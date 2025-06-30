Технология захвата: японский анализ движений проникает в Высшую лигу бейсбола

Поклонники бейсбола по всему миру считают Высшую лигу ведущей соревновательной ареной, но некоторые команды ВЛБ обращаются к небольшой компании из японского города Тиба за консультацией, как добиться максимальной отдачи от своих звездных игроков. Мы посетили компанию «Нэкст Бэйс», чтобы узнать о ее технологии анализа движений.

Японская компания, выбранная ведущими игроками

Спортивная наука продолжает развиваться, и в бейсболе все большее значение приобретают тренировки и стратегии, основанные на научных данных. Одной из областей, в которой наблюдается стремительный прогресс, является анализ движений, использующий специальное оборудование для измерения и анализа движений спортсмена с целью улучшения результатов и предотвращения травм. В сентябре 2024 года японский стартап, специализирующийся в этой области, попал в заголовки газет, когда заключил контракт на поддержку с командой Высшей лиги бейсбола «Чикаго Кабс».

Эта новость стала неожиданностью, поскольку новые бейсбольные концепции и методы тренировок, как правило, зарождаются в США, а затем попадают в Японию. Так почему же команда ВЛБ обратилась к зарубежной компании? Ответ кроется в новаторской работе японских исследователей, которые занимают лидирующие позиции в области анализа движений.

Японская компания, подписавшая контракт с «Кабс», – это «Нэкст Бэйс», основанная в 2014 году. Сочетая передовые измерительные системы с опытом в области спортивной науки, «Нэкст Бэйс» проводит детальную оценку физической силы игрока, механики подачи и движения замаха. Затем высококлассные аналитики предлагают практические советы по улучшению игры, выступая в роли бейсбольных консультантов. В августе 2022 года компания открыла лабораторию «Нэкст Бэйс Этлитс» в Итикаве, префектура Тиба, которая одновременно является исследовательским центром и тренировочной базой. Лаборатория быстро завоевала репутацию, привлекая как профессиональных игроков, так и любителей, желающих улучшить свои навыки.



В лаборатории «Нэкст Бэйс Этлитс» есть стена с подписями известных спортсменов. (© Мацудзоно Тамон)

Впервые команда «Кабс» обратилась к «Нэкст Бэйс» в сентябре 2023 года. Генеральный директор и основатель компании Накао Синъити вспоминает этот момент: «Джед Хойер, генеральный менеджер «Кабс», приезжал в Японию для поиска японских игроков. Представители «Кабс» связались с нами и сказали, что он хочет посетить лабораторию. Очевидно, он спросил своих сотрудников, есть ли в Японии исследовательские и тренировочные центры, аналогичные американским, и так он узнал о нас».

Этот визит генерального директора крупного клуба не был просто случайной остановкой в насыщенном маршруте. «Кабс» и вся Высшая лига бейсбола столкнулись с растущей проблемой, которая сделала их интерес к «Нэкст Бэйс» еще более актуальным. Дзиндзи Цутому, главный исследователь «Нэкст Бэйс», специализирующийся на биомеханике питчинга, объясняет: «Сотрудники «Кабс» уделяли особое внимание профилактике травм питчеров. В последние годы в США все больше питчеров получают травмы локтя, что приводит к росту числа операций Томми Джона (реконструкции локтевой коллатеральной связки). По сравнению с Соединенными Штатами в Японии меньше питчеров страдают от проблем с локтями, что и вызвало их интерес к нашим исследованиям и методам тренировок».

Во время своего визита делегация «Кабс» провела около полутора часов в лаборатории «Нэкст Бэйс Этлитс», обмениваясь опытом и обсуждая развитие игроков. Накао вспоминает, как проходила эта важная встреча.

«Мы рассказали им о нашей компании и предлагаемых услугах». Вопросы Хойера были невероятно точными, что неудивительно, учитывая прогрессивный подход «Кабс» к развитию игроков. Перед отъездом из Японии он сказал нам, что посещение лаборатории «Этлитс» было самой увлекательной частью его поездки».



