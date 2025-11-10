Будущее лозунга «Японцы прежде всего» и переосмысление многообразия японцев с учётом наличия хафу, миккусу и коренного населения

Распространение лозунга «Японцы прежде всего», который делит общество на «иностранцев» и «японцев», усложняет жизнь не только иностранцам, проживающим в Японии, но и людям со смешанными корнями – «хафу» и другим представителям «миккусу», которых нередко дискриминируют по внешности. Социолог Симодзи Лоуренс Ёситака приоткрывает занавес над невидимым многообразием японцев.

Родился в 1987 году, закончил докторантуру общественных наук университета Хитоцубаси. Специалист в сфере обществоведения и международного обществоведения. Координатор проектов в Центре гендерного равноправия района Минато. Автор книг «Полукровки и японцы – общественная история хафу, дабуру и миккусу» (Конкэцу то нихондзин – хафу, дабуру, миккусу но сякайси, издательство «Сэйдося», 2018).

«Японцы – это мононация»

Впервые Симодзи осознал свою причастность к меньшинству на курсе «Теория мультикультурного сосуществования», который он посещал в университете. «Однажды на занятие пригласили гостя со смешанными корнями, связанными с Филиппинами. Он рассказал, что в Японии есть меньшинства – потомки японских переселенцев из Южной Америки, корейцы и другие группы с различными корнями и визовым статусом. Например, на Окинаве живёт немало „амеразиан“ – детей, рождённых у местных женщин от американских военнослужащих».

Мать Симодзи, родившаяся в 1950 году, – «амеразиан»: дочь женщины с Окинавы и американского военного, который вернулся в США по службе ещё до её рождения. Позднее он женился на американке и умер в 1995 году. Мать Симодзи никогда не встречалась со своим отцом.

«Меня нередко называли „на четверть иностранец“, а мою мать – „хафу“, но я не считал себя представителем меньшинства. Услышав слово „амеразиан“, я вдруг ощутил, что меня относят к иной категории, и пережил кризис идентичности».

Этот опыт побудил Симодзи, как «представителя меньшинства», посвятить исследования людям со смешанными корнями. Его поразило, что эта область почти не изучена.

«Думаю, дело в глубоко укоренившемся представлении о „моноэтничности“ японцев. Среди обладателей японского гражданства есть люди с корнями в Корее, Китае, Европе и Америке, потомки айнов – коренного населения Хоккайдо – и жители Окинавы. Однако происхождение граждан статистически не учитывается, поэтому такие люди остаются невидимыми. Отсутствие статистики мешает и научным исследованиям „хафу“ и „миккусу“».

Весной 2024 года Симодзи совместно с докторантом Университета Торонто Итикава Вивека провёл анкетирование о связи дискриминации людей со смешанными корнями и психического здоровья (см. справку в конце). 98% из примерно 450 респондентов сообщили, что сталкивались с «микроагрессией» (повседневные действия и слова, продиктованные неосознанными предубеждениями и дискриминацией, причиняющие дискомфорт объекту), а 68% переживали травлю и дискриминацию в школах и других местах. По опроснику, использованному в «Исследовании психического здоровья» Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, доля тех, кто нуждается в помощи или относится к группе риска, оказалась более чем в пять раз выше среднеяпонского показателя. Выявились и пробелы в системе поддержки людей со смешанными корнями.

Пустое «продвижение разнообразия»

Симодзи резко критикует правительственную повестку «продвижения разнообразия» и «мультикультурного сосуществования» за бессодержательность.



Симодзи Лоуренс Ёситака во время онлайн-интервью (Nippon.com)

«Правительство использует людей „хафу“ и „миккусу“ лишь когда это удобно. Типичный пример – Токийская Олимпиада 2021 года: в качестве финальной факелоносицы выбрали теннисистку мирового уровня „Осака Наоми“, а среди знаменосцев на церемонии открытия был баскетболист „Хатимура Руй“. Оба – афроазиаты. Это было сделано, чтобы продемонстрировать миру приверженность „diversity & inclusion“».

«При этом не проводятся исследования положения людей со смешанными корнями, не формируется чувствительность к проблеме дискриминации. Япония ратифицировала Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международный билль о правах человека, но не создала внутренний правозащитный институт и не приняла всеобъемлющий закон о запрете дискриминации. В школах почти не преподаются права человека. Поэтому молодёжь легко поддаётся простым лозунгам и популизму».

