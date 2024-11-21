Военный корреспондент Тамамото Эйко о реалиях войны в Украине: мины на полях, с неба летят снаряды и дроны…

Тамамото Эйко – одна из немногих японских журналисток, которая собирает материал для статей в зонах конфликтов. Сейчас она рассказывает о жертвах вторжения России в Украину. Тамамото отправляется прямо в зону боевых действий, чтобы правдиво передать жестокую реальность этой войны.

Журналист. После работы дизайнерской компании в 1994 году поступила в Asia Press. Занимается освещением вооружённых конфликтов в таких зонах как Афганистан, Ирак и Сирия. В Украине она начала освещать реалии прифронтовых городов в южных и восточных регионах страны с лета 2022 года и затем вернулась на три месяца в 2024 году. Её репортажи появляются в специальных телевизионных новостях, журналах и интернет-изданиях. Получила премию «Галактика» за выдающиеся достижения в журналистике в знак признания её «последовательного подхода, представляющего точку зрения женщин и детей, страдающих от войны». Отмечена специальной наградой Мемориала Саката в области журналистики за «Репортажи об Ираке, Сирии и езидах». Она также читает лекции о мировой ситуации и вооружённых конфликтах.

Моё первое впечатление о Тамамото – невысокая, тихая женщина. Выросшая в Осаке, она никогда не теряет чувства юмора и часто смеётся во время лекций о войне и мире, с которыми она выступает. Трудно представить её в качестве видеожурналистки, бегущей по зоне боевых действий в каске и бронежилете весом около 10 килограммов и со съёмочной техникой в руках.



Тамамото Эйко во время сбора информации в Николаеве на юге Украины в 2022 году (Asia Press)

Тамамото занялась освещением конфликтов в начале 1990-х годов, уволившись с работы в дизайнерской компании. Поводом для такого решения послужило новостное сообщение. Узнав о том, что курды, крупнейший не имеющий страны народ в мире, попытались совершить самосожжение в Германии в знак протеста против преследований в Турции, она была потрясена. «Я хотела понять, почему они пошли на такие меры в знак протеста. Я без колебания сделала этот шаг».

На выбор профессии военного журналиста повлиял тот факт, что её отец пережил атомную бомбардировку в Хиросиме, когда ему было пять лет. «Я читала сборник эссе, опубликованный моим отцом в молодости, и слушала его рассказы, поэтому даже в детстве я остро осознавала ужасы войны». Возможно, понимая чувства дочери, отец не стал возражать, хотя эта работа была сопряжена с опасностью.

Поначалу деньги, которые требовались для сбора материала, она зарабатывала на временных подработках – например, в качестве работницы приёмной в компаниях. Изучая основы репортажа у авторитетных журналистов и постепенно набираясь опыта, в 2000-х годах она активно работала на Ближнем Востоке, в том числе на войне в Ираке и Сирии, где набирала силу экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ). Помимо репортажей с места событий для телевидения и журналов, в октябре этого года она провела свою первую фотовыставку в Токио, организованную НПО «Врачи мира» (Médecins_du_Monde), читает лекции, посвятив себя делу распространения знаний о войне и мире.

Трагедия беременной женщины

С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, журналистка каждый год проводит в Украине по нескольку месяцев, ведя репортажи из восточных и южных регионов, которые соседствуют с Россией. Иногда она выезжает на линию фронта, где летят снаряды, но также она внимательно следит за ситуацией, в которой оказались пожилые люди, женщины и дети, оставшиеся в зонах боевых действий, и была свидетелем множества жертв среди гражданского населения.

Одним из самых тяжёлых происшествий, которые она освещала, был ракетный обстрел города Селидово на востоке Донецкой области в феврале этого года. Катя Гугова была на восьмом месяце беременности и плохо себя чувствовала, поэтому муж отвёз её в ближайшую больницу. Той ночью ему позвонила свекровь и сказала, что рядом с её домом ударила российская ракета, и он поспешил туда.

Примерно через час новый удар был нанесён по больнице. Катя и её неродившийся ребёнок были убиты в результате повторной атаки российских военных по больнице, в которую, как они ожидали, должны были доставить жертв первого удара.

Несколько дней спустя Тамамото посетила место происшествия и поговорила с Катиным мужем. По её словам, Кате было 39 лет, и она с радостью ожидала рождения ребёнка. Однако муж потерял их обоих в один момент и не может простить себе, что не был рядом с ними во время атаки, не сумел спасти.



Ольга держит портрет своей покойной дочери Кати. Катя с нетерпением ждала рождения своего ребёнка (фото: Тамамото Эйко)

В марте российский дрон ударил по крыше жилого дома в Одессе, в результате чего погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. «Около часа ночи я услышала грохот зенитного огня украинских военных, взрывы в небе пылали огненными шарами», – вспоминает Тамамото.

Когда на следующий день она прибыла на место происшествия, спасатели вытаскивали тела из груды обломков.

«До вчерашнего дня эти семьи, вероятно, собирались за обеденным столом. Их привычная жизнь в один миг оборвалась. Это происходит каждый день в разных частях Украины» – Тамамото вне себя из-за абсурдности внезапных смертей обычных граждан.



