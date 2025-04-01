Консервы «Беги!» как средство обучения действиям во время цунами

Вероятность сильного землетрясения в разломе Нанкай в ближайшие 30 лет составляет 80%. В посёлке Куросио высота цунами, вызванного таким землетрясением, может достигнуть 34 метров. В рамках программы подготовки к стихийным бедствиям в посёлке появились необычные консервы «Беги!». Какое послание заключено в этикетке этой консервной банки?

2 декабря 2024 года завод по производству консервов в посёлке Куросио (префектура Коти) и компания «Футагами», владеющая сетью магазинов бытовых товаров на территории префектуры, объявили о запуске уникального проекта по предотвращению стихийных бедствий. Ключевым элементом проекта являются консервы «Беги!». Сейчас эти консервы с изображением бегущего человека на ярко-синей этикетке продаются в сети «Футагами» на территории всей префектуры в качестве еды во время чрезвычайных ситуаций. 1 сентября, в День защиты от стихийных бедствий, планируется открытие продаж по всей стране.



Консервы «Беги!» с рисом и полосатым тунцом сохраняют отменный вкус даже при комнатной температуре

Почему консервы получили такое название? Если в разломе Нанкай произойдёт землетрясение, на посёлок Куросио может обрушиться гигантское цунами высотой более 30 метров. «Мы не в силах предотвратить гигантское цунами. Поэтому мы решили повысить уровень осознанного отношения к эвакуации среди населения посёлка с помощью лозунга «Началось землетрясение – убегай!». Теперь мы хотим распространить этот лозунг во всём мире с помощью консервов» - рассказал на пресс-конференции директор консервного завода Томонага Кимио.

Шокирующий прогноз об огромном цунами

Посёлок Куросио находится в западной части префектуры Коти. Население посёлка составляет около 10 000 человек. Это рыбацкий посёлок с одной из крупнейших в Японии флотилий одноярусных судов для ловли полосатого тунца.

В марте 2012 года появилась новость, шокировавшая жителей посёлка. Это был прогноз о силе землетрясения и высоте цунами в случае землетрясении в разломе Нанкай – подводной впадине у тихоокеанского побережья в западной части Японии. Если в разломе Нанкай произойдет землетрясение такой же силы, что и в префектуре Фукусима в марте 2011 года, то обширная территория от восточного региона Канто до островов Сикоку и Кюсю может пострадать от сильнейших толчков и цунами. Максимальная прогнозируемая высота цунами в посёлке Куросио составляет 34,4 метра, при этом число пострадавших достигает 2 300 человек, 90% из которых станут жертвами цунами.

Во время землетрясения в марте 2011 года максимальная высота цунами наблюдалось в городе Офунато (префектура Иватэ) и составляла 16,7 метра. Узнав о том, что им угрожает цунами высотой в два раза больше, чем в 2011 году, население посёлка Куросио пришло в отчаяние. Стихотворение танка, написанное пожилой жительницей, хорошо отражает настроение жителей посёлка:

Ооцунами китараба томо-ни синдэ яру кё мо ко га иу аси наэру вага ни Если придёт большое цунами, мы умрём вместе, – сказал сын мне, своей плохо ходящей матери

Уроки «чуда в Камаиси»: «возглавь эвакуацию!»

Весной 2013 года глава посёлка Куросио Ониси Кацуя встретился с внештатным профессором Токийского университета Катада Тоситака, благодаря которому во время землетрясения в 2011 году в городе Камаиси произошло событие, ставшее известным как «чудо Камаиси».

Во время землетрясения 2011 года множество жителей города Камаиси стали жертвами цунами, однако все 570 учеников начальной школы и школы средней ступени, выходящей на залив Оцути, вовремя эвакуировались в безопасный район и были спасены.

Профессор Катада на протяжении многих лет занимался обучением защиты от последствий стихийных бедствий в городе Камаиси, и завершил свою миссию за несколько лет до землетрясения 2011 года.



Катада Тоситака, внештатный профессор Токийского университета

Катаду встревожило отношение родителей, убеждавших детей, что им не придётся убегать от цунами, потому что есть защитная дамба, и он решил принять меры, чтобы изменить подобное отношение. Катада провозгласил 3 правила эвакуации – «Откажись от предубеждений», «Делай всё возможное», «Возглавь эвакуацию», и многократно подчёркивал необходимость самостоятельной эвакуации на возвышенность.

Во время встречи с профессором Катада глава посёлка Ониси испытывал отчаяние: «Я не уверен в том, что смогу защитить жителей посёлка. Я встретился с множеством экспертов по защите от стихийных бедствий, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Что мне делать?». Чтобы изменить ход беседы, Катада ответил шуткой: «Господин мэр, Вы должны стать первопроходцем. С чем связаны Ваши опасения? Ваш посёлок с древних времён находится у моря, и сейчас ничего не изменилось», - обратился он к Ониси, застав его врасплох. «Посёлок Куросио издавна пользуется дарами моря. Море приносит дары, но иногда становится опасным, так устроена природа. Несмотря на это, посёлок до сих пор существует. Нельзя руководить посёлком, опасаясь стихийного бедствия, которое случается раз в тысячу лет», – продолжил Катада.