Справа: Накао Синъити основал компанию «Нэкст Бэйс» в 2014 году; до этого он работал в телекоммуникационной компании NTT и запустил IT-стартап. В прошлом он играл в бейсбол в университете Риккё. Слева: главный исследователь Дзиндзи Цутому, ранее работавший в Японском институте спортивных наук; он имеет многочисленные достижения, включая поддержку женской сборной Японии по софтболу, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине (© Мацудзоно Тамон)

«Кабс» поражены точностью «Нэкст Бэйс»

Лаборатория «Этлитс» оснащена самой современной измерительной техникой и имеет экспертов-аналитиков, в том числе Дзиндзи, которые специализируются на оценке движений игроков с помощью спортивно-научных методов. Анализируя уникальные характеристики каждого спортсмена, они разрабатывают персональные стратегии повышения результативности и рекомендуют индивидуальные программы тренировок. Главным преимуществом центра является его способность предоставлять такие комплексные услуги в одном месте.



Анализ движения питча с помощью новейшего оборудования (© Next Base)

Для анализа подач по всему телу спортсмена размещаются 48 маркеров, а их движения фиксируются 14 высокопроизводительными камерами. Одновременно оборудование, известное как силовые пластины, установленное под питчерской горкой, измеряет силу, прилагаемую во время шага, а также величину и направление сил реакции на грунт. Это позволяет получить обширные данные, в том числе движение кончиков пальцев, вращение мяча, выработку энергии и эффективность передачи. Используя эту информацию, аналитики могут предложить улучшения в скорости подачи, качестве мяча и механике броска, а также предложить целевые программы тренировок для повышения результативности. Этот подход также позволяет оценить риски травм, например, стресс локтя.

При посещении лаборатории представители «Кабс» были ошеломлены, когда им показали фотографию крупным планом руки питчера, подготовленной для анализа движений. Их удивление стало еще больше, когда они увидели прикрепленные к пальцам многочисленные маркеры, тщательно расположенные от суставов до кончиков ногтей.

«Они были шокированы уровнем точности наших измерений, но для нас в этом нет ничего особенного – это просто часть нашего стандартного анализа», – вспоминает генеральный директор Накао. «Кончики пальцев – это конечная точка, где энергия передается мячу в момент отрыва, поэтому имеет смысл отслеживать их так подробно».



Маркеры крепятся от каждого сустава до кончиков пальцев. Такой уровень точности – уникальная особенность лаборатории «Нэкст Бэйс Этлитс». (© Мацудзоно Тамон)

Еще одним важным преимуществом лаборатории «Этлитс» является передовая технология визуализации. Здесь используются высокопроизводительные камеры, способные снимать 1000 кадров в секунду, что позволяет отслеживать малейшие движения кончиков пальцев питчера с чрезвычайно высоким разрешением. В США тренировочный центр «Драйвлайн Бейсбол», известный тем, что его часто посещают Ю Дарвиш и Шохей Охтани, получил признание благодаря своему подходу к развитию игроков, основанному на научных данных. Однако в «Драйвлайн» не используются такие продвинутые камеры, как в лаборатории «Этлитс». В 2018 году, еще до того, как «Нэкст Бэйс» официально запустила свою лабораторию, Накао и Дзиндзи посетили «Драйвлайн», чтобы сравнить их методики. Они уехали с вновь обретенной уверенностью. «Мы поняли, что ничуть не отстаем от них», – вспоминает Накао. «Более того, во многих областях мы были впереди».

После визита в сентябре 2023 года «Кабс» продолжили взаимодействие с «Нэкст Бэйс», проведя несколько онлайн-встреч. Затем, в марте 2024 года, перед началом прошлогоднего сезона ВЛБ, «Нэкст Бэйс» получила приглашение на весенние тренировки. Там они провели сеанс анализа движений для 20 питчеров «Кабс», продемонстрировав методы, которые они представили генеральному директору Джеду Хойеру несколькими месяцами ранее.

