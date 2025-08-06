Сохранить море чистым: японские инициативы по утилизации топлива военных судов, затонувших у берегов Микронезии

Спустя более восьмидесяти лет после окончания Второй мировой войны японские корабли, затонувшие у берегов Микронезии, продолжают представлять экологическую угрозу акватории штата Чуук. Японские специалисты и их зарубежные коллеги объединили усилия, чтобы собрать и утилизировать разливающееся топливо, сохранив таким образом первозданную чистоту океана.

Скрытая угроза в девственно чистых водах

Воды лагуны у острова Чуук переливаются оттенками от глубокого синего до лазурного: в глубине мелькают разноцветные тропические рыбки, на мелководье виднеются кораллы.

Расположенный примерно в 5850 километрах к западу от Гавайев Чуук входит в Федеративные Штаты Микронезии и омывается кристально чистыми водами Тихого океана. Однако эти уникальные воды находятся под угрозой масштабной экологической катастрофы: если ржавые топливные баки десятков японских кораблей, затонувших здесь во время Второй мировой войны, в конце концов лопнут и мазут начнёт поступать в океан.

Кадзунори Фукуяма, член команды Японской службы разминирования (JMAS) из Токио, которая сейчас работает на Чууке, отмечает: основная задача JMAS – откачать как можно больше мазута из остовов кораблей, усеявших дно лагуны, прежде чем случится непоправимое.

Потому что время и стихия неумолимы: спустя более восьмидесяти лет после гибели этих судов, потопленных американской палубной авиацией в ходе операции «Хейлстоун», металлоконструкции разрушаются, и, по словам Фукуямы, работа JMAS становится настоящей гонкой со временем.

Экологическая бомба замедленного действия

Опасения вызывает и то, что, если внутренние конструкции хотя бы одного из этих проржавевших кораблей подвергнутся внезапному разрушению – например, из-за сильного шторма, – в одну из крупнейших лагун мира попадут миллионы литров мазута.

По словам Фукуямы, только на судне «Киёсуми Мару» водоизмещением 8614 тонн торпедированном в феврале 1944 года, которое сейчас лежит на левом борту в 30 метрах от северо-восточного побережья острова Фефен, может оставаться свыше 60 000 литров мазута.

«Наши три основные задачи – поднимать мазут из остовов затонувших кораблей, мониторить состояние конструкций, чтобы определить, не находятся ли они на грани разрушения, а также обучать сотрудников администрации Чуука, чтобы в будущем они могли продолжить эту работу уже без нашего участия», – объясняет Фукуяма.

Проект финансируется Министерством иностранных дел Японии; с 2017 года удалось поднять на поверхность в общей сложности 60 000 литров мазута. Темпы работы заметно ускоряются: по словам Фукуямы, только с июня прошлого года откачано 21 214 литров топлива, что существенно превышает плановые показатели для всего финансового года (12 000 литров).

Изначально главной целью для команды был танкер «Синкоку Мару» водоизмещением 10 020 тонн, который затонул на ровном киле на глубине почти 40 метров к северу от острова Парем. Водолазы JMAS были уверены, что откачали из судна весь мазут, прежде чем перейти к следующему судну, однако при одном из последующих спусков был обнаружен ещё один источник утечки топлива.



Фукуяма Кадзунори (справа) помогает разгружать извлечённый из остова затонувшего судна мазут (Предоставлено JMAS)

«На «Синкоку Мару», по идее, не должно было остаться мазута, но откуда-то всё ещё происходит утечка, и на самом деле никто не может точно сказать, сколько топлива осталось в каждом из этих судов», – говорит Фукуяма. – «Мы работаем, опираясь лишь на приблизительные оценки».

«Делаем всё, что в наших силах»

Водолазы JMAS – это бывшие военнослужащие Сил самообороны Японии. Оборудование, с помощью которого мазут поднимают на поверхность, они сконструировали сами: диафрагменный насос, работающий на сжатом воздухе, который подаётся из баллона для дайвинга, помещают внутрь топливного бака или непосредственно в скопления мазута, которые образовались в отдельных отсеках опрокинутых кораблей.

