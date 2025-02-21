Школьные обеды в Японии (часть первая): средство спасения жизни детей

Школьные обеды – одно из приятных воспоминаний о детстве у многих японцев. В Японии школьные обеды считаются частью образовательного процесса и их предоставляют для физической и психической защиты детей. Серия из двух статей рассказывает об истории появления школьных обедов в Японии, их достоинствах и существующих проблемах.

Жест доброй воли буддийских монахов

Впервые школьные обеды появились в 1889 году в частной начальной школе Тюай, расположенной на территории буддийского храма Дайтокудзи в городе Цуруока префектуры Ямагата. Эту школу открыли буддийские монахи для детей из бедных семей, не имеющих возможности посещать обычную школу. В школе предоставлялось бесплатное питание – солёные рисовые лепёшки сио-мусуби, жареный солёный лосось сиодзакэ и маринованная зелень на-но цукэмоно. Расходы на обеды оплачивались за счёт милостыни, собираемой монахами.



Памятник первым школьным обедам в городе Цуруока (фото предоставлено Музеем истории школьных обедов)

Цуруока был призамковым городом в княжестве Сёнай. Между правителями княжества и местными жителями существовала тесная связь, и в обществе был развит дух взаимопомощи. Крепкие связи в обществе, культура питания, сложившаяся на основе богатых природных ресурсов, включая местный рис сёнай и лосося, мигрирующего вверх по течению из Японского моря, а также благотворительная деятельность монахов способствовали появлению первых в Японии школьных обедов. Ключевые принципы школьного питания – избавить детей из бедных семей от страданий и чувства неполноценности – остались неизменными и по сей день.



Меню первого школьного обеда – солёные рисовые лепёшки, жареный лосось и маринованные овощи (фото предоставлено Центром развития спорта в Японии)

Постепенно благодаря пожертвованиям бизнесменов и дотациям местных властей школьные обеды стали появляться и в других регионах. После Великого землетрясения Канто в 1923 году и сильного неурожая в регионе Тохоку в 1930-е годы школьное питание стали вводить повсеместно, чтобы обеспечить недоедающих детей продовольствием. В годы Сёва (1926-1989) школьные обеды стали частью государственной политики.

Во время милитаризации общества перед Второй мировой войной школьные обеды активно внедрялись как средство обеспечения сбалансированного питания и укрепления здоровья. Однако во время войны по мере ослабления позиции Японии страна столкнулась с дефицитом продовольствия, и школы перестали предоставлять питание. Нехватка продовольствия в период войны и в послевоенное время вызвала дефицит питания у населения, который особенно сильно сказался на учащихся начальной школы – их физические показатели оказались намного ниже уровня их сверстников довоенного времени. Данные исследования, проведённого властями Токио после войны, показали, что 40% детей ели не каждый день, а ещё 40% - только один раз в день.

История появления школьных обедов в Японии

1889 Появление первых школьных обедов в городе Цуругаока (префектура Ямагата)

1923 Великое землетрясение Канто

Период Второй мировой войны Незадолго до окончания войны школьные обеды были приостановлены

1945 Окончание Второй мировой войны

1946 Появление школьных обедов, состоящих из хлеба и обезжиренного порошкового молока (помощь от США и других стран)

1949 Школьные обеды обеспечиваются поддержкой ЮНИСЕФ

1950 Школьные обеды обеспечиваются поддержкой США (программа государственной помощи оккупированным регионам GARIOA)

1951 Прекращение программы GARIOA

1954 Принятие Закона «О школьном питании»

1960 Обезжиренное порошковое молоко в школьных обедах заменяется на натуральное коровье молоко

1976 Официальное внедрение школьного питания на основе риса

2005 Принятие «Основного Закона об обучении культуре здорового питания»

2008 Пересмотр Закона «О школьном питании», введение понятия «развитие обучения культуре здорового питания»

Источник: Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий и пр.

Новый тип школьных обедов в послевоенный период

После окончания Второй мировой войны Генеральный штаб союзных оккупационных войск опасался, что продовольственный кризис может вызвать дестабилизацию общества. По приказу тогдашнего президента США Трумэна делегация во главе с бывшим президентом Гувером посетила Японию и призвала Главнокомандующего союзными оккупационными войсками Макартура возобновить предоставление школьных обедов и импорт продуктов питания.

