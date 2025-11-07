Освоение запуска малых спутников в городе Тайкитё на Хоккайдо: перспективы создания узлового космопорта Восточной Азии

В июле 2025 года тайваньское космическое предприятие осуществило пробный запуск ракеты-носителя со стартовой площадки в городе Тайкитё в районе Токати префектуры Хоккайдо. Это первый случай, когда запуск в Японии профинансирован зарубежным капиталом. Предлагаем рассказ о работе, которую ведут в Тайкитё в расчете стать узловым космопортом Восточной Азии в то время, когда по всем мире бурно развивается коммерческое использование космоса.

Воспользоваться выгодным расположением

Космопортом называют наземный объект, способный осуществлять запуски космических кораблей и ракет с высокой частотой. Первым в мире считается «Космопорт Америка» в американском штате Нью-Мексико, открывшийся в 2011 году. В последние годы особенно бурное развитие происходит в области высокофункциональных малых спутников и малых ракет-носителей для их запуска, а реализация планов создания космопортов не ограничивается Соединенными Штатами – работа кипит по всему миру. По данным американской исследовательской компании BryceTech, только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вместе с проектируемыми, насчитывается в общей сложности свыше 30 пусковых площадок и космопортов.

По данным Национального управления аэронавтики и исследования космического пространства США (NASA), в 2023 году из 3 тыс. спутниковых аппаратов, запущенных в мире, почти 70% составляли малые спутники массой не более 600 кг. С учетом таких факторов как прогресс систем, которые именуют «созвездия спутников», оперирующих сетями от десятков вплоть до тысяч спутниковых аппаратов, ожидается, что в будущем спрос на запуск малых спутников будет расти по экспоненте.

Но для того, чтобы стать космопортом, предпочитаемым пользователями на мировом рынке космических стартов, требуется соответствовать трем условиям: географическое расположение, позволяющее выводить аппараты на орбиты наибольшего спроса, эффективный менеджмент, позволяющий запускать аппараты с частотой, соответствующей желанию конечных пользователей, которыми выступают операторы спутников, и, наконец, наличие развитой инфраструктуры, необходимой для запусков.

Малые спутники выводят на орбиты север-юг, именуемые солнечно-синхронными (SSO, Sun-synchronous orbit)(*1). Что же касается геостационарных спутников весом свыше нескольких тонн, из которых самые типичные – спутники связи, и спутники наблюдения за погодой, то им необходима пусковая площадка, облегчающая запуск на геостационарную орбиту, то есть расположенная по возможности ближе к экватору. В связи с ростом спроса на малые спутники особым вниманием пользуются места, наиболее удобные для запусков с высокой частотой – такие, где с севера на юг простираются безлюдные пространства.

Японский фаворит

Для японского космического бизнеса, которому прогнозируют большое оживление, фаворитом выступает космопорт в городе Тайкитё на Хоккайдо, именуемый Hokkaido Spaceport, или сокращенно HOSPO. Географически этот небольшой город обращен к Тихому океану как с востока, так и с юга, что дает ему преимущество в плане удобства запусков на солнечно-синхронные орбиты. Советник по вопросам космических транспортных средств и космопортов в офисе поддержки стратегии космического развития при канцелярии кабинета министров Идэ Синдзи отзывается об этом месте весьма благоприятно: «Поскольку на юг простирается океан, снижаются потери энергии при запуске на солнечно-синхронные орбиты, так что в качестве стартовой площади это место очень привлекательно».

Раньше площадками для запусков космических ракет с территории Японии служили только Центр космических исследований Танэгасима (в префектуре Кагосима) Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) и Центр наблюдений за космическим пространством Утиноура (в той же префектуре), которыми «монопольно распоряжается» JAXA. Но фактическое максимальное годовое число запусков, достигнутое в 2017 году, составило всего шесть. Это не покрывает даже национальную потребность, не говоря уже о привлечении зарубежного спроса.

Стремясь не допустить утечки спроса на запуск малых спутников за рубеж, в 2024 году правительство начало вкладывать государственные средства в космическую инфраструктуру через Стратегический фонд освоения космоса, выработав курс, предполагающий «к первой половине 2030-х годов довести потенциальную частоту национальных запусков основных ракет-носителей, а также ракет-носителей частного сектора, до 30 запусков в год». Космодрому HOSPO в этом плане отводится авангардная роль.



О будущем Космопорта Хоккайдо (Hokkaido Spaceport, сокращенно HOSPO) рассказывают президент компании Space Kotan Одагири Ёсинори (слева) и руководитель группы делового управления Такасэ Юсукэ, июль 2025 года (снимок сделан автором статьи)

По подсчетам Японского банка развития и Экономической федерации Хоккайдо, при запусках из Тайкитё на солнечно-синхронные орбиты возможности этой площадки вдвое превысят те, которыми располагает Танэгасима. Президент Space Kotan – управляющей компании HOSPO – Одагири Ёсинори с энтузиазмом отмечает: «из поставленных целью 30 национальных запусков в год мы нацелены на треть, то есть, 10».