После июльских выборов в Палату советников, на которых партия «Сансэйто» с лозунгом «Японцы прежде всего» добилась заметного успеха, положение людей с иностранными корнями, по оценке Симодзи, может ухудшиться.

«Лозунг „Сансэйто“ – не „Япония прежде всего“, а „Японцы прежде всего“. Он исходит из представления о японцах как монолитной нации и противопоставляет японцев иностранцам, то есть носит ксенофобный и расистский характер».

«Пугает скорость, с которой „Японцы прежде всего“ проникает в повседневность. Говорят, что его уже повторяют даже дети. Пришло время сделать видимым многообразие японцев и подобрать слова, убедительно подчеркивающие его ценность».

«Утинаантю» – коренной народ Окинавы

Много лет Симодзи жил в Токио, однако, вернувшись из США после трёхлетнего зарубежного исследования, в августе 2024 года он перебрался на Окинаву – чтобы встретиться со своими корнями. В последнее время он много думает об идентичности окинавцев как коренного народа. В 2019 году айны получили официальный статус коренного населения, но в отношении жителей Окинавы подобных мер нет.

Доцент Хоккайдского университета Исихара Маи, исследующая айнов, называет себя «миккусу айнов и японцев». «Я сам долго считал, что „на четверть белый“. Но по результатам ДНК-теста моя „белая“ доля около 20%, а на доли „Japan“ и „Southern Japanese Islands“ – то есть Окинавского архипелага – приходится по 40%. Теперь я считаю себя „миккусу“ с корнями как у японцев, так и у коренных жителей Окинавы».



Результаты ДНК-теста Симодзи, выполненного в Ancestry.com (сервис генетического тестирования)

По словам Симодзи, хотя среди жителей Окинавы сильна самоидентификация как «ウチナーンチュ» (утинаантю), тема «коренного народа» обсуждается недостаточно. «Мне кажется, отношение центрального правительства к Окинаве во многом интериоризировалось и внутри самого окинавского общества».

Недавно его задели новости о победе школы Окинава Сёгаку в национальном чемпионате по бейсболу среди старших классов. Сообщалось, что во время полуфинала болельщики с раскрашенными лицами в традиционных костюмах «チョンダラー» получили от Японской федерации школьного бейсбола предупреждение «воздерживаться от „национальных костюмов“», и в финале таких болельщиков уже не было видно.

«Например, сборная Новой Зеландии по регби исполняет перед матчем обряд коренных народов – „хака“. Если бы регбийная федерация попыталась его запретить, это стало бы международным скандалом. Но в Японии, где окинавцев не признают коренным народом, эпизод на школьном бейсболе остался почти незамеченным».

«Лично я вновь ощутил давление, направленное на вытеснение коренной идентичности окинавцев. Рюкю некогда было независимым государством. Сейчас на Окинаве расположены американские базы; с точки зрения безопасности любые намёки на „суверенитет“ вызывают опасения. Складывается впечатление, что политика ассимиляции „колоний“ продолжается».

Молодые авторы из меньшинств

Симодзи хочет разрушить узкое представление о «типичном японце» – «японская внешность и имя, „японское“ поведение, оба родителя – „японцы“». Его поиски продолжаются, но надежду он связывает с молодыми «авторами-современниками» из числа меньшинств.

«В 1990-е и 2000-е среди спортсменов, артистов и моделей было много „хафу“, которых выделяли за внешность и физические данные. Сегодня их больше и в других жанрах – они активно высказываются и сами формируют повестку».

«Среди молодого поколения с иностранными корнями растёт число заметных авторов. Например, Андо Хосэ дебютировал книгой «Джэксон Хитори» и получил премию Акутагавы за роман «DTOPIA». Фудзими Ёико привлекла внимание мангой-омнибусом 半分姉弟 о повседневности „хафу“».



Слева – лауреат премии Акутагавы Андо Хосэ (январь 2025, Jiji Press); справа – первый том манги 半分姉弟 Фудзими Ёико (© Фудзими Ёико / Torch Web)

«Если авторы с разными корнями будут смело выражать личный опыт в своих жанрах и расширять сотрудничество – диалоги, коллаборации, – это вселяет оптимизм. Чем больше людей заинтересуется их работами, тем шире будет понимание подлинного многообразия».