При поддержке Генерального штаба в канун Рождества, 24 декабря 1946 года, в трёх столичных префектурах, Токио, Канагава и Тиба, с целью спасения жизни детей была запущена новая программа школьных обедов, охватывающая 250 000 человек. Программа осуществлялась на пожертвования частной американской благотворительной организации «Лицензированные агентства для спасения Азии» (LARA). В то время Генштаб союзных войск наложил строгие ограничения на ввоз товаров в Японию (см. Фудзивара Тацуси «История школьных обедов» (Кюсёку-но рэкиси), изд-во «Иванами сётэн», 2018), и президент США выдал специальное разрешение благотворительной организации, поэтому в её названии присутствует слово «лицензированный». Подобные меры свидетельствуют о твёрдом намерении американских властей спасти детей Японии от голода.



Один из первых школьных обедов послевоенной эпохи – томатное рагу и обезжиренное порошковое молоко (фото предоставлено Центром развития спорта Японии)

Сначала школьные обеды состояли преимущественно из томатного рагу и обезжиренного порошкового молока, но для недоедающих детей такой обед был ценным источником питательных веществ. Впоследствии школьные обеды продолжали обеспечиваться за счёт зарубежной помощи, в том числе американской государственной программы помощи оккупированным территориям GARIOA. Именно благодаря этой программе в 1950 году 1 270 000 учеников начальных школ восьми крупных городов (Токио, Йокогама, Нагоя, Киото, Осака, Кобэ, Хиросима, Фукуока) впервые дважды в неделю стали получать комплексные обеды, состоящие из второго блюда с хлебом или рисом, а также молока. Когда Япония обрела независимость после подписания Сан-Францисского мирного договора в 1951 году, программа GARIOA была прекращена. Оплата школьных обедов полностью легла на плечи родителей, и по всей стране стали раздаваться голоса, требующие выделения дотаций на школьные обеды. В 1952 году правительство Японии стало оплачивать половину стоимости закупаемой для школьных обедов пшеничной муки, и это послужило толчком к распространению полноценных комплексных обедов во всей стране.

Следует отметить, что уже в 1946 году, то есть на следующий год после окончания Второй мировой войны, три министерства – образования, здравоохранения и сельского и лесного хозяйства – выпустили совместное заявление «О содействии распространению школьных обедов» с целью обеспечения полноценного развития и поддержания здоровья детей. Этот документ подчеркнул место, занимаемое школьными обедами в образовательном процессе, и определил роль школьного питания в формировании демократического мышления за счёт привития гигиены, культуры питания, обучения основам правильного питания и прочим элементам в 10 областях.

В 1954 году в Японии был принят Закон «О школьном питании». Теперь школьные обеды превратились из способа обеспечения детей продовольствием в часть образовательного процесса и были закреплены на законодательном уровне. С этого момента японские школьные обеды, всё ещё обеспечиваемые импортируемыми продуктами, вступили на уникальный путь развития. Роль школьных обедов как части образовательного процесса сформулирована следующим образом:

Приобретение правильных знаний о повседневном питании, развитие желательных привычек Диверсификация школьной жизни и воспитание позитивной коммуникабельности Рационализация пищевых привычек, улучшение питания детей, укрепление здоровья Приобретение правильных знаний о производстве, распределении и потреблении продуктов питания

Эти четыре пункта, закреплённые Законом «О школьном питании», а также роль школьного питания в образовательном процессе, изложенная в совместном заявлении заместителей Министров трёх Министерств, актуальны и по сей день.

Китовое мясо, пончики и мягкая лапша

Далее я расскажу о предпосылках введения школьного питания, обстановке в послевоенный период, а также приведу несколько примеров меню школьных обедов.

Китовое мясо во фритюре

Китовое мясо, с которым хорошо знакомо большинство японцев старше 50 лет, впервые появилось в меню школьных обедов примерно в 1950 году. В то время Япония была крупной китобойной державой. В период послевоенного восстановления китовое мясо, являющееся ценным источником белка, было широко распространено. Оно стоило в три раза дешевле свинины, поэтому часто использовалось для приготовления школьных обедов вплоть до 1980 года.



