Безэкипажные морские суда на дистанционном управлении из автотрейлера: первый в мире мобильный наземный центр поддержки на случай стихийных действий

Проект развития безэкипажного судоходства MEGURI2040 разработал мобильный сухопутный центр поддержки навигации. Пятого февраля его продемонстрировали СМИ на берегу гребного канала «Уми-но мори» в токийском районе Кото.

Сухопутные центры поддержки для удаленного управления безэкипажной навигацией

На первый взгляд кажется, что перед нами трейлер любителя автокемпинга, разукрашенный изображениями в стиле «поп», но достаточно перешагнуть через порог, чтобы оказаться в помещении, напоминающем пилотскую кабину истребителя.

Это сухопутный мобильный центр поддержки навигации, разработанный в рамках проекта MEGURI2040, цель которого – к 2040 году перевести на безэкипажную навигацию половину внутреннего судоходства в Японии.



Чтобы пробудить интерес к безэкипажной навигации, в том числе у детей, снаружи мобильный центр раскрасили яркими изображениями в стиле «поп»



В небольшое пространство уместили все функции, необходимые для удаленной поддержки навигации

В проекте MEGURI2040, который стартовал в 2020 году под эгидой фонда The Nippon Foundation, участвуют в общей сложности 53 компании. Помимо судостроительных и судоходных фирм, а также производителей судового оборудования, это торговые предприятия, а также компании, связанные со связью и искусственным интеллектом. К настоящему времени уже удалось успешно провести практические навигационные испытания в безэкипажном режиме шести судов, в числе которых малое прогулочное судно, крупный пассажирский паром и контейнеровоз.

В 2022 году создатели взялись за еще более серьезную задачу: осуществить выполнение в беспилотном режиме рейса туда и обратно общей протяженностиью 790 километров из Токийского залива – одной из наиболее загруженных акваторий, через которую ежесуточно проходят около 500 судов, в залив Исэ. Точность выполнения заданного маршрута туда и обратно в беспилотном режиме оказалась весьма высока, составив 99,7%. При этом тыловую поддержку обеспечивал наземный центр поддержки, который разместили в Макухари в префектуре Тиба. Поскольку центр позволяет заниматься сбором курсовой и погодной информации, следить за состоянием судовых машин и механизмов, а при чрезвычайной ситуации осуществлять дистанционное управление, он совершенно незаменим для обеспечения безопасности безэкипажной навигации.



Контейнеровоз «Судзаку» (общий тоннаж 749 тонн), успешно выполнивший в режиме безэкипажной навигации рейс из Токийского залива в залив Исэ и обратно



Кабина оператора центра сухопутной поддержки, установленная в Макухари

Компактность благодаря облачным вычислениям, возможность использования при стихийных бедствиях и сбоях энергоснабжения

С 2023 финансового года в проекте MEGURI2040 перешли ко второму этапу пути к практическому использованию на благо общества. В порядке практического испытания уже осуществляется перевозка пассажиров, идет строительство нового контейнеровоза, изначально оснащенного всеми системами, которые необходимы для безэкипажной навигации.

В июле 2024 года в городе Нисиномия префектуры Хёго открыли стационарный наземный центр поддержки, позволяющий дистационно следить за движением и управлять сразу несколькими судами. В процессе создания этого объекта всплыли такие вопросы как необходимость резервного энергоснабжения на случай сбоя подачи электроэнергии при стихийном бедствии. Это и послужило поводом приступить к разработке мобильной версии сухопутного центра поддержки.



Судно для обслуживания отдаленных островов «Олимпия дрим» трудится на маршруте порт Окаяма – остров Сёдосима, выполняя будничные рейсы в рамках долгосрочного практического испытания (Снимок предоставлен фондом The Nippon Foundation)



Левый борт трейлера украшает рисунок ночного моря – образ безэкипажной навигации с движением судов сутки напролет

Благодаря использованию облачных вычислений все функции дистанционного управления удалось уместить в скромном пространстве семиметрового автоприцепа. В чрезвычайных ситуациях – например, при стихийном бедствии, такой прицеп несложно отбуксировать в безопасное место, а запитать его электроэнергией можно как от бытовой сети, так и от электромобиля.

Кабина управления скомпонована тандемом – сиденья расположены одно за другим. В расположенном спереди сиденье можно выступать в роли капитана, следя за картой и информацией с камер наблюдения на корпусе корабля, а с заднего сиденья можно работать в роли старшего механика: следить за работой и управлять судовыми двигателями и механизмами. Для связи используется спутниковая система «Старлинк», а при неустойчивости связи из-за помех можно перейти на каналы LTE. Система позволяет дистанционно управлять несколькими судами.



С переднего сиденья можно выполнять функции капитана, а с заднего – старшего механика



В передней части крыши установлена антенна спутниковой связи «Старлинк»

Разработка с прицелом на широкое распространение

В Японии на внутренние морские перевозки приходится около 40% грузов. Между тем экипажи судов стремительно стареют: половине японских моряков уже 50 лет и больше. При этом 70-80 процентов происшествий и несчастных случаев на море происходят из-за человеческих ошибок.

«Для ослабления нехватки персонала и повышения безопасности мы хотим в скорейшие сроки реализовать переход к практическому использованию обществом безэкипажной навигации», – комментирует директор-распорядитель фонда The Nippon Foundation Унно Мицуюки. Организаторы намерены делиться результатами опытно-практического использования с Министерством общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также с Международной морской организацией ООН (ММО), а кроме того – активно вносить предложения о пересмотре системы внутренних и международных правил, а также системы страхования.



Участники разработки мобильного наземного центра поддержки навигации (слева направо): полномочный руководитель компании Japan Radio Co., Ltd. Иноуэ Синтаро, директор-распорядитель фонда The Nippon Foundation Унно Мицуюки, технический руководитель сухопутной поддержки компании Japan Radio Co., Ltd Сато Мари

В отличие от стационарного сухопутного центра поддержки с его высокими функциональными возможностями, мобильный вариант центра создавался с прицелом на широкое распространение – его оснащали так, чтобы удержать стоимость внутренних средств связи и другого оборудования в пределах 30 млн йен. Это позволяет рассчитывать на то, что возможность внедрения системы рассмотрят в регионах с удаленными островами и других местах, где особенно быстро происходит депопуляция. В небольшой корпус мобильного центра наземной поддержки навигации создатели заложили серьезный потенциал обеспечения будущего морского судоходства.



Во время подготовки данного материала в качестве источника энергоснабжения мобильного центра использовался электромобиль Leaf компании Nissan

Подготовка материала, текст и фотографии: Хасино Юкинори (редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: Кабина операторов и мобильный центр наземной поддержки