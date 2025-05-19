«Нагие послы»: борьба сумо как инструмент дипломатии

Турниры сумо неизменно собирают полные залы зрителей, среди которых немало иностранных туристов. Японская Ассоциация сумо впервые за 34 года планирует гастроли в Лондоне (октябрь 2025) и Париже (июнь 2026). Почему за сумоистами закрепилось прозвище «нагие послы»?

Грядущие гастроли

В начале декабря прошлого года ВВС и другие британские СМИ сообщили о гастролях сумоистов, приезжающих в Лондон впервые с 1991 года: «Королевский Альберт-холл вновь превращается в «Зал славы сумо». Турнир сумо будет проходить здесь уже во второй раз». Королевский Альберт-холл, построенный в 1909 году, тесно связан с борьбой сумо в Великобритании, а его здание послужило образцом при сооружении предыдущего стадиона сумо Кокугикан в Токио.

Сумоистов с нетерпением ждут и в Париже – прошлый раз они приезжали во Францию ещё в 1995 году. В феврале нынешнего годы местные Интернет-СМИ сообщили о «возвращении сумоистов – легендарных джентльменов-силачей».



Китановака (справа) позирует перед Королевским Альберт-холлом, где проводятся турниры сумо (декабрь 2024 года, Getty Images)

После турне сумоистов в рамках международных дружеских связей в Лас-Вегасе прошло уже 20 лет, последние зарубежные гастроли состоялись в 2013 году. С тех пор мир сумо потрясла череда скандалов, в том числе история о ставках в бейсболе, а также история о договорных матчах. Потом началась пандемия COVID-19.

Сейчас Ассоциация сумо наконец-то начала подготовку к зарубежным гастролям. Председатель Ассоциации Хаккаку Нобуёси (бывший ёкодзуна Хокутоуми) на пресс-конференции в Лондоне подчеркнул, что «Намерен сделать всё возможное, чтобы лондонские зрители насладились турниром и приобщились с его помощью к древней японской культуре».

Сумо в Великобритании

В прошлый раз сумоисты приезжали в Лондон в 1991 году. Это была эпоха восходящей звезды Таканохана и невиданного бума на сумо в Японии. В возрасте 18 лет 7 месяцев Таканохана завоевал три премии на весеннем турнире сумо, а через два месяца на летнем турнире одержал победу над ёкодзуной Тиёнофудзи. На турнире в Нагое он получил титул комусуби, на осеннем турнире – титул сэкивакэ и стал самым молодым обладателем этих титулов за всю историю.

Ожидалось, что Таканохана станет звездой зарубежных гастролей, однако ему пришлось отменить поездку из-за конъюнктивита, и делегацию возглавил ёкодзуна Тиёнофудзи по прозвищу «Волк», вышедший в отставку после проигрыша Таканохане на летнем турнире. Его фигура была установлена перед популярным Музеем восковых фигур мадам Тюссо. Во время рекламного тура на улицах Лондона вокруг Тиёнофудзи собирались толпы людей. Все билеты на пятидневный турнир были проданы. Спрос оказался настолько высок, что стоячие места по 7,5 фунтов перепродавали за 300 фунтов.



Будущие звёзды сумо Ваканохана, Акэбоно и Маиноуми (слева направо) во время прогулки по Лондону после турнира (октябрь 1991 года, «Киодо Цусин»)

Лондонская публика горячо приветствовала 254-килограммового Конисики, силача Митоидзуми, прозванного «метателем соли» за огромное количество соли, разбрасываемой перед схваткой для очищения ринга, а также Акэбоно и других сумоистов с гигантским телосложением. Огромной поддержкой пользовались обладатель трёх премий осеннего турнира Ваканохана, Маиноуми и другие силачи, побеждавшие за счёт техники борьбы.

В последний день турнира победил ёкодзуна Хокутоуми, выигравший все пять поединков. «Этот турнир был максимально близок к настоящему. Мне кажется, что я успешно справился со своей ролью народного посла», - отметил председатель Ассоциации сумо Футагояма (отставной ёкодзуна).

Сумо в Великобритании в эпоху Мэйдзи

В Лондоне турниры сумо проводились ещё в эпоху Мэйдзи (1868-1912). В то время в Японии существовало три Ассоциации сумо – в Токио, Киото и Осаке. В 1910 году 35 сумоистов из Киото, включая ёкодзуну Оикари, отправились на Англо-японскую выставку, организованную в честь союза между Японией и Великобританией.



Сумоисты из Киото перед зданием, где проводились турниры сумо во время Англо-японской выставки в Лондоне (фото предоставлено автором статьи)

После участия в Выставке, продлившейся 4,5 месяца, сумоисты направились в Париж, откуда начиналось их турне по Европе. В процессе бесконечных переездов группа сумоистов обеднела и распалась, а Оикари с несколькими единомышленниками уехал на заработки в Южную Америку. Ассоциация сумо Киото, переживавшая нелёгкие времена, после утраты лучшего борца фактически прекратила свою работу, формально просуществовав до 1910-х годов. Ассоциация сумо Осаки тоже постепенно приходила в упадок и в 1925 году приняла решение о слиянии с токийской Ассоциацией. В 1927 году было официально объявлено о создании единой Ассоциации сумо Японии, получившей статус юридического лица.

