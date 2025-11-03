Уход Nissan GT-R, возвращение Honda Prelude: какое будущее ждет японские спорткары?

В августе 2025 года завершилось производство автомобиля Nissan GT-R – одного из наиболее ярких японских спорткаров, завоевавших поклонников по всему миру. Почему исчезает эта традиционная серия моделей, история которой берет начало еще в 1960-х? Оглядываясь на пройденный путь, попробуем понять, что означает его окончание.

Созданный выигрывать гонки

Автомобиль Nissan GT-R дебютировал в 2007 году. С тех пор в эту машину, остававшуюся неизменной в своей основе, многократно вносились усовершенствования, а в последние годы в своем нынешнем виде она эволюционировала ежегодно(*1). По кодовому обозначению модели поклонники прозвали машину R35. Истоки этого автомобиля восходят к Skyline GT-R первого поколения – машине, дебютировавшей в 1969 году. За основу для нее взяли четырехдверный седан марки Skyline, в котором рядный четырехцилиндровый двигатель заменили рядным шестицилиндровым, а также внесли ряд других изменений, повышающих возможности машины, создав тем самым спортивную модель.



Skyline GT-R первого поколения в гоночном оформлении. Машина одержала первую победу в Гран-при Японской автомобильной федерации (JAF) в 1969 году, после чего выигрывала в этих гонках 52 раза, включая легендарную серию из 49 побед подряд (снимок предоставлен компанией Nissan)

Первая модель Skyline выглядела угловато, как коробка (по-японски «хако»), за что получила прозвище «Хакоска GT-R» («Скайлайн-коробка GT-R»). В те времена победа в автогонках служила свидетельством высоких функциональных качеств – на дворе стояла эпоха, когда выигрыши в состязаниях сильно влияли на количество машин, которые удается продать покупателям. Она оснащалась воплотившим новейшие технологии того времени рядным шестицилиндровым двухлитровым двигателем DOHC модели S20, подавляющее превосходство которого позволило одержать подряд 49 побед в национальных автогонках. Это утвердило имидж GT-R как «машины высоких возможностей для побед в автогонках».



Автомобиль Skyline GT-R второго поколения дебютировал в 1973 году. Базой послужила модель Skyline GC110, которую в Японии прозвали «Кэнмэри» (снимок предоставлен компанией Nissan)

В 1973 году дебютировал GT-R второго поколения, при создании которого за основу взяли модель Skyline GC110, прозванную в Японии «Кэнмэри» – «машина Кэна и Мэри»(*2). Но поскольку машину оказалось затруднительно адаптировать к ужесточившимся в то время нормам для автомобильных выхлопов, всего через три месяца после начала продаж производство этого автомобиля пришлось прекратить.

Возрождение, прекращение выпуска и повторное возрождение

Возродить Skyline GT-R удалось только по прошествии 16 лет в 1989 году. В третьем поколении, известном по коду модели R32, был установлен рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,6 литра с двойным турбонаддувом DOHC Twin Turbo. Этот мотор, который в то время называли самым мощным в машинах японского производства, выдавал максимальную мощность 280 лошадиных сил (PS), за счет чего удалось реализовать высокие ходовые свойства. Это привело к выдающемуся достижению: в четырех сезонах 1990–1993 годов машина одержала полную победу в 29 гонках чемпионата All Japan Touring Car Championship (JTC) – национальных состязаниях высшей категории. Машина прекрасно зарекомендовала себя и за рубежом, в частности, на проходящих в Бельгии 24-часовых кольцевых автогонках Спа-Франкоршам (Spa-Francorchamps), снискав большой авторитет по всему миру.



Автомобиль Skyline GT-R модели R32 дебютировал в автогонках в 1990 году. Машина добилась колоссального успеха, выиграв все 29 этапов четырех сезонов автогонок JTC. На фотографии она в том самом виде, в котором произвела фурор, став чемпионом в 1990 году (снимок предоставлен компанией Nissan)

В 1995 году на рынок вышло четвертое поколение GT-R – модель R33, а в 1999-м пятое поколение – модель R34. Все они завоевали большую популярность как спорткары с высокими характеристиками, но производство R34, к сожалению, завершилось в 2002 году. Причина состояла в необходимости в очередной раз адаптировать машину к вновь ужесточившимся нормам по выхлопным газам.