«По прогнозам, сильное цунами случается раз в тысячу лет, причём это данные моделирования. Единственное, что можно утверждать наверняка – за сильным землетрясением обязательно последует цунами. Вы должны делать всё возможное для защиты жителей посёлка и продолжать наслаждаться жизнью и дарами природы», – объяснил Катада.

Выражение лица Ониси постепенно светлело.

«Господин мэр, вы станете первопроходцем и сможете изменить образ мыслей жителей своего посёлка», – заключил Катада.

Вскоре после этой беседы администрация посёлка Куросио пригласила профессора Катада на должность советника по защите от стихийных бедствий и разработала План предотвращения последствий стихийных бедствий. Первые строки этого документа отражают решительный настрой администрации посёлка:

Самое главное – это защита жизни наших жителей. Мы намерены продолжать развитие посёлка, изобилующего дарами моря. (…) Мы серьёзно относимся к вероятности землетрясения в разломе Нанкай и намерены стать образцом для всей Японии в сфере защиты от землетрясения и цунами на основе Плана предотвращения последствий землетрясения в разломе Нанкай и последующего цунами.

Основной приоритет «Плана» – обучение мерам профилактики последствий стихийных бедствий: «Почувствовал толчки – убегай. Немедленно убегай в более безопасное место». В Плане предусмотрено усиление школьного обучения, просветительской деятельности и тренингов по эвакуации, а также обучение детей навыкам выживания.



Во время учений по профилактике последствий стихийных бедствий в посёлке Куросио отрабатываются навыки эвакуации из школ и жилых домов на возвышенность по кратчайшему маршруту. В районах, где прогнозируется особенно высокое цунами, а также в районах, где эвакуация затруднена, проводятся учения по эвакуации в башни для защиты от цунами (предоставлено посёлком Куросио)

На основе «Плана» в посёлке и каждом из его районов проведено в сумме более 500 учений по эвакуации. Районы, где эвакуация затруднена, оборудованы специальными башнями, куда нужно эвакуироваться во время цунами. Во всех районах посёлка проводятся тренинги по эвакуации по кратчайшему маршруту на основе взаимопомощи, а также учения по эвакуации в ночное время.

С целью активизации подготовки к землетрясению в рамках проекта по задействованию третичного сектора промышленности посёлка в подготовке к стихийным бедствиям был открыт завод по производству консервов, который в настоящее время успешно развивает свои продажи.



Многократные учения по защите от стихийных бедствий для населения сплачивают местное сообщество (предоставлено посёлком Куросио)

Нужны ли посёлку гигантские дамбы?

Проект консервы «Беги!» разработан дизайнером Умэхара Макото, живущим в городе Ками (префектура Коти). Поводом к созданию проекта послужил следующий эпизод. Однажды Умэхара работал на компьютере, и его внимание привлекла появившаяся на экране фотография. «Что это?», – удивился Умэхара. На фото была запечатлена бетонная дамба, тянущаяся вдоль прибрежной дороги в районе, пострадавшем от землетрясения в 2011 году. Дамба полностью закрывала вид на раскинувшееся за ней синее море. «Это недопустимо», – подумал Умэхара.



Дизайнер Умэхара Макото (фото предоставлено дизайнерским офисом Умэхары Макото)

За 10 лет на восстановление регионов, пострадавших от землетрясения 2011 года, было потрачено 32 триллиона йен. По состоянию на 2020 год 1,3 триллиона ушло на сооружение прибрежных дамб, общая протяжённость которых в трёх префектурах составила 432 километра.

«Вы никогда не задумывались о том, хотели ли этого сами жители? Нормально ли готовиться к цунами, заливая всё бетоном? Эту проблему следует решать на основе дискуссии национального масштаба», – говорит Умэхара.

Будучи уроженцем префектуры Коти, известной своей богатой природой, Умэхара придаёт большое значение красоте пейзажа. Он выступает консультантом для административных работников и производителей первичного сектора из различных префектур. В качестве дизайнера он внёс вклад во множество проектов, от концепций местных специалитетов до комплексных планов органов местной власти. «Музей песчаного пляжа», созданный в 1989 году на пляже Ирино в посёлке Куросио – один из лучших проектов Умэхары.



Песчаный пляж Ирино в посёлке Куросио – природная защитная дамба. «Этот пейзаж тесно связан с бытом местных жителей», – отмечает директор консервного завода Томонага (предоставлено посёлком Куросио)

«Музей» представляет собой натуральный природный ландшафт, состоящий из четырёхкилометрового песчаного пляжа, моря и неба. На Интернет-сайте проекта размещена цитата из плана, который четверть века назад Умэхара отправил в администрацию посёлка:

«В нашем посёлке нет музеев.