Сумо во Франции

В Париже турниры сумо проходили дважды – в 1986 и 1995 годах. Во время первых гастролей газета «Фигаро» писала, что сумо – это не просто борьба силачей, а вид спорта, связанный с синтоизмом. Во Франции сумо воспринимали как священную церемонию, позволяющую соприкоснуться с японской традиционной культурой.



Турнир сумо в Париже. Надпись над рингом гласит: «Все билеты проданы» (октябрь 1986 года, дворец спорта Берси, «Киодо Цусин»)

Жак Ширак и сумо

Ныне покойный президент Франции Жак Ширак – известный поклонник сумо. Будучи мэром Парижа, он содействовал организации первых гастролей сумоистов, а затем, став Президентом – вторых. «Всему, что мне нужно в жизни, я научился благодаря сумо», – говорил Ширак.



Ёкодзуна Таканохана (слева) и ёкодзуна Акэбоно во время встречи с президентом Франции Жаком Шираком в Елисейском дворце (октябрь 1995 года, «Киодо Цусин»)

Во время гастролей 1995 года случилось непредвиденное – на следующий день после прибытия сумоистов на складе аэропорта, где хранились их парадные пояса кэсё-маваси, набедренные повязки, одежда судей и прочий реквизит, произошёл пожар, уничтоживший всю экипировку. Ассоциация сумо немедленно выслала в Париж необходимые вещи, прибывшие как раз перед началом первого выступления, однако некоторые сумоисты оказались расстроены потерей любимого снаряжения.

Во время трёхдневного турнира матчи во Дворце спорта Берси посещало более 10 000 человек в день. В первый и третий день турнира победил ёкодзуна Акэбоно, во второй – ёкодзуна Таканохана. Чемпионом турнира стал ёкодзуна Акэбоно, одержавший победу в решающей схватке с ёкодзуной Таканохана.

Тренировка сумоистов в Белом Доме

В Америке сумо было известно ещё со времён эпохи Мэйдзи. Первым сумоистом, ступившим на американскую землю, стал ёкодзуна Хитатияма, приехавший в Америку в 1907 году вместе со своими учениками и дзюдоистами.

В Белом доме Хитатияма, одетый в рубашку дзюбан, продемонстрировал президенту Теодору Рузвельту церемонию выхода ёкодзуны на ринг (дохё-ири) и приёмы, выполняемые сумоистами во время тренировки. Об этом приезде в Америку сохранилось несколько анекдотических историй – из-за традиционной причёски магэ Хитатияму принимали за женщину, а внушительный живот наводил на мысли о беременности.

В Нью-Йорке Хитатияма сразился в армрестлинге с силачом Александром. В армрестлинге спортсмены сцепляют ладони в замок, поднимают руки, а затем пытаются прижать руку противника к поверхности. Силачи сражались на протяжении получаса, и судьям пришлось присудить ничью.



Американский силач Александр (второй слева во втором ряду) и сумоист Хитатияма (первый справа во втором ряду). В первом ряду – дзюдоист (слева) и сумоисты низшего дивизиона. 1907 год, Нью-Йорк. (Фото предоставлено автором статьи)

Голливудский фильм THE WIDE WEST, выход которого запланирован на осень 2025 года, посвящён сумоисту, путешествующему по Америке в начале 1900-х годов. Роль сумоиста сыграл бывший сэкивакэ Итинодзё, сюжет основан на подлинной истории, произошедшей с Хитатиямой во время приезда в Америку.

Зарубежный опыт как стимул к развитию сумоистов

Опыт, получаемый во время зарубежных гастролей, способствует личностному росту сумоистов. После возвращения в Японию Хитатияма сообщил: «За рубежом актёры и люди других профессий получают образование, поэтому общаются с джентльменами на равных. Японские сумоисты должны соответствовать кодексу Бусидо, быть искусными и образованными и сохранять свой социальный статус».

После выхода в отставку Хитатияма возглавил школу сумо Дэваноуми и в 1915 году вместе с 37 учениками, включая ёкодзуну Умэгая, вновь приехал в Америку для участия в Панамо-Тихоокеанской международной выставке в Сан-Франциско и гастролях по Западному побережью. Сумоисты выступили во Фресно, Лос-Анджелесе, Сакраменто, Сиэтле, а также канадском Ванкувере. Так ученики Хитатиямы увидели мир.

Чаще всего сумоисты выезжали на Гавайи, где начиная с эпохи Мэйдзи росла численность переселенцев из Японии. Первые гастроли на Гавайях состоялись в июле 1914 года, в них участвовали два ёкодзуны – Татияма и Отори. Чтобы попасть на Гавайи, приходилось плыть на пароходе через Тихий океан в течение десяти дней. Несмотря на то, что турниры начинались довольно поздно – в 19:00, они пользовались огромным успехом.

В период усиления милитаризации в начале эпохи Сёва (1926-1989) сумоисты выезжали только в Корею и северо-восточный Китай (Маньчжурию), считавшимися сферой влияния Японии. После поражения Японии во Второй мировой войне зарубежные гастроли на некоторое время прекратились.