Династия автомобилей Skyline GT-R. Посередине на переднем плане – машина первого поколения, за ней слева направо – образцы второго, третьего, четвертого и пятого поколений. Все они неизменно пользуются повышенным вниманием на аукционах автоклассики как в Японии, так и за рубежом (снимок предоставлен компанией Nissan)

По прошествии пяти лет после того, как прекратилось производство модели R34, на рынок вышла нынешняя модель R35. Модель стала символом возрождения Nissan – ее разработка велась под руководством генерального директора Карлоса Гона, возглавившего Nissan в то время в условиях, когда компании приходилось реструктуризировать свой бизнес. При создании машины произошел отход от прежней концепции автомобиля «самого быстрого в автогонках», и усилия сосредоточили на свойствах для езды по обычным дорогам. Автомобиль позиционировали как «высококлассный спорткар, позволяющий комфортно ездить на большие расстояния с высокой скоростью» – с прицелом на соперничество с такими машинами, как немецкие Porsche. Поскольку теперь создатели были нацелены не на продажу лишь на внутреннем рынке, а на превращение в модель, реализуемую по всему миру, было решено изменить и название автомобиля – со Skyline GT-R на Nissan GT-R. Пожалуй, этот автомобиль стал настоящим символом возрождения компании Nissan.



Автомобиль 2025 года – последняя модификация GT-R модели R35 (снимок предоставлен компанией Nissan)

Закат всемирно известной марки

Как уже упоминалось выше, все модели вплоть до R34 в принципе не были ориентированы на продажи за рубежом. Но благодаря отличным результатам выступлений в зарубежных автогонках и реализации разнообразных нововведений высокие характеристики этих машин получили признание в Европе, США и других регионах.



Модель R34 – пятое поколение Skyline GT-R, поступила в продажу в 1999 году. В сравнении с R33 кузов уменьшился, машина проявила прекрасные ходовые качества и отзывчивость в управлении. С появлением таких машин в серии кинофильмов «Форсаж» (The Fast and the Furious) название GT-R моментально стало известно всему миру (снимок предоставлен компанией Nissan)

Автомобили пятого поколения R34 использовались в съемках серии голливудских гоночных экшн-фильмов «Форсаж», пользовавшихся бешеной популярностью. Автомобили GT-R разных поколений заняли достойное место и в серии видеоигр-симуляторов вождения автомобиля Gran Turismo для домашних консолей PlayStation – превосходные функциональные качества модельного ряда GT-R очаровали не только энтузиастов автомобилизма, но массу людей за пределами этого круга, в частности любителей видеоигр. Так GT-R развился в мировой бренд спорткаров, которым гордится не только компания Nissan, но и вся Япония.

Кстати, в последние годы за старые модели спорткаров японского производства – 1960-х, а также 1990-х годов – дают очень хорошие деньги на зарубежных аукционах. Так, стоимость известного автомобиля 1960-х годов Toyota 2000GT превышает 100 млн йен. Машины Skyline серии GT-R тоже очень популярны – модели R32 или R34 уходят с молотка за десятки миллионов йен.

Итак, модель R35 унаследовала имя, высоко ценимое и за рубежом. Шестицилиндровые V-образные двигатели с двойным турбонаддувом объемом 3,8 литра, которыми оснащается эта модель, собирали штучно вручную специалисты, известные как «девять мастеров-такуми» (takumi), что обеспечивало поддержание высокого качества и характеристик.



Модель GT-R R35 оснащена шестицилиндровым V-образным двигателем объемом 3,8 литра с двойным турбонаддувом – этот мотор именуют «модель VR38DETT» (снимок предоставлен компанией Nissan)



Двигатели для модели GT-R R35 собирают штучно вручную мастера-такуми; мастер, который отвечает за конкретный двигатель, крепит на него табличку со своим именем (снимок предоставлен компанией Nissan)

В последней версии модели 2025 года в стандартной комплектации максимальная мощность составляет 570 л.с. (PS), а версия GT-R NISMO, оснащенная специальными высокоэффективными турбокомпрессорами увеличенной производительности, развивает мощность до 600 л.с. (PS). При стоимости с налогами от примерно 14 млн 440 тыс. йен до примерно 22 млн 890 тыс. йен такие автомобили завоевали определенный круг поклонников не только в Японии, но и в США, Европе, Азии и других регионах. Тем не менее в общем и целом популярность спорткаров в обществе снизилась, а необходимость адаптироваться к вновь ужесточившимся стандартам, в том числе по выхлопным газам, вынудила компанию в третий раз прекратить производство. Общая продолжительность истории этих автомобилей, если считать с первого поколения Skyline GT-R, составила 56 лет.



