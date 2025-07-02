Прощайте, весна и осень: Япония теряет свои четыре времени года из-за изменения климата

Экстремальные погодные явления происходят всё чаще и становятся всё более интенсивными. Весна, лето и осень 2024 года принесли рекордно высокие температуры по всей Японии, а эксперты прогнозируют, что потепление в стране будет происходить быстрее, чем в среднем по миру. Если изменение климата продолжится, Японии грозит утрата её любимых четырёх времён года – она может превратиться в страну всего с двумя сезонами.

Климатическая катастрофа, вызванная человеком

Если бы Сэй Сёнагон, писательница периода Хэйан, писала сегодня свою классическую книгу «Записки у изголовья», она, возможно, не начала бы её с проникновенной фразы «Весною (лучшее время) – рассвет» (Хару ва акэбоно). Скорее всего, она бы и вовсе пропустила весну – да и осень тоже, – ведь зима теперь почти сразу уступает место летнему зною, лишь мимолётно напоминая о весне. По мере того, как климатические изменения стремительно набирают обороты, даже если миру удастся взять под контроль выбросы CO₂, Япония может навсегда потерять свои любимые четыре времени года – оставшись лишь с двумя.

Однако последствия этих изменений выходят далеко за рамки эстетики и уже наносят разрушительный урон людям. Число ежегодных смертей от теплового удара достигло примерно 1000 человек – в 10 раз больше, чем от штормов и наводнений – превращая периоды экстремальной жары в одним из самых смертоносных бедствий в стране. Более того, виноваты в глобальном потеплении сами люди – мы подпитываем его своими неконтролируемыми выбросами.



Последние несколько лет в Японии ознаменовались рекордной жарой (© Pixta)

Существует немало скептиков, которые утверждают, что изменения климата имеют естественные и нормальные причины, а не являются следствием накопления парниковых газов, таких как CO₂. Хотя может быть сложно определить, что верно, а что нет, трезвый взгляд на научные данные достаточно ясно указывает на человека как виновника потепления планеты.

Возьмем, к примеру, утверждение о том, что причиной учащающихся волн жары является усиление солнечной активности. Она, безусловно, влияет на Землю, вызывая впечатляющие полярные сияния или нарушая радиосвязь, но нет убедительных доказательств, связывающих примерно 10-летний цикл солнечной активности с изменениями погоды. Данные не показывают циклических колебаний рекордных температур, которые соответствовали бы пикам и спадам солнечной активности. Напротив, они демонстрируют устойчивую тенденцию роста рекордных температур, совпадающую с увеличением выбросов парниковых газов.

Ветры и потепление на Севере

Изменения в атмосферных и океанических условиях делают Японию особенно уязвимой перед экстремальной жарой. Одним из факторов является явление, известное как арктическое усиление: быстрое таяние полярного морского льда, который помогает охлаждать Землю, отражая солнечное излучение обратно в космос, приводит к тому, что поглощается больше солнечного тепла, из-за чего высокие северные широты нагреваются быстрее остальных регионов.

Это потепление изменило извилистое течение мощных ветров, которые дуют с запада на восток в средних широтах Северного полушария; они играют важную роль в регулировании климата, служа границей между холодным арктическим воздухом на севере и тёплым субтропическим на юге. Западные ветры движутся по волнообразной траектории, образуя дугообразные впадины и гребни. Летом гребни обычно связаны с тёплым воздухом и солнечной погодой, однако именно они порождают длительные периоды удушающей жары. Такая ситуация возникает, когда под гребнями формируются области высокого давления, и их совместное движение по часовой стрелке удерживает тёплые фронты на одном месте.

Извилистая траектория западных ветров обычно сглаживается, если поток воздуха движется быстро, но становится более выраженной при замедлении ветра. Чем больше разница температур между полюсами и экватором, тем быстрее движутся западные ветры. Однако по мере потепления Арктики эта температурная разница сократилась, и с 2010 года обычное мягкое колебание этих ветров усилилось до невиданных ранее масштабов, вызывая образование глубоких гребней, охватывающих Японию тёплым воздухом и заставляющих столбик термометра ползти вверх.

Если гребни продолжают двигаться, периоды изнуряющей жары длятся недолго. Однако сильно извивающиеся западные ветры порождают явление, известное как волны Росби, фазу волнового рисунка, которая движется на запад из-за вращения Земли и противодействует преимущественно восточному направлению ветров, в результате чего гребни фиксируются на месте и вызывают продолжительные периоды экстремальной жары в отдельных регионах.