Расширение и развитие инфраструктуры объекта

Чтобы обратить потенциал в коммерческий успех, требуется обеспечить возможность стабильно осуществлять запуски с высокой частотой. Сейчас на космодроме HOPSO идет строительство Первого пускового комплекса (Launch Complex 1, LC1). В дальнейшем планируется создать Второй пусковой комплекс (Launch Complex 2, LC2), который поспособствует как доведению частоты запусков до 10 в год, так и освоению запусков больших ракет-носителей.



Так будет выглядеть Первый пусковой комплекс после завершения строительства. Планируется создать инфраструктуру для сборки ракет, хранения топлива, огневых испытаний ракетных двигателей (изображение предоставлено компанией Space Kotan)



Второй пусковой комплекс станет объектом, который позволит запускать более крупные спутники, чем первый. На нём планируется обеспечить возможность одновременной сборки ракет сразу нескольких типов (изображение предоставлено компанией Space Kotan)



Взлетно-посадочная полоса длиной 1.300 метров для разработки и испытаний космопланов – космических аппаратов с крыльями как у самолета

Запуск малой ракеты тайваньской космической компании jtSpace, состоявшийся в июле, пришлось прервать сразу после старта из-за технической неполадки в ракете, и первая ступень упала в море, а вторая – на землю вблизи места старта. Хотя запуск оказался неудачным, космодром HOSPO удостоился высокой оценки за привлечение иностранного бизнеса и реализацию запуска. Ответственный за освоение аэрокосмического пространства в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий дал весьма позитивную оценку: «Достигнуты большие успехи».



Старт с Космопорта Хоккайдо (HOSPO) ракеты-носителя компании jtSPACE – японского юридического лица тайваньского предприятия по разработке ракет, 12 июля 2025 г. (снимок предоставлен компанией Space Kotan)

Перед запуском изготовленную на Тайване ракету доставили морем в порт Томакомай, после чего перевезли наземным транспортом в Тайкитё. Компания jtSpace рассматривала в качестве еще одной кандидатуры для запуска космопорт, расположенный в Австралии, но HOSPO заслужил на этот раз более высокую оценку с учетом таких факторов как расстояние, время и стоимость транспортировки ракеты.

Все эти преимущества, похоже, интересуют и другие зарубежные предприятия. В августе компания Firefly Aerospace, которая занимается в Соединенных Штатах эксплуатацией малой ракеты-носителя «Альфа», способной нести полезную нагрузку примерно до 1 тонны, впервые объявила о начале рассмотрения вопроса о запусках из космопорта HOSPO. До сих пор ракетами-носителями «Альфа» дважды запускали опытные спутники для Вооруженных сил США и NASA.

Как победить в международной конкуренции?

Условиями для победы в международной конкуренции уже упомянутый ответственный из министерства назвал сокращение сроков процедур, предшествующих запуску, а также наличие инфраструктуры и технологий для подготовки ракет и спутников, отметив при этом: «Нужно также сделать достаточно конкурентной и стоимость использования космопорта». Чтобы избежать международного демпингового ценового соперничества, раскрывается лишь ограниченная часть информации, в частности, стоимость долгосрочной аренды объектов, а непосредственно расценки на использование не упоминаются. Активность, с которой космопорты стараются заполучить сведения друг о друге – еще одно свидетельство жесткости конкуренции.

Это не значит, что возможности обеспечить потенциал для конкурентной борьбы совсем отсутствуют. В докладе «Космопорты: делая возможной космическую экономику» (SPACEPORTS: Enabling the Space Economy) за 2019 год, опубликованном международным консорциумом Global Spaceport Alliance, объединяющем акторов, связанных с космопортами, Марк Лестер – президент компании Alaska Aerospace, которая занимается запусками спутников на солнечно-синхронную орбиту из штата Аляска, приводит количественные цели, выступающие ориентиром для возможности космопорта вести самостоятельную коммерческую деятельность и не зависеть от субсидий: «не менее 24 запусков в год для коммерческих пользователей и не менее трех запусков в интересах правительства».

Компания Space Kotan в 2024 финансовом году была избрана в качестве предприятия, финансируемого из Стратегического фонда освоения космоса. Опираясь на средства фонда на сумму 10,5 млрд йен, компания расширит возможности адаптации к функциональным и конструктивным отличиям отдельных ракет-носителей, техническую оснащенность для наблюдения за погодой и связи с ракетами-носителями, а также технологии сверхнизких температур для обращения с жидким ракетным топливом. Расширение потенциала и инфраструктуры привлечет спрос, а сведения от пользователей и ноу-хау, получаемые при каждом запуске, отразятся на качестве оснащения и технологий. Успешное обеспечение дополнительного спроса за счет такого благотворного цикла позволит обрести конкурентоспособность для того, чтобы приблизиться к мечте создателей – стать узловым космопортом Восточной Азии.



Мэр города Тайкитё Курокава Ютака делится большими ожиданиями, возлагаемыми на HOSPO – Космопорт Хоккайдо, июль 2025 года (снимок предоставлен автором статьи)

«Космические предприятия-пользователи смогут выбирать ракеты для запуска точно так же, как в случае с самолетами. А в качестве наиболее подходящей площадки для запуска они будут выбирать Тайкитё». Так энергично мэр города Тайкитё выразил свою всестороннюю поддержку деятельности компании Space Kotan.

Фотография к заголовку: образ будущего HOSPO – Космопорта Хоккайдо (изображение предоставлено компанией Space Kotan)