Фредерик Шодт: от Тэдзуки Осаму до эры искусственного интеллекта

Манга и аниме сегодня любимы во всём мире в немалой степени благодаря энтузиазму Фредерика Шодта и его многолетнему труду по переводу и популяризации выдающихся образцов этих жанров среди мировой аудитории. Он рассказывает о своей карьере в интервью после введения в Зал славы издательства манги.

Писатель и переводчик. Родился в 1950 году в Вашингтоне, округ Колумбия. Перевёл множество работ таких ведущих японских художников, как Тэдзука Осама, Икэда Риёко и Сиро Масамунэ. В 1983 году получил «Оскар манги», премию Японской ассоциации мангака, за книгу «Манга! Манга! Мир японских комиксов», а в 2009 году получил Орден восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой за популяризацию японской культуры в мире. В 2024 году он стал первым лауреатом Зала славы издательства манги. Сейчас живёт в Сан-Франциско. Его веб-сайт: http://www.jai2.com/ .

Манга становится мейнстримом

Японская манга и аниме продолжают пользоваться успехом в США и оказывают растущее влияние на американскую культуру. Аниме сериалы показывают на платформе Netflix, персонажей аниме и манги можно увидеть на параде в День благодарения в Нью-Йорке. В них находят вдохновение создатели таких фильмов, как «Всё везде и сразу» 2022 года, который получил семь «Оскаров».

Для всех, кто живёт в США, очевидно, что популярность манги и аниме не знает предела. Подтверждение этому вы найдёте в любом книжном магазине.

Общественный телеканал PBS сообщает, что с 2019 по 2022 год продажи манги в США выросли в четыре раза, сделав её четвёртым по величине жанром художественной литературы после романов, триллеров и фэнтези. Этот бум подпитывается недорогими приложениями, предлагающими мгновенный доступ к манге в переводе на английский язык. Анимационные работы также широко доступны на Netflix и других стриминговых платформах.

Продажи манги растут в основном за счёт молодёжи и независимых книготорговцев. Например, в одном из таких магазинов в Нью-Йорке манга выставлена на видном месте в самом центре торгового зала.



Яркий стенд манги в книжном магазине Нью-Йорка (© Kasumi Abe)

Фредерик Л. Шодт, опытный переводчик с японского на английский с пятидесятилетним стажем, отмечает: «В США все знают слово манга. Теперь оно даже есть в словаре. А благодаря тому, что молодые люди выросли на аниме таких режиссёров, как Миядзаки Хаяо, они сегодня знакомы со словами фусума и татами, которые пятьдесят лет назад мало кто знал за пределами Японии».

Имя Шодта, перевёдшего такие культовые произведения, как «Астробой» (Тэцуван атому) и работавшего над мангой «Босоногий Гэн» (Хадаси но гэн), вошло в Зал славы издательства манги на церемонии вручения Американской премии манги в Нью-Йорке в августе 2024 года. Так был отмечен его вклад в популяризацию манги на рынке США и в создание фундамента для её нынешнего успеха.



Фредерик Шодт (крайний слева) на первой церемонии вручения Американской премии манги в 2024 году (© Kasumi Abe)

Профессиональное становление

Шодт, чей отец был сотрудником дипломатической службы США, жил в Норвегии и Австралии, прежде чем в 1965 году в возрасте 15 лет приехал в Японию. Проведя три года в американской школе в Японии, в 1968 году он поступил в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, два года жил в Токио как студент по программе обмена с Международным христианским университетом (МХУ).

Окончив Калифорнийский университет в Санта-Барбаре в 1972 году, Шодт сменил несколько рабочих мест, от посудомойщика в японском ресторане до гида для японских туристов. В 1975 году он вернулся в Токио как аспирант по гранту Министерства образования, чтобы изучать устный и письменный перевод в МХУ. Закончив учёбу в 1977 году, Шодт начал карьеру устного и письменного переводчика в бюро переводов в Токио. Сейчас он живёт в США, но сохраняет прочные связи с Японией. Его последний визит состоялся в марте 2025 года в качестве члена исполнительного комитета Японской международной премии манги, учреждённой Министерством иностранных дел Японии.