Казалось бы: поскольку западные ветры колеблются, вероятность того, что летом над Японией установится холодная впадина, такая же, как и для тёплого гребня – но это не так. Суша нагревается быстрее, чем морская вода, поэтому летом над евразийским континентом формируется тёплый воздух, который оттесняет западные ветры к северу от Японии. Эта масса континентального жара движется на восток, охватывая Японию, и заставляет западные ветры изгибаться вверх и обходить горячий воздух, словно пытаясь его избежать. Такая схема делает Японию уязвимой к волнам жары даже в обычные годы, но сейчас она становится всё более выраженной и ведёт к дальнейшему росту температур.

Нагревание вод

Океан также является ключевым фактором удушливой погоды в Японии. Глобальное потепление стабильно повышает температуру поверхности океана, и воды, окружающие Японию, нагреваются едва ли не самыми быстрыми темпами в мире. Поверхность океана обычно остывает медленно, поэтому даже с наступлением осени сохраняющееся тепло вызывает необычно тёплые морские бризы, создающие на суше душную, влажную погоду.



Карта с сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) показывает температуру поверхности моря по всему миру в середине сентября 2024 года. Участки, окрашенные в жёлтый, красный и чёрный цвета, соответственно отражают повышение температуры выше нормы – от меньшего к большему (© NOAA)

Это потепление влияет на течение Куросио, которое движется на север вдоль тихоокеанского побережья Японии. Обычно этот поток тёплой воды поднимается от Филиппин, проходя мимо островов Рюкю, Коти, полуострова Кии и Сидзуоки, после чего поворачивает на восток в открытый океан. Однако в последние годы течение начало сильно извиваться, отклоняясь к югу у Коти, а затем резко поворачивая обратно и врезаясь в Японию в районе Сидзуоки. У побережья Тибы оно делает петлю на север, двигаясь вдоль Тихоокеанского побережья в сторону Хоккайдо, а затем снова заворачивает на юг у берегов Иватэ.

Первый зафиксированный случай, когда течение Куросио достигло района Иватэ и вод к югу от Хоккайдо, стал беспрецедентной аномалией – и это происходило два года подряд. Проникновение течения повысило температуру поверхности воды у берегов Тохоку и южного Хоккайдо более чем на 5 градусов Цельсия, когда Куросио проходит по этим районам. Известно, что даже повышение температуры поверхности моря всего на 2 градуса считается аномальным, так что нынешняя ситуация – весьма ненормальна.

Эта аномалия, которую я называю «массивным изгибом» течения, также повышает температуру воды с противоположной стороны Японии – через Цусимское течение, ответвление Куросио, проходящее через Японское море. Вместе эти течения сжимают Японию в тёплые «тиски» воды, повышая летние температуры и удерживая их на высоком уровне даже осенью.

Факторы усиления наводнений

Повышение температуры поверхности моря лежит в основе учащения ливней, подобных тем, что обрушились на пострадавший от землетрясения полуостров Ното в сентябре 2024 года. По мере нагрева моря в атмосферу выделяются огромные объёмы водяного пара, образуя насыщенные влагой облака, которые затем выливаются проливными дождями над сушей. Тот же механизм стоял за разрушительными наводнениями в Испании осенью 2024 года, так как аномально высокая температура поверхности Средиземного моря создала идеальные условия для обильных осадков.



Наводнение в Японии после проливных дождей (© Pixta)

Каждый регион Японии находится под угрозой проливных дождей, пока сохраняются условия, способствующие их возникновению – экстремальная жара и рост температуры поверхности моря, вызванные глобальным потеплением. С этой точки зрения, называть наводнение в Ното природной катастрофой – некорректно, так как игнорируется очевидный человеческий фактор в его возникновении. Сдержать распространение подобных катастроф можно лишь одним способом – сократив выбросы CO₂.

Зимние снегопады

Многие из тех, кто отрицает изменение климата, ссылаются на рекордные снегопады, доказывая, что планета не нагревается. Истории о метелях, парализующих транспорт и о домах, рушащихся под тяжестью снега, придают достоверность таким доводам, как и тот факт, что снежные бури уносят в Японии больше жизней, чем ураганы и наводнения. Тем не менее, зимы в целом становятся теплее, а не холоднее, и именно эта тенденция повышения температуры провоцирует более частые резкие похолодания и экстремальные снегопады.