Развитие сумо в послевоенный период

В 1951 году, когда Япония вернулась в мировое сообщество на Сан-Францисской мирной конференции, зарубежные гастроли сумоистов возобновились. В целях популяризации японской культуры борцы высшей лиги Хаппояма и Оноуми, а также борец второго дивизиона Фудзитаяма вместе с главой школы сумо Такасаго, отставным ёкодзуной Маэдаяма, совершили полугодовое турне по США, посетив Гавайи, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Чикаго. В отличие от современных гастролей с участием большого числа сумоистов, это было весьма малочисленное турне.

В 1958 году в Японии ввели систему, предусматривающую проведение шести турниров сумо в год. Рост японской экономики сопутствовал проведению зарубежных гастролей. Сумоисты выступали в качестве послов дружбы, участвовали в коммерческих турнирах.

Регулярное освещение сумоистов в прессе привлекло внимание высокопоставленных особ. В 1986 году летний турнир сумо в токийском стадионе Кокугикан посетили принц Чарльз и принцесса Диана. Пол Маккартни из группы «Битлз» тоже является большим поклонником сумо. Он приезжал на турниры сумо на острове Кюсю в 2003 и в 2013 году, а также использовал флаг спонсора сумоистов в рекламе своего альбома «NЕW». Среди недавних событий можно вспомнить посещение финального турнира президентом Трампом в компании покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ в мае 2019 года, когда Трамп вручил Кубок Президента США победившему в турнире борцу Асанояма.



Пол Маккартни (в центре) на турнире сумо в Международном центре Фукуока (Кюсю) в 2013 году (фото предоставлено автором статьи)

Перспективные сумоисты

В преддверии октябрьских гастролей в Лондоне многие надеются, что победитель весеннего турнира Оносато и сумевший улучшить свой рейтинг Котодзакура успеют добиться высшего титула ёкодзуна. Среди десяти сумоистов, удостоившихся титула ёкодзуна после 1993 года, всего три японца – Ваканохана, Таканохана и Кисэносато. Единственным ёкодзуной на мартовском турнире в Осаке был выходец из Монголии Хосёрю.

Появление японского ёкодзуны, безусловно, увеличит число поклонников сумо в Японии и будет способствовать популяризации сумо за рубежом. Действующий ёкодзуна Хосёрю исполняет церемонию выхода на ринг в стиле сирануи. Если Оносато станет ёкодзуной, он наверняка предпочтёт выход на ринг в стиле унрю, и тогда зарубежные поклонники сумо станут свидетелями зрелищной церемонии.

В ХХ веке сумоисты гастролировали не только в Европе и США, но и в Китае, СССР и других странах коммунистического мира. Это способствовало широкому распространению японской культуры. Сумоисты в юката с причёской тёнмаге воспринимались в качестве символа традиционной японской борьбы и японской культуры. Думаю, что предстоящие гастроли «нагих послов» в Лондоне и Париже окажутся удачными.



Ёкодзуна Асасёрю общается со зрителями после финального турнира в Мемориальной спортивной арене Лос-Анджелеса (июнь 2008 года, «Киодо Цусин»)

Зарубежные гастроли сумоистов после 1958 года

1960~

Турнир: Москва, Хабаровск (1965)

Москва, Хабаровск (1965) Гастроли: Гавайи (1962, 1966), Гавайи и Лос-Анжелес (1964), Макао (1966)

1970~

Турнир: Пекин, Шанхай (1973)

Пекин, Шанхай (1973) Гастроли: Гавайи (1970, 1972, 1974), Гавайи и Лос-Анджелес (1976)

1980~

Турнир: Мехико (1981), Нью-Йорк (1985), Париж (1986)

Мехико (1981), Нью-Йорк (1985), Париж (1986) Гастроли: Сан-Хосе, Лос-Анджелес (1981), Гавайи (1984)

1990~

Турнир: Сан-Пауло (1990), Лондон (1991), Вена, Париж (1995), Мельбурн, Сидней (1997), Ванкувер (1998)

Сан-Пауло (1990), Лондон (1991), Вена, Париж (1995), Мельбурн, Сидней (1997), Ванкувер (1998) Гастроли: Мадрид, Дюссельдорф (1992), Гонконг (1993), Гавайи, Сан-Хосе (1993)

2000~

Турнир: Сеул, Пусан (2004), Пекин, Шанхай (2004), Лас-Вегас (2005)

Сеул, Пусан (2004), Пекин, Шанхай (2004), Лас-Вегас (2005) Гастроли: Тайвань (2006), Гавайи (2007), Лос-Анджелес (2008), Улан-Батор (2008)

2010~

Гастроли: Джакарта (2013)

2020~

Турнир: Лондон (2025), Париж (2026)

В скобках указан год проведения гастролей.

Источник: Журнал «Одзумо джорнал»

Фотография к заголовку: Тотитайкай (слева) вместе с помощником рекламирует парижский турнир, запланированный на июнь 2026 года, перед Эйфелевой башней (AFP, Jiji Press)