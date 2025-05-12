Работа на тёмной стороне: взлёт теневых профессий и соблазн лёгких денег

«Чёрные подработки», известные как «ями байто», представляют собой растущую угрозу общественному порядку в Японии, жертвы которой несут значительные финансовые потери. Автор бьёт тревогу, обращая внимание, что они опасны и для вовлечённых в них молодых людей. Он призывает взрослых членов общества подумать о том, как уберечь молодёжь и не дать им разрушить своё будущее.

Работа в тени

Национальное полицейское управление расследует обстоятельства, которые заставили тысячи людей заняться ями байто, «чёрными подработками». Как подробно описано в отчёте Национального полицейского агентства Японии за 2024 год, в 2023 году в стране было арестовано 2373 человека за получение, снятие или перевозку наличных денег в рамках специальных мошеннических операций. Согласно выводам полиции, 991 человек (41,8% арестованных) были вовлечены в преступные схемы через рекламу ями байто в социальных сетях. Еще 763 человека (32,2%) были вовлечены через знакомых. Также 82 человека оказались причастны к преступным схемам, откликнувшись на объявления о наборе персонала на почасовой основе на легальных сайтах по поиску работы.

8 ноября 2024 года Impress Watch, новостной сайт о технологиях, IT-оборудовании, бытовой электронике и развлечениях, опубликовал статью об использовании таких платформ, как приложение для поиска работы Timee, где пользователи могут найти подработу на неполный рабочий день в свободное время, для вовлечения их в незаконную деятельность.

Портрет юного правонарушителя

Проведённые мною исследования показывают, что арестованные за участие в аферах с «чёрными подработками», как правило, имеют низкий уровень образования. Кроме того, они не готовы ждать успеха когда-нибудь в будущем. Поэтому они склонны действовать импульсивно, если считают, что им выпадает шанс быстро заработать. Кроме того, судя по профилю арестованных по подозрению в серии ограблений в регионе Канто этим летом, многие из них вели нестабильный образ жизни, работали неполный рабочий день или не работали вовсе. Некоторые из них имели долги.

Другие исследования также показывают, что многие молодые люди мотивированы перспективой легкого заработка. Согласно опросу правонарушителей и несовершеннолетних преступников, проведенному Институтом правовых исследований Министерства юстиции в январе 2021 года, процент тех, кто ответил «да» на вопрос «Я хочу легко заработать деньги, а не усердно трудиться», как правило, выше среди молодых людей, особенно среди тех, кому за 20 (50,3%). Сотрудник службы пробации объясняет, что часто «чёрными подработками» начинают заниматься покидающие детские дома подростки, которым некуда идти, или молодые люди, у которых слишком много свободного времени. Им не хватает социальной осведомленности, и их легко обмануть. Они соглашаются на сомнительную работу, не до конца понимая, к чему это может привести.

Среди людей, занимавшихся «чёрными подработками», с которыми я беседовал, более половины происходили из неблагополучных семей. Большинство таких семей состояли из биологической матери и отчима, что позволяет предположить, что выросшим в них детям, возможно, не хватало чувства принадлежности к дому.

Накано Харуко, психиатр, который консультирует подростков в центре заключения для несовершеннолетних в Осаке, является сторонником «гипотезы самолечения». Согласно ей, молодые люди, которые чувствуют себя чужими дома, подвергаются жестокому обращению или сталкиваются с другими трудностями, пытаясь справиться с проблемами, все глубже погружаются в делинквентность.

Результаты исследования Накано были представлены на 117-й ежегодной встрече Японского общества психиатрии и неврологии в сентябре 2021 года, пролив свет на предпосылки и причины, по которым молодые люди начинают употреблять и продавать наркотики. Ее работа, основанная на глубинных интервью с 47 молодыми людьми в школе исправительного учреждения для несовершеннолетних, показала, что 41 из них признался в употреблении наркотиков, включая марихуану, ЛСД, МДМА, кокаин и рецептурные препараты.

Среди этих молодых людей 55% продавали наркотики, более 70% из них при этом сами употребляли наркотические вещества. Когда их спросили об истории жестокого обращения, 70% сообщили, что они подвергались физическому, психологическому или сексуальному насилию или оставались без ухода. Основываясь на этих результатах, Накано приходит к выводу, что эти молодые люди мотивированы не поисками удовольствия, а занимаются самолечением, чтобы справиться с болью, вызванной отсутствием благоприятной домашней обстановки, и проблемами, с которыми они сталкиваются в жизни, что в конечном итоге приводит их к аддиктивному поведению, такому как употребление наркотиков.

Выжить любой ценой

«Часто молодые люди, которые не чувствуют себя дома в безопасности, ищут своё место в жизни, общаясь со сверстниками-правонарушителями. Затем начинается их знакомство с наркотиками, алкоголем и ночной жизнью, и они начинают катиться по наклонной плоскости. Но делинквентность саму по себе также можно рассматривать как форму самолечения, помогающую выживанию», - рассуждает Накано, размышляя о причинах, по которым подростки, выросшие в неблагополучных семьях, все больше впадают в делинквентность. Как отмечает отчёт национальной полиции за 2023 год, исследование условий жизни и отношения, проведенное Институтом правовых исследований с участием 564 несовершеннолетних заключенных (508 юношей и 56 девушек) на начальном этапе содержания под стражей в центрах для несовершеннолетних, показало, что 59,6% юношей и 73,2% девушек подвергались физическому насилию со стороны семьи, например, ударам кулаками или пинкам, подтверждая результаты исследования Накано.

