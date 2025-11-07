Освоение запуска малых спутников в городе Тайкитё на Хоккайдо: перспективы создания узлового космопорта Восточной Азии

Освоение запуска малых спутников в городе Тайкитё на Хоккайдо: перспективы создания узлового космопорта Восточной АзииТехнологии
Воспользоваться выгодным расположением
Космопортом называют наземный объект, способный осуществлять запуски космических кораблей и ракет с высокой частотой. Первым в мире считается «Космопорт Америка» в американском штате Нью-Мексико, открывшийся в 2011 году. В последние годы особенно бурное развитие происходит в области высокофункциональных малых спутников и малых ракет-носителей для их запуска, а реализация планов создания космопортов не ограничивается Соединенными Штатами – работа кипит по всему миру. По данным американской исследовательской компании BryceTech, только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вместе с проектируемыми, насчитывается в общей сложности свыше 30 пусковых площадок и космопортов.
По данным Национального управления аэронавтики и исследования космического пространства США (NASA), в 2023 году из 3 тыс. спутниковых аппаратов, запущенных в мире, почти 70% составляли малые спутники массой не более 600 кг. С учетом таких факторов как прогресс систем, которые именуют «созвездия спутников», оперирующих сетями от десятков вплоть до тысяч спутниковых аппаратов, ожидается, что в будущем спрос на запуск малых спутников будет расти по экспоненте.
Но для того, чтобы стать космопортом, предпочитаемым пользователями на мировом рынке космических стартов, требуется соответствовать трем условиям: географическое расположение, позволяющее выводить аппараты на орбиты наибольшего спроса, эффективный менеджмент, позволяющий запускать аппараты с частотой, соответствующей желанию конечных пользователей, которыми выступают операторы спутников, и, наконец, наличие развитой инфраструктуры, необходимой для запусков.
Малые спутники выводят на орбиты север-юг, именуемые солнечно-синхронными (SSO, Sun-synchronous orbit)(*1). Что же касается геостационарных спутников весом свыше нескольких тонн, из которых самые типичные – спутники связи, и спутники наблюдения за погодой, то им необходима пусковая площадка, облегчающая запуск на геостационарную орбиту, то есть расположенная по возможности ближе к экватору. В связи с ростом спроса на малые спутники особым вниманием пользуются места, наиболее удобные для запусков с высокой частотой – такие, где с севера на юг простираются безлюдные пространства.
Японский фаворит
Для японского космического бизнеса, которому прогнозируют большое оживление, фаворитом выступает космопорт в городе Тайкитё на Хоккайдо, именуемый Hokkaido Spaceport, или сокращенно HOSPO. Географически этот небольшой город обращен к Тихому океану как с востока, так и с юга, что дает ему преимущество в плане удобства запусков на солнечно-синхронные орбиты. Советник по вопросам космических транспортных средств и космопортов в офисе поддержки стратегии космического развития при канцелярии кабинета министров Идэ Синдзи отзывается об этом месте весьма благоприятно: «Поскольку на юг простирается океан, снижаются потери энергии при запуске на солнечно-синхронные орбиты, так что в качестве стартовой площади это место очень привлекательно».
Раньше площадками для запусков космических ракет с территории Японии служили только Центр космических исследований Танэгасима (в префектуре Кагосима) Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) и Центр наблюдений за космическим пространством Утиноура (в той же префектуре), которыми «монопольно распоряжается» JAXA. Но фактическое максимальное годовое число запусков, достигнутое в 2017 году, составило всего шесть. Это не покрывает даже национальную потребность, не говоря уже о привлечении зарубежного спроса.
Стремясь не допустить утечки спроса на запуск малых спутников за рубеж, в 2024 году правительство начало вкладывать государственные средства в космическую инфраструктуру через Стратегический фонд освоения космоса, выработав курс, предполагающий «к первой половине 2030-х годов довести потенциальную частоту национальных запусков основных ракет-носителей, а также ракет-носителей частного сектора, до 30 запусков в год». Космодрому HOSPO в этом плане отводится авангардная роль.
По подсчетам Японского банка развития и Экономической федерации Хоккайдо, при запусках из Тайкитё на солнечно-синхронные орбиты возможности этой площадки вдвое превысят те, которыми располагает Танэгасима. Президент Space Kotan – управляющей компании HOSPO – Одагири Ёсинори с энтузиазмом отмечает: «из поставленных целью 30 национальных запусков в год мы нацелены на треть, то есть, 10».
Расширение и развитие инфраструктуры объекта
Чтобы обратить потенциал в коммерческий успех, требуется обеспечить возможность стабильно осуществлять запуски с высокой частотой. Сейчас на космодроме HOPSO идет строительство Первого пускового комплекса (Launch Complex 1, LC1). В дальнейшем планируется создать Второй пусковой комплекс (Launch Complex 2, LC2), который поспособствует как доведению частоты запусков до 10 в год, так и освоению запусков больших ракет-носителей.
