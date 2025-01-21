Годовщина землетрясения на полуострове Ното: трагедия глазами местного фотографа

Роковое землетрясение обрушилось на полуостров Ното 1 января 2024 года. В сентябре регион, едва оправившийся от удара стихии, постигло новое бедствие – разрушительные ливни, которые едва не отняли надежду на восстановления. Сможет ли этот край снова смотреть в будущее с оптимизмом? Через объектив фотографа Ёсиоки Эйити, живущего в Ното, мы прослеживаем путь региона сквозь год испытаний.

Прошёл год с того дня, который мы никогда не забудем. Оглядываясь назад, я вижу лишь хаос, охвативший Ното после землетрясения. Ужасающие сцены, которые мне довелось увидеть в те дни, навсегда врезались в память.

Разрушительное землетрясение в первый день года

Это было похоже на страшный сон. Землетрясение магнитудой 7,6, обрушившееся на регион в новогоднее утро, вызвало толчки, максимальной силы в 7 баллов, которые принесло невообразимые разрушения полуострову Ното. Деревянные дома рассыпались как карточные домики, в один миг лишив людей привычного уклада жизни и всего, что они создавали годами. Мирный пейзаж превратился в руины, и эта реальность казалась настолько чудовищной, что разум отказывался её принимать.

Легендарный утренний рынок Вадзима, одна из самых популярных туристических достопримечательностей Ното, стал жертвой беспощадного пожара. В районах Судзу и Ното пятиметровая волна цунами обрушилась на прибрежные посёлки. Вся система жизнеобеспечения – электроснабжение, водопровод, телекоммуникации – оказалась парализована. Проведение спасательных работ осложнялось разрушенной инфраструктурой: дороги были изрезаны трещинами, усеяны провалами, перекрыты оползнями. Более тридцати населённых пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Время шло, а судьба многих жителей оставалась неизвестной, и полную картину разрушений невозможно было оценить.

В результате землетрясения была парализована автомагистраль Ното – Сатояма – главная транспортная артерия, связывающая полуостров Ното с Канадзавой. На всех альтернативных маршрутах образовались километровые пробки. Привычная двухчасовая поездка из Ното в Канадзаву превратилась в изнурительное десятичасовое путешествие. Власти были вынуждены выпустить экстренное обращение к владельцам частного транспорта с призывом воздержаться от поездок в пострадавший регион Ното.

Бесконечный поток техники Сил самообороны заполнил улицы. В ушах звенели пронзительные сирены машин экстренных служб, а в небе непрерывно кружили спасательные вертолёты. Каждая минута была на счету в борьбе за спасение жизней. Реальность превратилась в апокалиптическую картину, которую невозможно было представить в мирное время, сердце сжималось от тревоги и нарастающего напряжения.

Моя семья тоже оказалась среди пострадавших. Только через три дня после землетрясения я смог убедиться, что все мои родные живы.

В день катастрофы, новогоднее утро, я фотографировал праздничный фестиваль и сначала укрылся в доме тёщи в Канадзаве. На следующий день попытался добраться до родительского дома в Вадзиме, но дороги были изрезаны трещинами и провалами, проехать на машине было невозможно. Оползни полностью отрезали деревню, где находился отчий дом. Оставшиеся там люди, должно быть, были объяты ужасом. 4 января, основательно подготовившись, я подъехал к деревне настолько близко, насколько позволяла дорога, а затем два часа карабкался по горной тропе. До сих пор стоит перед глазами изумлённое лицо сестры, когда я, преодолев перевал, наконец встретился с семьёй. Она приехала на новогодние праздники и оказалась в западне.

Радость воссоединения с родными сменилось глубоким чувством утраты. Перед лицом неузнаваемо изменившегося пейзажа Ното пришло тяжёлое осознание: «Прежний облик этих мест уже не вернётся». Однако внутри постепенно начал зреть вопрос: «Что я могу сделать сейчас?» Как житель Ното и как фотограф этого края – как мне встретить эту новую реальность? С середины января я начал путешествовать по полуострову Ното, приступив к созданию «документальной летописи пострадавшего региона».

