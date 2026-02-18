Погружение в мир витуберов: новый центр притяжения японской поп-культуры

Виртуальные ютуберы, или витуберы, которые представляют своё творчество онлайн с помощью цифровых аватаров, сегодня насчитывают десятки тысяч. Популярность этого явления в Японии достигла таких масштабов, что ученики начальных классов регулярно включают «витуберство» в список наиболее желанных профессий будущего. Рассмотрим мир этих вдохновлённых эстетикой аниме каналов, которые позволяют авторам взаимодействовать с фанатами как в самой Японии, так и по всему миру совершенно новыми способами.

Возвращение Kizuna AI спустя три года

«Я хочу выложиться на все сто, чтобы люди смогли влюбиться в меня снова».

26 февраля 2025 года цифровая YouTube-исполнительница Kizuna AI возобновила свою деятельность после трехлетнего перерыва. Эта легендарная фигура в мире онлайн-развлечений ушла в творческий отпуск после своего масштабного живого концерта «Hello, World 2022». Теперь она объявила о новом этапе своей карьеры в качестве исполнительницы музыки и представила свежий трек.



Концерт-возвращение Kizuna AI в Синдзюку, Токио. Благодаря новейшим технологиям её образ на сцене выглядит как живой трехмерный персонаж (предоставлено KizunaAI/PR Times)al character onstage. (Courtesy KizunaAI/PR Times)

Kizuna AI дебютировала 1 декабря 2016 года, впервые введя в обиход термин «виртуальный ютубер» (Virtual YouTuber). Она описывала себя как совершенное существо, рожденное в момент слияния подсознательных желаний человечества в сети, что спровоцировало технологическую сингулярность – ту самую точку, в которой искусственный интеллект превосходит человеческий разум.

С момента триумфального возвращения число подписчиков Kizuna AI выросло еще на 100 тысяч, достигнув отметки в 3,07 миллиона (по состоянию на 1 октября). Масштаб её влияния невероятен: аудитория канала Kizuna AI на YouTube почти в пять раз превышает число подписчиков Тамаки Юитиро, лидера Демократической партии для народа и самого популярного политика-блогера среди глав основных партий Японии. В корпоративном же измерении Kizuna AI уже приближается к показателям официального канала Nintendo с его 3,5 миллионами подписчиков.

Витуберы врываются на расширяющийся рынок

Взрывной дебют KizunaAI произвёл сильное впечатление и стимулировал творческую активность аудитории по всему миру.

Согласно данным аналитической фирмы User Local, специализирующейся на мониторинге соцсетей, число витуберов, то есть исполнителей, взаимодействующих с фанатами через видеоплатформы, достигло тысячи уже в марте 2018 года. Всего полгода спустя, в сентябре, эта цифра уже приблизилась к 5000. К январю 2020 года их стало более 10 000, а к ноябрю 2022-го число витуберов превысило 20 000. Согласно независимому отчету «VTuber Statistics Report 2024», представленному на фестивале Comic Market (Comiket) в конце того же года, в настоящее время активно функционирует около 60 000 аккаунтов создателей витуб-контента.

Экономические масштабы индустрии демонстрируют не менее впечатляющую динамику. В отчёте Исследовательского института Яно (Yano Research Institute), опубликованном в апреле 2025 года, объём внутреннего рынка за 2023 год оценивается в 80 миллиардов йен, а прогноз на 2025 год говорит о цифре 126 миллиардов йен. Это более чем в четыре раза превышает показатели 2020 года.

Компания Global Information, занимающаяся исследованием рынка, в своём отчёте за октябрь 2024 года отметила, что в 2023 году объём мирового рынка витуберов составил 1,35 миллиарда долларов, а к 2030 году он, по прогнозам, достигнет 5,03 миллиарда долларов.



Витубер Мори Каллиопа (Mori Calliope) выступает в Калифорнии в феврале 2025 года. Концерты витуберов теперь проходят по всему миру (© AFP/Jiji)

Одна из самых популярных англоязычных витуберов Гавр Гура (Gawr Gura) в конце апреля объявила о перерыве в своей деятельности. Тем не менее, по состоянию на май её аудитория по-прежнему насчитывала 4,7 миллиона подписчиков. Существование других групп, ориентированных на китайскую, индонезийскую и корейскую аудитории, демонстрирует, как японская онлайн-культура успешно масштабировалась и распространилась по всему миру.



