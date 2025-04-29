Смех – это жизнь: отмеченный наградами японский клоунский дуэт Роун и Дзидзи

Удостоенные множества наград клоуны Роун и Дзидзи помогают зрителям забыть о повседневных заботах и просто посмеяться – эту работу они выполняют с момента своего дебюта более трех десятилетий назад.

Всегда в поисках смеха

Два японских клоуна, работающие в дуэте уже 34 года, неразлучны как на сцене, так и вне ее. Они едины во мнении, что именно приносит им наибольшее удовлетворение от их профессии:

«Когда мы видим, что зрители перед нами улыбаются и смеются», – говорит Дзидзи.

«Мы знаем, что у кого-то из них может быть сложная ситуация, но когда они смеются и выглядят счастливыми, все их переживания улетучиваются», – вторит Роун.

«За исключением наших больших театральных шоу, залы, где мы выступаем, обычно компактны; поначалу большинство людей не знают друг друга, и это может быть даже немного напряженным», – говорит Дзидзи. «Но к концу шоу атмосфера полностью меняется, и создается впечатление, что это семья, собравшаяся вместе. Это, на мой взгляд, самое приятное в том, что мы делаем».

Сегодня хихиканье начинается еще до того, как поднимается занавес: Вооружившись перьевой метелкой, Дзидзи суетится в платье и чепчике горничной. Она смотрит вокруг через очки с бутылочными линзами и вытирает пыль с микрофонной стойки, сцены и стратегически расположенной коробки с предметами для фокусов.



Дзидзи энергично протирает воображаемые окна, ко всеобщему веселью зрителей (© Бенджамин Паркс)

Она плавно переходит к остроумному представлению, изображающему кокетничанье с гардеробной стойкой, на которой висит официальный костюм и шляпа-котелок, а затем надевает соломенную шляпу-канотье и красно-белую полосатую жилетку – и тут на сцену выходит ее партнерша по смеху Роун.



Начиная выступление, Дзидзи заигрывает с галантным костюмом на вешалке (© Бенджамин Паркс)

Они исполняют серию прекрасно поставленных хореографических номеров с жонглированием булавами и кастрюлей, их утрированные движения и мимика – визитная карточка многих поколений клоунов. Конечно же, приглашают на сцену и зрительницу, чтобы она покачивала бедрами, ловила жонглерские мячи и старалась уклониться лицом от кастрюли.

Это веселое представление во всем своем бутафорском хаосе, где простые шелковые платки с помощью ловкости рук превращаются в буйство красок и, естественно, зрители вознаграждаются за свой вклад коронами, сделанными из воздушных шаров.

Их сценическая «химия» очевидна, а все выступление – результат десятилетий практики, которая позволила наладить командную работу и умение подзадорить друг друга.



Дуэт демонстрирует свое мастерство жонглирования (© Бенджамин Паркс)

Глобальное прошлое японского клоунского дуэта

Роун и Дзидзи объединились в 1990 году, после того как закончили курсы, организованные японским колледжем клоунов Ringling Bros. и Barnum & Bailey. Эта программа, считающаяся одной из ведущих цирковых школ в мире, требовала, чтобы они заслужили место путем тщательного прослушивания, поскольку в каждом классе было не более 10 студентов. Головной колледж в США подготовил около 1400 клоунов в «стиле Ринглинг» с момента своего основания в 1968 году до закрытия в 1997 году.

Поскольку обе имели большой опыт работы в театре, а отец Роун был актёром театра Кабуки, также обученным стилю современной реалистической драмы сингэки, они признаются, что после окончания обучения клоунаде предполагали вернуться в театр. Но, обнаружив, как хорошо они дополняют друг друга, решили сделать клоунаду своей карьерой; их привлекло очарование этого ремесла, его развлекательная ценность, а также то, что в нем ценится свобода самовыражения и забота о других. Тогда они создали японскую театральную клоунскую компанию Open Sesame, где Дзидзи взяла на себя обязанности художественного руководителя, а Роун – бизнес-менеджера.



Мячи движутся слишком быстро, чтобы уследить за ними, но дуэт легко справляется со своей командной работой. (© Бенджамин Паркс)

Решив расширить свои артистические знания, Роун и Дзидзи отправились в Москву в геополитически сложные дни 1991 года, чтобы изучить традиции русской клоунады. Они с удовольствием вспоминают этот опыт, хотя почти ни слова не знали по-русски и им приходилось стоять в очередях за элементарными продуктами, такими как хлеб. Вдохновившись идеей расширить свой кругозор благодаря украинской труппе из шести человек «Мимикричи», в следующем году они отправились в Киев, где учились в цирке, который сейчас является Национальным цирком Украины. Впоследствии они оттачивали свое мастерство в Великобритании под пристальным наблюдением знаменитого клоуна и мима Нолы Рэй, и все это время выступали, чтобы финансировать свое дальнейшее развитие.

