Позднее в этом здании разместилась местная администрация Японского территориального правительства Южных морей. Неподалёку стоит каменный памятник предпринимателю и путешественнику Мори Кобэну, который прибыл на острова в 1891 году и создал здесь торговую империю. Его фамилия до сих пор часто встречается среди чуукцев.

Нынешняя начальная школа острова расположена на месте японского военного узла связи. У входа до сих пор стоят каменные столбы, а среди зарослей виднеются бетонные основания радиоантенн. На территории школы также находится укреплённое бомбоубежище. После воздушных налётов 1944 года японцы перенесли коммуникационное оборудование в более крупный туннель, вырытый в склоне соседнего холма.

Это место особенно важно для истории войны, так как именно отсюда в апреле 1943 года отправили сообщение с подробностями инспекционной поездки адмирала Ямамото Исороку по военным объектам южной части Тихого океана. Японцы не знали, что США уже взломали их военный шифр. В результате 18 апреля 16 истребителей P-38 Lightning перехватили самолёт Ямамото и шесть сопровождавших его истребителей Zero над Соломоновыми островами. Ямамото, которого считали одним из самых способных военачальников императорской Японии, погиб.



Бункер, в котором в последние дни войны размещался узел связи (© Джулиан Райолл)

Гости острова также могут увидеть ступени и фундамент синтоистского святилища, 12,7-сантиметровую зенитную батарею на вершине холма Ненэнгуа и место, где располагался штаб 4-го флота Императорского флота Японии. 400-метровая дамба через узкий залив в годы японской оккупации называлась мостом Кутюа и до сих пор используется местными жителями.

В двухэтажном здании когда-то размещался банк Формозы, а по всему острову сохранились доты, портовые сооружения, бункеры и пещеры, расширенные японскими военными.

Архитектурное наследие трудных лет

Исии говорит, что годы японского правления вызывают у местных жителей «смешанные чувства».

«Безусловно, благодаря японскому присутствию на островах появились такие новшества, как передовая медицина и образование, но вместе с тем оно принесло и саму войну, – размышляет учёный – Отношение людей зависит от того, как эти события повлияли на них лично – негативно или положительно».

И хотя многие местные жители поначалу видели в японском правлении определённую пользу, в ходе Второй мировой войны ситуация становилась всё более тяжёлой. В отличие от многих других районов Тихого океана, союзники не стали высаживать морской десант на островах Чуук, а обошли их, продвигаясь от острова к острову в направлении Японских островов.

Однако это означало, что Япония не могла эвакуировать военный гарнизон и оставшихся гражданских. Она также не могла перебросить на острова новые подразделения и оборудование, а главное – продовольствие и медикаменты, необходимые и военным, и коренным жителям.

По оценкам историков, из 40 000 японцев, находившихся на островах, более 5000 умерли от голода и болезней. Такая же участь постигла около 1000 из 9000 проживавших там чуукцев.



Исии Хироси показывает сохранившееся окно с защитой от взрывной волны в школе Ксавье на главном острове Вено (© Джулиан Райолл)

Среди всех исторических объектов Тоноаса Исии больше всего ценит старое здание больницы.

«В нём до сих пор сохранились элементы архитектуры эпох Тайсё и раннего периода Сёва, которые сегодня крайне редко встречаются в Японии», – говорит он. – Несмотря на то, что здание находится далеко от Японии, посреди джунглей, в нём всё ещё заметна элегантность стиля Тайсё роман».

Фотография к заголовку: Остров Тоноас, вид с расположенного севернее острова Вено (© Джулиан Райолл)