Миссия фотографа Ното

Из-за работы отца наша семья часто переезжала по всей Японии, и дом дедушки и бабушки по отцовской линии в городе Вадзима стал для меня священным местом, куда мы возвращались на праздники Обон и Новый год. Это было единственное место, которое я мог по-настоящему назвать своей родиной.

Окончив университет в Токио, я устроился на работу в компанию в регионе Хокурику. В выходные дни меня словно магнитом тянуло на полуостров Ното. Проезжая вдоль побережья полуострова, в окружении великолепной природы, морского бриза и сезонных пейзажей, я забывал все тяготы будней. Сам того не заметив, я начал повсюду носить с собой зеркальную камеру, запечатлевая пейзажи и праздники Ното. С каждым новым кадром, очарованный природной гармонией форм и заразительной атмосферой празднеств, я всё острее ощущал стремление передать удивительную красоту Ното через фотографии. Решение стать профессиональным фотографом пришло как естественное продолжение этого стремления.

В 2014 году, когда мне было 27 лет, я переехал в город Вадзима. Основал рекламное дизайнерское бюро и через фотографии и свою работу рассказывал о красоте любимого полуострова Ното. Именно потому, что эти 10 лет ощущались как истинное призвание, нынешнее землетрясение, в одно мгновение разрушившее всё созданное, стало невыносимой реальностью.

Скала Мицукэдзима высотой 28 метров в городе Судзу была повреждена землетрясением и цунами, её облик неузнаваемо изменился. Рисовые террасы Сираёнэ-Сэммайда в городе Вадзима, где небольшие поля каскадом спускаются к Японскому морю, получили серьёзные повреждения: на рисовых полях появились множественные глубокие трещины, а ирригационная система была разрушена.

В процессе ведения «Хроники пострадавших районов» такие понятия как «возвращение к повседневной жизни» и «восстановление» казались очень далёкими. Информация, передаваемая по телевидению и другим СМИ, неизбежно ограничена из-за временных и других факторов. «О разрушениях в нашем городе не сообщают, пожалуйста, сфотографируйте и расскажите о них», – такие просьбы поступали от эвакуированных жителей и через социальные сети.

Полуостров Ното – это место, которое определило мой жизненный путь. Благодаря фотографии я встретил множество интересных людей и вырос как личность. Я принял решение продолжать документировать реальность происходящего на полуострове Ното.

Реальность полуострова Ното и путь длиною в год

Посещая различные районы полуострова Ното и становясь свидетелем разрушений, причинённых землетрясением и цунами, я чувствовал, словно пространство и время исказились, и я оказался в параллельном мире, оторванном от реальности. Передо мной разворачивалась настолько чудовищная картина действительности, что я начинал сомневаться в самой правомерности своего присутствия там.

К середине марта автомагистраль Ното – Сатояма снова стала проезжей, хотя и с ограничением движения в направлении города Вадзима, а к июлю было полностью восстановлено двустороннее движение. По мере восстановления транспортной инфраструктуры со всей страны на полуостров Ното начали прибывать добровольцы, и поддержка приобрела масштабный характер. Их присутствие стало огромной моральной поддержкой для пострадавших районов, а тёплые слова невероятно воодушевляли.

С наступлением лета в некоторых районах возобновились фестивали Кирико, улицы наполнились улыбками и праздничным воодушевлением. Фестивали Кирико – это традиционные празднества, проходящие по всему полуострову с лета до осени. Во время фестиваля участники шествия под энергичные возгласы, ритмы барабанов и звон гонгов несут огромные фонари, называемые кирико.

Учитывая масштаб разрушений в регионе, я предполагал, что несколько лет не увижу фестивалей в Ното, поэтому меня глубоко тронула решимость местных жителей, стремившихся организовать праздник несмотря на тревоги и сомнения. Фестивали обрели особый смысл, и люди, собравшиеся на них, сияли.



Летний праздник в святилище Дзюдзо города Вадзима был проведён в сокращённом виде. Празднество, в котором преимущественно участвовала молодёжь, было наполнено энергией, а процессия Кирико прошла по центральной части города Вадзима среди всё ещё стоящих разрушенных зданий. 23 августа 2024 года, район Каваи, город Вадзима (фото Ёсиоки Эйити)

В смеющихся лицах молодых людей, несущих кирико, и в горячем стремлении вернуть жизненную силу району я почувствовал энергию, которую невозможно выразить словами. Поистине это выглядело как символический шаг жителей Ното в будущее.

