Секрет непреходящей популярности Брюса Ли в Японии

Брюс Ли – мастер боевых искусств и кинозвезда мирового масштаба, восхождение которой началось в первой половине 1970-х годов. Отточенные приёмы и глубокий духовный мир, гармонирующий с японской философий, обеспечивают ему популярность в Японии на протяжении полувека.

«Новая сила»

Моя первая встреча с Брюсом Ли состоялась в 1974 году, когда я учился в третьем классе. Отец взял меня в кино на фильм «Большой босс». Главный герой, наносящий серии искусных ударов ногами и поражающий врагов без оружия и маски героя, продемонстрировал мне наличие неведомой новой силы. По прошествии многих лет я понимаю, что популярность Брюса Ли в Японии была поистине феноменальной. Перед кинотеатрами выстраивались огромные очереди купивших билет зрителей, которые имитировали его удары и боевые крики вроде «Ачоо!», напоминавшие крики экзотических птиц. После киносеанса зрители как будто пропитывались энергией Брюса Ли и приобретали сходство с настоящими мастерами боевых искусств.

Высокие удары ногами и удары с поворотом произвели настоящий фурор. Его движения, сочетающие силу и красоту, напоминали балетный танец. Кроме того, Брюс Ли изящно жонглировал нунчаком, превращавшимся в его руках в мощное оружие. Этот трюк настолько поразил воображение японцев, что после показа фильмов с Брюсом Ли в Японии начался бум на нунчаки, и их стали использовать в качестве оружия преступления.

Атлетически сложенный Брюс Ли не был похож на популярных западных актёров. Он подчёркивал свою принадлежность к миру боевых искусств не кимоно, а безупречно отточенными мышцами. Его предшественники – Чарлтон Хестон, Кирк Дуглас, Чарльз Бронсон и другие западные актёры с атлетическим телосложением кардинально отличались от японцев, представляя собой недостижимый идеал. Однако после прихода Брюса Ли они оказались разгромлены человеком с азиатским телосложением. Это была настоящая революция. Брюс Ли как будто говорил японским зрителям: «Вы тоже так можете».

К сожалению, фильмы с участием Брюса Ли вышли в японский прокат на несколько лет позже, чем в других странах мира, поэтому зрители были лишены возможности увидеть его при жизни. Вероятно, это послужило фундаментом для многолетней и неизменной любви японской публики к Брюсу Ли.

Данныее о Брюсе Ли:

Настоящее имя: Ли Чаньфань

Ли Чаньфань Сценический псевдоним: Ли Сяолун («Маленький дракон»). В детстве снимался в фильмах под другими псевдонимами.

Ли Сяолун («Маленький дракон»). В детстве снимался в фильмах под другими псевдонимами. Дата рождения: 27 ноября 1940 года

27 ноября 1940 года Дата смерти: 20 июля 1973 года

20 июля 1973 года Рост: 167 - 175 сантиметров (существует несколько версий)

167 - 175 сантиметров (существует несколько версий) Вес: 60 - 64 килограмма

60 - 64 килограмма Группа крови: III

III Размер обуви: 25-й (существует несколько версий)

Утрата памятных мест, связанных с Брюсом Ли

В 2025 году отмечалась 85-я годовщина со дня рождения Брюса Ли. Плакаты с его изображением встречаются в сценах фильмов «Воины сумерек: Осада Коулуна», «Каскадёр» и других популярных в Японии гонконгских картин. Выставка «Маленький дракон Ли: обычный и необычный», проводимая Гонконгским музеем культуры совместно с Американским фондом Брюса Ли в 2025-2026 годах, пользуется огромным успехом. Это свидетельствует о колоссальном влиянии Брюса Ли на людей нашей эпохи. К сожалению, в современном Гонконге следы пребывания великого актёра постепенно стираются.