Жилой комплекс в Одессе разрушен ударом беспилотника. Из-под завалов извлекли тело маленького ребёнка (фото: Тамамото Эйко)

Невидимые дроны

Вести репортаж с поля боя опасно. Когда Тамамото приехала в Орехов на юго-востоке Запорожской области, над головами группы репортёров, с которой была Тамамото, со свистящим звуком пролетел российский снаряд и упал недалеко от них.



Бронежилеты и каски, которые спасают жизни (Фото: Тамамото Эйко)

В прошлом в различных регионах случались инциденты, в ходе которых во время освещения полей сражений погибали японские репортёры. Часто люди ошибочно думают, что репортёры не слишком дорожат своей жизнью, но сама Тамамото говорит: «Я трусливее, чем можно было бы подумать». Она прошла практическое обучение у профессионалов по освещению событий в зонах конфликтов и часто отказывается от работы на передовой, если считает, что это слишком опасно. Журналистка убеждена, что она должна быть предельно осторожны, чтобы не подвергать опасности жизни переводчиков и водителей, которые помогают ей в работе. В частности, нельзя без опаски ходить по полям, велика вероятность того, что они заминированы.

Определяющей угрозой этой войны являются атаки российских военных дронов с дистанционным управлением. Беспилотники «Шахед» иранского производства имеют длину от 2 до 3 метров, их ещё называют «Камикадзе». Они взрываются при попадании в цель. В прифронтовых районах небольшие дроны используются для сбрасывания бомб на наземные цели.

Тамамото описывает свои эмоции при встрече с дроном:

«Я услышала грохот в небе. Но когда я посмотрела наверх, то ничего не увидела. Вместе с украинским солдатом, который был рядом, мы укрылись в здании. Он сказал, что если дрон слышен, то я должна помнить, что он может ударить в любой момент. Управляющий удалённо оператор может осматривать местность и выбирать цель. Мне было страшно по-другому, не так, как при артобстреле».



Беспилотник «Шахед» иранского производства, использовавшийся Россией при атаке на Киев (Getty Images)

Угрозы применения ядерного оружия

Сейчас Тамамото всё больше беспокоит вероятность применения ядерного оружия. Это оружие не использовалось в войнах с тех пор, как атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Однако российские войска оккупировали Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало наблюдение за ситуацией на станции. Президент Путин также пересмотрел доктрину, определяющую условия применения ядерного оружия, и угроза его применения возрастает.

Тамамото остро осознаёт ужас ядерного оружия, поскольку её отец пережил атомную бомбардировку. В детстве он одно время был прикован к постели и мог умереть. Даже сейчас он иногда плачет, когда смотрит передачи об атомной бомбардировке Хиросимы. «Ядерное оружие не только убивает людей на месте, но и воздействует на выживших, вызывая лучевую болезнь и лейкемию, разрывая их сердца травмами. Мы не можем допустить, чтобы ядерное оружие и атомные электростанции использовались в качестве разменных карт в политической игре».

Причина, по которой Тамамото, невзирая на страх и осознавая риск, ведёт репортажи с поля боя, заключается в том, что, по её мнению, «все страны выдают ту информацию, что удобна для них. О реалиях войны можно узнать только если поехать и самой всё увидеть». Кроме того, как настоящий репортёр, она стремится к тому, чтобы увидеть проблему со всех сторон: «Есть немало семей, скорбящих и плачущих на могилах павших украинских солдат, но ведь есть и скорбящие семьи с российской стороны. Нам нужно не только сообщать о военной ситуации, но и показывать, что принесла эта война и кто оказался её жертвой».

Опасность снижения интереса к происходящему

Полномасштабное вторжение в Украину идёт уже третий год, и интерес международного сообщества к войне несколько ослабевает. Тамамото подчёркивает, что «опасность возрастает как раз тогда, когда снижается интерес». От сотрудников польской неправительственной организации, которая поддерживает эвакуированных, она слышала, что поддержка и пожертвования уменьшились, и им пришлось сократить масштабы помощи – так степень интереса к событиям влияет на человеческие жизни.



Тамамото: «Опасность возрастает тогда, когда снижается интерес» (фото: Ханаи Томоко)

В международном сообществе начинают звучать призывы к прекращению огня, но Тамамото говорит: «Солдат, у которого я брала интервью, сказал, что прекращение огня остановит смерти сейчас, однако жители будут страдать от оккупации, а в будущем их дети и внуки будут умирать, чтобы вернуть себе утраченную родину. Война, которая несёт разрушения и смерть, – это зло. В то же время нам нужно подумать и о том, что принесёт оккупация».

В последнее время стало известно об отправке Северной Кореей войск в Россию и предполагаемой возможности ухода США из Украины в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента. Тамамото говорит: «Жертвами большой международной политики всегда становятся маленькие беспомощные люди». Она планирует продолжать следить за ситуацией в Украине и распространять информацию о происходящем.

Фотография к заголовку: Тамамото Эйко даёт интервью в Токио в галерее, где проходила фотовыставка «Украина – люди, живущие в условиях военной катастрофы» (фото: Ханаи Томоко)