Использование электрического насоса полностью исключено, подчёркивает Фукуяма, из-за опасности взрыва. Уже на базе JMAS мазут переливают в бочки большого объема, где он ждёт дальнейшей утилизации.

«Сейчас мы делаем всё возможное в условиях ограниченных ресурсов», – говорит Фукуяма, который до выхода на пенсию в 60 лет служил уоррент-офицером Сухопутных сил самообороны Японии.

«То, что мы делаем, не решит все существующие здесь проблемы, – добавляет он. – Если действительно ставить цель полностью собрать весь мазут, это обойдётся в миллиарды йен и потребует гораздо более мощных насосов и резервуаров. Но мы делаем всё, что можем, с тем, что у нас есть».

Время неумолимо, говорят местные эксперты и предупреждают, что не только акватория штата Чуук, но и огромные пространства центральной части Тихого океана подвергаются растущему риску экологической катастрофы, если топливные баки хотя бы одного из затонувших кораблей дадут течь.

Поскольку разложение и разрушение остовов затонувших судов – лишь вопрос времени, эксперты настаивают: действовать нужно немедленно, чтобы предотвратить наихудший сценарий – попадание более 100 миллионов литров тяжёлого мазута и дизельного топлива в девственно-чистые воды лагуны.

Предотвратить региональный кризис

«Экологические последствия попадания большого количества топлива в воды океана будут катастрофическими», – говорит Питер Атен, глава отдела по сохранению исторического наследия правительства штата Чуук.

«Первая зарегистрированная утечка с одного из этих судов произошла ещё в 2007 году, и с тех пор мы пытаемся отслеживать новые случаи», – рассказывает он. – «Мы обратились за помощью к международному сообществу, потому что это задача колоссального масштаба.

Это вопрос выживания жителей Чуука, ведь мы полностью зависим от рыбы как основного источника питания и главного источника дохода для штата», – продолжает Атен.

«Если случится худшее, это будет гуманитарная катастрофа: последствия попадания мазута в акваторию Чуука будут ощущаться на протяжении многих лет. Только на восстановление рыбных запасов уйдёт огромное количество времени».

«Но беда коснётся не только Чуука», – подчёркивает он. – «Масштабные разливы мазута неизбежно повлияют и на другие государства Тихого океана, включая такие отдалённые регионы, как Гуам и Папуа Новая Гвинея».



Сотрудник отдела по сохранению исторического наследия Чуука Питер Атен (слева) и глава Агентства по охране окружающей среды Чуука Бредфорд Мори активно участвуют как в работах по откачке мазута, так и в просветительских кампаниях (© Julian Ryall)

Департамент Атена отвечает за выявление новых утечек с затонувших судов и помощь в разработке планов по минимизации ущерба в случае масштабного разлива – например, если коррозия разъест корпус судна до такой степени, что мазут начнёт просачиваться в воду, или если мощный шторм либо сильные приливы сдвинут остов с морского дна.

Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что топливом для большинства кораблей, затонувших в лагуне, был тяжёлый мазут, который широко использовался в 1940-х годах, а не более очищенное и лёгкое топливо, применяемое сегодня. Как показали исследования, при утечках часть мазута действительно выбрасывается на ближайшие пляжи, однако примерно 50% оседает на дно – «словно покрывало», говорит Атен, – где оно окутывает кораллы и обитателей моря.

Проблема всего океана

Исполнительный директор Агентства по охране окружающей среды Чуука Бредфорд Мори является ключевой фигурой в привлечении международной поддержки для кампании по утилизации мазута, и он полностью разделяет опасения Атена.

«Для нас это угроза здоровью и благополучию каждой общины штата», – говорит он. – «Жители Чуука полностью зависят от морской экосистемы как в плане питания, так и как от источника средств к существованию. Мы уже получали тревожные сообщения с отдалённых островов, связанные с опасностью, которую представляют эти суда. Нам срочно нужны реальные действия, чтобы ситуация оставалась контролируемой».

