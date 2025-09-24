Сумо в эпоху стриминга: на перекрёстке традиции и современности

Мир сумо представляет собой древнюю спортивную традицию, но сегодня он вступает в цифровую эпоху с помощью онлайн-видеоконтента, призванного показать закулисную сторону тренировок и повседневной жизни рикиси, которых мы знаем по выступлениям на дохё.

«Налетай, парни!»

Едва на столе появляются тарелки цукэмэн, как борцы сумо дружно выкрикивают: «Готтян дэсу!». Эта особая версия привычного застольного выражения готисо сама дэсу, распространённая в мире сумо, означает лишь одно: пора налегать на еду. Спортсмены нахваливают насыщенный рыбный вкус бульона, жмурятся от удовольствия и восклицают: «М-м-м, великолепно!», одновременно с аппетитом уплетая поданную в качестве гарнира курицу-фри.

Такую сцену можно увидеть в ролике, опубликованном хэя Футагояма на YouTube, и собравшем более 10 миллионов просмотров. В нём 11 рикиси и их ояката – глава и наставник школы – занимают весь второй этаж зарезервированной специально для них лапшичной «Мита Сэймэндзё». Каждый борец получает две миски лапши – цукэмэн «с гарниром» и лапшу с яйцом, к которым добавляют порции караагэ (курицы-фри). Завершают сытную трапезу дополнительные порции цукэмэн с бульоном из дорады.

Три года назад хэя Футагояма запустила собственный YouTube-канал Futagoyama Stable Sumō Food, где к настоящему времени вышло почти 270 выпусков, включая такие тематические подборки, как «Жизнь сумоиста», «Свободное время рикиси» и многие другие. Некоторые ролики, например «Утренние тренировки без купюр», показывают подлинную повседневную жизнь борцов. Сейчас у канала около 490 тысяч подписчиков и это самая большая аудитория среди всех каналов, посвященных сумо. Благодаря опции включения субтитров на английском языке видео пользуются огромной популярностью за пределами Японии. Общее число просмотров на канале уже превысило 200 миллионов.

Жизнь в хэя

По давней традиции борцы сумо живут под одной крышей с ояката и его семьёй, вместе принимают пищу и посвящают всё своё время тренировкам. Видеоролики демонстрируют повседневный распорядок в хэя: новички оттачивают приёмы в поединках со старшими рикиси, и каждый старается совершенствовать своё мастерство.



Утренние тренировки хэя Футагояма на YouTube – без купюр и ухищрений монтажа (предоставлено хэя Футагояма)

Распространено ошибочное представление, что жизнь в хэя подчинена чрезвычайно строгим правилам. Однако ояката Футагояма (в прошлом одзэки Миябияма) считает, что ролики, рассказывающие о повседневном распорядке борцов, наоборот помогают показать привлекательные стороны сумо. А многочисленные сцены трапез, по его словам, призваны подчеркнуть один из главных принципов хэя: рикиси должны съедать всё – до последней крошки, до последнего зёрнышка риса в чашке.

Японская ассоциация сумо выходит в онлайн

Единственный путь становления настоящего рикиси – это упорные занятия. Тренировки в сумо остаются такими же изнурительными, какими они были всегда. Но сам мир сумо, переживший несколько лет назад ряд скандалов – от обвинений в организации договорных поединков до трагического случая в 2007 году, когда в хэя Токуцукага от побоев погиб 17-летний рикиси, – заметно изменился. Прошло то время, когда старшие требовали от младших безоговорочного подчинения, а наставления порой сопровождались жестокостью и физическим насилием. Сегодня внутренняя жизнь хэя стала гораздо более открытой, и видеоролики хэя Футагояма демонстрируют эти перемены.

Японская ассоциация сумо также ведёт официальный YouTube-канал Oyakata Channel, на котором сейчас доступно более 600 роликов. Там можно найти трансляции турнирных поединков с комментариями в режиме реального времени, выпуски с участием бывших рикиси, ставших ояката, которые вспоминают свои молодые годы на дохё, а также юмористические эпизоды с борцами, соревнующимися в шуточных замерах силы своих мышц.

Обучение техническим приёмам

Хэя Таманои, возглавляемая бывшим одзэки Тотиядзумой, прославившимся своей филигранной техникой, также ведёт собственный канал. Наибольшей популярностью на этом канале пользуются выпуски, где Таманои демонстрирует молодым рикиси такие приёмы, как маваси-но кириката (разрыв захвата соперником маваси – традиционного борцовского пояса в сумо), отцукэ (блокировка атакующей руки соперника с последующим нажатием по принципу рычага для отталкивания соперника назад) и кайна-но каэситэ (глубокий проход плечом с разворотом предплечья в рёбра противника).