Дзиндзи вспоминает, как проходила сессия: «Сначала за сеансом наблюдали только несколько человек. Но быстро распространился слух о том, что происходит нечто интересное – и вскоре вокруг начали собираться тренеры, аналитики и сотрудники отдела исследований и разработок. Мы даже не показали наш процесс полностью, но скорость, точность и уровень детализации анализа получили высокую оценку».



На весенней тренировке «Чикаго Кабс» в феврале 2024 года (© Next Base)

Исследования высокого уровня сталкиваются с проблемами в Японии

После успешной демонстрации на весенних тренировках «Нэкст Бэйс» официально подписала с «Кабс» контракт. Дзиндзи подчеркивает важность этого партнерства: «Для команд выбывание высокооплачиваемых игроков из-за травм – огромная потеря. Наша цель – снизить травматизм и повысить результативность». Хотя «Нэкст Бэйс» еще не успела зарекомендовать себя в Высшей лиге, слухи о партнерстве с «Кабс» быстро распространились. В результате другие команды ВЛБ начали обращаться к компании, чтобы изучить возможность сотрудничества.

В декабре 2024 года Дзиндзи принял участие в Зимней встрече ВЛБ – мероприятии, на котором собрались руководители и агенты всех 30 команд Высшей лиги. Там он был выбран Американским обществом биомеханики бейсбола в качестве одного из пяти исследователей для выступления с докладом о профилактике травм локтя. Выступление вызвало большой резонанс, и агенты, представляющие игроков Высшей лиги, обратились к Дзиндзи за советом, как повысить результативность своих клиентов.

Хотя Соединенные Штаты часто считаются мировым лидером в области спортивной науки, Дзиндзи подчеркивает, что в анализе движений Япония исторически занимает лидирующие позиции. Японские исследования в области биомеханики и отслеживания движений были высоко развиты с 1990-х годов, особенно в таких учреждениях, как Университет Цукубы. Японские исследователи сыграли ведущую роль в анализе сложных вращательных движений, связанных с бросками и ударами, заложив основу высокого уровня в исследовании движений в бейсболе.

Несмотря на все это, Дзиндзи задается вопросом, действительно ли эти достижения признаются и ценятся в стране.

Когда японские игроки переходят в Высшую лигу, это всегда воспринимается как «вызов». Такое мнение сложилось потому, что многие по-прежнему считают американский бейсбол вершиной, в том числе и в области спортивной науки. Хотя мы твердо уверены, что Япония лидирует в мире в области анализа движений, реальность такова, что наша спортивная среда отстает от США, в том числе когда речь идет о применении результатов этих исследований. В Соединенных Штатах тренер – это профессия, и инструкторами становятся те, кто специально изучает тренерское дело. В Японии же роль тренера по-прежнему в значительной степени зависит от игровой карьеры человека, а не от его знаний в области методик тренировок и спортивной науки. Из-за этого нашим инновациям сложно прижиться в японском бейсболе. Какой бы передовой ни была наука, она не дает результата, если люди и организации, использующие ее, не развиваются сами».

Лаборатория «Нэкст Бэйс Этлитс» – это научно-исследовательский центр мирового класса в области спортивной науки, демонстрирующий передовые достижения Японии в сфере анализа движений. Если его потенциал будет полностью реализован, он может не просто совершить революцию в развитии игроков, но и изменить весь подход Японии к спортивной культуре.



Лаборатория «Нэкст Бэйс Этлитс» в Итикаве, Чиба, внесла значительный вклад в развитие японского бейсбола. В марте 2025 года рядом со станцией Хамамацучо в Токио открывается новый объект. (© Мацудзоно Тамон)

Фотография к заголовку: Питчер из лучшей бейсбольной команды средней школы проходит анализ в лаборатории «Нэкст Бэйс Этлитс» во время интервью (© Мацудзоно Тамон)