Реклама популярного витубера Гавр Гура (Gawr Gura) на станции Сибуя в Токио, март 2023 года (© Stanislav Kogiku/SOPA Images/Sipa USA/Reuters)

Слияние онлайн-культуры и эстетики аниме

В чем же заключается отличие витубера от обычного персонажа аниме? Ежегодный справочник современной японской лексики «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики) дает следующее определение:

VTuber [виртуальный ютубер]: человек, выступающий в роли трехмерного компьютерного персонажа в VR-студии и ведущий трансляции. Термин окончательно закрепился после того, как в 2016 году Kizuna AI опубликовала своё первое видео, назвав себя «виртуальным ютубером».

Как правило, за каждым аватаром скрывается реальный человек. Аватары витуберов действуют как свободные, целостные личности, взаимодействуя со зрителями в режиме реального времени через социальные сети и видеоплатформы. Во время музыкальных выступлений передовые технологии позволяют им двигаться, петь и общаться с аудиторией прямо со сцены.

Поскольку деятельность витуберов неразрывно связана с онлайн-средой, они находятся под глубоким влиянием интернет-культуры: форумов, соцсетей и видеохостингов. В то же время аниме является неотъемлемой частью их «генетического кода».

Осака Такэси, президент компании-создателя Kizuna AI Activ8, давно ощущал глобальный запрос на японскую поп-культуру, включая аниме, мангу и игры. Он основал компанию, веря, что эта сфера может стать индустрией, способной на равных конкурировать на мировой арене.

Концепция Kizuna AI была сформирована под влиянием культового аниме «Призрак в доспехах». Идея берет начало от «Кукловода» – зародившейся в сети информационной формы жизни. Как говорит Осака: «То, что люди воображают, может стать реальностью и изменить общество». Это означает, что Kizuna AI создавалась как позитивная форма искусственного интеллекта, призванная вести людей в лучшем направлении.

Я рассматриваю витуберов как одну из точек пересечения японских медиа, контента и коммуникации. Они возникают там, где сливаются интернет-культура, аниме, манга, игры и взаимодействие между физическим и цифровым пространствами. Именно из этого плотного и запутанного микса продолжают рождаться новые формы творческого самовыражения.

Корпоративные и независимые витуберы

Мир витуберов принято делить на две основные категории. Первая – это профессионалы, работающие под крылом специализированных агентств или компаний, так называемые «корпоративные витуберы». Вторая – это индивидуальные авторы и любители, или «независимые (инди) витуберы». В корпоративном сегменте доминируют два агентства-гиганта: Nijisanji и Hololive Production. Деятельность их талантов охватывает огромный спектр: от прямых эфиров и игровых стримов до записи кавер-версий песен, выпуска оригинальных треков, участия в масштабных живых концертах и коллабораций с крупными брендами.



Фестиваль Nijisanji 2022 – масштабное мероприятие с участием корпоративных витуберов, прошло в октябре 2022 года в выставочном центре Makuhari Messe в Тибе (© Jiji)

Согласно анализу Исследовательского института Яно, львиная доля доходов индустрии приходится на продажу сопутствующих товаров, музыки и аудиоконтента. Особое место занимают товары с персонажами. На знаменитой «Улице персонажей» (Tokyo Character Street) в подземном торговом комплексе станции Токио магазин Hololive соседствует с такими мировыми брендами, как Pokémon и Chiikawa.



Плюшевые игрушки Hololive на выставке Tokyo Toy Show 2023 в Токио, июнь 2023 года (© Jiji)



Мерч Hololive, купленный в магазине на станции Токио, включая плюшевую игрушку и акриловый стенд персонажа Дзюфутэй Радэн (© Окамото Такэси)

Самым быстрорастущим сегментом стали промоакции, лицензирование и рекламные интеграции. Яркий пример – сотрудничество витубера Суо Санго из Nijisanji с тематическим парком Shima Spain Village в префектуре Миэ весной 2023 года. За время проведения акции число посетителей парка выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, а чуррос, которые Санго упоминала в своих видео, продавались в среднем по 1000 штук в день, превышая обычные объемы продаж более чем в 30 раз.



Суо Санго на рекламных плакатах в Угате – ближайшей станции к тематическому парку Shima Spain Village (© Окамото Такэси)

Туризм в Японии традиционно тесно связан с «паломничеством» фанатов по местам, показанным в аниме или манге. Однако в случае с витуберами живое общение между локациями и фанатами начинается еще до формирования туристических маршрутов. Посетители воспринимают места, о которых рассказывают витуберы, не как далекие вымышленные декорации, а как нечто личное, знакомое и близкое.