Одним из судов, вызывающих наибольшее беспокойство, является «Хойё Мару» – танкер водоизмещением 8691 тонну, который был торпедирован в носовую часть, раскололся надвое и затонул всего в нескольких сотнях метров от северо-восточного побережья острова Фефен. После сильных штормов и высоких волн топливо с этого корабля постоянно попадало на берег: уже в 2007 году местные жители находили на пляже слои мазута толщиной до 7 сантиметров.

Как отмечает Мори, в качестве приоритетных целей для работ по откачке мазута уже определены пятнадцать кораблей, где мазут находится не только в топливных баках, но и в бочках, которые до сих пор остаются в трюмах этих судов.



Водолаз устанавливает оборудование для откачки мазута из полости внутри затонувшего судна (Предоставлено JMAS)

«Именно на этих пятнадцати судах сохраняется наибольшее количество топлива, – подчёркивает он. – Если бы топливные баки даже на нескольких из них одновременно дали течь, это стало бы настоящей катастрофой».

«Наши возможности реагировать на подобные ситуации весьма ограничены, и любой более-менее значительный разлив топлива станет серьёзным вызовом для нас», – добавляет он. «Чуук уже получил некоторое количество заградительных бонов для локализации разливов, а в ближайшие месяцы мы надеемся привлечь и другие дополнительные средства».

Требуется реакция международного общества

В том, что касается необходимого оборудования, Чуук полностью зависит от помощи международных партнёров – в первую очередь Японии, США и Австралии. Однако существуют опасения, что с учётом политики сокращения расходов, проводящейся нынешней администрацией в Вашингтоне, финансовая поддержка США может оказаться менее щедрой, чем ранее.

27 августа 2024 года заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Японии Комура Масахиро провели встречу на полях пятьдесят третьего саммита лидеров Форума тихоокеанских островов в Тонге и опубликовали совместное заявление, напрямую касающееся опасности, которую представляет мазут.

В этом заявлении американская сторона выразила признательность усилиям Японии по поднятию мазута из затонувших судов, а также отметила, что США рассчитывают «продолжить совместную работу и исследовать новые возможности для сотрудничества».

В заявлении подчёркивается: «Как президент [Джо] Байден и премьер-министр Кисида [Фумио] объявили во время визита премьер-министра в Вашингтон в апреле, Соединённые Штаты и Япония вступают в новую эру стратегического партнёрства. Эти усилия – доказательство пользы, которую альянс США–Япония приносит народам Тихого океана и всего мира».

В рамках соглашения с американской стороной часть извлечённого мазута будет в ближайшие месяцы вывезена с Чуука для последующей обработки и безопасной утилизации. Однако чиновники отказались комментировать, насколько это соглашение останется в силе в долгосрочной перспективе.

В феврале австралийский фонд Major Projects Foundation провёл масштабное исследование ситуации в лагуне. Отчёт планируется опубликовать в этом году. Питер Атен выражает надежду, что результаты этого исследования «помогут убедить мировое сообщество в необходимости поддержки наших усилий».

Атен соглашается: расходы на очистку будут высокими, но предупреждает, что бездействие обойдётся ещё дороже.

«Похоже, никто не хочет брать на себя ответственность за выполнение этой работы», – говорит он. – «Мы понимаем, что это будет дорого и займёт много времени, но кто-то должен принять решение.

Мы надеемся, что мир придёт нам на помощь, потому что местные жители не просили, чтобы эти корабли оказались здесь, и чтобы война пришла на наш берег, – подчёркивает он. – Всё это было буквально сброшено в нашу акваторию, а выживание наших людей полностью зависит от океана. Мы надеемся, что политические разногласия будут отложены в сторону и нам помогут сделать то, что необходимо».

Фотография к заголовку: Кристально чистые воды Микронезии скрывают в своих глубинах останки военных кораблей, которые продолжают угрожать загрязнением океана, если не принять решительных мер (© Julian Ryall)