Запуск малой ракеты тайваньской космической компании jtSpace, состоявшийся в июле, пришлось прервать сразу после старта из-за технической неполадки в ракете, и первая ступень упала в море, а вторая – на землю вблизи места старта. Хотя запуск оказался неудачным, космодром HOSPO удостоился высокой оценки за привлечение иностранного бизнеса и реализацию запуска. Ответственный за освоение аэрокосмического пространства в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий дал весьма позитивную оценку: «Достигнуты большие успехи».
Перед запуском изготовленную на Тайване ракету доставили морем в порт Томакомай, после чего перевезли наземным транспортом в Тайкитё. Компания jtSpace рассматривала в качестве еще одной кандидатуры для запуска космопорт, расположенный в Австралии, но HOSPO заслужил на этот раз более высокую оценку с учетом таких факторов как расстояние, время и стоимость транспортировки ракеты.
Все эти преимущества, похоже, интересуют и другие зарубежные предприятия. В августе компания Firefly Aerospace, которая занимается в Соединенных Штатах эксплуатацией малой ракеты-носителя «Альфа», способной нести полезную нагрузку примерно до 1 тонны, впервые объявила о начале рассмотрения вопроса о запусках из космопорта HOSPO. До сих пор ракетами-носителями «Альфа» дважды запускали опытные спутники для Вооруженных сил США и NASA.
Как победить в международной конкуренции?
Условиями для победы в международной конкуренции уже упомянутый ответственный из министерства назвал сокращение сроков процедур, предшествующих запуску, а также наличие инфраструктуры и технологий для подготовки ракет и спутников, отметив при этом: «Нужно также сделать достаточно конкурентной и стоимость использования космопорта». Чтобы избежать международного демпингового ценового соперничества, раскрывается лишь ограниченная часть информации, в частности, стоимость долгосрочной аренды объектов, а непосредственно расценки на использование не упоминаются. Активность, с которой космопорты стараются заполучить сведения друг о друге – еще одно свидетельство жесткости конкуренции.
Это не значит, что возможности обеспечить потенциал для конкурентной борьбы совсем отсутствуют. В докладе «Космопорты: делая возможной космическую экономику» (SPACEPORTS: Enabling the Space Economy) за 2019 год, опубликованном международным консорциумом Global Spaceport Alliance, объединяющем акторов, связанных с космопортами, Марк Лестер – президент компании Alaska Aerospace, которая занимается запусками спутников на солнечно-синхронную орбиту из штата Аляска, приводит количественные цели, выступающие ориентиром для возможности космопорта вести самостоятельную коммерческую деятельность и не зависеть от субсидий: «не менее 24 запусков в год для коммерческих пользователей и не менее трех запусков в интересах правительства».
Компания Space Kotan в 2024 финансовом году была избрана в качестве предприятия, финансируемого из Стратегического фонда освоения космоса. Опираясь на средства фонда на сумму 10,5 млрд йен, компания расширит возможности адаптации к функциональным и конструктивным отличиям отдельных ракет-носителей, техническую оснащенность для наблюдения за погодой и связи с ракетами-носителями, а также технологии сверхнизких температур для обращения с жидким ракетным топливом. Расширение потенциала и инфраструктуры привлечет спрос, а сведения от пользователей и ноу-хау, получаемые при каждом запуске, отразятся на качестве оснащения и технологий. Успешное обеспечение дополнительного спроса за счет такого благотворного цикла позволит обрести конкурентоспособность для того, чтобы приблизиться к мечте создателей – стать узловым космопортом Восточной Азии.
«Космические предприятия-пользователи смогут выбирать ракеты для запуска точно так же, как в случае с самолетами. А в качестве наиболее подходящей площадки для запуска они будут выбирать Тайкитё». Так энергично мэр города Тайкитё выразил свою всестороннюю поддержку деятельности компании Space Kotan.
Фотография к заголовку: образ будущего HOSPO – Космопорта Хоккайдо (изображение предоставлено компанией Space Kotan)
(*1) ^ Поскольку спутник, вращающийся на солнечно-синхронной орбите (SSO) вокруг Земли с севера на юг, проходит над определенным участком планеты ежедневно в одно и то же время, это дает удобную возможность наблюдений из определенной точки за изменениями, происходящими на земле. Геостационарная орбита – траектория, по которой спутник обращается над Землей по линии экватора, позволяет направлять на Землю электромагнитные волны со стабильной позиции, как, к примеру, при спутниковом вещании.