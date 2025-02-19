Безэкипажные морские суда на дистанционном управлении из автотрейлера: первый в мире мобильный наземный центр поддержки на случай стихийных действий

Общество Технологии Стихийные бедствия

Проект развития безэкипажного судоходства MEGURI2040 разработал мобильный сухопутный центр поддержки навигации. Пятого февраля его продемонстрировали СМИ на берегу гребного канала «Уми-но мори» в токийском районе Кото.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Сухопутные центры поддержки для удаленного управления безэкипажной навигацией

На первый взгляд кажется, что перед нами трейлер любителя автокемпинга, разукрашенный изображениями в стиле «поп», но достаточно перешагнуть через порог, чтобы оказаться в помещении, напоминающем пилотскую кабину истребителя.

Это сухопутный мобильный центр поддержки навигации, разработанный в рамках проекта MEGURI2040, цель которого – к 2040 году перевести на безэкипажную навигацию половину внутреннего судоходства в Японии.

Чтобы пробудить интерес к безэкипажной навигации, в том числе у детей, снаружи мобильный центр раскрасили яркими изображениями в стиле «поп»
Чтобы пробудить интерес к безэкипажной навигации, в том числе у детей, снаружи мобильный центр раскрасили яркими изображениями в стиле «поп»

В небольшое пространство уместили все функции, необходимые для удаленной поддержки навигации
В небольшое пространство уместили все функции, необходимые для удаленной поддержки навигации

В проекте MEGURI2040, который стартовал в 2020 году под эгидой фонда The Nippon Foundation, участвуют в общей сложности 53 компании. Помимо судостроительных и судоходных фирм, а также производителей судового оборудования, это торговые предприятия, а также компании, связанные со связью и искусственным интеллектом. К настоящему времени уже удалось успешно провести практические навигационные испытания в безэкипажном режиме шести судов, в числе которых малое прогулочное судно, крупный пассажирский паром и контейнеровоз.

В 2022 году создатели взялись за еще более серьезную задачу: осуществить выполнение в беспилотном режиме рейса туда и обратно общей протяженностиью 790 километров из Токийского залива – одной из наиболее загруженных акваторий, через которую ежесуточно проходят около 500 судов, в залив Исэ. Точность выполнения заданного маршрута туда и обратно в беспилотном режиме оказалась весьма высока, составив 99,7%. При этом тыловую поддержку обеспечивал наземный центр поддержки, который разместили в Макухари в префектуре Тиба. Поскольку центр позволяет заниматься сбором курсовой и погодной информации, следить за состоянием судовых машин и механизмов, а при чрезвычайной ситуации осуществлять дистанционное управление, он совершенно незаменим для обеспечения безопасности безэкипажной навигации.

Контейнеровоз «Судзаку» (общий тоннаж 749 тонн), успешно выполнивший в режиме безэкипажной навигации рейс из Токийского залива в залив Исэ и обратно
Контейнеровоз «Судзаку» (общий тоннаж 749 тонн), успешно выполнивший в режиме безэкипажной навигации рейс из Токийского залива в залив Исэ и обратно

Кабина оператора центра сухопутной поддержки, установленная в Макухари
Кабина оператора центра сухопутной поддержки, установленная в Макухари

Компактность благодаря облачным вычислениям, возможность использования при стихийных бедствиях и сбоях энергоснабжения

С 2023 финансового года в проекте MEGURI2040 перешли ко второму этапу пути к практическому использованию на благо общества. В порядке практического испытания уже осуществляется перевозка пассажиров, идет строительство нового контейнеровоза, изначально оснащенного всеми системами, которые необходимы для безэкипажной навигации.

В июле 2024 года в городе Нисиномия префектуры Хёго открыли стационарный наземный центр поддержки, позволяющий дистационно следить за движением и управлять сразу несколькими судами. В процессе создания этого объекта всплыли такие вопросы как необходимость резервного энергоснабжения на случай сбоя подачи электроэнергии при стихийном бедствии. Это и послужило поводом приступить к разработке мобильной версии сухопутного центра поддержки.