В 1997 году они впервые посетили программу подготовки клоунов в Университете Висконсина и стали инструкторами этого мероприятия на следующие 13 лет. Роун и Дзидзи также принимали участие в программах «Клоунский лагерь» в других штатах США, а также в Англии, Шотландии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре, где они участвовали в фестивале «Клоун вокруг света» в 2004 году и выступали перед президентом С. Р. Натаном.

Они также были в числе хедлайнеров на Всемирном фестивале клоунов 2005 года в Нагое.

Их значительные достижения были признаны клоунским сообществом на протяжении многих лет: дуэт был назван лучшим по версии Clowns International в 2002 году, занял второе место на Международном фестивале клоунов в Монте-Карло в 2003 году, а также получил награды «Лучший клоун» и «Выбор зрителей» в 2004 году на фестивале Angel Ocasio’s Comedifest.



Выступление обычно заканчивается тем, что переходит в полноценную разговорную комедию. (© Бенджамин Паркс)

Родники творчества

Изобретательный ум Дзидзи создал множество персонажей для их выступлений: от толстого старика по имени Zsa Zsa, что означает «дедушка», до дуэта с огромными оттопыренными ушами, а также детей, которых они изображают с помощью детских ботинок, пристегнутых к коленям, когда шаркают по сцене. Дзидзи даже сконструировала себе специальный костюм для нескольких пухлых персонажей.



Роун и Дзидзи, исполняющие роль «Больших ушей», пользуются особой популярностью у детей (© JTCC Open Sesame, Rone & Gigi)

Свобода быть клоунами

Отчасти желание дуэта клоунировать объясняется отсутствием культуры клоунады в Японии, где их часто, но неточно, называют пиэро – японский термин, происходящий от слова pierrot, обозначавшего уличных артистов в Италии конца XVII века. Роун и Дзидзи говорят, что японский термин дайдогэй, или уличный артист, также не совсем точен.

«В Японии нет клоунской культуры, и когда мы путешествуем по Соединенным Штатам, Европе или даже другим частям Азии, люди удивляются, слыша это, – говорит Роун. – Одна из причин, по которой я стала клоуном, – это то, что их здесь не существует. Я также люблю Чарли Чаплина, а для японцев его манера исполнения очень проста и понятна. Когда я думаю о том, что такое клоун, то вспоминаю Чаплина».



Фокусы с мелкими предметами также являются частью действа. (© Бенджамин Паркс)

Роун говорит, что в клоунском наряде она «чувствует себя комфортно», значительно свободнее, чем в более формальной обстановке других японских развлечений. Клоуны проливают позитивный свет на негативные ситуации и превращают их в смех. В отличие от многих других школ искусств, с клоунами не ассоциируются строгие правила. По ее словам, во всем, начиная с японских боевых искусств и заканчивая такими видами искусства, как музыка, аранжировка цветов и традиционный театр, действуют жесткие правила и критерии, но «клоун свободен».

Однако жизнь клоуна – это не только смех и улыбки: эта профессия не слишком хорошо оплачивается и конкурирует с бесчисленными другими видами развлечений. Поскольку клоуны в Японии малоизвестны, экономические дуэта возможности ограничены. Роун вспоминает, что в первые годы их сотрудничества благодаря рекомендациям из уст в уста они регулярно выступали в торговых центрах и на фестивалях, но потом решили сосредоточиться на сценических выступлениях, пусть даже более редких.

Дзидзи – креативный мозг перформансов; по ее словам, ее может вдохновить что угодно. «Меня может тронуть книга или чтение газеты, и я почувствую, что хочу передать миру послание через спектакль», – говорит она. «Когда образы и идеи заполняют мою голову, я просто хочу творить наше искусство».

Распространение клоунской культуры из Японии

После более чем трех десятилетий развлечений Роун и Дзидзи стремятся передать свои сценические навыки и знания новому поколению японских клоунов. Их клоуновская школа Open Sesame работает уже 30 лет. Ученики собираются раз в неделю, чтобы потренироваться, а один из студентов, которому сейчас 79 лет, постоянно посещает занятия с момента открытия школы.

Именно эти люди – молодые и пожилые, профессионалы и любители – по мнению Роун и Дзидзи, распространяют информацию о клоунаде в Японии и являются будущим этого вида искусства.



Роун (слева) и Дзидзи вот уже 34 года вызывают улыбки на лицах в качестве клоунского дуэта. (© Бенджамин Паркс)

Фотография на к заголовку: Клоунский дуэт в действии (© Rone and Gigi/Open Sesame)