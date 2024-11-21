Военный корреспондент Тамамото Эйко о реалиях войны в Украине: мины на полях, с неба летят снаряды и дроны…Политика Общество
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Моё первое впечатление о Тамамото – невысокая, тихая женщина. Выросшая в Осаке, она никогда не теряет чувства юмора и часто смеётся во время лекций о войне и мире, с которыми она выступает. Трудно представить её в качестве видеожурналистки, бегущей по зоне боевых действий в каске и бронежилете весом около 10 килограммов и со съёмочной техникой в руках.
Тамамото занялась освещением конфликтов в начале 1990-х годов, уволившись с работы в дизайнерской компании. Поводом для такого решения послужило новостное сообщение. Узнав о том, что курды, крупнейший не имеющий страны народ в мире, попытались совершить самосожжение в Германии в знак протеста против преследований в Турции, она была потрясена. «Я хотела понять, почему они пошли на такие меры в знак протеста. Я без колебания сделала этот шаг».
На выбор профессии военного журналиста повлиял тот факт, что её отец пережил атомную бомбардировку в Хиросиме, когда ему было пять лет. «Я читала сборник эссе, опубликованный моим отцом в молодости, и слушала его рассказы, поэтому даже в детстве я остро осознавала ужасы войны». Возможно, понимая чувства дочери, отец не стал возражать, хотя эта работа была сопряжена с опасностью.
Поначалу деньги, которые требовались для сбора материала, она зарабатывала на временных подработках – например, в качестве работницы приёмной в компаниях. Изучая основы репортажа у авторитетных журналистов и постепенно набираясь опыта, в 2000-х годах она активно работала на Ближнем Востоке, в том числе на войне в Ираке и Сирии, где набирала силу экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ). Помимо репортажей с места событий для телевидения и журналов, в октябре этого года она провела свою первую фотовыставку в Токио, организованную НПО «Врачи мира» (Médecins_du_Monde), читает лекции, посвятив себя делу распространения знаний о войне и мире.
Трагедия беременной женщины
С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, журналистка каждый год проводит в Украине по нескольку месяцев, ведя репортажи из восточных и южных регионов, которые соседствуют с Россией. Иногда она выезжает на линию фронта, где летят снаряды, но также она внимательно следит за ситуацией, в которой оказались пожилые люди, женщины и дети, оставшиеся в зонах боевых действий, и была свидетелем множества жертв среди гражданского населения.
Одним из самых тяжёлых происшествий, которые она освещала, был ракетный обстрел города Селидово на востоке Донецкой области в феврале этого года. Катя Гугова была на восьмом месяце беременности и плохо себя чувствовала, поэтому муж отвёз её в ближайшую больницу. Той ночью ему позвонила свекровь и сказала, что рядом с её домом ударила российская ракета, и он поспешил туда.
Примерно через час новый удар был нанесён по больнице. Катя и её неродившийся ребёнок были убиты в результате повторной атаки российских военных по больнице, в которую, как они ожидали, должны были доставить жертв первого удара.
Несколько дней спустя Тамамото посетила место происшествия и поговорила с Катиным мужем. По её словам, Кате было 39 лет, и она с радостью ожидала рождения ребёнка. Однако муж потерял их обоих в один момент и не может простить себе, что не был рядом с ними во время атаки, не сумел спасти.
В марте российский дрон ударил по крыше жилого дома в Одессе, в результате чего погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. «Около часа ночи я услышала грохот зенитного огня украинских военных, взрывы в небе пылали огненными шарами», – вспоминает Тамамото.
Когда на следующий день она прибыла на место происшествия, спасатели вытаскивали тела из груды обломков.
«До вчерашнего дня эти семьи, вероятно, собирались за обеденным столом. Их привычная жизнь в один миг оборвалась. Это происходит каждый день в разных частях Украины» – Тамамото вне себя из-за абсурдности внезапных смертей обычных граждан.
Невидимые дроны
Вести репортаж с поля боя опасно. Когда Тамамото приехала в Орехов на юго-востоке Запорожской области, над головами группы репортёров, с которой была Тамамото, со свистящим звуком пролетел российский снаряд и упал недалеко от них.