В особняке, где жил Брюс Ли, одно время размещался отель для свиданий, но в 2019 году здание демонтировали. Ресторан «Красный перец», где снимались сцены из фильма «Игра смерти», закрылся в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Фан-клуб Маленького дракона Ли временно закрыт с июля 2025 года, когда истёк контракт на помещение, где размещался его офис. Бронзовый памятник Брюсу Ли на знаменитой «Аллее звёзд» с видом на бухту Виктория посещают в основном японцы и другие иностранные туристы.

Время беспощадно стирает память о Брюсе Ли даже на его родине, в Гонконге, не говоря о других странах. В Азии и западных странах фильмы с его участием практически не показывают, и в этом смысле Япония является счастливым исключением. Каждый юбилей Брюса Ли сопровождается масштабным прокатом его фильмов, выпускается множество печатных изданий. Количество и разнообразие журналов и книг о Брюсе Ли поражает воображение, а японских поклонников считают обладателями крупнейшей в мире коллекции его личных вещей.

Глубокое понимание японских боевых искусств

Почему Япония стала исключением? Ответ на этот вопрос кроется в особых нитях, связывающих актёра с этой страной.

«Стань водой, мой друг», - одно из знаменитых изречений Брюса Ли. По одной из версий, в его основе лежат слова Конфуция «Вода следует за формой сосуда», обозначающие, что человек может стать как хорошим, так и плохим в зависимости от среды и окружающих его людей. Однако на самом деле Брюс Ли имел в виду интерпретацию из «Книги пяти колец» Миямото Мусаси (1584-1645), считая, что человек может преодолевать обстоятельства, меняя самого себя и не завися от окружающей среды.

Следует отметить, что эта фраза Брюса Ли оказалась в центре внимания во время демократического движения в Гонконге в 2019 году. Когда в 2014 году молодёжь вышла на улицы, требуя проведения демократических выборов, их арестовывали за нарушение запрета на массовые собрания. Учтя этот горький опыт, в 2019 году демонстранты приняли решение «растекаться подобно воде», используя лозунг «Стань водой». Однако зарубежная пресса предпочла трактовать этот лозунг через призму знаменитых слов Брюса Ли.

Вернёмся к истории жизни актёра. Во время учёбы в Вашингтонском университете Брюс Ли интересовался философией. Он стремился создать собственный стиль боевых искусств, и в процессе изучения книг о боевых искусствах наткнулся на «Книгу пяти колец» Миямото Мусаси. Достоверно известно, что эта книга хранилась в его библиотеке. В студенчестве Ли занимался дзюдо и увлекался «Цубаки Сандзюро» и другими историческими боевиками Куросавы.

Я хочу вспомнить ещё одно изречение Брюса Ли – «Искусство побеждать без борьбы», встречающееся в сцене в лодке в его лучшем фильме «Выход дракона». Ли игнорирует провокацию мастера боевых искусств, и, произнося эту фразу, сажает его в небольшую лодку, а затем перерезает верёвку, связывающую лодку с берегом. Это изречение напоминает слова китайского военного стратега Сунь-Цзы, однако аналогичный эпизод имел место в японской истории периода Сэнгоку, когда мастер фехтования мечом Цукахара Бокудэн, которого вынуждали вступить в схватку на лодке, курсирующей между двумя берегами реки, позволил противнику первым выйти на отмель, а затем оттолкнул лодку шестом и хладнокровно уплыл со словами «Побеждать без борьбы».

Нам неизвестно, знал ли Брюс Ли об этом историческом эпизоде с участием Бокудэна, однако фильм покорил сердца японских зрителей. Уникальное актёрское мастерство Ли, основанное на сочетании китайской философии и японского духа бусидо, затронуло глубинные струны, таящиеся в душах японцев.

Брюс Ли вовсе не был безоговорочно ориентирован на Японию. Его второй фильм «Кулак ярости» пронизан антияпонскими настроениями. Действие фильма происходит в начале ХХ века в Шанхае. Главный герой в исполнении Ли пытается зайти в парк, но его останавливает охранник. В кадре виднеется табличка с надписью «Китайцам и собакам вход воспрещён», а проходящий мимо японец оскорбляет возмущённого героя, заявляя: «Если притворишься собакой – возьму тебя в парк». Такие таблички действительно существовали, но их развешивали не японцы, а британцы. Тем не менее, в фильме японцам отводится роль врага – они совершают набег на школу боевых искусств, которую посещает главный герой, и отравляют его учителя.