Школьный обед образца 1952 года – булочка, обезжиренное порошковое молоко и китовое мясо во фритюре (фото предоставлено Центром развития спорта Японии)

Пончики

Пончики – продукт, популярный у нескольких поколений. Сейчас пончики продаются в обычных магазинах, но изначально они появились именно в школах. Дети, посещая заболевших одноклассников, любили брать с собой в качестве гостинца булочки из школьных обедов. Однако обычные булочки быстро черствеют, поэтому в 1952 году повар из школы, расположенной в токийском районе Ота, предложил покрывать хлеб сахаром и обжаривать его во фритюре. Пончики казались детям неимоверно вкусными. В 1960-х годах их включили в меню школьных обедов по всей стране.

Молоко

В послевоенный период молоко, приготовляемое из обезжиренного порошка, сыграло огромную роль в обеспечении детей питанием и укреплении организма. Однако оно плохо растворялось в горячей воде, пригорало при нагревании в кастрюле, а в остывшем виде приобретало специфический неприятный запах, который не нравился многим детям. Со временем в Японии сформировалась система, способная обеспечивать коровьим молоком детей в школах, и в 1964 году, после выхода совместного заявления министерств образования и сельского и лесного хозяйства «О реализации мероприятий по включению коровьего молока в школьное питание», на смену порошковому обезжиренному молоку постепенно пришло обычное коровье молоко.

Мягкая лапша

Официальное название продукта – «Мягкая лапша в стиле спагетти». Лапша была упакована порциями в индивидуальные пакеты, из которых её перекладывали в тарелки и смешивали с соусом карри или мясным соусом. В 1960 году производители лапши предложили включить её в меню школьных обедов, и компания из Йокогамы разработала специальную лапшу, которая не разбухает после приготовления. Этого удалось добиться благодаря применению муки грубого помола, а также специально разработанного производственного процесса, во время которого сырую лапшу сначала обрабатывали на пару, затем замачивали в холодной воде, а потом отваривали. Однако после появления китайской лапши и лапши удон из пшеничной муки мягкая лапша исчезла из употребления.



Меню школьного обеда образца 1965 года – коровье молоко в стеклянной бутылке, тарелка с мягкой лапшой и другие блюда (фото предоставлено Центром развития спорта Японии)

Рис

Современные школьные обеды с рисом появились в Японии лишь через 30 с лишним лет после окончания войны. Послевоенные годы оказались неурожайными, поэтому риса в стране не хватало. Во второй половине 60-х годов технологии производства риса стали более совершенными, однако в условиях стремительного экономического роста рацион питания японцев стал меняться, и переход на европейскую кухню вызвал появление огромного количества избытка риса. В качестве одного из способов решения проблемы рис решили использовать в меню школьных обедов. В 1976 году рис официально включили в школьное питание по всей стране. В то время в школьном меню преобладал хлеб, однако увеличение скидки на рис, закупаемый для школьных обедов в 1979 году, значительно ускорило его распространение.



Учащиеся начальной школы едят школьный обед с рисом. 1978 год, посёлок Масико, префектура Тотиги (фото предоставлено Центром развития спорта Японии)



После включения риса в меню школьных обедов хлебозаводы стали заниматься варкой риса. 1978 г. (фото предоставлено Центром развития спорта Японии)

В 80-е годы рис стал неотъемлемой частью школьных обедов. В это же время в Японии выросло число так называемых семейных ресторанов, и жители Японии не только готовили западные блюда дома, но и имели возможность ходить семьями в рестораны, предлагающие блюда западной кухни. Чтобы идти в ногу со временем, в 1983 году Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства предложило сохранить обеды с рисом в качестве основы, но диверсифицировать школьное меню, включая в него блюда западной кухни и других стран, чтобы формировать японскую культуру питания. Благодаря этому школьное питание в Японии становится всё более разнообразным.

Фотография к заголовку: учащиеся начальной школы наслаждаются школьным обедом (1952 год, фото предоставлено Центром развития спорта Японии)