Шодт вспоминает о своём первом опыте перевода манги. «Я начал читать мангу на первом курсе МХУ, в рамках интенсива по японскому языку. В то время манга была на пике популярности среди студентов университетов, и многие таскали с собой тома комиксов, которые были толще, чем их учебники. Окада Сюити, один из моих друзей по общежитию, однажды пришел ко мне и оставил пять томов Хай но тори (манга Тэдзуки Осаму, которую Шодт позже переведёт как «Феникс») со словами: «Если тебе нравится манга, вот, прочти их, но обязательно верни!»

«Я читал много комиксов для юношей, но Хай но тори поразил меня качеством повествования и художественной глубиной. Тогда я понял, что манга – это выразительное средство, не уступающее фильмам и романам». О Тэдзуке Осаму, с которым ему позже довелось работать, он говорит: «Тэдзука был настоящим интеллектуалом, и именно поэтому он, вероятно, стремился, чтобы Хай но тори читалась как хорошая литература».

Друзья, которых Шодт приобрёл во время своего второго пребывания в МХУ, дали толчок его карьере переводчика. «Вместе с моими приятелями Джаредом Куком, Уэдой Мидори и Сакамото Синдзи мы создали переводческую группу под названием Дадакай, чтобы переводить мангу и знакомить зарубежную аудиторию с японской культурой манги. В то время после окончания аспирантуры в МХУ я работал в переводческой компании Simul International».

Встреча с Тэдзукой Осаму

Шодт познакомился с Тэдзукой лично в 1977 году. Участники Дадакай решили перевести мангу, которая нравилась бы им самим, и остановились на Хай но тори. Благодаря связям одного из участников Дадакай, они обратились в Tezuka Productions, чтобы предложить свою идею.

«К тому времени Тэдзука уже был очень знаменит, так что мы, конечно, не ожидали встретить его самого. Но когда мы разговаривали с его менеджером, он внезапно появился и спросил, зачем мы здесь. После того, как мы объяснили ему нашу идею, возможность представить свою работу за рубежом вызвала у него интерес, и он сразу же одобрил наш проект». Так начались отношения Шодта с «богом манги».

«Тэдзука-сэнсэй был очень интересным человеком, с большим опытом работы за границей. Тэцуван атому уже показывали по американскому телевидению под названием «Астробой», поэтому Тэдзука побывал в Лос-Анджелесе на мероприятиях, связанных с показом. В 1964 году он также был направлен на нью-йоркскую Всемирную выставку в качестве репортёра японской ежедневной газеты».



Тэдзука Осаму и Фредерик Шодт (предоставлено Фредериком Шодтом)

Как сложились отношения Шодта с Тэдзукой? Был ли для него мастер просто проводником у мир манги, или они стали друзьями? Шодт объясняет:

«Без сомнения, Тэдзука-сэнсэй оказал на мою жизнь огромное влияние. Он был моим кумиром, намного старше меня, но он очень тепло ко мне относился. Я несколько раз ездил с ним в США и Канаду в качестве переводчика. Он был полон любопытства, и мы вели бесконечные захватывающие разговоры.

Помню, однажды из-за этого случилась неприятность. Я встретил Тэдзуку-сэнсэя в аэропорту Сан-Франциско, чтобы улететь на кинофестиваль в Канаде. Мы разговорились и были так увлечены беседой, что опоздали на самолёт! Это была серьёзная оплошность с моей стороны, но он просто сказал: ‘Ничего страшного, не переживай’. Он мог быть строг со своей семьёй и подчинёнными, но ко мне он всегда был добр».

