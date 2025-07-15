Школы японского языка на перепутье: новые правила и новые проблемы

По мере роста числа иностранцев, постоянно проживающих в Японии, в стране появились сотни школ японского языка, призванных удовлетворить растущий спрос. Новый закон, направленный на повышение качества образования и пресечение притока «фальшивых студентов», создаёт для школ серьёзные финансовые проблемы.

В марте 2023 года правительство тогдашнего премьер-министра Кисиды Фумио объявило о цели принять 400 000 иностранных студентов в течение 10 лет. По данным Агентства иммиграционных служб, к концу 2024 года этот показатель уже был превышен. Значительную часть этого общего числа составляют студенты, обучающиеся в зарегистрированных частных школах японского языка, часто в надежде получить работу в японской компании или поступить в японский колледж или университет. По последним подсчётам, по всей стране работает около 870 таких школ, вдвое больше, чем десять лет назад.

Но репутация у таких школ не безупречная. Критики обвиняют их в том, что они помогли тысячам «фальшивых студентов» въехать в Японию в поисках низкоквалифицированной работы. Нет никаких сомнений в том, что некоторые из этих школ не придерживались строгих критериев отбора и не следили за посещаемостью учащихся. По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, нехватка преподавателей в языковых школах и их слабая материально-техническая база также являются постоянной проблемой.

Новый строгий закон об аккредитации

Закон об Аккредитации учебных заведений, обучающих японскому языку, стал ответом правительства на ситуацию в отрасли. Принятый в 2023 году и вступивший в силу в апреле 2024 года закон передаёт министерству образования прямую юрисдикцию над преподаванием японского языка (ранее эта сфера находилась в ведении Агентства по делам культуры), а также полномочия по сертификации школ японского языка (которыми раньше занималось Министерство юстиции, отвечающее за вопросы миграции). Отныне для получения аккредитации школа должна соответствовать подробным требованиям, касающимся учебной программы (адаптированной к разным целям, например, трудоустройство или поступление в учебные заведения), кадрового состава, материально-технической базы и финансовой устойчивости. Каждое учебное заведение также должно доказать обоснованность суммы комиссионных за услуги по набору студентов за рубежом и продемонстрировать, что его основатели являются уважаемыми членами общества и обладают достаточными знаниями в области преподавания японского языка и управления образовательным учреждением.

Согласно новому закону, зарегистрированные школы японского языка должны будут получить аккредитацию до конца марта 2029 года, если хотят и дальше приглашать иностранных студентов по студенческим визам. По состоянию на конец марта 2025 года заявки подали 120 школ (включая недавно созданные учебные заведения), из них 41 школа получила аккредитацию.

Кроме того, преподаватели японского языка, работающие в национально аккредитованных школах, теперь обязаны получить новый профессиональный сертификат. Для новых преподавателей это означает необходимость сдать экзамен на право преподавания японского языка и пройти практику в классе. Ранее квалификацию можно было получить, сдав тест на профессиональную компетентность, завершив утверждённый курс подготовки преподавателей японского языка или пройдя университетскую программу по преподаванию японского языка. На данный момент новый экзамен, впервые проведённый в ноябре 2024 года, сдали около 18 000 человек, из них успешно – 11 000.

Как языковые школы стали проводниками на рынок труда

Японское правительство предприняло первые согласованные усилия по привлечению иностранных студентов ещё в 1983 году. Премьер-министр Накасонэ Ясухиро, стремясь повысить международный авторитет и влияние Японии, объявил об амбициозном плане увеличить число иностранных студентов в стране в 10 раз – с 10 000 до как минимум 100 000 человек. Идея заключалась в том, чтобы укрепить международное взаимопонимание и дружественные отношения, одновременно способствуя подготовке кадров в развивающихся странах.

В соответствии с этой политикой правительство упростило процедуры получения студенческих виз. Чтобы привлечь больше студентов, финансируемых из частных источников, Япония поощряла обучение языку, одновременно ослабляя ограничения на работу для владельцев студенческих виз. В результате это привело к появлению множества коммерческих языковых школ, помогавших молодым людям въехать в Японию с целью трудоустройства. Так получилось, что эта тенденция идеально соответствовала потребностям промышленности в 1980-х годах, в период «экономики мыльного пузыря», когда некоторые отрасли испытывали кадровый голод.