Человек расчищает путь сквозь гору снега (© Pixta)

Тут тоже причиной являются сильно извивающиеся западные ветры. В противоположность летнему сценарию, в последние зимы извивающиеся воздушные потоки формируют обширные холодные впадины над значительной частью Евразии (включая некоторые регионы Японии) и Северной Америки, позволяя ледяному арктическому воздуху двигаться на юг. Эти холодные массы притягиваются к регионам с более высокой температурой поверхности моря – отчасти так же, как противоположные полюса магнита тянутся друг к другу, – что делает Японию особенно уязвимой к сильным метелям.

Как я упоминал выше, одной из главных причин выраженной волнообразности западных ветров является резкое сокращение площади полярного морского льда. Атмосфера над Аляской нагревается по мере того, как окружающий морской лёд истончается, что заставляет западные ветры отклоняться к северу, уходя с пути нагревающейся поверхности океана. Когда воздушные потоки начинают сильнее извиваться по оси север–юг, они разделяют арктический холодный воздух на восточные и западные сегменты. Разделившись, эти массы холодного воздуха устремляются на юг, охватывая Восточную Азию и Северную Америку.

Когда холодный воздух движется в сторону Восточной Азии из Сибири, он разделяется на два потока у горы Пэкту на Корейском полуострове, обтекает вершину с двух сторон и вновь соединяется над Японским морем, формируя так называемую зону схождения полярных воздушных масс над Японским морем. Поток холодного воздуха поглощает влагу, испаряющуюся от тёплых морских течений Японского моря, образуя полосообразные облака (в СМИ их иногда называют «снежными поясами»), которые обрушивают снегопады на Японию, особенно на побережье Японского моря. Снег при таких погодных явлениях накапливается стремительно, и сами метели нередко называют «снежными бомбами», подчёркивая необходимость проявлять осторожность.

В нарастающем каскаде причин и следствий глобальное потепление повышает температуру поверхности моря и усиливает экстремальную жару, что, в свою очередь, приводит к обильным снегопадам. Очевидно, что с дальнейшим потеплением моря риск сильных снегопадов в Японии только возрастает.

У врат ада

Япония и без того подвержена природным катастрофам, и, как я показал выше, ситуация будет лишь ухудшаться по мере потепления планеты. Изменение климата должно стать приоритетной проблемой как для правительства, так и для граждан Японии.

Однако реальность далека от этого. Дело в том, что значительная часть населения по-прежнему безразлична к угрозам, связанным с глобальным потеплением, и это вызывает серьёзную тревогу. В 2023 году, выступая на «Саммите по климатической амбициозности» в Нью-Йорке, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность экстремальными погодными явлениями, заявив, что «человечество открыло врата ада». Поддерживая слова Гутерриша, я описываю человечество как стоящее на пороге нового мира, в котором экстремальная погода, вроде 40-градусной летней жары, перестанет быть аномалией и станет нормой.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на «Саммите по климатической амбициозности» 20 сентября 2023 года (© Jiji)

Человечество стоит на пороге пересечения нескольких климатических точек невозврата – критических рубежей, преодоление которых приведёт к ускоренным и, возможно, необратимым последствиям. Я считаю одним из таких рубежей повышение температуры поверхности моря на 1,5 градуса Цельсия по сравнению со столетней давностью. Океаны действуют как теплоаккумуляторы, поглощая значительную часть избыточного тепла в атмосфере. Благодаря этому они играют важную роль в смягчении летней жары и поглощении парниковых газов. Однако по мере роста температуры поверхности морей и океанов они становятся всё менее эффективными в этой функции. По состоянию на 2023 год потепление составило более 1,4 градуса; возможно, это означает, что точка невозврата уже пройдена.

Нагревание океанов, покрывающих 70% поверхности Земли, сыграет ключевую роль в том, чтобы перенести нас в «иной мир», где царят экстремальные погодные условия. Тем не менее, ещё не слишком поздно повернуть назад, объединив усилия и предприняв всё необходимое, чтобы остановить рост температуры поверхности океана. Терять времени больше нельзя.

Изображение к заголовку: карта с сайта Японского метеорологического агентства, показывающая температуру поверхности моря вокруг Японии на 21 сентября 2024 года. Красным отмечены районы с температурой выше нормы (© Японское метеорологическое агентство)