Автомобиль Nissan GT-R NISMO Special Edition называют самым мощным в истории серии GT-R. При развиваемой максимальной мощности до 600 л.с. (PS) стоимость такой машины с налогами составляла около 30 млн 610 тыс. йен. Январь 2025 года, город Тиба, район Михама, выставочный комплекс «Макухари мэссэ» (снимок сделан автором статьи)



На заводе Nissan в Тотиги, выпускавшем GT-R модели R35, состоялась торжественная церемония остановки конвейера по случаю завершения производства. Со времени дебюта в 2007 году за 18 лет было выпущено около 48 тыс. GT-R. Последний автомобиль изготовлен в комплектации Premium Edition T-Spec с окраской кузова Midnight Purple, 26 августа 2025 г. (снимок предоставлен компанией Nissan)

Новый путь – электрификация

Контрастом к исчезновению GT-R служит возрождение по прошествии 24 лет автомобиля Prelude компании Honda. Спорткары Prelude, первое поколение которых появилось в 1978 году, и в особенности второго поколения в 1980-х годах, а также третьего поколения, пользовались большой популярностью, в том числе у женщин, благодаря свежести дизайна. В качестве наиболее подходящей машины для мужчины, желающего пригласить свою избранницу покататься, Prelude послужили своего рода «локомотивом» взлета популярности «автомобилей для свиданий».



Автомобиль Honda Prelude, возрожденный спустя 24 года и поступивший в продажу 5 сентября 2025 года (снимок предоставлен компанией Honda)

Новая модель, которая является уже шестым поколением, оснащена оригинальной гибридной силовой системой e:HEV с двумя электромоторами, а также новой технологией Honda S+ Shift, сочетая в себе свойственную гибридным автомобилям высокую экологичность с характерной для спорткаров ходовой отзывчивостью. Это «особый тип автомобиля на электрическом ходу», воплощающий инновации, отсутствующий в гибридных автомобилях других производителей.



В новой версии Prelude используется гибридная силовая система e:HEV, сочетающая четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра с двумя электромоторами (снимок сделан автором статьи)

В последние годы не только Nissan, но и другие японские автопроизводители сокращали выпуск спорткаров. Создается впечатление, что компания Honda пошла против этого течения, мотивируя новую жизнь своей модели Prelude стремлением «возродить постепенно утрачиваемую уникальность торговой марки Honda». В 1980-е годы, на пике бешеной популярности Prelude наряду с началом участия в гонках «Формула-1», у компании Honda сложился сильный имидж «автопроизводителя, бросающего вызов». Но проводимые компанией опросы неумолимо свидетельствуют: в последние годы этот образ «бледнеет», причем налицо тенденция: «чем моложе возрастная прослойка, тем слабее симпатия». Выпуская на мировой рынок модель Prelude в качестве «спортивной электрической модели, каких нет у прочих производителей», в компании намереваются «возродить имидж производителя, бросающего вызов, и обособиться от других компаний».



Образом дизайна экстерьера новой модели Prelude стал планер, парящий в безбрежном небе. Низкий вытянутый силуэт производит сильное впечатление (снимок сделан автором статьи)

В 2024 финансовом году компания Nissan столкнулась с колоссальным дефицитом и вынуждена заниматься реструктуризацией. Регулирующие нормы в отношении выхлопов и шума с каждым годом становятся все жестче, и адаптация к ним требует колоссальных затрат. У компании Nissan, которая делает основной упор на переход к электромобилям, нет лишних огромных денег, чтобы тратить их на двигатели внутреннего сгорания. В этой обстановке аналогичным образом ведет себя и Honda, провозгласившая целью перейти на стопроцентный выпуск электрических четырехколесных транспортных средств в 2040 году. Именно поэтому возрождением именитой марки Prelude с использованием новейших технологий электрификации автомобилей компания прокладывает новый путь в будущее.

Не лежит ли в этом направлении и путь к еще одному возрождению GT-R? Возродить спорткары благодаря новейшим технологиям… Завоевавшая поклонников по всему миру марка GT-R могла бы внести весомый вклад в восстановление пошатнувшегося имиджа Nissan. Генеральный директор компании Иван Эспиноза, комментируя прекращение выпуска GT-R 26 августа 2025 года, намекнул: «Хотя на данный момент определенных планов нет, GT-R, возможно, будет эволюционировать и возродится вновь». Хочется надеяться, что уже в близком будущем GT-R еще раз явится нам новым, более экологически чистым, более безопасным гиперспорткаром на электрическом ходу.

Фотография к заголовку: серия GT-R разных поколений. На переднем плане Nissan GT-R модели R35 2025 года – последний представитель династии. За ним модели Skyline GT-R: справа машина второго поколения (по прозвищу «GT-R Кэнмэри»), третьего поколения R32, пятого поколения R34, четвертого поколения R33 и первого поколения – по прозвищу «GT-R Хакоска» (снимок предоставлен компанией Nissan)