В 1990-х годах, когда эта схема стала широко известна, правительство приняло решительные меры, введя систему сертификации для школ японского языка и ужесточив требования к студенческим визам. В результате число иностранных студентов существенно сократилось, что вынудило некоторые школы закрыться. Только в 2003 году, спустя два десятилетия после того, как Накасонэ объявил о своей инициативе, цель в 100 000 иностранных студентов была, наконец, достигнута. Из этого числа около 70 000 были гражданами Китая, которые по-прежнему составляют самую многочисленную группу иностранных студентов.

Политика вновь изменилась в 2008 году, когда правительство, встревоженное влиянием старения населения на рынок труда, установило новую цель – 300 000 иностранных студентов. В очередной раз был ослаблен контроль за подачей заявлений на студенческую визу, и количество языковых школ вновь начало расти. Вскоре приток «фальшивых студентов» вновь стал проблемой.

Роль китайского капитала

Тем временем законопослушные школы оказались под растущим финансовым давлением.

С 1990-х годов зарегистрированные школы японского языка должны были владеть собственными помещениями и землёй, а не арендовать их. Целью этого требования было обеспечение стабильности и непрерывности учебного процесса. Это стало серьёзным препятствием, которое вынудило значительное число операторов закрыть или продать свои школы.

По словам одного бывшего школьного администратора, примерно в это время начался приток китайского капитала. «Требование о владении помещением было тяжёлым бременем для японских школ, но для китайского капитала, специализирующегося на инвестициях в недвижимость, это, наоборот, выглядело хорошей бизнес-возможностью».

Действительно, в ходе моего журналистского расследования выяснилось, что значительное число японских языковых школ принадлежат иностранцам, среди которых преобладают китайские и южнокорейские операторы. В некоторых случаях граждане Китая и Южной Кореи, приехавшие в Японию в качестве иностранных студентов в 1980-х годах, в конечном итоге сами решили заняться этим бизнесом.

По словам некоторых отраслевых инсайдеров, в последние несколько лет наблюдается новый всплеск активности китайских покупателей, поскольку многие школы не могут адаптироваться к изменяющимся условиям, включая расширяющуюся географию иностранных учащихся и нужды китайских студентов, стремящихся получить учёные степени в японских университетах. Упомянутый выше бывший администратор предполагает, что около трети зарегистрированных в Японии школ с преподаванием японского языка могут принадлежать китайским владельцам, однако точной информации нет, так как правительство не ведёт такой статистики.

Проигрывая битву за студентов

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются школы японского языка, – набор иностранных студентов, и здесь заведения, принадлежащие китайцам, имеют весомое преимущество.

Студентов обычно набирают через сотрудничество с зарубежными учебными заведениями, либо с помощью иностранных коммерческих посредников. Школы, которые полагаются на посредников, должны оплачивать их услуги, что может серьёзно сократить их прибыль.

По словам одного консультанта, специализирующегося на привлечении иностранных студентов, брокерские расходы начали стремительно расти после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года и антияпонских демонстраций в Китае, вспыхнувших в следующем году в знак протеста против национализации Японией островов Сенкаку. «Набирать китайских студентов стало намного сложнее, а комиссионные, взимаемые рекрутерами за каждого студента, превысили 20% от стоимости обучения», – говорит он. Кроме того, школам, которые хотят привлечь талантливых студентов, часто приходится отправлять сотрудников за границу, чтобы контролировать процесс.

Почётный профессор Танака Хироси, который многие годы посвятил преподаванию японского языка в Университете Дайто Бунка, вспоминает о том, с какими трудностями сталкивался его университет при наборе иностранных студентов. «Ряд японских университетов, включая наш, открыли постоянные зарубежные представительства с японским персоналом, работающим полный рабочий день, чтобы привлечь иностранных студентов. Я не думаю, что это был очень эффективный подход», – говорит он. – Похоже, большинство школ свернули эти операции, сочтя их неоправданно затратными».