Глобальный бум манги

Когда Шодт начинал карьеру переводчика, ничто не предвещало бум манги, который мир переживает сегодня. «Я думал только о том, что было бы здорово, если бы перевод манги на английский помог большему количеству людей оценить её по достоинству. Примерно в конце 1990-х я начал замечать начало настоящего интереса к манге. Именно тогда по американскому телевидению начали транслировать такие аниме, как «Покемон» и «Сейлор Мун». Дети внезапно «заболели» покемонами, и именно тогда ситуация начала меняться».

Очевидно, что успех аниме стал катализатором бума манги. Популярность Crunchyroll, крупного стримингового сервиса аниме, неуклонно растёт: к концу 2024 года на нем зарегистрировано 120 миллионов пользователей и более 150 000 платных подписчиков. Не задерживается на прилавках и манга.

Шодт отмечает: «Поначалу, видеокассеты с записанными на них аниме сериалами были обычным делом среди фанатов. По мере роста числа поклонников аниме начали проводиться фестивали. В эпоху Интернета фанаты стали сканировать и переводить мангу, и началась эпидемия пиратских переводов. Все эти факторы способствовали росту популярности манги.

«Во второй половине 1990-х годов дзисуи – буквально «готовка для себя», термин манга-отаку, описывающий разброшюровку манги, чтобы отсканировать её страницу за страницей для создания электронной копии – был популярен в Японии и за рубежом. Такие электронные книги имели широкую аудиторию, хотя это вопиющее нарушение авторских прав».

Пиратское сканирование и перевод стали важными факторами роста популярности манги, но лишали доходов её создателей и издателей. Однако люди, читавшие пиратские переводы, не задумывались об этических дилеммах и финансовых потерях.

Перспективы влияния искусственного интеллекта

Сегодня на отрасль влияют новые тенденции, и искусственный интеллект, в частности, применяется всё более широко. Качество материала, переведённого с помощью ИИ, может быть довольно высоким, что наводит некоторых на мысль о том, что традиционная профессия переводчика находится на грани исчезновения. Вот что говорит Шодт про будущее переводческого бизнеса: «Я зарабатываю на жизнь не только переводом манги; я также работаю переводчиком и консультантом на мероприятиях, связанных с мангой. Честно говоря, я думаю, что искусственный интеллект положит конец профессии переводчика».

Когда Шодт сталкивается с начинающими переводчиками манги на аниме фестивалях, он думает, не сказать ли им, что это направление бесперспективно. «Уже есть стартапы, специализирующиеся на переводе с помощью ИИ, и качество их работы постоянно улучшается. Я думаю, что мы живём в исторически поворотный момент. В конечном счёте, 90% перевода будет выполняться искусственным интеллектом, а задача проверки и доводки конечного результата будет возложена на людей».

Переводная манга – это развлекательная литература, объясняет Шодт; мало кто ожидает, что переводы будут идеальными. «В сфере развлечения люди довольствуются посредственными переводами. Есть много переводов, сделанных любителями, и фанатов это вполне устраивает. Но незаконно скопированные работы значительно снижают гонорары профессиональных переводчиков. Просто стало невозможно зарабатывать на жизнь только переводами манги, если только вы не готовы жить с родителями и питаться лапшой рамэн быстрого приготовления».



Шодт на первой церемонии вручения Американской премии манги, 2024 г. (© Kasumi Abe)

Однако Шодт предлагает повод для оптимизма тем, кто хотел бы, чтобы эти виды искусства продолжали процветать. «Когда живёшь в Японии, трудно представить, насколько большим влиянием манга и аниме пользуются в других странах. Жанр стал мощной глобальной силой: на Японскую международную премию манги за 2024 год поступило 716 заявок из 95 стран и территорий, это самое большое число за всю историю премии. Первый приз получил бразилец, а серебряными призёрами стали представители Таиланда, Тайваня и Чили с работами высокого профессионального уровня. Количество заявок, на многие из которых явно повлияли японская манга и аниме, также резко возросло. Я думаю, это замечательно, но это ещё и показывает, как эффективна мягкая сила Японии».

Фотография к заголовку: переводчик и популяризатор манги Фредерик Шодт со своим старым другом Астробоем (предоставлено Фредериком Шодтом)