В прошлом в различных регионах случались инциденты, в ходе которых во время освещения полей сражений погибали японские репортёры. Часто люди ошибочно думают, что репортёры не слишком дорожат своей жизнью, но сама Тамамото говорит: «Я трусливее, чем можно было бы подумать». Она прошла практическое обучение у профессионалов по освещению событий в зонах конфликтов и часто отказывается от работы на передовой, если считает, что это слишком опасно. Журналистка убеждена, что она должна быть предельно осторожны, чтобы не подвергать опасности жизни переводчиков и водителей, которые помогают ей в работе. В частности, нельзя без опаски ходить по полям, велика вероятность того, что они заминированы.
Определяющей угрозой этой войны являются атаки российских военных дронов с дистанционным управлением. Беспилотники «Шахед» иранского производства имеют длину от 2 до 3 метров, их ещё называют «Камикадзе». Они взрываются при попадании в цель. В прифронтовых районах небольшие дроны используются для сбрасывания бомб на наземные цели.
Тамамото описывает свои эмоции при встрече с дроном:
«Я услышала грохот в небе. Но когда я посмотрела наверх, то ничего не увидела. Вместе с украинским солдатом, который был рядом, мы укрылись в здании. Он сказал, что если дрон слышен, то я должна помнить, что он может ударить в любой момент. Управляющий удалённо оператор может осматривать местность и выбирать цель. Мне было страшно по-другому, не так, как при артобстреле».
Угрозы применения ядерного оружия
Сейчас Тамамото всё больше беспокоит вероятность применения ядерного оружия. Это оружие не использовалось в войнах с тех пор, как атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Однако российские войска оккупировали Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало наблюдение за ситуацией на станции. Президент Путин также пересмотрел доктрину, определяющую условия применения ядерного оружия, и угроза его применения возрастает.
Тамамото остро осознаёт ужас ядерного оружия, поскольку её отец пережил атомную бомбардировку. В детстве он одно время был прикован к постели и мог умереть. Даже сейчас он иногда плачет, когда смотрит передачи об атомной бомбардировке Хиросимы. «Ядерное оружие не только убивает людей на месте, но и воздействует на выживших, вызывая лучевую болезнь и лейкемию, разрывая их сердца травмами. Мы не можем допустить, чтобы ядерное оружие и атомные электростанции использовались в качестве разменных карт в политической игре».
Причина, по которой Тамамото, невзирая на страх и осознавая риск, ведёт репортажи с поля боя, заключается в том, что, по её мнению, «все страны выдают ту информацию, что удобна для них. О реалиях войны можно узнать только если поехать и самой всё увидеть». Кроме того, как настоящий репортёр, она стремится к тому, чтобы увидеть проблему со всех сторон: «Есть немало семей, скорбящих и плачущих на могилах павших украинских солдат, но ведь есть и скорбящие семьи с российской стороны. Нам нужно не только сообщать о военной ситуации, но и показывать, что принесла эта война и кто оказался её жертвой».
Опасность снижения интереса к происходящему
Полномасштабное вторжение в Украину идёт уже третий год, и интерес международного сообщества к войне несколько ослабевает. Тамамото подчёркивает, что «опасность возрастает как раз тогда, когда снижается интерес». От сотрудников польской неправительственной организации, которая поддерживает эвакуированных, она слышала, что поддержка и пожертвования уменьшились, и им пришлось сократить масштабы помощи – так степень интереса к событиям влияет на человеческие жизни.
В международном сообществе начинают звучать призывы к прекращению огня, но Тамамото говорит: «Солдат, у которого я брала интервью, сказал, что прекращение огня остановит смерти сейчас, однако жители будут страдать от оккупации, а в будущем их дети и внуки будут умирать, чтобы вернуть себе утраченную родину. Война, которая несёт разрушения и смерть, – это зло. В то же время нам нужно подумать и о том, что принесёт оккупация».
В последнее время стало известно об отправке Северной Кореей войск в Россию и предполагаемой возможности ухода США из Украины в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента. Тамамото говорит: «Жертвами большой международной политики всегда становятся маленькие беспомощные люди». Она планирует продолжать следить за ситуацией в Украине и распространять информацию о происходящем.
Фотография к заголовку: Тамамото Эйко даёт интервью в Токио в галерее, где проходила фотовыставка «Украина – люди, живущие в условиях военной катастрофы» (фото: Ханаи Томоко)