Таманои, известный в прошлом как одзэки Тотиядзума, (справа) демонстрирует приём сумо (Предоставлено хэя Таманои)

«Сегодня мало кто из рикиси использует такой приём, как разрыв захвата маваси, – объясняет Таманои. – Поэтому я решил, что это видео станет идеальным способом продемонстрировать навыки, которые борцы, вроде меня, осваивали в свои первые годы в спорте». Он также надеется, что молодые борцы сумо во всём мире смогут почерпнуть из этих роликов полезные рек



«Не стану скрывать: это тяжёлая тренировка», – поясняет Таманои (предоставлено хэя Таманои)

В сумо никогда не возникает вопросов об определении победителя, поэтому мало кто из зрителей вступает в обстоятельные дискуссии о технике борьбы. Но умение различать тонкости приёмов способно вдвойне увеличить удовольствие от просмотра этого вида спорта. Таманои доволен эффектом своих видео: поклонники отмечают, что наглядность его информации усилила их заинтересованность и углубила понимание сумо.

Соблюдение приличий

Видеоролики сегодня играют важную роль в популяризации сумо, однако существуют строгие правила их создания, призванные сохранить традиции и престиж этого вида спорта.

В апреле 2025 года Японская ассоциация сумо (JSA) распространила среди всех хэя инструкции по ведению YouTube-каналов. Хэя могут выпускать собственные ролики, но обязаны делать это исключительно с целью привлечения новых учеников; рикиси запрещено вести личные аккаунты в социальных сетях. Контент обязан поддерживать культуру сумо и соблюдать достоинство рикиси – а это значит, никаких «соревнований обжор», преувеличенных звуковых эффектов, грубых розыгрышей и прочего. Нарушение этих правил может привести к запрету со стороны JSA на любую активность хэя в соцсетях. Пока что сомнительных видео не появлялось, так что инструкции, похоже, работают.

Кроме того, в июне 2025 года JSA собрала около 900 ояката и рикиси на главной токийской арене сумо «Рёгоку Кокугикан» для проведения семинара по использованию социальных сетей. После вступительной речи председателя JSA Хаккаку (в прошлом ёкодзуны Хокутоми) эксперты в этой области рассказали о рисках, связанных с соцсетями.

Сумо возникло около 600 лет назад, когда для сбора средств на храмы и святилища начали устраивать борцовские поединки. Современное сумо существует уже более двух с половиной столетий, а именно с тех пор, как в 1757 году его правила были зафиксированы в письменном виде. Несмотря на два серьёзных кризиса – в конце сёгуната Токугава в 1860-х годах и сразу после Второй мировой войны, – культура сумо сохраняется и поныне, и рикиси по-прежнему носят традиционные самурайские прически тёммагэ. Недавние инструкции JSA по использованию социальных сетей показывают стремление ассоциации сохранить вековые традиции и в то же время использовать все возможности цифровой эпохи.



Токио, 25 мая 2025 года: председатель JSA Хаккаку (в прошлом ёкодзуна Хокутоми) выступает в финальный день турнира на арене Рёгоку Кокугикан (© Jiji)

Онлайн как способ привлечь новых учеников

JSA рассматривает современные медиа как важный инструмент привлечения новичков. Переполненные арены на крупных турнирах по сумо создают впечатление, что у этого вида спорта нет проблем, однако заполняемость обеспечивают в основном иностранные зрители, в то время как знатоки бьют тревогу: количество учеников в хэя продолжает снижаться, а это может привести к упадку сумо в будущем.

В прошлом многие юноши мечтали попасть в хэя. С 1955 по 2005 год, то есть, в течение более чем 50 лет, общее ежегодное количество заявок от потенциальных учеников опускалось ниже 100 лишь трижды. Бывали и рекорды: трижды в течение этого периода количество заявок превысило 200 в год, а еще 21 раз – превысило 150. Но с 2006 года количество заявок от кандидатов стабильно не достигает 100, а в последние годы едва дотягивает до 70. Даже фактическая отмена в 2023 году минимальных требований к росту и весу не остановила отток кандидатов.

По словам Футагоямы, «некоторые дети приходили в детские группы сумо или пробовали себя на открытых тренировках в нашем хэя именно после того, как посмотрели наши ролики. Поскольку всё меньше людей занимается сумо, я надеюсь, что эти видео помогут сформировать у аудитории положительный образ нашего спорта». Таманои добавляет: «Мы получали письма от юношей, которые захотели попробовать себя в сумо после просмотра роликов на YouTube, и некоторые из них действительно позже пришли в хэя».

Сегодня хэя ищут новые способы сохранить традицию, одновременно отказываясь от устаревших порядков. Очевидно, что YouTube и другие социальные сети стали ключевым фактором, помогающим показать перемены последних лет. При сокращении общего числа детей в стране и обилии других видов спорта, доступных молодёжи, сумо сталкивается с серьёзными проблемами. Тем не менее хэя упорно трудятся над тем, чтобы обеспечить будущее сумо как уникальной разновидности японской физической культуры.

Фотография к заголовку: Подборка кадров с YouTube-каналов различных хэя, демонстрирующая ежедневный быт сумоистов и особый шарм этого вида борьбы (предоставлено хэя Таманои и хэя Футагояма)