Наш музей – это прекрасный песчаный пляж»



«Выставка футболок» – наиболее масштабное мероприятие «Музея песчаного пляжа». Подобные выставки проводятся на Гавайях, в Монголии и других странах. Вид футболок, развевающихся от прибрежного бриза, представляет собой захватывающее зрелище (предоставлено посёлком Куросио)

«Музей песчаного пляжа» – это выражение протеста Умэхары. В 1980-е годы Япония переживала период экономического подъёма, и многие провинциальные города занялись строительством курортов. В Куросио тоже рассматривали проект создания курорта, но Умэхара, к которому поселковые власти обратились за консультацией, предложил создать «Музей песчаного пляжа».

Проект консервов «Беги!» – это тоже форма протеста Умэхары, выступающего против разрушения природных пейзажей в пострадавших от стихийных бедствий регионах.

Весной 2024 года завод по производству консервов в посёлке Куросио отметил десятилетнюю годовщину. Узнав, что руководство завода хочет сотрудничать с компанией «Футагами», Умэхара выступил в качестве посредника и сделал следующее предложение: «Чтобы сотрудничать, нужно придумать что-нибудь интересное. Как насчёт консервов «Беги!»?»



Завод по производству консервов в городе Куросио, созданный в рамках проекта по профилактике последствий стихийных бедствий после опубликования прогноза о высоте цунами. «34 м» на логотипе завода – максимальная высота прогнозируемого цунами (предоставлено посёлком Куросио)

Предложение Умэхары было принято, и дизайнер приступил к разработке этикетки. Он поместил на этикетку изображение убегающего человека и слово «Беги!». На обратной стороне этикетки имеются надписи «Вкусные консервы для чрезвычайных ситуаций» и «Прежде всего беги. После того, как убежал, тебя ждёт вкусная еда». Подобный юмор – одна из особенностей стиля Умэхары.

Узнав о проекте консерв «Беги!», Такахаси Хироюки, руководитель компании «Амэкадзэ Тайё» (город Ханамаки, префектура Иватэ), владеющей сайтом Интернет-продаж, обеспечивающим налаживание связей между потребителями и производителями, а также между городом и регионами, очень обрадовался: «Это отражает решимость посёлка жить в гармонии с природой и готовиться к возможному цунами. Я удивлён мощным потенциалом этого посёлка».

В сентябре 2011 года, через полгода после мартовского землетрясения, Такахаси выставлял свою кандидатуру на выборы губернатора префектуры Иватэ. В предвыборной программе он выступал против сооружения дамб в качестве меры для защиты от цунами. На выборах он потерпел поражение.

«Чрезвычайное событие, которое может произойти раз в сто лет, и вся остальная жизнь – 99 лет и 364 дня. Каждый регион должен решить, как совместить эти два периода. К сожалению, в пострадавшем от землетрясения Тохоку решили восстанавливать регион, отдавая приоритет чрезвычайному событию. Это изменило быт и менталитет жителей, привыкших жить в гармонии с природой», – отмечает Такахаси.

Отток населения из трёх пострадавших префектур за 10 лет составил 6,6%. Это в 3 раза выше среднего по стране показателя (1,9%).

«Что это было за восстановление? Это проблема, над которой должен задуматься весь японский народ», – говорит Такахаси.

Сразу после землетрясения в марте 2011 года директор консервного завода Такахаси в качестве служащего поселковой администрации отправился в пострадавший регион, чтобы оказывать помощь на местах. По его словам, опустевший и разрушенный город Рикудзэнтакада в префектуре Иватэ, очень похожий на его родной посёлок, запомнился ему на всю жизнь: «Мне было больно на это смотреть. Перед моими глазами как будто предстало будущее моего посёлка».

Вопрос восстановления пострадавшего от землетрясения полуострова Ното также вызывает беспокойство у Томонаги: «Во время обсуждения восстановления полуострова Ното раздаются голоса: «Зачем вкладывать деньги в исчезающий регион?». Мне очень горько это слышать. Но если с помощью консерв «Беги!» нам удастся убедить людей в том, что они должны сами отвечать за спасение своей жизни, они поймут, что можно просто убежать от цунами, и тогда необходимость в огромных средствах на строительство защитных сооружений исчезнет. Я считаю, что восстановление пострадавших регионов должно быть направлено на сохранение природного ландшафта и налаживание быта местных жителей».

Статья написана редакцией Nippon.com в сотрудничестве с акционерной компанией Power News

Фотография к заголовку: учения по эвакуации при цунами в посёлке Куросио, слева на фото – консервы «Беги!» (предоставлено посёлком Куросио)