Как-то я консультировал в одном судебном деле, где двое подростков к 15 годам не только курили марихуану, но и продавали наркотики. У обоих были явные признаки безнадзорности и оба происходили из неблагополучных семей. Когда наркоторговцы или другие криминальные элементы нанимают таких молодых людей на «чёрные подработки», существует значительный риск того, что те могут быть впоследствии вовлечены в деятельность бандитской группировки, поскольку им сложно отказаться от таких предложений от более опытных дилеров и старших товарищей.

Ужесточение наказаний при первой судимости

Согласно Отчету о раскрытии и пресечении особых видов мошенничества за 2023 год, опубликованному Отделом по борьбе с организованной преступностью Национального полицейского управления, 49 человек были арестованы в качестве ключевых фигур (главарей) в делах о «чёрных подработках». Это составляет всего 2% от общего числа арестов за особые виды мошенничества. Для сравнения, было арестовано 1856 лиц, получавших и снимавших наличные, что составляет 75,6%.

В последнее время, когда арестовывают лиц, занимающихся «черными подработками», даже те, кто совершает преступление впервые, получают тюремные сроки, для общего устрашения. Таким образом, многие оказываются в исправительных учреждениях.

Бывший прокурор, с которым я беседовал через адвоката, привел следующее обоснование суровых наказаний для рядовых исполнителей: «Хотя получатели наличных, лица, снимающие их, и те, кто совершает звонки, находятся на более низких уровнях операций и используются фактическими организаторами, эти преступления невозможно совершить без их участия. Невозможно отрицать важность их роли, и по-прежнему существует необходимость в суровом наказании».

С 2021 года, когда в Закон о несовершеннолетних были внесены поправки, предусматривающие более строгое наказание для 18-19-летних, совершивших преступления, подростки в возрасте 18 лет и старше, занимающиеся чёрными подработками, теперь могут предстать перед уголовным судом, если суд по семейным делам сочтет, что уголовное наказание необходимо. Наблюдается тенденция к ужесточению наказания, даже для несовершеннолетних.

Поможет ли ужесточение наказания предотвратить новые преступления?

Есть две основные причины, по которым я выступаю против ужесточения наказаний для тех, кто совершает преступление впервые. Во-первых, само общество несет определенную ответственность. Из-за недостаточной подготовки в области информационной грамотности и профориентации в рамках школьной системы взрослые недостаточно осведомлены о «чёрных подработках», и в результате не предупреждают детей об этой опасности должным образом.

Вторая причина заключается в том, что история уже доказала, что ужесточение наказания не сдерживает преступность. После ареста за участие в особых видах мошенничества или другой незаконной работе даже тем, кто впервые совершил преступление, наверняка грозит тюремный срок. Для студентов колледжей это означает исключение, в то время как те, кто работает по найму, будут уволены со своей работы. Если человек зарегистрирован в базах данных финансовых учреждений как антисоциальный элемент, то даже после освобождения из исправительного учреждения он не сможет открыть счет в банке и ему будет сложно заключать контракты, например, договоры на покупку мобильного телефона или выпуск кредитной карты. Это «цифровое клеймо» в виде судимости может препятствовать трудоустройству и перспективам вступления в брак. В результате многие теряют надежду и впадают в отчаяние, что повышает вероятность совершения новых преступлений и тем самым увековечивает порочный круг, который приводит к появлению новых жертв. Вместо того чтобы перевоспитывать правонарушителей, мы фактически загоняем их на узкую тропинку, где шансы на будущий успех невелики, что в конечном итоге способствует росту преступного мира.

Поэтому я считаю маловероятным, что суровые наказания для тех, кто впервые совершает правонарушения, уменьшат число людей, ищущих «чёрные подработки». Если мы хотим, чтобы они исправились, мы должны дать им второй шанс и сосредоточиться на предоставлении новых возможностей.

Предотвратить трагедию

В последнее время в обществе при поддержке средств массовой информации наметилась тенденция прославлять определенных ютуберов, харизматичных инвесторов и тех, кто хвастается тем, что зарабатывает «легкие деньги».

Более того, люди всех возрастов, похоже, одержимы идеей делиться в социальных сетях тщательно подобранными фрагментами своей повседневной жизни, представляя себя живущими яркой, гламурной жизнью, чтобы подтвердить свою самооценку. Когда подростки получают такие сигналы, вполне естественно, что они стремятся урвать свой кусочек и тоже жить шикарно.

Возможно, первый шаг к тому, чтобы дети не сбились с правильного пути, заключается в том, чтобы взрослые переосмыслили свою потребность самоутверждаться в социальных сетях. Первым шагом должно стать взросление японского общества в целом. Когда это произойдет, мы заметим, что отношение молодых людей к жизни естественным образом изменилось.

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