Что касается моей собственной семьи, к концу марта мои родители наконец смогли переехать из временного убежища второго уровня в «условное временное жилье». Это стало определённой вехой в жизни эвакуированных, появился проблеск надежды на возвращение к стабильной жизни. Однако чтобы достичь этой точки, потребовалось множество процедур и времени, что заставило меня заново осознать, насколько тяжёл путь восстановления жизни для пострадавших.

Спустя полгода после землетрясения на полуострове Ното начался полномасштабный снос повреждённых зданий. Темп сноса за счёт государственного финансирования ускорился, особенно с лета, и власти префектуры Исикава объявили, что к концу ноября был завершён снос около 10 000 строений. Правительство и префектура Исикава намерены завершить финансируемый государством снос к октябрю 2025 года, при этом 10 000 строений составляют около 30% от планируемого объёма сноса. Темпы работ заметно ускорились».

Места, где когда-то стояли разрушенные дома, один за другим превращаются в пустыри, и следы прежней жизни постепенно стираются. Некоторые из этих участков настолько заросли, что теперь сложно даже представить, что здесь когда-то были дома. Несмотря на то что регион находится в процессе восстановления, одновременно возникает ощущение, что постепенно исчезают не только пейзажи, но и связанные с ними воспоминания.

От хроники бедствия к хронике восстановления

По данным, опубликованным префектурой Исикава 17 декабря, число погибших в результате землетрясения на полуострове Ното достигло 469 человек. Учитывая случаи смертей в других префектурах и возможное признание новых случаев смертей, связанных с катастрофой, общее количество жертв, вероятно, превысит 500 человек. Повреждено в общей сложности около 100 тысяч объектов.

В настоящее время полуостров Ното находится на этапе «первичной помощи», который предшествует полноценному восстановлению. Во многих районах, серьёзно пострадавших от разрушительных дождей в сентябре, последствия до сих пор заметны, и региону ещё предстоит преодолеть множество трудностей. Землетрясение стало очередным тяжёлым ударом для территории, где уже остро ощущались проблемы депопуляции и старения населения. К сожалению, реальность такова, что отток жителей из этих мест становится неизбежным.

Представления о том, что такое восстановление, может различаться в зависимости от обстоятельств и точки зрения каждого человека. И всё же слова многих людей, приехавших поддержать пострадавший регион, – «Ното обязательно восстановится» – внушают огромную надежду.

Во время непрекращающегося дождя, когда я снимал разрушения, на мгновение небо просветлело. В этот краткий момент над морем возникла радуга, а разрушенные дома и небо слились в единый впечатляющий пейзаж. Я запечатлел этот момент на фотографии в заголовке статьи. Верю, что этот снимок станет символом надежды на возрождение Ното.

С течением времени облик пострадавших районов меняется и я начинаю понимать, что есть вещи, которые могу рассказать только я, продолжая фиксировать происходящее на фотографиях. Ното славится не только своей удивительной природой, но и богатой культурой и традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение. Это не просто наследие, это бесценное достояние, которое связывает прошлое с будущим. Мы обязаны сохранить его и передать следующим поколениям. Я же, как фотограф, хочу стать частью этого важного дела.

Документируя путь к восстановлению, я стремлюсь не только отразить суровую реальность, но и способствовать возрождению местной жизни. Возрождение – долгий процесс, но я намерен идти вперёд, не останавливаясь, чтобы нести свет надежды на будущее, каким бы слабым он ни был.

Я искренне надеюсь, что эта статья станет поводом вспомнить о землетрясении на полуострове Ното, и что как можно больше людей обратят свои мысли к настоящему и будущему этого региона.

Фотография к заголовку: Радуга, которая на мгновение появилась во время съёмки обломков на побережье в пострадавшем районе. 27 ноября 2024 года, город Судзу, район Ори (фото Ёсиока Эйити)