Несмотря на антияпонские настроения, высочайший уровень мастерства Брюса Ли обеспечил фильму «Кулак ярости» популярность и в Японии. Ему удалось совершить ещё одну революцию, убедив японцев, что великолепный фильм не утрачивает своих достоинств от того, что является антияпонским.

Жизнь чужака

Живя в Гонконге, Брюс Ли всего за три года превратился в звезду мирового масштаба, однако так и не смог стать своим. Гонконгцы воспринимали его как уроженца Америки и американского гражданина. При жизни ему ни разу не удалось возглавить рейтинг популярности в журналах, а его единственным официальным признанием стала специальная премия жюри кинофестиваля «Золотая лошадь» на Тайване. В Америке он подвергался социальной дискриминации как выходец из Азии, а китайские мастера боевых искусств считали его предателем, потому что он обучал кунг-фу людей, не являющихся китайцами. Он везде чувствовал себя чужаком.

Брюс Ли был выходцем из Азии, однако имел и европейские корни, к тому же он свободно владел двумя языками - китайским и английским. Это создавало ему имидж человека неопределённой национальности. Во время яростных поединков на его лице царит глубочайшее спокойствие. Ни Америка, ни Гонконг так и не стали для него «тихой гаванью», однако отсутствие чёткой национальной принадлежности придало его фильмам универсальность, преодолевающую границы и национальности.

Когда Брюс Ли впервые появился в кино, Япония оправилась от поражения в войне и переживала период стремительного экономического роста. Однако даже после возвращения в международное сообщество японцы не смогли преодолеть чувство неполноценности по отношению к западным странам. Возможно, Брюс Ли стал для японцев символом преодоления этого комплекса. Сочетание универсальности с глубоким пониманием японской философии обеспечило Брюсу Ли особое признание в Японии, сохранившееся и по сей день.

Основные вехи биографии Брюса Ли

1940 г. Родился в Сан-Франциско во время гастролей отца

1941 г. Возвращается с семьёй в Гонконг

1948 г. Начинает карьеру актёра, выступая в детских ролях

1955 г. Начинает заниматься китайским боевым искусством вин-чун (по другой версии – в 1953 году)

1959 г. Уезжает в Сан-Франциско с целью получения американского гражданства (по одной из версий, его лишили гражданства из-за противоправных действий)

1961 г. Поступает в Вашингтонский университет (впоследствии бросает учёбу)

1962 г. Открывает первую школу боевых искусств в Сиэтле

1967 г. Открывает школу боевых искусств в Лос-Анджелесе, внедряет метод Джит Кун-До («Путь опережающего кулака»)

1970 г. Закрывает все три школы боевых искусств, открытые им в Сиэтле, Окленде и Лос-Анджелесе.

1971 г. Возвращается в Гонконг. Фильм «Большой Босс», в котором Брюс Ли дебютировал в главной роли, выходит в мировой прокат.

1972 г. Запуск в мировой прокат фильмов «Кулак ярости» и «Путь дракона».

1973 г. Скончался 20 июля. Начинается мировой прокат картины «Выход дракона».

1974 г. В Японии выходят в прокат фильмы с Брюсом Ли, создавшие первый бум на его творчество.

1978 г. Фильм «Игра смерти», во время съёмок которого умер Брюс Ли, выходит в мировой прокат, в Японии начинается второй бум Брюса Ли.

1993 г. Биографический фильм «Дракон: История жизни Брюса Ли» становится мировым хитом, в Японии начинается третий бум на Брюса Ли.

Фотография к заголовку: памятник Брюсу Ли на «Аллее звёзд» - популярной туристической достопримечательности Гонконга. 28 июня 2023 года, фото REUTERS/Tyrone Siu.