Судно для обслуживания отдаленных островов «Олимпия дрим» трудится на маршруте порт Окаяма – остров Сёдосима, выполняя будничные рейсы в рамках долгосрочного практического испытания (Снимок предоставлен фондом The Nippon Foundation)
Судно для обслуживания отдаленных островов «Олимпия дрим» трудится на маршруте порт Окаяма – остров Сёдосима, выполняя будничные рейсы в рамках долгосрочного практического испытания (Снимок предоставлен фондом The Nippon Foundation)

Левый борт трейлера украшает рисунок ночного моря – образ безэкипажной навигации с движением судов сутки напролет
Левый борт трейлера украшает рисунок ночного моря – образ безэкипажной навигации с движением судов сутки напролет

Благодаря использованию облачных вычислений все функции дистанционного управления удалось уместить в скромном пространстве семиметрового автоприцепа. В чрезвычайных ситуациях – например, при стихийном бедствии, такой прицеп несложно отбуксировать в безопасное место, а запитать его электроэнергией можно как от бытовой сети, так и от электромобиля.

Кабина управления скомпонована тандемом – сиденья расположены одно за другим. В расположенном спереди сиденье можно выступать в роли капитана, следя за картой и информацией с камер наблюдения на корпусе корабля, а с заднего сиденья можно работать в роли старшего механика: следить за работой и управлять судовыми двигателями и механизмами. Для связи используется спутниковая система «Старлинк», а при неустойчивости связи из-за помех можно перейти на каналы LTE. Система позволяет дистанционно управлять несколькими судами.

С переднего сиденья можно выполнять функции капитана, а с заднего – старшего механика
С переднего сиденья можно выполнять функции капитана, а с заднего – старшего механика

В передней части крыши установлена антенна спутниковой связи «Старлинк»
В передней части крыши установлена антенна спутниковой связи «Старлинк»

Разработка с прицелом на широкое распространение

В Японии на внутренние морские перевозки приходится около 40% грузов. Между тем экипажи судов стремительно стареют: половине японских моряков уже 50 лет и больше. При этом 70-80 процентов происшествий и несчастных случаев на море происходят из-за человеческих ошибок.

«Для ослабления нехватки персонала и повышения безопасности мы хотим в скорейшие сроки реализовать переход к практическому использованию обществом безэкипажной навигации», – комментирует директор-распорядитель фонда The Nippon Foundation Унно Мицуюки. Организаторы намерены делиться результатами опытно-практического использования с Министерством общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также с Международной морской организацией ООН (ММО), а кроме того – активно вносить предложения о пересмотре системы внутренних и международных правил, а также системы страхования.

Участники разработки мобильного наземного центра поддержки навигации (слева направо): полномочный руководитель компании Japan Radio Co., Ltd. Иноуэ Синтаро, директор-распорядитель фонда The Nippon Foundation Унно Мицуюки, технический руководитель сухопутной поддержки компании Japan Radio Co., Ltd Сато Мари
Участники разработки мобильного наземного центра поддержки навигации (слева направо): полномочный руководитель компании Japan Radio Co., Ltd. Иноуэ Синтаро, директор-распорядитель фонда The Nippon Foundation Унно Мицуюки, технический руководитель сухопутной поддержки компании Japan Radio Co., Ltd Сато Мари

В отличие от стационарного сухопутного центра поддержки с его высокими функциональными возможностями, мобильный вариант центра создавался с прицелом на широкое распространение – его оснащали так, чтобы удержать стоимость внутренних средств связи и другого оборудования в пределах 30 млн йен. Это позволяет рассчитывать на то, что возможность внедрения системы рассмотрят в регионах с удаленными островами и других местах, где особенно быстро происходит депопуляция. В небольшой корпус мобильного центра наземной поддержки навигации создатели заложили серьезный потенциал обеспечения будущего морского судоходства.

Во время подготовки данного материала в качестве источника энергоснабжения мобильного центра использовался электромобиль Leaf компании Nissan
Во время подготовки данного материала в качестве источника энергоснабжения мобильного центра использовался электромобиль Leaf компании Nissan

Подготовка материала, текст и фотографии: Хасино Юкинори (редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: Кабина операторов и мобильный центр наземной поддержки

Стихийные бедствия Автономные транспортные средства