Школы, управляемые иностранцами, напротив, опираются на местные связи и, не испытывая языкового барьера, легче взаимодействуют с рекрутинговыми службами. Это избавляет от необходимости размещать сотрудников за границей и существенно снижает расходы на рекрутинг.

Учителя в языковых школах: максимум нагрузки, минимум оплаты

Широко известно, что в Японии очень трудно обеспечить себе достойный доход, преподавая японский язык как иностранный.

Во время визита в одну из японских языковых школ в Токио, известную своим добросовестным подходом к образованию, я обнаружила, что преподаватели перегружены работой как в классе, так и во внеучебное время. Помимо преподавания, от них ожидается индивидуальное сопровождение каждого ученика: отслеживание пропусков, опозданий и поведения в классе, а также проверка того, насколько учащиеся понимают ежедневные домашние задания. Учителя, с которыми я разговаривала, говорят, что работа приносит им удовлетворение. Но низкая почасовая оплата вызывает недовольство и обеспокоенность.

Преподавательница школы в Токио, принадлежащей китайским владельцам, говорит, что условия труда там лучше. «Плата за академический час выше, – делится она, – и от нас не требуется представлять планы уроков, так что это облегчает нагрузку». Хотя у неё порой возникают сомнения в образовательной политике школы и гигиенических стандартах в помещениях, она предпочитает не обращать на это внимания.

Я выяснила, что ставка преподавателей японского языка в Токио составляет около 1800 йен за академический час в школах, принадлежащих японцам, и от 2000 до 3000 йен – в школах, управляемых китайскими владельцами.

Не только требовать соблюдения стандартов, но и помогать

До сих пор меры по увеличению числа иностранных студентов в Японии опережали усилия по контролю за языковыми школами, которые выступают в качестве их спонсоров. Приняв новый закон об аккредитации, правительство отвечает на настойчивые требования отсеивать «фальшивых студентов» и повышать качество преподавания японского языка. Есть надежда, что требования закона приведут к отсеву недобросовестных операторов. Однако одного лишь ужесточения стандартов недостаточно, чтобы решить главную проблему отрасли – привлечение и удержание квалифицированных преподавателей.

Чтобы повысить качество обучения в школах японского языка, Министерство образования скорректировало требования: теперь один штатный преподаватель должен приходиться на каждые 40 студентов вместо прежних 60. Сейчас больше половины преподавателей в таких школах работают на условиях неполной занятости. Обеспечить достаточное количество сертифицированных преподавателей на полную ставку для растущего числа иностранных студентов будет практически невозможно, если школы не смогут предложить более высокую зарплату и стабильную занятость.

Если, как считают некоторые, высокие комиссионные зарубежным брокерам заставляют школы экономить на зарплатах учителей, то правительству нужно заняться решением этой проблемы. Однако новый закон просто призывает к оптимизации комиссионных за посредничество, не устанавливая чётких критериев.

С момента своего создания частные школы японского языка обходились без государственных грантов и субсидий, несмотря на ключевую роль, которую они сыграли в достижении правительством целей по привлечению иностранных студентов. Они полностью зависят от платы за обучение, что делает их очень уязвимыми не только к росту расходов на брокерские услуги, но и к внезапным спадам в бизнесе, как те, что были вызваны пандемией COVID-19.

Министерство образования планирует создать механизмы, которые будут стимулировать частные компании, университеты и местные власти поддерживать аккредитованные языковые школы как инвестицию в будущее. Благодаря сотрудничеству с компаниями и местными властями можно укрепить нестабильное финансовое положение этих школ и улучшить условия работы преподавателей. В рамках системы подготовки квалифицированных работников, разработанной правительством, и новой программы обучения и трудоустройства ожидается, что предприятия будут поддерживать обучение иностранных специалистов, как один из способов решения проблемы усугубляющегося дефицита рабочей силы. Создание такой среды, возможно, позволит Японии приблизиться к своей давней цели: содействовать более глубокому взаимопониманию и укреплению дружеских связей за рубежом.

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