Независимые витуберы обретают влияние

Рост популярности витуберов отчетливо виден и по огромному количеству независимых авторов. По мере того, как приложения для стриминга и создания аватаров становятся всё более массовыми, а технологии захвата движений более доступными, примерить на себя роль «человека под маской аватара» может практически каждый. Среди самых ярких представителей независимой сцены – ниндзя школы Кога по имени Помпоко (ниндзя в образе популярной в Японии енотовидной собаки тануки) и персонаж-орешек Пинат-кун. Вместе они образуют дуэт «Покопи» (Pokopea) и активно сотрудничают с такими гигантами, как NTT Docomo и JR West. По степени влияния они вполне могут соперничать с ведущими корпоративными витуберами.



Независимые витуберы Пинат-кун (слева) и Помпоко в рамках коллаборации с сетью банных комплексов Гокуракую (© Pokopea)

Я и сам являюсь независимым витубером, используя аватар, созданный моими студентами, который они назвали «Зомби-сэнсэй». Под именем Дзомби Катаро я выступаю в роли «безумного профессора Запретного университета», который во время творческого отпуска обосновался в лаборатории Окамото Такэси в Университете Киндай.

Зомби-сэнсэй транслирует лекции и игровые стримы. Его манера ведения эфиров с зачитыванием комментариев вслух и непринужденной беседой во время игры возвращает то самое живое ощущение веселья, которое мы испытывали в детстве, играя в приставку с друзьями.

Моя деятельность относится к категории «академических витуберов», но спектр независимых авторов гораздо шире: среди них есть мангаки, инвесторы и даже люди преклонного возраста. Для многих формат витуберства становится способом немного дистанцироваться от своей реальной личности и получить свободу самовыражения. По словам Хироты Минору, главного редактора новостного сайта о технологиях виртуальной реальности Panora, независимые витуберы довольно рано заявили о себе в Китае, на Тайване, в Южной Корее и Индонезии, а сейчас это явление активно захватывает англоязычные регионы и Латинскую Америку.

Мечтает ли Зомби-сэнсэй о витуберах?

Для витубера аватар начинает жить новой жизнью, отличной от его повседневного «я». Во время своей деятельности я заметил, что в обычной жизни мой голос звучит иначе, когда я выступаю в роли Зомби-сэнсэя. Бывали моменты, когда я ловил себя на мысли: «А не проводит ли Зомби-сэнсэй исследования в лаборатории прямо сейчас?» Это напоминает феномен, который часто описывают писатели, мангаки и актеры: когда персонажи словно обретают собственную волю и начинают действовать самостоятельно.



Витубер Зомби-сэнсэй (внизу справа) во время прямой трансляции прохождения игры Urban Myth Dissolution Center. (Игра © Hakababunko/Shūeisha Games; изображение любезно предоставлено Окамото Такэси)

Вопросы идентичности неизбежно становятся частью этой сферы. Когда витубер обретает популярность, «человек под маской аватара» порой задается вопросом: «Действительно ли этот успех – результат моей собственной игры?» Грань между аватаром и исполнителем значительна. Как следствие, витуберы более уязвимы к психологическому давлению и онлайн-травле, и подобные проблемы уже не раз приводили к реальным судебным разбирательствам.

Путь к лучшей жизни

Несмотря на существующие вызовы, потенциал витуберства огромен. Если наступит время, когда у каждого будет свой цифровой аватар, то в каком-то смысле каждый из нас станет витубером.

Культура витуберов несет в себе «мечту» объединить людей вопреки любым барьерам: будь то внешность, возраст, раса, язык, социальное положение или государственные границы. Я надеюсь, что эта новая культурная форма, зародившаяся в Японии, продолжит развиваться и станет важным вкладом в благополучие человечества и глобальный мир. Как исследователь, как фанат и как витубер Зомби-сэнсэй, я хочу быть частью этого процесса превращения мечты в реальность.



Витубер Хосимати Суисэй дает концерт SuperNova в токийском зале «Ниппон Будокан» 1 февраля 2025 года. Сольное шоу витубера собрало полный зал (© Cover Corp.)

Фотография к заголовку: KizunaAI возвращается после трехлетнего перерыва (© KizunaAI)